 Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинского на российской территории", - сказал чиновник.

Елисеев отметил, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

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"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А это, что происходит, - это не очень мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками должны понести соответствующее наказание", - добавил представитель АП.

Напоминаем, 17 и 18 февраля в Киеве радикально настроенные националисты атаковали офис "Россотрудничества" (представительства российского Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству).

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