 В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что получил от Генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина, члена депутатской фракции "Оппозиционный блок".

Безотлагательно передал документы на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента", - написал Парубий.

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По мнению спикера Рады народные депутаты не должны "прятаться за неприкосновенностью".

Если нардеп не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - "пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде", считает Парубий.

Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

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