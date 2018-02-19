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 Политика Украины
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 Суд оставил замглавы Запорожского облсовета Марченко под частичным домашним арестом еще на два месяца

Червонозаводский районный суд Харькова 19 февраля по ходатайству прокуратуры оставил под частичным домашним арестом с 23:00 до 6:00 заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко.

Согласно решению суда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мера пресечения установлена до 19 апреля 2018 года, однако решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников. Среди них заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии В.Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города. 

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При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель А.Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже 22 декабря должен быть на рабочем месте.

Позже адвокат В.Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

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В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание В.Марченко как давление на политическую силу. "Это преследование ради демотивации и унижения, как политической силы так и тех людей, которые в течение последних трех лет открыто честно борются против олигархического разворовывание города Запорожья и Запорожской области", - сказал лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи". "В.Марченко, который согласно данным следствия вместе с братом лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым. Я понимаю эмоции господина главы фракции во ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец убежал. Не понимаю лишь – где здесь политические репрессии?", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

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22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) В.Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя. В результате махинаций, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн. грн.

23 декабря Червонозаводский райсуд Харькова определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета В.Марченко и его брату Марку в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуратура подала на них апелляцию.

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11 января Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения на частичный домашний арест с запретом покидать дом с 14:00 текущих суток до 10:00 следующих суток на срок до 21 февраля. А 12 февраля Червонозаводский райсуд Харькова увеличил количество времени, на которое Владислав Марченко может покидать место жительства для выполнения своих должностных обязанностей: в рамках частичного домашнего ареста ему запрещено покидать дом с 23:00 до 6:00 часов.

Источник: https://censor.net.ua/n3051307
 
 
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Будет бедняжка страдать под домашним арестом .
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Щас за борзые речи Садового буду пороть и гнобить всю "Самопомич" по всей Украине.
Нынешний хряк (шо зовётся у нас президентом, пока...), в разы хуже бывшего хряка, который просто отжимал бизнес.
Этот же, не токо бизнес отжимает, но и политических конкурентов уничтожает как маньяк херов, по чекотиловски, беспредельно.
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частично-домашний... т.е. по кабакам-саунам теперь можно
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