 Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинского на российской территории", - сказал чиновник.
Елисеев отметил, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.
"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А это, что происходит, - это не очень мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками должны понести соответствующее наказание", - добавил представитель АП.
Напоминаем, 17 и 18 февраля в Киеве радикально настроенные националисты атаковали офис "Россотрудничества" (представительства российского Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству).
Я не керуюсь емоціями, я керуюсь виключно логікою. Так от, якщо Порох знищує і ослаблює Україну, то Кремль має руками і ногами тримати його при владі, адже наша країна для них - ворог. Це ж логічно. Але замість того, 24/7 вони намагаються його позбутись...
Ау, логіка?
Пригадаймо відключення активістами ЛЕП до крисму: кацапоЗМІ аж захлиналися, звинувачуючи нас у "електрогеноциді".
Пропоную кожному подумати які ще народні акції слід провести щодо кацапів (ригів, сепарів та інших).
Когда тут нужно возразить Елисееву что во время войны никакого офиса "россотрудничества" в принципе в Киеве быть не должно - сидят тихо.
- чому Україна , й досі , зберігає безвіз з РФ ? А скільки вугілля з РФ ми закупили цієї зими ? Про "Вадафон кацапський ще згадати можна ...
Украинцам «Альфа-Групп» должна быть знакома, так как «Альфа-банк» работающий на территории Украины входит тоже в группу Фридмана. Да и, по сути, компания «Turkcell», которая приобрела акции у «СКМ» Ахметова еще с 2005-го года принадлежит все тому же Фридману и компании.
2-й рік допитуюсь в соєвої братви - чому , коли Пеця заборонив ОК і ВК , він так само , не заборонив кацапських мобільних операторів ?
Може ще хтось сумнівається в роботі Лушпайки і Поросюка на російські спецслужби.
Посередині на першому фото мосье Іваніщев. Ну, а далі аналізуйте самі…
"Досьє російської розвідки на бізнесмена із Запоріжжя.
… Під балачки про художників і Шаляпіна, в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки.
Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили." © Жека Карась
Р.S. Дивіться, як оперативно зреагували: "Россия направила ноту протеста из-за нападения на здание Россотрудничества в Киеве."
Агентуру шкода…
Надо аккуратно- мальчик в очочках, при галстуке, приносит ведёрко с дерьмом и аккуратно выливает на ступеньки, девочка с бантиками и этюдником пару раз на фасаде пишет "путин - пашол наху...!"\
Никакой агрессии, всё чинно-благородно, вспышки сверкают, все улюбаются.
2. Ханский дворец в Бахчисарае. В результате "реставрации" Биюк Хан Джами (Большой Ханской Мечети) ТРЕСНУЛ северный фасад. Без оперативного вмешательства это может привести к ОБРУШЕНИЮ здания https://twitter.com/pgCrimea/status/965505175661268992 (фото). Кроме того, во дворце разбили витражи 1746 года https://twitter.com/BadbahchiP/status/961939170217390083 (фото). Плёнка навеса, которым оккупанты накрыли дворец, вся в дырах и латках https://twitter.com/BadbahchiP/status/961509127540396033 (фото). Опоры навеса над Биюк Хан Джами опираются прямо на фрески XVIII века https://twitter.com/BadbahchiP/status/961638252276011010 (фото). Потолки с Мечети просто ВЫБРОСИЛИ. Они даже не удосужились поискать под новыми слоями краски исторические росписи https://twitter.com/BadbahchiP/status/960886314794184704 (фото). А снятую черепицу хранят просто под открытым небом https://twitter.com/BadbahchiP/status/960886247479828480 (фото). Больше информации об уничтожении оккупантами культурного наследия Крыма читайте по ссылке https://15minut.org/news/176029-v-krymu-trebuyut-rassledovat-unichtozhenie-hanskogo-dvorca
3. Крым демонстрирует стабильно высокие темпы уничтожения детских оздоровительных лагерей. Ибо нефиг тут… дети какие-то… попривыкали. По ссылке вой рашиста Талипова https://twitter.com/KrimRt/status/965218498770362368 (скрин).
4. Керчь. Новости процветающей крымской медицины от оккупантов: "Хочу узнать, что за бардак в поликлиниках? Не попасть на приём ни к окулисту, потому что в Аршинцево его нет, а запись только в понедельник в 7:30 только в больнице Водников. К ЛОРу тоже не попасть - запись только в среду и только в 7:30 утра. Что за бардак!!!!!!". Ответы: "Бесплатная медицина в стране, где элитка давно решила, что бесплатного быть ничего не должно, но открыто об этом заявить пока боится. Привыкайте. И не забудьте за путина проголосовать 18 марта", "Звоните Аксенову", "Суровая реальность", "Надоели одни и те же жалобы. Привыкайте!", "Мне одной кажется, что, когда старые врачи умрут, новых не будет?", "(Понаехавшая пишет) Местные аж умирают, как ненавидят «понаехавших». Так откуда взяться врачам? У меня была тут знакомых (приехавших) семья - врачи. Хватило на 1,5 года пожить. Бежали галопом отсюда", "Так и вали, откуда приехала, раз мы злые. Из-за вас местным ни к врачу попасть, ни припарковаться. Житья от вас, сибиряков и углекопов, уже не стало", "В городе врачей почти не осталось. А кто будет работать за 10000, если можно устроиться в платную клинику и получать 30000?", "На Украине очередей нет?", "Везде хорошо, где нас нет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965552550001954819 (скрин).
5. Никогда не думала, что буду писать о достоинствах украинской медицины, пока тебя не вляпали в руцкую… В городской поликлинике на материковой Украине без проблем взяла талоны к двум узким специалистам. У меня не спросили вообще никакого документа. Сама себе завела амбулаторную карту, от чего я вообще офигела. В областной больнице за полдня прошла трех узких специалистов. Там же сделала узи без всякой очереди. Все бесплатно. И это все при том, что у меня крымская прописка. К слову, в Симферополе мне предложили в декабре записаться на узи, на минуточку, на май.
6. УКРАИНА, ЗАВИДУЙ! КРЫМ ПРОЦВЕТАЕТ В ГАВАНИ!!!! Мужчина пытался провезти в Крым с материковой Украины свыше 20 кг (украинского, естественно, производства) примотанных к телу сыра и колбас. Чтобы скрыть товар, мужчина поместил его под одежду. Данная продукция "изъята и сожжена", сообщили оккупанты https://twitter.com/KrimRt/status/965553029712957440 (фото).
7. Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят? Геббельс просто не знал про рашен ВЦИОМ, который вновь заявил, что "90% крымчан довольны своей жизнью"!!!! Под любой брехней раши про Крым я буду давать этого парня, обмотанного украинской колбасой! https://twitter.com/KrimRt/status/965554422712553478 (скрин).
8. "Крымчан назвали более счастливыми, чем жителей Краснодарского края". Представляете, какой в Краснодаре звиздец? http://news.allcrimea.net/news/2018/2/19/krymchan-nazvali-bolee-schastlivymi-chem-zhitelei-krasnodarskogo-kraya-97582/
9. Из Новосибирска понаехавшие прут. Вата отбивается: "Доброго дня, граждане крымчане! Планируем переезд из Сибири в Феодосию. Как у вас с работой, жильем? На первое время планируем снять домик или дачу. Подскажите, что по цене?!!!". Ответы: "Как раз зарплата и уйдет на жилье. Такие наивные", "Нищета здесь еще больше обнищает", "Ребята, лучше продолжайте жить в Сибири", "Опрометчивое решение", "Никого не слушайте, я переехала и не жалею. Приезжайте. Из-за одной мягкой зимы здесь стоит жить, а из местных здесь больше нытиков", "Тоже переезд к вам в планах. Нас не напугаешь", "Зато местные жалеют. От понаехавших житья нет, работы своим нет. Валите на х*р отсюда", "(Сибиряк объясняет причину понаезда) Давай по обмену - вы к нам, мы к вам. Работы (в Сибири) валом, если у таджиков отберешь (То есть, понаехавший станет "таджиком" для Крыма)", "Работаю в магазине. Каждый день выслушиваю: как вы тут живёте в этой жопе?", "Для местных работы нет, еще и материковые демпингуют. Как рабы, готовы пахать за копейки, опуская вниз и так невысокие зарплаты. Дарагие расияне, вам хочется моря и достойных зарплат? Краснодарский край - лучший выбор. И море, и зарплаты и сервис", "Приезжайте, сибиряки, мы вас ждём, да побольше. А местное быдло пускай уезжает, одна жидовня в Феодосии, русских нет", "(Ответ на предыдущий комментарий) Хороший пост. Крымский бандеровец и Цензор вами будет доволен. Так вы ещё из полиции - БРАВО" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965568323143589889 (скрин).
10. В Феодосии выясняли причину очередного блэкаута: "По какой причине отключили свет на Победе? Может, кто знает? И когда его наконец-то включат? Анон". Ответы: "Это проделки бендеровцев и кровавой хунты", "Да, точно! Точно укры фазу умыкнули!", "Не думаю. У Крыма есть свои энергохвосты. Какой-то приболел, переморозил хвост в Керченском заливе" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965547015982735360 (скрин).
11. Севастополь. На набережной Корнилова, в районе дельфинария, сносят сувенирные киоски. Флаги и футболки с путиным не помогли. Тем временем в ялтинской ячейке тоталитарной секты НОД самые упоротые все еще верят в сцаря https://twitter.com/h_ubk_ukraine/status/965345936951205889 (фото). На митинге умалишенные требовали не саботировать распоряжения путина и избавить россию от "колониального статуса США", прав и свобод. По мнению ваты, всем надо сплотиться вокруг луноликого, чтобы "стать такими же сильными, как наши деды-прадеды" https://twitter.com/KrimRt/status/965534879780954112 (фото и видео).
12. И за звание самых долбанутых в Крыму с ялтинским НОДом посоревнуются моржи Севастополя, которые отметили 100-летие создания Красной армии https://twitter.com/KrimRt/status/965583121608597504 (фото).
13. В Керчи оккупанты тоже отметили 100-летие образования Красной армии. Дети пели песню про противогаз и любовь к "родине" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965571046719008769 (фото и видео).
14. В Севастополе масленицу оккупанты и предатели отметили эстафетой с автоматами. Скрепненько и духовненько https://www.youtube.com/watch?v=2upevZuywkI
15. Керч. Зупинка "Дитяча лікарня". Напис "Україна в Європу. Раша в жопу" https://twitter.com/SectorCrimea/status/965523970371047424 (фото).
P.S. Меня каждый раз накрывает гамма неприятных эмоций, когда читаю сообщения предателей о том, что им удалось провезти в Крым украинские продукты и лекарства. Или очередную новость о том, что оккупанты обнаружили украинские продукты в обшивке автомо
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ошибка. Нужно как Израиль. На любую ракету из Газы следует непропорциональный удар по инфраструктуре. Результат - налицо. 2 года назад было 60 ракет, сейчас - 5
1. Посольство РФ
2. Россотрудничество
3. РПЦ, всякие братства, казачки, землячества.
Ну и скрытые - в СБУ, Раде и т.д. Непонятно, почему на 4-м году войны до сих пор открыто функционируют ФСБшные структуры. Цивилизованные страны должны душить в зародыше