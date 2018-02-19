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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (258) националисты (326) погром (213) вандализм (345)

 Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества"

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев назвал неприемлемыми акты вандализма в отношении офиса "Россотрудничества" в центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинского на российской территории", - сказал чиновник.

Елисеев отметил, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские дипломаты требуют от ОБСЕ реакции на акцию националистов "Смерть России!": подобные действия вдохновляются примером Вашингтона

"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А это, что происходит, - это не очень мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками должны понести соответствующее наказание", - добавил представитель АП.

Напоминаем, 17 и 18 февраля в Киеве радикально настроенные националисты атаковали офис "Россотрудничества" (представительства российского Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству).

Также смотрите: "Геть ФСБ з України!": Националисты требовали освободить здание "Россотрудничества" на Подоле в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3051303
 
 
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Ну вот уже из панамской будки загавкали в защиту торговых партньоров, а то "господин путин" заждался.
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А робота російської розвідки в Києві це нормально? Чи АП вже продала Україну путіну, тільки забула повідомити народу України? Цей офіс мав бути закритий ще чотири роки тому, разом зі всіма консульствами та посольствами росії та всіма офісами російських компаній! Якщо влада не може захистити Україну, хай тихенько стоїть в сторонці і не заважає патріотам захищати Україну! Влада рошена нікчемна, неспроможна навіть закрити офіси російської розвідки в Києві! Що ще можна чекати від такої влади? Якої оборони України ми чекаємо від цих жирних котів?
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Закройте офис, не будет вандализма
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Рашистские оккупанты это лучшие торговые партнёры Порошенко. Он их защищает, их банки, предприятия в Украине.
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"Вандализм"- это, насколько я понимаю, уничтожение чего-то ценного, святого.... Для Елисея таковым являецца Мокшасотрудничество?
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Путин сейчас ждёт 18 марта и очень боится ,что вдруг солдаты двух армий перейдут границы и начнут брататься.
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Ашотама про вандализм в Крыму и на Долбасе, ась??
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а я считаю самого Елисеева актом вандализма против нашей страны
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а от куда мне знать как ты там ему помогаешь, если помогаешь, то сдайся в СБУ по программе "тебя ждут дома", может тебя и отпустят в твой хуйлостан Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества" - Цензор.НЕТ 8265
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Читай, страждай‏ @Spasipamagi 6 ч.6 часов назад

Я не керуюсь емоціями, я керуюсь виключно логікою. Так от, якщо Порох знищує і ослаблює Україну, то Кремль має руками і ногами тримати його при владі, адже наша країна для них - ворог. Це ж логічно. Але замість того, 24/7 вони намагаються його позбутись...

Ау, логіка?


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Нападение вероятно и не нужно было. Но на 4-м году оккупации Крыма и убийств на Донбассе существование конторы прикрытия рашистов спецслужб, пропагандонов в Украине?!? Это как?
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Ще й як прийнятні,якщо на четвортому році війни в нашій країні і досі працюють банки та інші установи ворога,а влада тільки звіздить та краде собі потихеньку і далі...хоча,краде якраз не потихеньку...
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торговий оборот збільшується. Для бізнеса це ХОРОШО а співати НЕХОРОШО бо заробляють гроші. Так ставте всіх в однакові умови
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Співати під чию дудку? Чи не під кацапську,бува?
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Им надо было напомнить забрасывание мослами КРС и свиней посольства Украины в Москве, после объявления торговой блокады...
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Издайте Указ Президента, которым все эти роисские лавки закрываются с такого-то число. И проконтролируйте исполнение. И не будет ни битых стекол, ни надписей на стенах. Вперед! Реализуйте на практике "РФ - страна-агрессор".
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Хотів написати, що ось і "засвітились" українські ГНИДИ. А що їм виродкам і перевертням світитися? Вони всі на виду. Риго-барижна свора спокійно веде гешефт з козломордою ордою, з ворогом. Для цих крис нема нічого святого, що їм Україна, вони, щурі, матір рідну пошинкують і на розвіс продадуть, якщо зиск матимуть.
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Елисеев этнический русский, так что его понять можно.... Ждем теперь, когда какой нибудь украинец с АП (если найдется) сделает заявление о разгромленной уже давно украинской библиотеке в маскве.....
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Авакян проморгал! Все заняты были , бдили за народом на Майдане. Там вся "крамола" собралась. Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества" - Цензор.НЕТ 1534
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Кому-то в Украине "сотрудничества" с роиссей не хва тает? Донбасса мало? Закрыть эту контору КЕМ!
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Єлисеев , Ложкін . Клімкін .. - Пеця навмисне стільки кацапів скрізь порозставляв ?
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Так і здійснюється гібридна кацапська окупація України. Але Пеця - патріот! Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества" - Цензор.НЕТ 5293
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та вона вже давно здійснилась - просто лише зараз люди почали звертати на неї увагу ...
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Вот бы начальником назначить Малятку - он сразу бы газопровод в Европу с расийским газом подорвал!
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А де твоя тема ділася "Я - рюське порохобот"?
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Никуда не делась. Нажимаешь ввеху "форум" На открывшемся находишь сереньким "типы тем", выбираешь "авторские".
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Це добре. Хай українці за цими поясненнями знаходять, заходять та знайомляться - хто такі порохоботи. Стійке враження, як від якогось кацапського форуму сектантів-путіноїдів. Тільки прізвище сцаря інше.
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Если государство не борется с ФСБ, то простые граждане берут обязанности государства в свои руки и "закрывают" подобные учреждения по-своему.
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"Терпилы" всегда отхватывают от "гопоты". Только я не верю, что все украинцы вдруг стали терпилами. Есть конкретные говнюки у власти, возглавляемые конкретным липецким брыгой - предателем и агентом хуйла по кличке "лолита", которые пытаются навязать роль терпил каждому украинцу, ради предательского барыша с врагом. Эту ситуацию нужно срочно исправлять.
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"Россотрудничество" в столице Украины? Вопрос на засыпку: "С кем эта контора сотрудничает?" Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества" - Цензор.НЕТ 2352
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Хіба офіс "кацапосотруднічества" є пам'яткою архітектури чи історії? Це не "вандалізм", а звичайна "санація" міста Києва.
Пригадаймо відключення активістами ЛЕП до крисму: кацапоЗМІ аж захлиналися, звинувачуючи нас у "електрогеноциді".
Пропоную кожному подумати які ще народні акції слід провести щодо кацапів (ригів, сепарів та інших).
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Кстати, обратите внимание - порохоботы оправдывают войной только низкий уровень жизни и высокие цены и тарифы.
Когда тут нужно возразить Елисееву что во время войны никакого офиса "россотрудничества" в принципе в Киеве быть не должно - сидят тихо.
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Нахождение организаций оккупанта на территории Украины тоже неприемлемо.
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Это офис "украинского сотрудничества" на Арбате в Москве, которое работает до сих пор

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всім , кого обурює "Россотрудничество" кілька простих питань -
- чому Україна , й досі , зберігає безвіз з РФ ? А скільки вугілля з РФ ми закупили цієї зими ? Про "Вадафон кацапський ще згадати можна ... Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества" - Цензор.НЕТ 6568
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а разве только один "Водафон"? Сколько в Украине украинских мобильных операторов?
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Президент компании: Чернышев Петр Анатольевич. Дата рождения: 14 июня 1968-го года. Место рождения: Екатеренбург (РФ)
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ЗЫ: по факту и мобильный оператор «Киевстар» и «Лайф», через дочерние компании входящие в различные холдинги, через подставные лица, принадлежат «Альфа-Групп», которой в свою очередь руководит российский бизнесмен Михаил Фридман.
Украинцам «Альфа-Групп» должна быть знакома, так как «Альфа-банк» работающий на территории Украины входит тоже в группу Фридмана. Да и, по сути, компания «Turkcell», которая приобрела акции у «СКМ» Ахметова еще с 2005-го года принадлежит все тому же Фридману и компании.
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да я в курсі ...просто писати про все полінувався ..))
2-й рік допитуюсь в соєвої братви - чому , коли Пеця заборонив ОК і ВК , він так само , не заборонив кацапських мобільних операторів ?
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так Альфа-Групп и есть чекистская контора
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Не ломайте адептам порошенко моцк. А то получается, что он помогает ФСБ и кремлю обходить американские санкции.
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Під балачки про художників і Шаляпіна в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки

Може ще хтось сумнівається в роботі Лушпайки і Поросюка на російські спецслужби.
Посередині на першому фото мосье Іваніщев. Ну, а далі аналізуйте самі…


"Досьє російської розвідки на бізнесмена із Запоріжжя.
… Під балачки про художників і Шаляпіна, в центрі "Россотруднічество" кипіла робота російської розвідки.
Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили." © Жека Карась
Р.S. Дивіться, як оперативно зреагували: "Россия направила ноту протеста из-за нападения на здание Россотрудничества в Киеве."
Агентуру шкода…


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Елисеев на посту замглавы АП - неприемлем.
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Ріббентроп в 1943 році заявив про неприйнятний акт вандалізму в Москві по відношенню до нападу на офіс "Німецька співпраця" і вимагає у Молотова покарати винних.)))
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Выглядит абсурдом присутствие " россотрудничества " в Украине - в Киеве ! Но только в Киеве еще 4 десятка отделений Сбербанка казламордии http://kiev.bankomap.com.ua/Сбербанк-России/branches . Так что , Елесеев , то , что произошло , это не акт вандализма , а просто перформанс...
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Низзззя обижать торговых партнёров шоколадной шоблы
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Да! Да! Взрываем нефтепровод "Дружба!"
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кацапсько-КДБшна шобла ... не ображайте кагал Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества" - Цензор.НЕТ 272
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Надо бы соорудить выразительный и убедительный такой памятник в столице да назвать его - НЕТ ВАНДАЛИЗьМУ!!! Желательно, из хрупкого материала типа гипса, а еще чтоб рядом были все сподручные орудия для его разрушения и не было никакой правооохраны - так было бы убедительнее.
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т.е. существование какого-то "россотрудничества" оккупантов АП считает приемлемым.
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Любительщина.... Хари в прыщах, в руках кирпичи..... Визги.....

Надо аккуратно- мальчик в очочках, при галстуке, приносит ведёрко с дерьмом и аккуратно выливает на ступеньки, девочка с бантиками и этюдником пару раз на фасаде пишет "путин - пашол наху...!"\
Никакой агрессии, всё чинно-благородно, вспышки сверкают, все улюбаются.
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на крысме сегодня :1. Симферополец Тимур Шаймарданов - один из пропавших без вести в аннексированном Крыму. Об этом человеке говорят, что весной 2014 года он один работал за все украинские спецслужбы на полуострове. Историю о пропавшем крымчанине посмотрите в сюжете Крым.Реалии https://www.youtube.com/watch?v=8m-NqMuakwc (видео). Тем временем сегодня оккупанты продлили на месяц арест обвиняемому в "экстремизме" Исмаилу Рамазанову. "Экстремизмом" считается непризнание оккупации Крыма россией. Задержан крымчанин 23 января после обыска в его доме https://ru.krymr.com/a/news/29048381.html (фото).
2. Ханский дворец в Бахчисарае. В результате "реставрации" Биюк Хан Джами (Большой Ханской Мечети) ТРЕСНУЛ северный фасад. Без оперативного вмешательства это может привести к ОБРУШЕНИЮ здания https://twitter.com/pgCrimea/status/965505175661268992 (фото). Кроме того, во дворце разбили витражи 1746 года https://twitter.com/BadbahchiP/status/961939170217390083 (фото). Плёнка навеса, которым оккупанты накрыли дворец, вся в дырах и латках https://twitter.com/BadbahchiP/status/961509127540396033 (фото). Опоры навеса над Биюк Хан Джами опираются прямо на фрески XVIII века https://twitter.com/BadbahchiP/status/961638252276011010 (фото). Потолки с Мечети просто ВЫБРОСИЛИ. Они даже не удосужились поискать под новыми слоями краски исторические росписи https://twitter.com/BadbahchiP/status/960886314794184704 (фото). А снятую черепицу хранят просто под открытым небом https://twitter.com/BadbahchiP/status/960886247479828480 (фото). Больше информации об уничтожении оккупантами культурного наследия Крыма читайте по ссылке https://15minut.org/news/176029-v-krymu-trebuyut-rassledovat-unichtozhenie-hanskogo-dvorca
3. Крым демонстрирует стабильно высокие темпы уничтожения детских оздоровительных лагерей. Ибо нефиг тут… дети какие-то… попривыкали. По ссылке вой рашиста Талипова https://twitter.com/KrimRt/status/965218498770362368 (скрин).
4. Керчь. Новости процветающей крымской медицины от оккупантов: "Хочу узнать, что за бардак в поликлиниках? Не попасть на приём ни к окулисту, потому что в Аршинцево его нет, а запись только в понедельник в 7:30 только в больнице Водников. К ЛОРу тоже не попасть - запись только в среду и только в 7:30 утра. Что за бардак!!!!!!". Ответы: "Бесплатная медицина в стране, где элитка давно решила, что бесплатного быть ничего не должно, но открыто об этом заявить пока боится. Привыкайте. И не забудьте за путина проголосовать 18 марта", "Звоните Аксенову", "Суровая реальность", "Надоели одни и те же жалобы. Привыкайте!", "Мне одной кажется, что, когда старые врачи умрут, новых не будет?", "(Понаехавшая пишет) Местные аж умирают, как ненавидят «понаехавших». Так откуда взяться врачам? У меня была тут знакомых (приехавших) семья - врачи. Хватило на 1,5 года пожить. Бежали галопом отсюда", "Так и вали, откуда приехала, раз мы злые. Из-за вас местным ни к врачу попасть, ни припарковаться. Житья от вас, сибиряков и углекопов, уже не стало", "В городе врачей почти не осталось. А кто будет работать за 10000, если можно устроиться в платную клинику и получать 30000?", "На Украине очередей нет?", "Везде хорошо, где нас нет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965552550001954819 (скрин).
5. Никогда не думала, что буду писать о достоинствах украинской медицины, пока тебя не вляпали в руцкую… В городской поликлинике на материковой Украине без проблем взяла талоны к двум узким специалистам. У меня не спросили вообще никакого документа. Сама себе завела амбулаторную карту, от чего я вообще офигела. В областной больнице за полдня прошла трех узких специалистов. Там же сделала узи без всякой очереди. Все бесплатно. И это все при том, что у меня крымская прописка. К слову, в Симферополе мне предложили в декабре записаться на узи, на минуточку, на май.
6. УКРАИНА, ЗАВИДУЙ! КРЫМ ПРОЦВЕТАЕТ В ГАВАНИ!!!! Мужчина пытался провезти в Крым с материковой Украины свыше 20 кг (украинского, естественно, производства) примотанных к телу сыра и колбас. Чтобы скрыть товар, мужчина поместил его под одежду. Данная продукция "изъята и сожжена", сообщили оккупанты https://twitter.com/KrimRt/status/965553029712957440 (фото).
7. Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят? Геббельс просто не знал про рашен ВЦИОМ, который вновь заявил, что "90% крымчан довольны своей жизнью"!!!! Под любой брехней раши про Крым я буду давать этого парня, обмотанного украинской колбасой! https://twitter.com/KrimRt/status/965554422712553478 (скрин).
8. "Крымчан назвали более счастливыми, чем жителей Краснодарского края". Представляете, какой в Краснодаре звиздец? http://news.allcrimea.net/news/2018/2/19/krymchan-nazvali-bolee-schastlivymi-chem-zhitelei-krasnodarskogo-kraya-97582/
9. Из Новосибирска понаехавшие прут. Вата отбивается: "Доброго дня, граждане крымчане! Планируем переезд из Сибири в Феодосию. Как у вас с работой, жильем? На первое время планируем снять домик или дачу. Подскажите, что по цене?!!!". Ответы: "Как раз зарплата и уйдет на жилье. Такие наивные", "Нищета здесь еще больше обнищает", "Ребята, лучше продолжайте жить в Сибири", "Опрометчивое решение", "Никого не слушайте, я переехала и не жалею. Приезжайте. Из-за одной мягкой зимы здесь стоит жить, а из местных здесь больше нытиков", "Тоже переезд к вам в планах. Нас не напугаешь", "Зато местные жалеют. От понаехавших житья нет, работы своим нет. Валите на х*р отсюда", "(Сибиряк объясняет причину понаезда) Давай по обмену - вы к нам, мы к вам. Работы (в Сибири) валом, если у таджиков отберешь (То есть, понаехавший станет "таджиком" для Крыма)", "Работаю в магазине. Каждый день выслушиваю: как вы тут живёте в этой жопе?", "Для местных работы нет, еще и материковые демпингуют. Как рабы, готовы пахать за копейки, опуская вниз и так невысокие зарплаты. Дарагие расияне, вам хочется моря и достойных зарплат? Краснодарский край - лучший выбор. И море, и зарплаты и сервис", "Приезжайте, сибиряки, мы вас ждём, да побольше. А местное быдло пускай уезжает, одна жидовня в Феодосии, русских нет", "(Ответ на предыдущий комментарий) Хороший пост. Крымский бандеровец и Цензор вами будет доволен. Так вы ещё из полиции - БРАВО" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965568323143589889 (скрин).
10. В Феодосии выясняли причину очередного блэкаута: "По какой причине отключили свет на Победе? Может, кто знает? И когда его наконец-то включат? Анон". Ответы: "Это проделки бендеровцев и кровавой хунты", "Да, точно! Точно укры фазу умыкнули!", "Не думаю. У Крыма есть свои энергохвосты. Какой-то приболел, переморозил хвост в Керченском заливе" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965547015982735360 (скрин).
11. Севастополь. На набережной Корнилова, в районе дельфинария, сносят сувенирные киоски. Флаги и футболки с путиным не помогли. Тем временем в ялтинской ячейке тоталитарной секты НОД самые упоротые все еще верят в сцаря https://twitter.com/h_ubk_ukraine/status/965345936951205889 (фото). На митинге умалишенные требовали не саботировать распоряжения путина и избавить россию от "колониального статуса США", прав и свобод. По мнению ваты, всем надо сплотиться вокруг луноликого, чтобы "стать такими же сильными, как наши деды-прадеды" https://twitter.com/KrimRt/status/965534879780954112 (фото и видео).
12. И за звание самых долбанутых в Крыму с ялтинским НОДом посоревнуются моржи Севастополя, которые отметили 100-летие создания Красной армии https://twitter.com/KrimRt/status/965583121608597504 (фото).
13. В Керчи оккупанты тоже отметили 100-летие образования Красной армии. Дети пели песню про противогаз и любовь к "родине" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965571046719008769 (фото и видео).
14. В Севастополе масленицу оккупанты и предатели отметили эстафетой с автоматами. Скрепненько и духовненько https://www.youtube.com/watch?v=2upevZuywkI

15. Керч. Зупинка "Дитяча лікарня". Напис "Україна в Європу. Раша в жопу" https://twitter.com/SectorCrimea/status/965523970371047424 (фото).
P.S. Меня каждый раз накрывает гамма неприятных эмоций, когда читаю сообщения предателей о том, что им удалось провезти в Крым украинские продукты и лекарства. Или очередную новость о том, что оккупанты обнаружили украинские продукты в обшивке автомо
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P.S. Меня каждый раз накрывает гамма неприятных эмоций, когда читаю сообщения предателей о том, что им удалось провезти в Крым украинские продукты и лекарства. Или очередную новость о том, что оккупанты обнаружили украинские продукты в обшивке автомобиля, едущего в Крым со свободной территории Украины. Но украинские сыр и колбаса в виде пояса шахида - это впервые. Оцените уровень нашего процветания в оккупации… Как же все это мерзко… Мерзко видеть продающиеся украинские продукты в переходах или из-под прилавков. Мерзко видеть довольные рожи ватников, тайно жрущих "запрещенку". Мой родной Крым в каждом своем проявлении превратился в мерзкий организм, не вызывающий ничего, кроме отвращения. И пройдет немало времени, чтобы отмыться от грязи "русского мира", вторгшегося на нашу землю.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Та хіба тільки в "кацапосотрудничєствє" фсбшники. Зверніть увагу на "українських" палітолагов, єкономічних експертів та політаналітиків. Походу, майже всі вони, за невеликим вийнятком, працюють на кацапо-орду. Постійно, з теле-радіо каналів рабіновича-мураєва зомбують Український Народ баснями, що без козломордії Україна і дня не протягне.Ось і цих ГНИД теж душити треба.
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Акты вандализма это нападать на другие страны в 21 веке
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А достойно это как? Нас обливают грязью путинские шлюхи типа ленки бондаренко, а мы достойно должны утереться от ее слюней ? Росияне убивают украинцев на Донбассе, а мы должны достойно подставлять наших солдат под пули росийских "ихтамнетов" ? Бля, у меня такое чувство что эти дяди из АП под символом "рошен" живут в какой то другой реальности, при этом зовут нас "достойно" следовать за ними, в качестве немого, обслуживающего быдла !!! Я считаю что эти люди правильно сделали - в воюющей стране не должно быть рассадника московской антиукраинской идеологии, так же точно как московские попы из московского патриархата отказываются отпевать погибших от рук росийских военных украинских солдат, и почти в открытую называют нас, в нашей же стране фашистами, нациками и убийцами ! Там где росийские щупальца проросли всегда будет слезы, кровь и убийства - а такие организации как "Россотрудничество " или "Сбербанк России" или церковь московского патриархата это главное пристанище бацилы "руского кровавого мира". Потому господа из "Рошен и К" - идите нах.... , иначе народ вам укажет другое направление - (можете у януковича спросить, он знает куда !!!)
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Закрийте цю ФСБшну богадєльню, і не буде ніякого "вандалізму".
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Чем хуже - тем лучше. Китайский классик Мао так когда-то изрекал - как в воду глядел!
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===Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинского на российской территории"====

Ошибка. Нужно как Израиль. На любую ракету из Газы следует непропорциональный удар по инфраструктуре. Результат - налицо. 2 года назад было 60 ракет, сейчас - 5
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Уровни работы ФСБ:
1. Посольство РФ
2. Россотрудничество
3. РПЦ, всякие братства, казачки, землячества.

Ну и скрытые - в СБУ, Раде и т.д. Непонятно, почему на 4-м году войны до сих пор открыто функционируют ФСБшные структуры. Цивилизованные страны должны душить в зародыше
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Скотина... А как расценивать ежедневные сводки о погибших и раненых? Здесь термин вандализм явно преувеличенно мягок
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по відношенню до окупанта української землі ,це рило побачило акти вандалізму...це 3,14стець повний
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Трамп, выслал из Штатов, дипломатов мордора, зачем ему столько ватных шпионов на территории США. Тут даже не заикаются. Бизнес блин...
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Этот наш барыжный олигархат он называет "цивилизованным государством" - просто чудо "дипломатии".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества"
 
 
 
 
 
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