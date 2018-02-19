 С начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, - Троян

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил замглавы МВД Украины Вадим Троян.

"За сутки пограничники задержали двух участников бандформирования "Оплот". Надеюсь, что эти ярые сторонники "русского мира" будут отвечать перед законом. Люди, которые навлекли беду и войну на нашу землю, понесут наказание. Наши пограничники доказывают - зло будет наказано", - говорится в сообщении.

По его данным, с начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе.

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Троян также рассказал, что в 2017 году Государственная пограничная служба Украины задержала 34 человека, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.





Напомним, 18 февраля украинские пограничники информировали, что на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" в Донецкой области задержали женщину, которая прибыла из оккупированного Донецка.

19 февраля появилось сообщение о задержании боевика, входившего в состав незаконного вооруженного формирования "Оплот".









