 ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк

Соответствующее решение по результатам экстренного заседания в понедельник зачитал председатель ВСП Игорь Бенедисюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от выполнения государственной функции обеспечения охраны судов, размещенные на официальном сайте министерства. Основанием для таких заявлений стало то, что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения в отношении участника инцидента в Соломенском райсуде города Киева в виде личного поручительства, о чем ходатайствовали народные депутаты. Требования в связи с этим решением к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное судебное решение являются вмешательством и давлением на судебную власть", - объявил Бенедисюк.
В решении ВСП также говорится, что несогласие с судебным решением может быть рассмотрено в соответствии с процессуальным законодательством посредством обжалования в суде высшей инстанции. А вопросы о надлежащих действиях судьи решаются через подачу соответствующей жалобы в ВСП и процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности.
"Снятие охраны с судов, в первую очередь, является угрозой безопасности граждан, которые имеют право на судебную защиту и безопасность которых гарантирована государством", - резюмировал председатель ВСП.
Как сообщалось, ВСП в понедельник собрал экстренное заседание в связи с поступлением заявления от председателя Шевченковского райсуда, в котором он проинформировал, что сотрудники Нацгвардии 19 февраля в 9 час. 10 мин. покинули помещение суда без объяснений причины. При этом руководство суда не было поставлено в известность о снятии охраны, причине такого решения и в течение какого времени охрана здания суда не будет осуществляться. Сейчас здание суда осталось без какой-либо охраны.
Председатель суда попросил ВСП принять меры для обеспечения охраны суда.
Ранее министр внутренних дел на своей странице в Facebook проинформировал, что судья Шевченковского райсуда отпустил из-под стражи мужчину, который ранил полицейского во время охраны суда от вторжения туда радикалов. По словам Авакова, это позорное решение обязует его, как министра, отреагировать.
В частности, он требовал от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда - немедленно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому.
Аваков хочет войны с Порошенко?
пусть накаков еще на счетчик поставит..
48 мин. ·
Какая прелесть.
Телеканал "Прямой" контролирует Виктор Медведчук.
И финансирует его за деньги, которые получает от российской госкомпании "Роснефть".
То есть, за пиар Порошенко платит Кремль.
4 ч ·
Если вы следите за деятельностью Нацсовета по телевидению и лично нашего героя, Юрия Артеменко, то не могли пропустить скандал с "собственником 1+1".
В разгар истории с национализацией ПриватБанка Юрий Анатольевич вдруг решил не продлевать лицензию каналу Коломойского 1+1, так как не был уверен, что это канал Коломойского. А если серьезно, то для выяснения конечного собственника 1+1 Нацсовет обратился к руководству телеканала с требованием предоставить информацию об акционерах.
https://goo.gl/sH6vBQ
Без чего продление лицензии было бы совершенно невозможным, так как "прозрачность", "честность", "демократия" и все-все-все остальные принципы непогрешимости Артеменко в его святой борьбе за раскрытие структуры собственности всех украинских медиа-групп.
Впрочем, как и во всех правилах, в деятельности Артеменко есть и исключения. Которые называют телеканал "Прямой". Его формальным собственником, как в случае с холдингом "Вести" выступает некий фунт Макеенко. О котором все знают, что никакого отношения к ТВ он не имеет.
Но это совсем не мешает Артеменко закрывать глаза на "прозрачность" структуры собственности этого канала, и даже советоваться о том, как лучше устроить его судьбу с первым помощником президента Порошенко - Юрием Онищенко.
https://goo.gl/v6u981
Журналисты, кстати, долгое время считали, что такая лояльность телеканалу "Прямой" обеспечена за счет того, что его реальным собственником является друг президента и депутат БПП Игорь Кононенко.
Но это - напраслина.
Сегодня мы публикуем письмо Юрия Артеменко своим коллегам из Нацсовета о планируемом переоформлении акций телеканала "Прямой" на цепочку оффшорных компаний, и доказательства, что реальным владельцам канала является ни кто иной, как партнер Порошенко по контрабанде и продаже топлива "Роснефти" в Украине Виктор Медведчук.
Это следует из перечня оффшорных компаний, которые стали владельцами телеканала "Прямой", исходя из сообщения журналиста Бигуса
https://goo.gl/2QhN76
По данным самого телеканала "Прямой", владельцами канала являются оффшорные компании PARLIMO TRADING LIMITED и CENTERANO TRADING LIMITED.
https://prm.ua/…/u…/2018/02/potochna-struktura-vlasnosti.pdf
Директорами секретарских фирм DADLAW SECRETARIAL LIMITED являются некие ΛΟΥΚΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ и ΧΑΡΙΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
Для PARLIMO TRADING LIMITED - https://opencorporates.com/companies/cy/HE354496
Для CENTERANO TRADING LIMITED - https://opencorporates.com/companies/cy/HE354640
Эти же номинальные акционеры руководят фирмами HAKAIL LIMITED https://opencorporates.com/companies/cy/HE268680
и Turul Investments Limited https://opencorporates.com/companies/cy/HE295079
Тurul, в свою очередь, совладелец компании Havanor Management Limited, которой принадлежала доля в компани-монополисте по продаже сигарет "Тедіс Україна".
Официальным бенефициаром HAKAIL LIMITED и Turul Investments Limited является соратник и партнер Медведчука в топливном бизнесе с "Роснефтью" - нардеп Роман Козак https://declarations.com.ua/…/nacp_8105565e-662d-4739-a8c4-…
https://goo.gl/S4xjMv
4 ч ·
Не Липецкой фабрикой единой!
У Петра Порошенко в России ещё, как минимум, два крупных аграрных бизнеса.
Это крахмальный завод и аграрная компания.
Агро-крахмальный холдинг Порошенко находится там же, где и его кондитерский актив - в Липецке.
Но, в отличие от фабрики, работает и приносит своему жадному владельцу прибыль.
Чтобы спрятать факт владения этими активами, Порошенко перепродал их на оффшор Chartomena.
Однако мы легко докажем, что этот оффшор входит в группу Укрпроминвест и является одним из "центровых" в цепочке оффшорных компаний Порошенко.
Новая страница позора. Читайте. Делайте репост.
http://dubinsky.pro/neizvestnyy-rossiyskiy-biznes-poroshenko
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только начинай со снятия охраны со свадеб прокуроров и прочей шушары, со снятие охраны кабаков и саун, когда там во вне служебное время парят яйки ылиты доморощенные, сними охрану у хатынок и прихватынок чинуш и лакеев ... и так потихохоньку и поймешь - где и что у нас самое ценное (я про иглу в яйце в ж*опе у утки)
До выборов еще власть сто раз может поменяться. Порошенко день за днем разрушает устои государства.
- а ні свойого потужного клану
- а ні власної потужної партії
- навіть власних бандюків , в нього , немає ...
товариш Офшоркін - голий король , який займає ТРОН лише доти , доки так хочуть олігархи ...
Получается что Петя ни как не может влять ни на голосвания в Верховной раде...ни на решения судов...
И он просто выполняет свои обязанности Президента Украины...в тех рамках которые ему дает Конституция Украины....
Малодца...ты меня сегодня порадовал.....
Дальше можно не читать. Пусть считают дальше...
44. Вищій раді правосуддя:
2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Службу судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з Міністерством внутрішніх справ України, а також призначити керівника Служби судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України.
А закон вступил в силу 02.06.2016
И кто товаришЧам из Высшего совета правосудия виноват что тони не исполняют Закон...??
Вот так лихо закручен сюжет......
Це є чіткий сигнал суспільству - стріляйте в поліцейських і вам за це нічого не буде, суд вам все пробачить, або за гроші або по дзвінку. Другими словами рішеня «суду» та підтримка такого рішеня ВРП є чіткою декларацією того що Украіна це не держава, бо державні інституціі не працюють, все вирішують гроші та телефоне право.
От така в нас «судова» гілка влади , звичайнісінька мафія, в яких навіть нема мізків зрозуміти, що потрібно захищати ментів, які захищають суддів. Інакше судді можуть засунити свою недоторканість собі в сраку, типача враховуючи ту ненависть до них у суспільстві
Ніхто не хоче завтра провідати суддю Шевченківського суду Олега Лінника, який звільнив титушковода Крисіна? Чув, там день відкритих дверей, охорона пішла десь. А там і Солом'янка завтра долучиться до свята транспарентності, і Печерний. Мрія.
Це проблема судочинства, яке досягає практично свого дна.
бЕндесюка уже крышует го.охрана самого пеци кондитерского, так что сабаков со своей гвардией уже не в доле...
Був такий підрозділ "ГРИФОН" думка була правильна, але вона не була втілена в повному обсязі.
Підрозділ охорони суду повинен мати повноваження, які мають дещо відрізнятись від УДО.