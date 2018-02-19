EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1903  91
Все про:Аваков (2444) охрана (543) Бенедисюк (29) Высший совет правосудия (136)

 ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк

В Высшем совете правосудия считают давлением на суд снятие охраны с Шевченковского райсуда столицы.

Соответствующее решение по результатам экстренного заседания в понедельник зачитал председатель ВСП Игорь Бенедисюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от выполнения государственной функции обеспечения охраны судов, размещенные на официальном сайте министерства. Основанием для таких заявлений стало то, что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения в отношении участника инцидента в Соломенском райсуде города Киева в виде личного поручительства, о чем ходатайствовали народные депутаты. Требования в связи с этим решением к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное судебное решение являются вмешательством и давлением на судебную власть", - объявил Бенедисюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду выносить на Кабмин постановление о прекращении охраны судов, - Аваков

В решении ВСП также говорится, что несогласие с судебным решением может быть рассмотрено в соответствии с процессуальным законодательством посредством обжалования в суде высшей инстанции. А вопросы о надлежащих действиях судьи решаются через подачу соответствующей жалобы в ВСП и процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности.

"Снятие охраны с судов, в первую очередь, является угрозой безопасности граждан, которые имеют право на судебную защиту и безопасность которых гарантирована государством", - резюмировал председатель ВСП.

Также читайте: Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева

Как сообщалось, ВСП в понедельник собрал экстренное заседание в связи с поступлением заявления от председателя Шевченковского райсуда, в котором он проинформировал, что сотрудники Нацгвардии 19 февраля в 9 час. 10 мин. покинули помещение суда без объяснений причины. При этом руководство суда не было поставлено в известность о снятии охраны, причине такого решения и в течение какого времени охрана здания суда не будет осуществляться. Сейчас здание суда осталось без какой-либо охраны.

Председатель суда попросил ВСП принять меры для обеспечения охраны суда.

Ранее министр внутренних дел на своей странице в Facebook проинформировал, что судья Шевченковского райсуда отпустил из-под стражи мужчину, который ранил полицейского во время охраны суда от вторжения туда радикалов. По словам Авакова, это позорное решение обязует его, как министра, отреагировать.

Читайте: Высший совет правосудия собрался на экстренное заседание после инициативы Авакова о снятии охраны с судов

В частности, он требовал от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда - немедленно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3051317
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так пусть эти будочники в судейских мантиях судят по справедливости и не выборочно, тогда им и нечего будет бояться.
 показать весь комментарий
 
 
Скучно, а в Ставрополе опять с лопаты блины жрут ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 1515
 показать весь комментарий
 
 
Ну и чего тогда пописушками заниматься? Сочувствовать вам никто не будет... Считаете - подавайте на Авакова в суд... Суд у нас самый справедливый в Галактике - он разберется... ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 7573
 показать весь комментарий
 
 
Аваков хочет руководить не только ментами но и судами... А это уже вмешательство в парафию Порошенко.
Аваков хочет войны с Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Не то, шобы открытой войны, но под драгоценную Петину вертикаль власти давно и настойчиво копает.
 показать весь комментарий
 
 
Система так влаштована - жоден з Харантів ніколи не мав , в Україні , занадто багато влади ... ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 9244
 показать весь комментарий
 
 
Они уже давно на ножах и подсирают друг друга как только могут. Выборы впереди как никак...
 показать весь комментарий
 
 
шантаж бандюка накакова..
пусть накаков еще на счетчик поставит..
 показать весь комментарий
 
 
под заголовком статьи ответ на твой вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
То усі претензії до депутатів, яким ви потураєте. А поки спробуйте вижити без охорони.)))
 показать весь комментарий
 
 
Животные,что бы признать свой косяк,наоборот включили дурку.Ну вот когда будут их рвать на куски,с их ублюками,может это отрезвит паскуд в мантиях
 показать весь комментарий
 
 
Каких "паскуд"? Воров/коррупционеров, типа Трухи? Нееееееее....... Этого Собаков не допустит! Можешь не сомневаться! ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 6894
 показать весь комментарий
 
 
ну тепер сокири не в машинах будуть,а у ваших дурних довбешках.
 показать весь комментарий
 
 
Oleksandr Dubinskyi поделился публикацией Артёменко.leaks - с Александром Дубинским.
48 мин. ·

Какая прелесть.
Телеканал "Прямой" контролирует Виктор Медведчук.
И финансирует его за деньги, которые получает от российской госкомпании "Роснефть".
То есть, за пиар Порошенко платит Кремль.
 показать весь комментарий
 
 
А ще написали, що канал "Прямий" рептилоїди контролюють. І кому вірити?
 показать весь комментарий
 
Артёменко.leaks

4 ч ·

Если вы следите за деятельностью Нацсовета по телевидению и лично нашего героя, Юрия Артеменко, то не могли пропустить скандал с "собственником 1+1".
В разгар истории с национализацией ПриватБанка Юрий Анатольевич вдруг решил не продлевать лицензию каналу Коломойского 1+1, так как не был уверен, что это канал Коломойского. А если серьезно, то для выяснения конечного собственника 1+1 Нацсовет обратился к руководству телеканала с требованием предоставить информацию об акционерах.
https://goo.gl/sH6vBQ
Без чего продление лицензии было бы совершенно невозможным, так как "прозрачность", "честность", "демократия" и все-все-все остальные принципы непогрешимости Артеменко в его святой борьбе за раскрытие структуры собственности всех украинских медиа-групп.
Впрочем, как и во всех правилах, в деятельности Артеменко есть и исключения. Которые называют телеканал "Прямой". Его формальным собственником, как в случае с холдингом "Вести" выступает некий фунт Макеенко. О котором все знают, что никакого отношения к ТВ он не имеет.
Но это совсем не мешает Артеменко закрывать глаза на "прозрачность" структуры собственности этого канала, и даже советоваться о том, как лучше устроить его судьбу с первым помощником президента Порошенко - Юрием Онищенко.
https://goo.gl/v6u981
Журналисты, кстати, долгое время считали, что такая лояльность телеканалу "Прямой" обеспечена за счет того, что его реальным собственником является друг президента и депутат БПП Игорь Кононенко.
Но это - напраслина.
Сегодня мы публикуем письмо Юрия Артеменко своим коллегам из Нацсовета о планируемом переоформлении акций телеканала "Прямой" на цепочку оффшорных компаний, и доказательства, что реальным владельцам канала является ни кто иной, как партнер Порошенко по контрабанде и продаже топлива "Роснефти" в Украине Виктор Медведчук.
Это следует из перечня оффшорных компаний, которые стали владельцами телеканала "Прямой", исходя из сообщения журналиста Бигуса
https://goo.gl/2QhN76
По данным самого телеканала "Прямой", владельцами канала являются оффшорные компании PARLIMO TRADING LIMITED и CENTERANO TRADING LIMITED.
https://prm.ua/…/u…/2018/02/potochna-struktura-vlasnosti.pdf
Директорами секретарских фирм DADLAW SECRETARIAL LIMITED являются некие ΛΟΥΚΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ и ΧΑΡΙΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
Для PARLIMO TRADING LIMITED - https://opencorporates.com/companies/cy/HE354496
Для CENTERANO TRADING LIMITED - https://opencorporates.com/companies/cy/HE354640
Эти же номинальные акционеры руководят фирмами HAKAIL LIMITED https://opencorporates.com/companies/cy/HE268680
и Turul Investments Limited https://opencorporates.com/companies/cy/HE295079
Тurul, в свою очередь, совладелец компании Havanor Management Limited, которой принадлежала доля в компани-монополисте по продаже сигарет "Тедіс Україна".
Официальным бенефициаром HAKAIL LIMITED и Turul Investments Limited является соратник и партнер Медведчука в топливном бизнесе с "Роснефтью" - нардеп Роман Козак https://declarations.com.ua/…/nacp_8105565e-662d-4739-a8c4-…
https://goo.gl/S4xjMv
 показать весь комментарий
 
 
А хто такий журналіст Бігус? І скільки він коштує- дешевше Лещенко?
 показать весь комментарий
 
 
Dubinsky.pro

4 ч ·

Не Липецкой фабрикой единой!
У Петра Порошенко в России ещё, как минимум, два крупных аграрных бизнеса.
Это крахмальный завод и аграрная компания.
Агро-крахмальный холдинг Порошенко находится там же, где и его кондитерский актив - в Липецке.
Но, в отличие от фабрики, работает и приносит своему жадному владельцу прибыль.
Чтобы спрятать факт владения этими активами, Порошенко перепродал их на оффшор Chartomena.
Однако мы легко докажем, что этот оффшор входит в группу Укрпроминвест и является одним из "центровых" в цепочке оффшорных компаний Порошенко.
Новая страница позора. Читайте. Делайте репост.
http://dubinsky.pro/neizvestnyy-rossiyskiy-biznes-poroshenko
И подписывайтесь на мои обновления.
Сайт: http://dubinsky.pro
Фейсбук: https://www.fb.me/dubinskyi
Фейсбук: https://www.fb.me/dubinsky.pro
Телеграм: https://t.me/dubinskypro
Твиттер: https://twitter.com/alexdubinskyi
YouTube: https://www.youtube.com/DubinskyPro
 показать весь комментарий
 
 
вірить тре рептилоїдам - вони беню і хуйла не люблять....
 показать весь комментарий
 
Гениально по своей простоте решение, позволяющее взять под контроль суды: либо Ваши вырокы не будут противоречить интересам моей команды, либо я снимаю охрану и натравливаю штатных радикалов.
 показать весь комментарий
 
 
правильно...
только начинай со снятия охраны со свадеб прокуроров и прочей шушары, со снятие охраны кабаков и саун, когда там во вне служебное время парят яйки ылиты доморощенные, сними охрану у хатынок и прихватынок чинуш и лакеев ... и так потихохоньку и поймешь - где и что у нас самое ценное (я про иглу в яйце в ж*опе у утки)
 показать весь комментарий
 
 
Аваков считает, что если менты охраняют суды, то все решения судов должны быть в пользу ментов. Это и есть давление на суд. Один раз приняли решение в пользу пересичного, и Аваков пошел давить на суды.
 показать весь комментарий
 
 
считают в сосете "Правосудия" а Аваков требует, что бы суды не блокировали назначение СЕБЕ охраны и не втягивали ментов в свои бандитские разборки.
 показать весь комментарий
 
 
Вы уверенны? Вспомните марш дружин Билецкого? Кому принадлежит реальная властьв стране? Уже Авакову, а не Пете.
 показать весь комментарий
 
 
реальная власть принадлежит народу, потерпи до выборов
 показать весь комментарий
 
Так это и есть проблем намбер уан - нема народа, так и не сформировался. Одно токо население.
 показать весь комментарий
 
 
у вас на мокшанщине так и есть - одно лишнехромосмнопе быдло
 показать весь комментарий
 
Это в теории, а в реальной жизни, сегодня?
До выборов еще власть сто раз может поменяться. Порошенко день за днем разрушает устои государства.
 показать весь комментарий
 
 
почему ты такой тупой? каким боком Шевченковский райсуд Киева ( половину судей которго я за людей не считаю) к судебной адмнистрации?
 показать весь комментарий
 
читать статью надо...тогда будешь знать,чего считает аваков ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 7160самих себя охранять надо,сидами судебного ведомства.тогда и не придется натурой расплачиваться с ментами
 показать весь комментарий
 
Этого скоро не будет. Кридитов то не дают, и в скором будущем не дадут. На чьи деньги собираетесь следующие 144 реформы делать? На реформу полиции деньги давали США, а немногое изменилось.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо щось раптом станеться з судом, - то хач буде прямим винуватцем цього. треба Раді гнати хача з міністрів
 показать весь комментарий
 
 
Аваков продемонстрував Пеці ХТО є дійсним господарем цієї країни ... ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 8721
 показать весь комментарий
 
 
они уже сами не понимают хто Царь ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 9729, собирутся петька с луциком, сеня с авакяном, жулька с саакой, понапиваются по парам, а с утра не помнят кто Цар, лучшая банкирша не выдержала и смылась в наркологию прокапаться, вернулась и подала в отставку, вот за нее уверен что вылечили, но ей бы еще и жадность полечить, но тут только как петька говорил что руки будет рубать, к стати, может поэтому она и ушла, може кондитер ей шо то по пьяни брякнул
 показать весь комментарий
 
 
Петя перестает контролировать властьв стране. Это еще не двоевластие? Или уже оно?
 показать весь комментарий
 
 
Пеця , по суті , ніколи нічого і не контролював ! В нього нема -
- а ні свойого потужного клану
- а ні власної потужної партії
- навіть власних бандюків , в нього , немає ...
товариш Офшоркін - голий король , який займає ТРОН лише доти , доки так хочуть олігархи ...
 показать весь комментарий
 
 
Это откровение я даже заскриню....
Получается что Петя ни как не может влять ни на голосвания в Верховной раде...ни на решения судов...

И он просто выполняет свои обязанности Президента Украины...в тех рамках которые ему дает Конституция Украины....

Малодца...ты меня сегодня порадовал.....
 показать весь комментарий
 
"В Высшем совете правосудия считают..."

Дальше можно не читать. Пусть считают дальше...
 показать весь комментарий
 
 
Логотип ВСП изображен на фоне Евросоюза, а соответствуют ли наши суды своим европейским коллегам? Вот и весь ответ, обвертку поменяли, а шоколадку не добавили, какой кондитер, такой и результат ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 1141
 показать весь комментарий
 
 
Авакян кого хочет, того и охраняет....., а кого не хочет того нет...!!! ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 5204 Новая полиция именно так и работает....
 показать весь комментарий
 
 
когда набор был в полицию, у них был слоган, что-то типа "у каждого есть свой выбор" (дословно не помню), так вот о чем шла речь, этого охраняем, а того не будем ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 3712
 показать весь комментарий
 
 
Что курвы судейские - судами Линча запахло . Вас тварей будут вешать,резать,рубить,садить на кол....И еще много чего будут с вами и вашими семьями делать. И прокуроров это не обойдет стороной.И мусоров....
 показать весь комментарий
 
 
Закон Украины О судоустройстве и статусе судей ВР Украины..гласит..

44. Вищій раді правосуддя:
2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Службу судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з Міністерством внутрішніх справ України, а також призначити керівника Служби судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України.

А закон вступил в силу 02.06.2016

И кто товаришЧам из Высшего совета правосудия виноват что тони не исполняют Закон...??
 показать весь комментарий
 
 
Охранять суды должна Служба судебной охраны......которую должен создать ВСП ...который считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть...

Вот так лихо закручен сюжет......
 показать весь комментарий
 
 
Причем эту Службу судебной охраны...этот ВСП должен был создать полтора года назад.....
 показать весь комментарий
 
Каждому судье свою службу охраны, а ещё лучше, по модьньому-национальное агенство охраны судьев, мы же страна богатая, было 200 тыщ ментов, добавили ещё 50 тыщ понтов и 50 НГ, давайте ещё 50 на охрану судьев.
 показать весь комментарий
 
 
Так званий суд відпустив на волю вбивцю поліцейского, який захищав цей хай він буде проклятий «суд».
Це є чіткий сигнал суспільству - стріляйте в поліцейських і вам за це нічого не буде, суд вам все пробачить, або за гроші або по дзвінку. Другими словами рішеня «суду» та підтримка такого рішеня ВРП є чіткою декларацією того що Украіна це не держава, бо державні інституціі не працюють, все вирішують гроші та телефоне право.
От така в нас «судова» гілка влади , звичайнісінька мафія, в яких навіть нема мізків зрозуміти, що потрібно захищати ментів, які захищають суддів. Інакше судді можуть засунити свою недоторканість собі в сраку, типача враховуючи ту ненависть до них у суспільстві
 показать весь комментарий
 
 
Уууууух как запели Вы, а может попробуем так "Так званий суд відпустив на волю сотні вбивць поліцейських, які вбивали студентів в центрі Києва, відрізали їм голови, хай він буде проклятий «суд»."
 показать весь комментарий
 
 
Ну припустимо злякались натовпу і відпустили,а тепер навіщо і від кого охороняти?Хіба що від мінтів,так вони пішли з суду.Таких суддів лікувати ,а не охороняти потрібно.
 показать весь комментарий
 
 
бойцы "Донбасса" давно погибли под Илоовайском, остались работники Минстеця которые называют себя в фейсбуке "бойцами Донбасса" и прославляют Петра.
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю министру Авакову снять охрану с Верховной рады. Авось нормальную судебную реформу проведут.

ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 3067
 показать весь комментарий
 
 
Дело за малым...принять соответствующий Закон...и Аваков его выполнит.... ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 35
 показать весь комментарий
 
Предлагаю снять охрану с авакова и Ко.
 показать весь комментарий
 
 
бандитские разборки пошли. да перебейте друг друга, или хотя-бы пересадите.
 показать весь комментарий
 
 
а хз, все це смахує на постанову про гарного і поганого хлопців, тільки поки що з ролями наплутано
 показать весь комментарий
 
тут все про политику кто против кого кто кого и зачем а ларчик простой и просто открывается и здесь как не говори я согласен с Аваковым рядовой охраняет того долбанного судью получает пулю слава Богу только ранение и тут величайшее решение суда отпустить стрелявшего Вот я себя поставил на место простого того рядового а нахрена мне надо охранять этих сук судей которые оправдывают преступления ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 713
 показать весь комментарий
 
Полиция ловит - суды отпускают. На хрена же этим отпускалам охрана?
 показать весь комментарий
 
 
Sergii Ivanov

Ніхто не хоче завтра провідати суддю Шевченківського суду Олега Лінника, який звільнив титушковода Крисіна? Чув, там день відкритих дверей, охорона пішла десь. А там і Солом'янка завтра долучиться до свята транспарентності, і Печерний. Мрія.
 показать весь комментарий
 
Есть закон и не авакову его отменять. Пусть подаёт в суд на судью. а не решает за судью что и как делать. Снимать такого министра пора, причём давно, ещё с Княжичей.
 показать весь комментарий
 
 
ВСЕ ПРАВИЛЬНО. СНЯТИЕ ОХРАНЫ - ДАВЛЕНИЕ НА СУД, НО... ПОЧЕМУ МОЖНО СТРЕЛЯТЬ В ПОЛИЦЕЙСКОГО И УХОДИТЬ НА ПОРУКИ? ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ? НЕСПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИКАЗ. ТУТ ЕСТЬ О ЧЕМ БЕНИСЮКУ ПОДУМАТЬ...
 показать весь комментарий
 
Та пущай снимает охрану)))))) Трухана отпустили и добровольца отпустили, что армянину не нравится?
 показать весь комментарий
 
конкретний суддя був поставлений перед вибором: його будуть мучити народні депутати або поліція. Подумав, що поліція слабша, а депи сильніші, але тут раптом втрутився сам міністр.
Це проблема судочинства, яке досягає практично свого дна.
 показать весь комментарий
 
 
чувак,ты недавно топил за поца, который после прокуратуры купил себе корочку адвоката, срывал судебное заседание, а теперь наезжаешь на судью, решение которого не отменено и является обязательным. Ничео не смущает?
 показать весь комментарий
 
Это не власть, а сплошные бандитские разборки - покращення пА-новому.
бЕндесюка уже крышует го.охрана самого пеци кондитерского, так что сабаков со своей гвардией уже не в доле...
 показать весь комментарий
 
Це ще раз підтверджує той факт, що суди повинні охороняти окремі підрозділи.
Був такий підрозділ "ГРИФОН" думка була правильна, але вона не була втілена в повному обсязі.
Підрозділ охорони суду повинен мати повноваження, які мають дещо відрізнятись від УДО.
 показать весь комментарий
 
Как госчиновник высшего ранга сводит счёты с судьёй таким образом, то его нужно гнать. Это не частная армия, какой себе возомнил аваков полицию. Слишком господа заигрались.
 показать весь комментарий
 
 
Но, до БОЛЬШИНСТВА РЭВОЛЮЦИОНЭРОВ это , сука, не доходит(((((((((((((!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк
 
 
 
 
 
 вверх