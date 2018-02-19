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 Политика Украины
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Все про:акция (1690) дипломатия (1050) Киев (15404) МИД РФ (1078) националисты (326)

 МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве

Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападения на здание Россотрудничества в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского министерства.

"19 февраля в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.М.Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 г. провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества"

В МИДе РФ нападение на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве назвали очередным проявлением "набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка" и привязали это к выступлению президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. Напомним, Порошенко заявил, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

Российское ведомство также уведомило, что в МИД Украины направлены ноты протеста. "Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", — заключили в МИД РФ.

Также читайте: Российские дипломаты требуют от ОБСЕ реакции на акцию националистов "Смерть России!": подобные действия вдохновляются примером Вашингтона

Напомним, 17 февраля националисты провели акцию "Геть ФСБ з України!" в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве. На следующий день в рамках акции "Смерть России!" они забросали камнями здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий.

Источник: https://censor.net.ua/n3051316
 
 
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Сюрреализм какой-то. Протест за нападение.
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дело в том что наши власти стоят на коленях перед фсб и никогда не защищают патриотов.
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Позиция МИД рф совпадает с позицией администрации президента Украины.
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а вальцманат протест по поводу рашистских наемников в Крыму и на Донбассе - не хочет выразить, а??
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Это должно нас как-то интересовать? Или бутусов информирует, что "торговые партнеры" нервничают?
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Під балачки про художників і Шаляпіна в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки
Може ще хтось сумнівається в роботі Лушпайки і Поросюка на російські спецслужби.
Посередині на першому фото мосье Іваніщев. Ну, а далі аналізуйте самі…


"Досьє російської розвідки на бізнесмена із Запоріжжя.
… Під балачки про художників і Шаляпіна, в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки.
Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили." © Жека Карась
Р.S. Дивіться, як оперативно зреагували: "Россия направила ноту протеста из-за нападения на здание Россотрудничества в Киеве."
Агентуру шкода…

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Ну, Иванищев. Дальше что? Спонсор бата Шахтерск-Торнадо. Терся возле Михо. Есть серьезный бизнес в Запорожье. В чем криминал Парасюка и Семенченко?
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Действительно. Ни в чем. Пусть, суки, папку с агентурными данными вернут, отремонтируют помещение и извинятся. Просто козлы какие-то, Вы уж простите их.
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пусть в знак протеста закроют все фсбшные филиалы в Украине
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Репоеды - самые гнусные и циничные мудаки Вселенной.
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у поросенка и пукина - одни враги - это Патриоты Украины, которые мешают пукину-вальцману спокойно воровать..
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А що чекали ці кацапські вилупки ? Що український народ обкладе кольоровими плитками їхні представництва і квіточки намалює ? Катюзі по заслузі, нехай звикають. Це надовго.
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если плитка то только могильная, если цветочки, то только искусственные в количестве двух штук на всех МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 8717
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1946 рік. Галиччина. Йдуть лісом двоє хлопців.
Бачать: сивий вуйко прив'язав москаля до дерева і пиляє іржавою пилкою.
- Та чи пан не має ножа ?
- Пан має ніж.
- Та чи пан не має сокири?
-Та ні, пан має і ніж, і сокиру, але пан має ще час і натхнення!
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Ще на закуску.
- Куме, я чув ваш син у маскві працює. - Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
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Біля берегів США випливає дерев'яний підводний човен на якому написано "Айдар". Американці в шоці: шо це за чудо природи.
Вилазить звідти бієць і в нього питають: "шо це таке?"
Він із гордістю відповідає: "Підводний човен "Айдару"
У відповідь здивування. Американці питають: "А 60- вузлів вона може дати?"
У відповідь: "Вася в нас піде вона 60?" Бац і пішла.
Американці в шоці. Питаються далі: "а 80 піде?"
У відповідь: "Вася піде 80?". Вася: "Легко!" І пішла. Американці в шоці.
Знову питаються: "А сотню піде?"
У відповідь: "Вася, сотню піде?"
Вася: "Ні, на сотні у сєпаров ласти злітають"
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Підручник з математики для маленьких гуцулів.Задача 1. Дід Василь нагострив сокиру, лопату, три багнети і один топірець.
Запитання. Скільки туристів з Москви завітало на турбазу "Карпати"?Задача 2. Смерека. На смереці висять 3 москалі, навколо неї танцюють 5 гуцулів з топірцями.
Запитання. А чи не чарівно у нас на Прикарпатті?
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Быдла умеют только бить,к4рушить,но не созидать. Для этого много ума не надо. А что ты ,говнюк,который бьет и ламает в Украине построил? Ты кому_нибудь из земляков своих чем_нибудь помог? Нет! Только ламать и пакостить,вот и вся идея этих придурков.
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Какое на хрен "Россотрудничество" в Украине? Пошли вон!
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Виктор Олегович - они бы пошли, если бы Петра Лексеевича команда попросила... - так не просят... Дорого оно для их сердец..., да и повод хороший попинать циничных бандер вместе с торговым партнером.... МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 7891
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Правильно! Президент издает указ, кацапам указывают на дверь, и через неделю-две "чемодан-вокзал-роисся". Если бы не люди-граждане, до сих пор в Крым бы воду поставляли и электроэнергию, и в Лугандоне "украинские шахты Ахметова" работали бы. Власть тормозит, как убитая...
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чхали ми на ваші "протести" ...мордорівці...ганьба всій країні, що існують такі ординські "центри" рософашистські на теренах держави..
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такой хипиш, как-будто магазины рошен разбили))
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А шоколадный "поверенный" часом не "заявил" в ответ:
"С начала суток один воин погиб, трое ранено, один получил травму. Враг применил минометы под Крымским, Песками, Лебединским, Водяным и Широкино, - штаб АТО" https://censor.net.ua/news/3051316/mid_rossii_zayavil_protest_vremennomu_poverennomu_v_delah_ukrainy_v_moskve_nimchinskomu_v_svyazi_deyistviyami

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Не получается вытягивать из спама - дохрена порохососов нагнали на ЦН
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а нех было закрывать нашу библиотеку в масквабаде МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 3776
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Российский центр науки и культуры - это уже вынос мозга в одном названии, откуда у цапов наука? а про культуру - это они про петухов из говна? нет, нам такого не нужно, нах....
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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил россиян покидать городМИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 2772
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Без нас вату колбасит: сын Талькова в алкоугаре пишет песни "Братские народы", "Украина и Россия"

Донбасс - больная для ватника тема.
МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 3820
Сын убитого на РФ известного российского рок-музыканта Игоря Талькова и лидер группы "Миримир" Игорь Тальков-младший рассказал, как в 2014 году ехал на оккупированный Луганск воевать против Украины и убивать украинцев, но в последний момент его остановили друзья. Об этом ватник рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Я испытал шок, когда в 2014 году на Донбассе началась война. У меня кипела кровь. Тогда я еще употреблял алкоголь. Однажды меня, пьяного, силой из автобуса сняли друзья. Я ехал воевать. Но потом меня люди надоумили: "Твоя оружие - песня", - рассказал российский работник ртом.
По его словам, Донбасс - больная для него тема. "Я написал песни "Братские народы", "Украина и Россия", - добавил алкаш.
Тальков-младший, заметил, что название для своей группы он придумал в оккупированном Луганске.
"Слово "Миримир" ко мне пришло в Луганске, я там долго жил. Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта "Миротворец" как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют ", - заметил он.

Российский паяц признался, что мечтает заработать денег на свой дом на временно аннексированном Крыме и уехать туда жить навсегда.
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Я ехал воевать, но написал песню "братские народы" МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 6868
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Возможно. Крайний раз был там в начале 2тысячных. Хватило недели ля выработки антител до конца моей жизни.
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Иногда у достойных родителей рождается духовная нищета. Другой пример сын убитого ФСБ Вячеслава Черновола
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А де гарантія, що Тальков старший не став би ватою ще гіршою за сина? В його творчості зародки імперських ноток простежувалися.
Он той же кінчєв наскільки був тоді "антисовєтчиком", настільки зараз хуйловець.
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На 4-ий рік російсько-української війни : " МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве"."Заместитель главы Администрации "президента" Украины Константин Елисеев назвал неприемлемыми акты вандализма в отношении офиса " Россотрудничества " в центре Киева",- Лолита ( Порошенко ) переживает за торговых партнеров

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Під балачки про художників і Шаляпіна в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки
Може ще хтось сумнівається в роботі Лушпайки і Поросюка на російські спецслужби.
Посередині на першому фото мосье Іваніщев. Ну, а далі аналізуйте самі…

"Досьє російської розвідки на бізнесмена із Запоріжжя.
… Під балачки про художників і Шаляпіна, в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки.
Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили." © Жека Карась
Р.S. Дивіться, як оперативно зреагували: "Россия направила ноту протеста из-за нападения на здание Россотрудничества в Киеве."
Агентуру шкода…


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ага. Сильно все нахуеверчено. Они наверное иванищенко вербовали. В депутаты.
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Що "непонятно"? Он, у СеСе у руках - 3 паспорти: український, російський і... єврейськийМИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 9257
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Кругом корпорацію Рошeн оточили агенти Кримля！ МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 2760
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Да знаем мы,кто там агент хрымля и у кого бизнес на Рашке
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Абраменко среди вандалов был замечен?
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Кацапстан на сході в тисячі разів більше зруйнував будівель та збитки на міліарди $ від їх дій в Україні.
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оккупант ещё смеет что-то там вонять, это как гитлер бы жаловался что его танки подбили.
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Как это понять? Не улаживается в голове.. Этот руцкий мир на Донбасе покрал заводы и вывез в парашу, культура у них такая, 33 завода выез! В Крыму все предприятия украинцев забрал и национазировал, дома у людей забирает, флот забрал, инфраструктуру . Превратил жизнь людей а ад! А у нас стоит себе центр какой то культуры инауки в центре Киева кацапский ! Это вопрос не к людям, а к правительству: доколе ? Сколько вы будите ещё издеваться над украинцами?
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Как американцы этих Уткиных покрошили 600 рыл как не было, то молчат , языки в жопу позасовывали. А тут понимаешь рот раскрыли.
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Как только, так и сразу... То, есть, как только "расейское" МИД среагирует на протест украинской стороны на забрасывание мослами посольства Украины в Москве, больше двух лет назад...
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Адский котел российского антисемитизма



Россию погубит антисемитизм. Причем не скрытый (или, если угодно, «стыдливый») государственный антисемитизм, который был частью официальной политики Советского Союза - тогда, напомню, существовал негласный «запрет на профессии» для евреев, или, в ряде случаев, значительные ограничения. И не зоологический пещерный антисемитизм, проявившийся в гитлеровской Германии или в ряде арабских стран. Это, если угодно, антисемитизм «народный».
Еврейские погромы в России пока не устраивают. Но ключевое слово в этой фразе - ПОКА. И монстр пещерного антисемитизма в России еще не вырвался наружу только потому, что пока еще официальный Кремль не дал на это отмашку. Потому что в то же самое время Кремль молчанием поощряет антисемитские эскапады на сервильных СМИ, исходящие от одиозного «писателя» Александра Проханова (он же главный редактор откровенно юдофобской газеты «Завтра») или телеведущего Владимира Соловьева (он же Виницковский-Шапиро). И в то же самое время власть стыдливо закрывает глаза на «расследование ритуального убийства царской семьи», инициированное представителями РПЦ, поддерживающими секту «царебожников».
И это не «страшилки», а реальные факты, подтверждаемые отчетом Всемирного еврейского конгресса за январь 2018 года. В нем отражен рост масштабов антисемитизма и отрицания Катастрофы в социальных сетях. Посудите сами: только за январь 2018 года количество публикаций антисемитского содержания увеличилось на 30%. А число обсуждений, посвященных отрицанию Катастрофы европейского еврейства в период Второй мировой войны, возросло вдвое. 13200 публикаций антисемитского содержания специалисты ВЕКа обнаружили только за минувший месяц, причем в 2600 постов Катастрофу либо отрицали, либо ее масштабы существенно преуменьшали.
Однако все гораздо хуже, поскольку в отчете, вольно или невольно, масштаб проблемы явно преуменьшен!
МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве - Цензор.НЕТ 5151
Вот еще один пример: 5 февраля, то есть около двух недель назад, ваш покорный слуга разместил в YouTube, на канале New Rush Word, расследование «Фейки на костях». Оно посвящено фейковому видео якобы «последнего боя» майора российских ВКС Романа Филиппова, сбитого в небе над Сирией. В расследовании указывалось на явные нестыковки в оригинальном видео, на которое ссылались российские СМИ.
Подчеркиваю особо: в репортаже речь вообще не шла о национальностях: разбирались только технические аспекты видео- и звукозаписи! Однако фамилия автора репортажа стала буквально «красной тряпкой» для «скрепных патриотов». Из почти двух тысяч комментариев больше половины состояли из таких антисемитских высказываний и пожеланий, которые не произносят в приличном обществе.
В голове подобного «патриота» царит парадоксальный кавардак. С одной стороны, он ненавидит «ж*дов»; но в то же время гордится победой СССР над гитлеровской Германией (правда, на вопрос, какое отношение современные россияне имеют к результатам Второй мировой войны, он вряд ли сможет вразумительно ответить). С одной стороны, он постоянно попрекает евреев в «неблагодарности» за то, что Советская Армия их спасла от гитлеровского уничтожения; но одновременно с этим высказывает сожаление, что в период Холокоста не был «окончательно решен еврейский вопрос». С одной стороны, он искренне убежден, что русские талантливее и умнее всех наций на планете Земля, вместе взятых; однако при этом совершенно убежден, что все беды россиян - исключительно из-за «ж*домасонов»…
На эту вакханалию Кремль взирает с поразительным равнодушием. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести поверхностный, элементарный анализ уголовных и административных дел в современной России.
Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2015 году по «антиэкстремистской» 282-й статье Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в России было осуждено 414 человек. Это втрое больше, чем в 2011 году (137 человек). Однако какая часть приговоров касалась антисемитских заявлений или публикаций?
Ни одного!
Большая часть приговоров вынесена за публикации в интернете. Подавляющее большинство осужденных - пользователи «В контакте», сделавшие репосты. Причем наказывали за публикации, в которых критиковалась российская власть - но не за проявления антисемитизма, который в публичном российском пространстве только набирает обороты.
Единственное судебное разбирательство, которое можно припомнить - это тяжба между президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером и одиозным журналистом Максимом Шевченко (который обвинил Израиль во всех смертных грехах). Два года назад Юрий Каннер подал в суд на «Эхо Москвы» и на Максима Шевченко - и проиграл его. Подчеркну: это было единственное дело, которое вообще дошло до суда.
Однако в то же самое время некий иеромонах Шляхтин, представитель РПЦ, регулярно публикует в своем видеоблоге такие антисемитские ролики, от которых у любого нормального человека волосы встают дыбом. А, например, популярный шансонье и видеоблогер Вячеслав Деревенский (настоящее имя Вячеслав Шкляев) публикует целые «исследования» на тему «вреда евреев для России».
Вряд ли есть смысл удивляться этому: все предельно закономерно. Политика России если и изменилась со времен приснопамятного СССР, то в худшую сторону. По сути, антисемитизм из государственной политики России никуда не ушел. Например, посол РФ в Израиле Александр Шеин сравнительно недавно открытым текстом заявил, что Россия не признает «Хизбаллу» и ХАМАС террористическими организациями только на том основании, что деятельность этих организаций не направлена против граждан России! Послушайте вице-спикера Госдумы Петра Толстого, или социолога Дугина (между прочим, профессора МГУ) - и у вас отпадут последние сомнения.
Единственным фактором, который пока еще не дает джинну пещерного антисемитизма вырваться на свободу, остается, как ни странно, российское телевидение. Пока еще вышеописанные персонажи появляются на телеэкранах в прайм-тайм достаточно редко. Но ключевое здесь - именно «пока». Едва телевидение начнет антисемитскую пропаганду, и «клапан сорвет» в считанные дни. Вот тогда уж мало не покажется никому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины в Москве Нимчинскому в связи действиями националистов в Киеве
 
 
 
 
 
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