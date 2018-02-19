 Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
От заболевания корью в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза. Такую информацию обнародовало Европейское агентство по здравоохранению в понедельник, 19 февраля.
По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев кори, по сравнению с 5 273 случаями в прошлом году, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.
Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии - 5 562, Италии - 5 006 и Украине - 4 767. По данным ВОЗ, в 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали не менее 100 случаев заболевания корью. В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и недостаток вакцин.
Высокий уровень заболеваемости корью 2017 наблюдался также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании.
зрада однозначно!
конечно прогнозируемым если видно что 50% забили на прививки, что бегать к каждому и упрашивать.
Ну, не всё ж в хвосте плестись. Сейчас рухнет на нас медицинская реформа, мы и за первое место поборемся.
до речі - якщо відслідкувати динаміку ми , напевно , вже скоро опинимось в лідерах ?
Тоді була завезена із Індії , від якоі помирали діти !
минзрав рекомендует
Летит мужик в самолете и все время причитает
- Ой как мне плохо, ох как плохо.......
Ему сосед советует:
- Пососите конфетку.
А мужик:
-Да какая нахрен конфетка когда так плохо.
Сосед - Ну возьмите пакетик порыгайте может легче станет.
Мужик - Да пошел ты со своим пакетикам, тут хреново, а ты с пакетиком. Ох как мне плохо и никто не хочет мне помочь.
Сосед советует - Нажмите кнопочку возле сиденья и у стюардессы загорится лампочка.....
Мужик подскакивая от возмущения - Охренеть - мне плохо, а она не может сама свет включить? 😀