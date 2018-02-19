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Все про:Аваков (2444) стрельба (2210) суд (20527) судья (1815)

 "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский

Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко (позывной "Брест"), подозреваемого в ранении полицейского у Соломенского районного суда Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил в комментариях к посту на своей странице Фейсбуке.

"Да, (оружие) наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями - увы - это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - написал он.

Приказ отменен, оружие изъято, - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский 01

Ранее Аваков назвал "безобразным" решением суда отпустить Федорченко на поруки депутатов Верховной Рады.

Также он отметил: "В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком".

Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную систему в связи с решением снять охрану с судов.

Напомним, полицейский был ранен в результате стычки возле здания Соломенского районного суда Киева. Полицейского ранили под Соломенским судом из оружия, полученного от МВД в качестве награды.

Источник: https://censor.net.ua/n3051320
 
 
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Здається, в нас тут достроковий переможець у категорії «Мусорська істерика року».
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Александр Федорченко (позывной "Брест") - под Иловайском уничтожил 2 рашистских танка и 2 бронемашины.

Вот статья о нем на Цензоре:


Доброволец Александр Федорченко (Брест): "Когда я навел на российского контрактника автомат, он сказал: "Не стреляй, мы же братья!""

https://censor.net.ua/resonance/367309/dobrovolets_aleksandr_fedorchenko_brest_kogda_ya_navel_na_rossiyiskogo_kontraktnika_avtomat_on_skazal



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Ну, боец же не мог перепутать в 2018 году полицейского с танком или бтр-ом.
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просто пашинский сабака это одна компашка
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Так у него компашка пошире, раздавал оружие "серьезным" и нужным людям. Особенно впечатляют
"Форт 9, который он преподнес главе тогдашней НБУ Холере гонтаревой, Beretta PX4 экс-главе АП Борису Ложкину и т.д. "Taurus РТ 809 получил Грынив. В январе 2015 года Аваков подарил сразу два пистолета - АПС и Маузер - своему другу депутату Игорю Котвицкому, которого обвиняли в том, что вывел $40 млн в Панаму" . Кролик вообще получил в подарок автомат (за Чечню ?) "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский - Цензор.НЕТ 2274 .

Возникает интересный вопрос за какое бабло аваков покупал оружие, ведь свои кровные вряд ли тратил ? Или у кого-то отнял ? И за какие такие заслуги награждал?
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Оружие со складов, в том числе и то, что конфискуется.
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Спасибо, я в этом не разбираюсь. Но то оружие, которое было в списке награжденных, какое-то не стандартное и очень разнообразное по маркам, т.е оно не поступало на обычное вооружение армии?
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То оружие, что конфискуется и изымается у граждан и находится в отличном состоянии, поступает на склады. Много оружия,такого как "Томпсоны", "Максимы", "Наганы" и т. д., находятся на складах со времен войны, т. е. были там и во времена СССР. В программе "Арсенал" некоторые экземпляры часто показывали, можете посмотреть в интернете. Вполне возможно, что какое-то оружие было закуплено небольшими партиями за границей, этого я не знаю, но допускаю.
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Спочатку роздали, тепер відбирають, що буде завтра, визначтесь вже зі зброєю.
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когда надо было убивать дали оружие.... а теперь цель по захвату власти выполнена то можно и забрать чтобы с помощью этого оружия эту власть никто не мог забрать..... слава ев.реям.
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а что это он пишет не на гос.языке как положено лицу такого ранга? Не смог выучить? Дыбил что ли?..
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юрий иванов e2d113d8 - иванов..., тебя это не касается... У тебя понятное дело руське-язычная челюсть...., но к армянину вопрос...
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Аваков мудрый, знает, что говорит - говорят, из пистолета тоже умеет стрелять.
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А по парашинскому тоже "отменил" или как?
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Дык Пашинский только по быдлу стреляет, а не по служивым холопям...
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Це я перший раз погоджуюсь з Авакова. Дійсно, що якщо судді вважають поранення поліцейського дрібним вчинком, то нехай самі охороняють.
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А коли ви соєві не погоджувались, вже 4 роки перший раз погоджуєтесь, методічку зміни, троле.
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Про які чотири роки ти розповідаєш, якщо з цим кацапськими ніком тут перший раз.☺
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А если судьи отпускают сепаратистов то военным нужно бросить фронт и уйти домой, пускай Рюкзаков сам идет воюет.
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Можливо. Я теж проти таких суддів і їх рішень.
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Це я перший раз погоджуюсь з Аваковим. Дійсно, що якщо судді вважають поранення поліцейського дрібним вчинком, то нехай самі охороняють.
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Его заслуги пред Украиной уже отменяются? Засчитываюся только заслуги перед Аваковым? Украина- то таке................
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А у тех , кому ты безосновательно пораздовал более 1500 стволов тоже заберут.Почему у Пашинского не забрали?
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с этого моменту будут выдавать новый образец наградного оружия...... становитесь в очередь...
"Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский - Цензор.НЕТ 2442

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Це ти вчорашнє люмпен-збіговисько в пару тисяч голів називаєш Майданом? Тоді так, твій фуфел-майдна вже розбрівся без свого погонича..
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4 года назад, ты гадил этим же текстом, рыгобот. "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский - Цензор.НЕТ 570
Только аккаунт сменил.
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Твій висер то є підпис під ствердженням шо Рреволюція Гідності і вчорашнє вовтузіння лишайних ховрахів то є одне і теж? Коли стадо збереться на 6-й фуфел-майдан? У тебе теж мабуть абонемент є?
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та хули там какой то пестик, вот я знаю одного карлсона, так у того вообще гражданство отменили, отжимать по беспределу они научились еще в 90-х.
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18 мая 2016 г. - Глава МВД выдал Яценюку пулемет Максим калибра 7,62 мм..... зачем Кролику пулемет?
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Так ему. вроде как, и "Томми Ган" выдали. Готовится, наверное. к следующему букету. От Барны.
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Деяние совершено(стрельба), решение принято, приказ о награждении отменён... Опять - "Разберусь как нибудь, накажу, кого попало?" А если в ходе расследования выяснится, что человек оружие применил законно, в порядке необходимой обороны, свою жизнь спасая? Опять возвращаться к первичному?! Ну, изъяли бы, на время следствия, как вещдок, приобщили к делу. А потом получили приговор суда и принимали бы решение - отменять приказ, или нет... А у нас, как всегда, главное - "шашкой махнуть и отрапортовать вовремя"... Был случай в войсках. Погиб солдат. Было подозрение в наличии халатности в действиях командира. Возбудили уголовное дело по факту смерти. "Замполиты" тут же "подсуетились" и добились снятия его с должности. Позже выяснилось, что вины командира нет - боец погиб по собственной расхлябанности. Приезжает замполит в прокуратуру: "Что нам делать? Мы же уже нового человека назначили...". "Отменяйте приказ, восстанавливайте старого в должности...". "И как это будет выглядеть?" "А так и будет выглядеть.... Мы вам говорили, чтобы командира не трогали, просто отстранили от выполнения обязанностей на время следствия - вы же не послушались?...". В результате прокурор внёс протест, командира роты восстановили в должности а командир полка получил выговор от командующего... И только замполиту ничего не было...
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Гнать нужно с должности за такое - без суда и следствия....
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Министр Рюкзаков раздает огнестрельное оружие направо и налево. Цитат из его интервью
"Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский - Цензор.НЕТ 3538
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Забрали наградной, товарищи "муху" подарят. Как будто это что то поменяло.
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Такие Иглу в складах откопают,и правильно сделают.
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Хочу дарю гражданство, хочу забираю.
Хочу награждаю пистолетом, хочу забираю.
Куда хочу, туда и ворочу.
Так за что его наградили пистометом?
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За это:
Доброволец Александр Федорченко (Брест): "Когда я навел на российского контрактника автомат, он сказал: "Не стреляй, мы же братья!""
https://censor.net.ua/resonance/367309/dobrovolets_aleksandr_fedorchenko_brest_kogda_ya_navel_na_rossiyiskogo_kontraktnika_avtomat_on_skazal
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Я так понимаю Иловайск, Дебальцево, Широкино, личная храбрость....................
Это уже все не в счет, потому что Аваков обиделся, это убдет покручем чем заслуги перед Украиной. Аваков- понад усе!
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Ну и клоунада! То раздаривают стволы кому ни попадя,даже бля*ям своим и дружбановым а теперь отнимают. Баба Пашинского оказывается тоже "награждена за исключительные заслуги перед Родиной". Интересно какого характера были эти заслуги перед Аваковым. Уж больно она стара и непривлекательна что бы заслужить "наградной" пистолет.
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И что то я не пойму. Нацгвардия это личная армия авакяна? Он им из своих казино зарплату платит. Хочу ставлю охрану, хочу не ставлю. Сейчас ВР прекратит финансирование рюкзаков этой частной лавочки, тогда посмотрим что этот у-д взвоет.
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Вот в чем преимущество нелегального оружия - его Аваков не отберет... "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский - Цензор.НЕТ 5201
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А что у Рюкзакова личная армия и личная нацхвартия что кого хочет того охраняет? Зачем мы тогда платим налоги?
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В США этого стрелка пристрелили бы на месте а у нас суд счел мелким хулиганством.
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Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на украинские суды....Коррупционеры в мантиях обвинили коррупционера в погонах в коррупции... "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский - Цензор.НЕТ 657
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- пертенко?
- я!
- иваненко?
- я!
- аваков? а да, вижу.
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Логічнно. Принаймні для адекватних українців. Але у зрадогівнюків своя логіка: робимо що хочемо бо Ахмєтав не сидить?
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И тут вдруг 3000 остальных награжденных друганов вздрогнуло. Особенно Яценюк и Турчинов.
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выяснится, что человек оружие применил законно, в порядке необходимой обороны, свою жизнь спасая "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский - Цензор.НЕТ 8715 випадково взяв з собою зброю на екскурсію по Києву... Ви ж навели розумний приклад, але де аналогія в ситуаціях???
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В Украине министр в праве раздавать огнестрельное оружие?...
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Конечно - по собственной воле награждать из своих рук и забирать у смутьянов... Может еще и произвольно снимать своих служивых холопей с охраны судов... Князь он или не князь? "Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский - Цензор.НЕТ 5791 Неофеодализм в полный рост...
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Один высокопоставленный клерк решил, что отменив свой указ, он может лишить Гражданина Украины гражданства. Другой клерк обиделся на суд и своим указом назначил виноватого...

Что-то мне подсказывает, что билеты на Ростов подорожают скоро...
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А на квітки до Амстердаму подешевшають.
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ну шо не понятно троли? Наградили бойца за дело, прошло время ветеран применил оружие против полицейского, оружие отобрали... Чем вы не довольны?
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нехай поскиглять... Такі ж тупі, що й осилити не можуть, що по місту з зброєю не ходять...
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У него есть разрешение, на ношение оружия. Но тупому стецьку виднее.
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А дозвіл стріляти в поліцейських при виконання у нього є? як це баче зралогівнюк- беспрєдєльщік?
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Луценко собрался вообще всем гражданам Украини разрешить иметь оружие....
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В последнее время, читая новости о нашей дебилоидной и воровской власти, все труднее подбирать цензурные выражения...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Приказ отменен, оружие изъято", - Аваков о пистолете из которого был ранен полицейский
 
 
 
 
 
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