 Силы ВСУ и пророссийские террористы на Донбассе двигаются в направлении друг друга и становятся все ближе, – Хуг

Об этом во время брифинга, трансляция которого проходила на facebook-странице СММ ОБСЕ, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что СММ ОБСЕ представлена по обе стороны линии соприкосновения, ее задача - устанавливать факты и сообщать о них, а также - налаживание диалога для стабилизации ситуации. По его информации, на территории Украины сегодня работают 739 наблюдателей ОБСЕ, которые будут продолжать вести наблюдения, документировать и сообщать об установленных фактах.
"Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, факт то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу, ближе и ближе. Факт, что стороны давным давно уже удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают минирования, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года", - подчеркнул Хуг.
Также он подчеркнул, что стороны продолжают вмешиваться в работу СММ ОБСЕ.
был я в горах. в альпах погибших альпинистов хоронят. есть кладбище, на симмеринге. жутко. пацаны по 20 лет. но у них хоть могилы есть, пусть на высоте 3500, но есть. а в гималаях, на той же высоте, парни просто лежат в снегу., как придорожные камни.