 Силы ВСУ и пророссийские террористы на Донбассе двигаются в направлении друг друга и становятся все ближе, – Хуг

Об этом во время брифинга, трансляция которого проходила на facebook-странице СММ ОБСЕ, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что СММ ОБСЕ представлена по обе стороны линии соприкосновения, ее задача - устанавливать факты и сообщать о них, а также - налаживание диалога для стабилизации ситуации. По его информации, на территории Украины сегодня работают 739 наблюдателей ОБСЕ, которые будут продолжать вести наблюдения, документировать и сообщать об установленных фактах.

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"Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, факт то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу, ближе и ближе. Факт, что стороны давным давно уже удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года", - подчеркнул Хуг.

Также он подчеркнул, что стороны продолжают вмешиваться в работу СММ ОБСЕ.