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Все про:болезнь (414) вакцина (312) корь (64)

 Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью

В 2017 году Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

От заболевания корью в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза. Такую информацию обнародовало Европейское агентство по здравоохранению в понедельник, 19 февраля.

По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев кори, по сравнению с 5 273 случаями в прошлом году, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость корью в Украине пошла на спад. К лету, возможно, выйдет на ноль, - Минздрав

Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии - 5 562, Италии - 5 006 и Украине - 4 767. По данным ВОЗ, в 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали не менее 100 случаев заболевания корью. В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и недостаток вакцин.

Читайте: В Одесской области обнаружен агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul), - Степанов

Высокий уровень заболеваемости корью 2017 наблюдался также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании.

Источник: https://censor.net.ua/n3051318
 
 
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Результат победоносных реформ Кабмина им. Гроси
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Знаєте, не тільки його... Медицину у нас хєрять років 20 уже. Всі долучилися...
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Он имел в виду то, что из Италии мы её и завезли. Смотри в корень проблемы.
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что имел ввиду зрадофил я и без вас знаю.
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а какое мне дело до Италии, ватник? там тоже рехформы?
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тормоз, пример италии показывает что реформы тут не при чем.
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Это ты медленный газ. Перед тем как умничать, изучи тему хоть поверхностно. Рост заболевания корью в Украине был прогнозируемым. Об этом сообщило МЗУ. Почему заранее не обеспечили вакциной больницы? почему у нас нет достаточно инсулина, прививок от бешенства, туберкулеза. За ампулой некоторых вакцин приходится напрягать родню в Польше или Литве. И начхать мне на проблемы Италии
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болеют непривитые люди, так кто им лекарь что они на прививки забили. только не надо рассказывать что годами люди не могли достать вакцину, бляхи гоняют а вакцину достать не могут - просто забили.
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А кто обязан элементарные понятия о профилактике заболеваний людям рассказывать, как ни минздрав. СЭС разогнали, поликлиники покромсали. Элементарный брифинг о пользе прививок и возможной эпидемии ни один чинуша из МЗ не удосужился провести. Почему у волонтеров - собачников есть деньги на кастрацию шавок подзаборных, а у государства нет самого необходимого для вакцинации своих граждан. И вакцина другой раз нужна здесь и сейчас, от того же столбняка, а не пять лет назад и не через неделю
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набери в гугле "прививки корь украина" тонна новостей и брифингов
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это сейчас. А раньше? Зачем утопленнику акваланг?
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>был прогнозируемым

конечно прогнозируемым если видно что 50% забили на прививки, что бегать к каждому и упрашивать.
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просто МЗ забил болт. Баблом не пахнет, с чего напрягаться?
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Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью

Ну, не всё ж в хвосте плестись. Сейчас рухнет на нас медицинская реформа, мы и за первое место поборемся.
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це ж "перамога" ...чи ні ? Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью - Цензор.НЕТ 9440
до речі - якщо відслідкувати динаміку ми , напевно , вже скоро опинимось в лідерах ?
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В ках то особых событиях мы или на первом месте или очень близко к первому..
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Антищепленева істерія приносить свої плоди.
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Тут скоро появится один негодяй-фанатик антипрививочный некий Алесандрои мы увидим истерию во всю ивановскую. Он либо еще новость не видел либо его уже уволили
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До речі , антищеплева істерія почаласія при овощі , коли Міністром охорони здоров'я була Богатирьова!
Тоді була завезена із Індії , від якоі помирали діти !
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Возможно и были единичные случаи ведь Индия славится дженериками (копями) лекарсв. Но я бы проверил эту информацию. В любому случае без прививок умрет намного больше людей, например дифтерия любит убивать мужчин в расцевете сил (миокардит), корь тоже тяжело переносится и особенно взрослыми
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В Румынии на протяжении прошлого года эпидемия унесла 17 детских жизней. Всего в этот период там заболели почти три с половиной тысячи человек. Причина вспышки болезни - низкий уровень вакцинации, только 86%. Пример Румынии является предупреждением и для Украины, где привиты меньше половины детей. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/evrope-grozit-epidemiya-kori-kak-izbezhat-smertelnoy-bolezni-v-ukraine-838710.html
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Корь
Летит мужик в самолете и все время причитает
- Ой как мне плохо, ох как плохо.......
Ему сосед советует:
- Пососите конфетку.
А мужик:
-Да какая нахрен конфетка когда так плохо.
Сосед - Ну возьмите пакетик порыгайте может легче станет.
Мужик - Да пошел ты со своим пакетикам, тут хреново, а ты с пакетиком. Ох как мне плохо и никто не хочет мне помочь.
Сосед советует - Нажмите кнопочку возле сиденья и у стюардессы загорится лампочка.....
Мужик подскакивая от возмущения - Охренеть - мне плохо, а она не может сама свет включить? 😀
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Конхфетка от рошена рекомендовалась? Тогда я мужика всецело понимаю Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью - Цензор.НЕТ 6407
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На первых местах страны ЕС? Да не может такого быть!!!! Там должна быть Украина, Молдавия еще кто нибудь!! Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью - Цензор.НЕТ 3597
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУкраина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью
 
 
 
 
 
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