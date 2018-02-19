 "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил в комментариях к посту на своей странице Фейсбуке.

"Да, (оружие) наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями - увы - это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - написал он.







Ранее Аваков назвал "безобразным" решением суда отпустить Федорченко на поруки депутатов Верховной Рады.

Также он отметил: "В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком".

Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную систему в связи с решением снять охрану с судов.

Напомним, полицейский был ранен в результате стычки возле здания Соломенского районного суда Киева. Полицейского ранили под Соломенским судом из оружия, полученного от МВД в качестве награды.