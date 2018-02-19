 В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.
"Только что получил от Генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина, члена депутатской фракции "Оппозиционный блок".
Безотлагательно передал документы на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента", - написал Парубий.
По мнению спикера Рады народные депутаты не должны "прятаться за неприкосновенностью".
Если нардеп не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - "пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде", считает Парубий.
Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.
Але нажаль проблема не лише в Порошенкові, який використовує свою посаду щоб нахапати якомога більше, а в тому, що це є нормою для сотень тисяч українців.
Як сказав Доній: "Україна - нація маленьких порошенків".
Россия в прошлом году стала крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 миллиардов долларов США.
выросло в два раза.,
https://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%BF%D0%BF-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BB.html
Ой, ребята!.. Если всполыхнёт, а вы всячески этому способствуете, то запасайтесь анестезией. Будет больно.
Презу́мпція невинува́тості (презумпція - лат. praesumptio, від praesumo - «передбачаю», «угадую») - правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який ...