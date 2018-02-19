 "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил в комментариях к посту на своей странице Фейсбуке.
"Да, (оружие) наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями - увы - это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - написал он.
Ранее Аваков назвал "безобразным" решением суда отпустить Федорченко на поруки депутатов Верховной Рады.
Также он отметил: "В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком".
Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную систему в связи с решением снять охрану с судов.
Напомним, полицейский был ранен в результате стычки возле здания Соломенского районного суда Киева. Полицейского ранили под Соломенским судом из оружия, полученного от МВД в качестве награды.
Вот статья о нем на Цензоре:
Доброволец Александр Федорченко (Брест): "Когда я навел на российского контрактника автомат, он сказал: "Не стреляй, мы же братья!""
https://censor.net.ua/resonance/367309/dobrovolets_aleksandr_fedorchenko_brest_kogda_ya_navel_na_rossiyiskogo_kontraktnika_avtomat_on_skazal
"Форт 9, который он преподнес главе тогдашней НБУ Холере гонтаревой, Beretta PX4 экс-главе АП Борису Ложкину и т.д. "Taurus РТ 809 получил Грынив. В январе 2015 года Аваков подарил сразу два пистолета - АПС и Маузер - своему другу депутату Игорю Котвицкому, которого обвиняли в том, что вывел $40 млн в Панаму" . Кролик вообще получил в подарок автомат (за Чечню ?) .
Возникает интересный вопрос за какое бабло аваков покупал оружие, ведь свои кровные вряд ли тратил ? Или у кого-то отнял ? И за какие такие заслуги награждал?
Только аккаунт сменил.
Хочу награждаю пистолетом, хочу забираю.
Куда хочу, туда и ворочу.
Так за что его наградили пистометом?
Доброволец Александр Федорченко (Брест): "Когда я навел на российского контрактника автомат, он сказал: "Не стреляй, мы же братья!""
https://censor.net.ua/resonance/367309/dobrovolets_aleksandr_fedorchenko_brest_kogda_ya_navel_na_rossiyiskogo_kontraktnika_avtomat_on_skazal
Это уже все не в счет, потому что Аваков обиделся, это убдет покручем чем заслуги перед Украиной. Аваков- понад усе!
- я!
- иваненко?
- я!
- аваков? а да, вижу.
Что-то мне подсказывает, что билеты на Ростов подорожают скоро...