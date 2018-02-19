 МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского министерства.
"19 февраля в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.М.Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 г. провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве", - говорится в сообщении.
В МИДе РФ нападение на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве назвали очередным проявлением "набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка" и привязали это к выступлению президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Напомним, Порошенко заявил, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".
Российское ведомство также уведомило, что в МИД Украины направлены ноты протеста. "Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", — заключили в МИД РФ.
Напомним, 17 февраля националисты провели акцию "Геть ФСБ з України!" в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве. На следующий день в рамках акции "Смерть России!" они забросали камнями здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий.
Може ще хтось сумнівається в роботі Лушпайки і Поросюка на російські спецслужби.
Посередині на першому фото мосье Іваніщев. Ну, а далі аналізуйте самі…
"Досьє російської розвідки на бізнесмена із Запоріжжя.
… Під балачки про художників і Шаляпіна, в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки.
Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили." © Жека Карась
Р.S. Дивіться, як оперативно зреагували: "Россия направила ноту протеста из-за нападения на здание Россотрудничества в Киеве."
Агентуру шкода…
Бачать: сивий вуйко прив'язав москаля до дерева і пиляє іржавою пилкою.
- Та чи пан не має ножа ?
- Пан має ніж.
- Та чи пан не має сокири?
-Та ні, пан має і ніж, і сокиру, але пан має ще час і натхнення!
- Куме, я чув ваш син у маскві працює. - Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
Вилазить звідти бієць і в нього питають: "шо це таке?"
Він із гордістю відповідає: "Підводний човен "Айдару"
У відповідь здивування. Американці питають: "А 60- вузлів вона може дати?"
У відповідь: "Вася в нас піде вона 60?" Бац і пішла.
Американці в шоці. Питаються далі: "а 80 піде?"
У відповідь: "Вася піде 80?". Вася: "Легко!" І пішла. Американці в шоці.
Знову питаються: "А сотню піде?"
У відповідь: "Вася, сотню піде?"
Вася: "Ні, на сотні у сєпаров ласти злітають"
Запитання. Скільки туристів з Москви завітало на турбазу "Карпати"?Задача 2. Смерека. На смереці висять 3 москалі, навколо неї танцюють 5 гуцулів з топірцями.
Запитання. А чи не чарівно у нас на Прикарпатті?
"С начала суток один воин погиб, трое ранено, один получил травму. Враг применил минометы под Крымским, Песками, Лебединским, Водяным и Широкино, - штаб АТО" https://censor.net.ua/news/3051316/mid_rossii_zayavil_protest_vremennomu_poverennomu_v_delah_ukrainy_v_moskve_nimchinskomu_v_svyazi_deyistviyami
Странно. У многих жителей Сибири теперь такие лица, словно Крым не их... #РоссияСтранаFake
Донбасс - больная для ватника тема.
Сын убитого на РФ известного российского рок-музыканта Игоря Талькова и лидер группы "Миримир" Игорь Тальков-младший рассказал, как в 2014 году ехал на оккупированный Луганск воевать против Украины и убивать украинцев, но в последний момент его остановили друзья. Об этом ватник рассказал в интервью "Комсомольской правде".
"Я испытал шок, когда в 2014 году на Донбассе началась война. У меня кипела кровь. Тогда я еще употреблял алкоголь. Однажды меня, пьяного, силой из автобуса сняли друзья. Я ехал воевать. Но потом меня люди надоумили: "Твоя оружие - песня", - рассказал российский работник ртом.
По его словам, Донбасс - больная для него тема. "Я написал песни "Братские народы", "Украина и Россия", - добавил алкаш.
Тальков-младший, заметил, что название для своей группы он придумал в оккупированном Луганске.
"Слово "Миримир" ко мне пришло в Луганске, я там долго жил. Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта "Миротворец" как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют ", - заметил он.
Российский паяц признался, что мечтает заработать денег на свой дом на временно аннексированном Крыме и уехать туда жить навсегда.
Он той же кінчєв наскільки був тоді "антисовєтчиком", настільки зараз хуйловець.
Севастополь-Севастополь Город рЮськи мАряки...
На 4-ий рік російсько-української війни : " МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве"."Заместитель главы Администрации "президента" Украины Константин Елисеев назвал неприемлемыми акты вандализма в отношении офиса " Россотрудничества " в центре Киева",- Лолита ( Порошенко ) переживает за торговых партнеров
Може ще хтось сумнівається в роботі Лушпайки і Поросюка на російські спецслужби.
Посередині на першому фото мосье Іваніщев. Ну, а далі аналізуйте самі…
"Досьє російської розвідки на бізнесмена із Запоріжжя.
… Під балачки про художників і Шаляпіна, в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки.
Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили." © Жека Карась
Р.S. Дивіться, як оперативно зреагували: "Россия направила ноту протеста из-за нападения на здание Россотрудничества в Киеве."
Агентуру шкода…
Россию погубит антисемитизм. Причем не скрытый (или, если угодно, «стыдливый») государственный антисемитизм, который был частью официальной политики Советского Союза - тогда, напомню, существовал негласный «запрет на профессии» для евреев, или, в ряде случаев, значительные ограничения. И не зоологический пещерный антисемитизм, проявившийся в гитлеровской Германии или в ряде арабских стран. Это, если угодно, антисемитизм «народный».
Еврейские погромы в России пока не устраивают. Но ключевое слово в этой фразе - ПОКА. И монстр пещерного антисемитизма в России еще не вырвался наружу только потому, что пока еще официальный Кремль не дал на это отмашку. Потому что в то же самое время Кремль молчанием поощряет антисемитские эскапады на сервильных СМИ, исходящие от одиозного «писателя» Александра Проханова (он же главный редактор откровенно юдофобской газеты «Завтра») или телеведущего Владимира Соловьева (он же Виницковский-Шапиро). И в то же самое время власть стыдливо закрывает глаза на «расследование ритуального убийства царской семьи», инициированное представителями РПЦ, поддерживающими секту «царебожников».
И это не «страшилки», а реальные факты, подтверждаемые отчетом Всемирного еврейского конгресса за январь 2018 года. В нем отражен рост масштабов антисемитизма и отрицания Катастрофы в социальных сетях. Посудите сами: только за январь 2018 года количество публикаций антисемитского содержания увеличилось на 30%. А число обсуждений, посвященных отрицанию Катастрофы европейского еврейства в период Второй мировой войны, возросло вдвое. 13200 публикаций антисемитского содержания специалисты ВЕКа обнаружили только за минувший месяц, причем в 2600 постов Катастрофу либо отрицали, либо ее масштабы существенно преуменьшали.
Однако все гораздо хуже, поскольку в отчете, вольно или невольно, масштаб проблемы явно преуменьшен!
Вот еще один пример: 5 февраля, то есть около двух недель назад, ваш покорный слуга разместил в YouTube, на канале New Rush Word, расследование «Фейки на костях». Оно посвящено фейковому видео якобы «последнего боя» майора российских ВКС Романа Филиппова, сбитого в небе над Сирией. В расследовании указывалось на явные нестыковки в оригинальном видео, на которое ссылались российские СМИ.
Подчеркиваю особо: в репортаже речь вообще не шла о национальностях: разбирались только технические аспекты видео- и звукозаписи! Однако фамилия автора репортажа стала буквально «красной тряпкой» для «скрепных патриотов». Из почти двух тысяч комментариев больше половины состояли из таких антисемитских высказываний и пожеланий, которые не произносят в приличном обществе.
В голове подобного «патриота» царит парадоксальный кавардак. С одной стороны, он ненавидит «ж*дов»; но в то же время гордится победой СССР над гитлеровской Германией (правда, на вопрос, какое отношение современные россияне имеют к результатам Второй мировой войны, он вряд ли сможет вразумительно ответить). С одной стороны, он постоянно попрекает евреев в «неблагодарности» за то, что Советская Армия их спасла от гитлеровского уничтожения; но одновременно с этим высказывает сожаление, что в период Холокоста не был «окончательно решен еврейский вопрос». С одной стороны, он искренне убежден, что русские талантливее и умнее всех наций на планете Земля, вместе взятых; однако при этом совершенно убежден, что все беды россиян - исключительно из-за «ж*домасонов»…
На эту вакханалию Кремль взирает с поразительным равнодушием. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести поверхностный, элементарный анализ уголовных и административных дел в современной России.
Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2015 году по «антиэкстремистской» 282-й статье Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в России было осуждено 414 человек. Это втрое больше, чем в 2011 году (137 человек). Однако какая часть приговоров касалась антисемитских заявлений или публикаций?
Ни одного!
Большая часть приговоров вынесена за публикации в интернете. Подавляющее большинство осужденных - пользователи «В контакте», сделавшие репосты. Причем наказывали за публикации, в которых критиковалась российская власть - но не за проявления антисемитизма, который в публичном российском пространстве только набирает обороты.
Единственное судебное разбирательство, которое можно припомнить - это тяжба между президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером и одиозным журналистом Максимом Шевченко (который обвинил Израиль во всех смертных грехах). Два года назад Юрий Каннер подал в суд на «Эхо Москвы» и на Максима Шевченко - и проиграл его. Подчеркну: это было единственное дело, которое вообще дошло до суда.
Однако в то же самое время некий иеромонах Шляхтин, представитель РПЦ, регулярно публикует в своем видеоблоге такие антисемитские ролики, от которых у любого нормального человека волосы встают дыбом. А, например, популярный шансонье и видеоблогер Вячеслав Деревенский (настоящее имя Вячеслав Шкляев) публикует целые «исследования» на тему «вреда евреев для России».
Вряд ли есть смысл удивляться этому: все предельно закономерно. Политика России если и изменилась со времен приснопамятного СССР, то в худшую сторону. По сути, антисемитизм из государственной политики России никуда не ушел. Например, посол РФ в Израиле Александр Шеин сравнительно недавно открытым текстом заявил, что Россия не признает «Хизбаллу» и ХАМАС террористическими организациями только на том основании, что деятельность этих организаций не направлена против граждан России! Послушайте вице-спикера Госдумы Петра Толстого, или социолога Дугина (между прочим, профессора МГУ) - и у вас отпадут последние сомнения.
Единственным фактором, который пока еще не дает джинну пещерного антисемитизма вырваться на свободу, остается, как ни странно, российское телевидение. Пока еще вышеописанные персонажи появляются на телеэкранах в прайм-тайм достаточно редко. Но ключевое здесь - именно «пока». Едва телевидение начнет антисемитскую пропаганду, и «клапан сорвет» в считанные дни. Вот тогда уж мало не покажется никому.