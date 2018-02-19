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 Политика Украины
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Все про:Бакулин (37) ГПУ (8493) неприкосновенность (786) Парубий (1534)

 В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий. ДОКУМЕНТ

В Верховную Раду поступило представление ГПУ о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что получил от Генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина, члена депутатской фракции "Оппозиционный блок".
Безотлагательно передал документы на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента", - написал Парубий.

 В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий 01

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По мнению спикера Рады народные депутаты не должны "прятаться за неприкосновенностью".

Если нардеп не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - "пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде", считает Парубий.

Напомним, Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

 В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3051309
 
 
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Да всех депутатов нужно разгонять и за решетку, там в Раде 80% бандиты и проходимцы.Чего они до сих пор сидят? Одни сидят для олигархов и за их деньги законы дурацкие пишут, другие прогуливают, третьи вообще в Раду не ходят. Геть, банда , из украинской Рады и не поганьте ее своим присутствием. Люди на улице против вас митингуют, а вы нагло сидите и плюете на народ. Геть!
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как только порошенко или луценко вляпаются в какойто новый скандал тут же идет представление на какого нибудь депутата с целью перевести стрелки.тем более все знают никакое снятие неприкосновенности ни к чему не приведет.это игра
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Ужо притянули к жесткой ответственности Розенблата, Полякова и Новинского, теперь будут и Бакулина притягивать.
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А мосийчук? Тоже всё так красиво начиналось... даже кино крутили и... ВСЁ!!! В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий - Цензор.НЕТ 6393
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труханова посадили.борьба продолжается
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А теперь решала Мосийчук гордо ходит с костылем, как Шварценегер на заслуженной пенсии. У Раду надійшли подання ГПУ на зняття недоторканності з нардепа Бакуліна, - Парубій - Цензор.НЕТ 1990
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пойми то что взял мосийчук порошенко брезгливо отбросит
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З цим я згодна. Різниця між ними і Порошенком тільки в рівні можливостей. І, посівши ту чи іншу посаду, вони чинитимуть так само.
Але нажаль проблема не лише в Порошенкові, який використовує свою посаду щоб нахапати якомога більше, а в тому, що це є нормою для сотень тисяч українців.
Як сказав Доній: "Україна - нація маленьких порошенків".
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Торговля с Россией значительно выросла - Госстат

Россия в прошлом году стала крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 миллиардов долларов США. В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий - Цензор.НЕТ 8800
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Ты почаще на эту ватную помойку забегай, тот же Цензор, только с лишней хромосомой
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Теперь это называется - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ
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и это при том, что мы не покупали у мордора газ.
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Замануха соевая- 'мы так пашем, аж вспотели'
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для этого и предупредили, тихонечко так, чтоб никто не догодался
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Наоборот, чтобы и другие догадались, приготовились, упаковали, распродали, вложили в слитки и были на низком старте, кто быстрее убежит. И никакой не будет заморочки с какими-то там судами и справедливыми приговорами.
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так у судов сейчас вообще ляжки мокрые, они без охраны остались, депутаты у нас уже показали как неприкосновенность умеют снимать, т.е. частично (как в сексе по телефону - "я медлен-н-н-н-н-о-о-о-о снимаю с се-е-е-б-б-б-я-я-я- бусы У Раду надійшли подання ГПУ на зняття недоторканності з нардепа Бакуліна, - Парубій - Цензор.НЕТ 7888"), генплокулол еще от отдыха не отошел, мальдивскому походу уже вообще насрать, им бы всем собраться и улететь в рашку, мы бы кацапов даже не били, они бы сами к китайцам просились У Раду надійшли подання ГПУ на зняття недоторканності з нардепа Бакуліна, - Парубій - Цензор.НЕТ 7888
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Туфта - много букв -Р- Югик столько не выговорит.
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доходы Порошенко и во время войны растут...Бизнес в мордоре идёт... количество офшор
выросло в два раза.,
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Прокурор Генеральної Прокуратури України - 8 букв "Р" в должности, пока выговорит - у него реально стресс появляется, как тут не забухать, да еще и Юрой назвали, пей Юра - тебе нужно со стрессом бороться В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий - Цензор.НЕТ 5011
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Такое ощущение что у ген пгокугоа югика бизнес налажен , заводит дело на депутата , депутат откупается , дело закрывается .
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Он давно в раше, и смеется с клоунов делающих умные рожи при плохой игре!!! В Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий - Цензор.НЕТ 1557
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А когда будет снята вообще вся неприкосновенность со всех депутатов, депутаток, их любовниц/любовников, мусаров, судей? ... Столь долго обещаемая и бесконечно оттягивающаяся, без всяких причин и поводов. А?
Ой, ребята!.. Если всполыхнёт, а вы всячески этому способствуете, то запасайтесь анестезией. Будет больно.
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Чергове підтвердження реалістичності віршика п.Губермана---"Пришел я к горестному мнению От наблюдений многих лет Вся сволочь склонна к единению а Все порядочные нет"???!!!
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Да по моему все партии , которые идут на выборы , обещают что снимут со всех депутатов депутатскую неприкосновенность .
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Бакулін вже три роки як втік кацапстан. Не здивуюся, якщо це падло до цього часу отримує "зарплату" українського дупотата. Вже не смішно, коли генпрокурвор іммітує бурхливу діяльність і "затримує" тих, кого вже і слід простив в Україні. Чому ж ви ГНИДИ барижні не затримуєте тих виродків ригонутих, які причетні до війни на донбасі і в зраді Батьківщині? Вони ж всі на виду, рядом з баригами в зРаді сидять!
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Ну, наконец, розродились, как он уже полтора года отдыхает в раше от тяжелой работы в Раде.
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посмотрим опять... как потеря неприкасаемости превратится в.... неуловимость
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говорят что ев.реи обещают власть в Украине передать добровольно украинцам.......
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НЕВІГЛАС Андрій парубій заявляє: "..- нехай доводить свою правоту... у суді.. "!!!!


Презу́мпція невинува́тості (презумпція - лат. praesumptio, від praesumo - «передбачаю», «угадую») - правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який ...
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Ну, шо ви як діти, беріть заставу і хай приходить і працює
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Служебная записка пишется не с целью проинформировать читающего, а с целью защитить пишущего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раду поступили представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина, - Парубий. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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