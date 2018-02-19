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 Политика Украины
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 Силы ВСУ и пророссийские террористы на Донбассе двигаются в направлении друг друга и становятся все ближе, – Хуг

Стороны не смогли полностью выполнить свои обещания. Ежедневно наблюдаются нарушения режима прекращения огня. И даже дни относительного затишья стороны не работают над стабилизацией ситуации.

Об этом во время брифинга, трансляция которого проходила на facebook-странице СММ ОБСЕ, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что СММ ОБСЕ представлена по обе стороны линии соприкосновения, ее задача - устанавливать факты и сообщать о них, а также - налаживание диалога для стабилизации ситуации. По его информации, на территории Украины сегодня работают 739 наблюдателей ОБСЕ, которые будут продолжать вести наблюдения, документировать и сообщать об установленных фактах.

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"Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, факт то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу, ближе и ближе. Факт, что стороны давным давно уже удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года", - подчеркнул Хуг.

Также он подчеркнул, что стороны продолжают вмешиваться в работу СММ ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3051327
 
 
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потому что фигня фсе это - договоренности с шулером.
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Хуг! Так на чьей земле воюют бойцы ВСУ и на чьей земле воюют оккупанты?
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Так что ВСУ отойти на десятки километров ближе к берегу Днепра? Там нет Украинской больше земли?
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ВСУ на своей земле. И может двигаться в любом направлении
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Проблема в том, что ОБСЕ не на своей земле и им насрать.
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а помнится мне как сотруднику ОБСЕ прилетело осколком в каску, так они верещали что сепары таки провоцируют конфликт, походу давно не прилетало.
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Не забывайте, что на днях Меркель сказала: Снять с РФ санкции
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Движутся? Стремятся? Кто ток вечной славе, кто то к чернозему. Ребята, дайте им по жопе
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куда бы послать хуга? подскажите, друзья...
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а хуг його знає куди вже його посилать.....

Силы ВСУ и пророссийские террористы на Донбассе двигаются в направлении друг друга и становятся все ближе, – Хуг - Цензор.НЕТ 2729
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Как куда? В путешествие на юг, где размещается пик Хуг, и пожелать альпинисту по фамилии Хуг, долго и нудно идти к этой вершине, чтобы достигнуть пика)))
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оффтоп.
был я в горах. в альпах погибших альпинистов хоронят. есть кладбище, на симмеринге. жутко. пацаны по 20 лет. но у них хоть могилы есть, пусть на высоте 3500, но есть. а в гималаях, на той же высоте, парни просто лежат в снегу., как придорожные камни.
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В чём пан видит "стабилизацию ситуации"?...
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Дык терроров никто не держит - они могут увеличить дистанцию, драпанув до Ростова....
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Судя по тому, как со времен "новогоднего перемирия" шоколадного голубя мира, у нас каждый день раненные и почти каждый день убитые, а у ихтамнетов и сепарастов о потерях "0", я бы сказал, что этот беззубый, дрысливый ОБСЦЕшный бугай пистит! Силы ВСУ и пророссийские террористы на Донбассе двигаются в направлении друг друга и становятся все ближе, – Хуг - Цензор.НЕТ 7563
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Щороку Украна втрачає власну кров у вигляді робочих рук, світлі голови через бездарне управління та невиліковну корумпованість. Кого не спитай - "Що б ти робив якби тобі родичі дропомогли з працевлаштуванням в органах влади?" відповідають крастиму - бо попередники крали і максимум що їм світить - затягування справи по судах та вихід з під варти за деякий оброк." . При 7-10% відсотках відтоку співгромадян можете порахувати через скільки років хуйло не напружуючись може взяти Україну!
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столкновение неизбежно...и все к нему готовятся.главное раху нейтрализовать к тому времени. Силы ВСУ и пророссийские террористы на Донбассе двигаются в направлении друг друга и становятся все ближе, – Хуг - Цензор.НЕТ 5036
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Хугу не нравится, что ВСУ роет окопы и минирует подходы, расставляет арту на опасных местах, ему ближе картинка, когда солдат расстреливают как в тире, ДРГ рашистов беспрепятственно вытворяют что хотят, а ОБСЕ выражает очередную порцию охренительной глубочайшей озабоченности.
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Отоб мені якийсь ху. в моій власній хаті заборонив мені рухатись у напрямку туалету або кухні! Вбила б на місці!
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Так можно подумать,что Хуг в Доле у оккупантов Украины?
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пророссийские террористы" ну вот хоть кто то поверит что этот предводитель слепых команчей посмел так сказать о тех, с кем они по кабакам тусуются и честь отдают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСилы ВСУ и пророссийские террористы на Донбассе двигаются в направлении друг друга и становятся все ближе, – Хуг
 
 
 
 
 
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