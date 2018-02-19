 МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского министерства.

"19 февраля в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.М.Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 г. провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве", - говорится в сообщении.

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В МИДе РФ нападение на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве назвали очередным проявлением "набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка" и привязали это к выступлению президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Напомним, Порошенко заявил, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

Российское ведомство также уведомило, что в МИД Украины направлены ноты протеста. "Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", — заключили в МИД РФ.

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Напомним, 17 февраля националисты провели акцию "Геть ФСБ з України!" в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве. На следующий день в рамках акции "Смерть России!" они забросали камнями здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий.