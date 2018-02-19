 С начала суток один воин погиб, трое ранено, один получил травму. Враг применил минометы под Крымским, Песками, Лебединским, Водяным и Широкино, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг применил минометы калибра 82 мм по нашим позициям неподалеку Крымского. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениях вблизи Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

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На Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО у Песков. Применение врагом 120мм и 82 мм минометов зафиксировано вблизи Лебединского, Водяного и Широкино.

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В общем, с начала суток, враг провел 9 обстрелов. В результате огня агрессора погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму.

Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины".

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