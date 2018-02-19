 Суд оставил замглавы Запорожского облсовета Марченко под частичным домашним арестом еще на два месяца

Согласно решению суда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мера пресечения установлена до 19 апреля 2018 года, однако решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Как сообщалось, 20 декабря 2017 года Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников. Среди них заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии В.Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.
При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель А.Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже 22 декабря должен быть на рабочем месте.
Позже адвокат В.Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.
В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание В.Марченко как давление на политическую силу. "Это преследование ради демотивации и унижения, как политической силы так и тех людей, которые в течение последних трех лет открыто честно борются против олигархического разворовывание города Запорожья и Запорожской области", - сказал лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.
Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи". "В.Марченко, который согласно данным следствия вместе с братом лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым. Я понимаю эмоции господина главы фракции во ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец убежал. Не понимаю лишь – где здесь политические репрессии?", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.
22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) В.Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя. В результате махинаций, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн. грн.
23 декабря Червонозаводский райсуд Харькова определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета В.Марченко и его брату Марку в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуратура подала на них апелляцию.
11 января Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения на частичный домашний арест с запретом покидать дом с 14:00 текущих суток до 10:00 следующих суток на срок до 21 февраля. А 12 февраля Червонозаводский райсуд Харькова увеличил количество времени, на которое Владислав Марченко может покидать место жительства для выполнения своих должностных обязанностей: в рамках частичного домашнего ареста ему запрещено покидать дом с 23:00 до 6:00 часов.
Нынешний хряк (шо зовётся у нас президентом, пока...), в разы хуже бывшего хряка, который просто отжимал бизнес.
Этот же, не токо бизнес отжимает, но и политических конкурентов уничтожает как маньяк херов, по чекотиловски, беспредельно.