 ВСП считает требования МВД и снятие охраны с Шевченковского суда давлением на судебную власть, - Бенедисюк

Соответствующее решение по результатам экстренного заседания в понедельник зачитал председатель ВСП Игорь Бенедисюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от выполнения государственной функции обеспечения охраны судов, размещенные на официальном сайте министерства. Основанием для таких заявлений стало то, что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения в отношении участника инцидента в Соломенском райсуде города Киева в виде личного поручительства, о чем ходатайствовали народные депутаты. Требования в связи с этим решением к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное судебное решение являются вмешательством и давлением на судебную власть", - объявил Бенедисюк.

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В решении ВСП также говорится, что несогласие с судебным решением может быть рассмотрено в соответствии с процессуальным законодательством посредством обжалования в суде высшей инстанции. А вопросы о надлежащих действиях судьи решаются через подачу соответствующей жалобы в ВСП и процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности.

"Снятие охраны с судов, в первую очередь, является угрозой безопасности граждан, которые имеют право на судебную защиту и безопасность которых гарантирована государством", - резюмировал председатель ВСП.

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Как сообщалось, ВСП в понедельник собрал экстренное заседание в связи с поступлением заявления от председателя Шевченковского райсуда, в котором он проинформировал, что сотрудники Нацгвардии 19 февраля в 9 час. 10 мин. покинули помещение суда без объяснений причины. При этом руководство суда не было поставлено в известность о снятии охраны, причине такого решения и в течение какого времени охрана здания суда не будет осуществляться. Сейчас здание суда осталось без какой-либо охраны.

Председатель суда попросил ВСП принять меры для обеспечения охраны суда.

Ранее министр внутренних дел на своей странице в Facebook проинформировал, что судья Шевченковского райсуда отпустил из-под стражи мужчину, который ранил полицейского во время охраны суда от вторжения туда радикалов. По словам Авакова, это позорное решение обязует его, как министра, отреагировать.

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В частности, он требовал от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда - немедленно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому.