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Все про:боевик (16160) Госпогранслужба (2662) задержание (4826) МВД (7453) Троян (151)

 С начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, - Троян

За сутки пограничники задержали двух подозреваемых в участии в группировке "Оплот".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил замглавы МВД Украины Вадим Троян.

"За сутки пограничники задержали двух участников бандформирования "Оплот". Надеюсь, что эти ярые сторонники "русского мира" будут отвечать перед законом. Люди, которые навлекли беду и войну на нашу землю, понесут наказание. Наши пограничники доказывают - зло будет наказано", - говорится в сообщении.

По его данным, с начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе.

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Троян также рассказал, что в 2017 году Государственная пограничная служба Украины задержала 34 человека, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

С начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, - Троян 01

Напомним, 18 февраля украинские пограничники информировали, что на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" в Донецкой области задержали женщину, которая прибыла из оккупированного Донецка.

19 февраля появилось сообщение о задержании боевика, входившего в состав незаконного вооруженного формирования "Оплот".





Источник: https://censor.net.ua/n3051322
 
 
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ФСБ расеи прислало официальный мокумент, шо Голубан - не их чилавек. Так шо патриот Голубан имеет алибу и чист перед страной.
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Оцените масштабы пистеца и это только на одном КПП..А есть еще ЖД... Санкции Украины против России ....ВСЯ БОРЬБА барыг против агрессора

С начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, - Троян - Цензор.НЕТ 6923

С начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, - Троян - Цензор.НЕТ 3324
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Устроили в роту под начало Голубана. Будут в Киеве "бендеровцев" избивать.
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Не повезло парнягам. Надо было ехать в Киев, поселиться под Радой в палатках от грузина. И вообще, Киев вольница для всякого приезжего отребья, можно стрелять, можно убивать, грабить дома, жечь машины. И что-то не слышал реакции Арсена Борисовича на криминальный беспредел Украине и Киеве. Возможно, чем хуже, тем - лучше?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, - Троян
 
 
 
 
 
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