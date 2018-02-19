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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Польша (4155) трудовая миграция (118) заробитчане (160) Сологуб (1)

 Низкие зарплаты, война и неискоренимая коррупция заставляют украинцев массово уезжать в Польшу, - Bloomberg

Низкий уровень оплаты труда в Украине, продолжающийся конфликт с российскими наемниками на востоке страны, девальвация национальной валюты, а также неискоренимая коррупция стимулируют трудовую эмиграцию.

"На сегодня трудовая миграция это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы", - сказано в письме замглавы центрального банка Украины Дмитрия Сологуба информационному агентству Блумберг, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина помогла закрыть бреши на рынках труда Польши и Чехии после того как возможность свободно перемещаться по Евросоюзу, а также более высокая оплата труда в Западной Европе побудили граждан восточноевропейских стран массово уезжать на запад.

Представители рекрутинговых компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом, говорят, что иностранные компании теперь нанимают всех подряд и готовы обучать сотрудников в течение месяца, если нужно, поскольку у них нет особого выбора, в то время как раньше они старались найти соискателей с большим опытом и профильным образованием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 24 млн трудоспособных украинцев 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых половина - домохозяйки, - вице-премьер Зубко

Очевидно, что украинцев прельщают более высокие заработки, поскольку на родине они получают в среднем 7100 гривен в месяц, (около 265 долларов США), тогда как в Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Среди других причин трудовой миграции называют продолжающийся конфликт с боевиками, которых поддерживает Россия, девальвацию гривни и стабильно высокий уровень коррупции в Украине.

Сейчас в Польше официально работает 1,5 миллиона украинцев и не исключено, что еще полмиллиона работают нелегально. Кроме того, Чехия планирует удвоить ежегодную квоту для украинских работников.

По официальным данным с 2015 года Украину покинули 7% трудоспособного населения. Эта цифра может быть намного больше, поскольку украинцы получили возможность путешествовать в страны Евросоюза без виз. По данным международной организации по миграции 12% Украинцев уже устроились или планируют получить работу за пределами страны. Долгосрочная перспектива не менее тревожная: ООН полагает, что к 2050 году население Украины сократится с 44,2 до 36,4 миллионов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польше не обойтись без рабочих рук из Украины, - глава польского Нацбанка Глапинский

Польша, Словакия и Чехия выдают украинцам краткосрочные разрешения на работу обычно не превышающие несколько месяцев. Возможность путешествовать по странам Евросоюза без виз, которую украинцы получили в прошлом году, а также улучшившееся транспортное сообщение с этими странами предоставили им возможность как официального, так и нелегального трудоустройства за границей.

Однако представители рекрутинговых компаний полагают, что трудовая эмиграция может вскоре стать не такой привлекательной, поскольку уровень оплаты труда чернорабочих в Украине и в Польше сравняется и большинство украинцев в конечном счете вернутся домой.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051297
 
 
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Полицаи и старосты во время 2-й мировой тоже беспокоились о своих семья и достатке.
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Свіжий приклад корупції в Україні: Японія виділяє 4 млн $ для східних областей України, а українські посадовці підтвердили 3, 6 млн $, куди поділися 400 тис$ або 10%, вже поділили
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Може. "Нова пошта" доставляла? Тоді то за доставку.
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одни ищут где заработать, а другие надеются что придет михо и через 70 дней они станут жить бохато, и так до бесконечности.
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Я не прихильник Міхо, але розумію, чому люди за нього, по великому рахунку. У нас немає людини, яка змогла б подолати олігархів, бо всі партії - або олігархів, або ними спонсоруються. Тому як не голосуй, а виберуть того, хто в списку партій, мажоритарники шансів не мають. С кажу чесно, що я це розумію і намагаюсь не сміятися з Міхо. Але це не завжди виходить. Всі реформи в Грузії робив, нині покійний, Каха Бендукідзе. " В мае 2014 года Бендукидзе принял приглашение президента Украины Петра Порошенко стать членом Экономического и совещательного совета при правительстве. Бендукидз отметил, что Украина «должна предпринять отважные шаги для трансформации экономики, плачевная ситуация в которой усугубляется огромными госрасходами и коррупцией». Предлагаемые им реформы включали сокращение дефицита госбюджета, изменение налоговой системы, в том числе путём сокращения числа налогов, отмена субсидий и повышение цен на потребляемый внутри страны газ, сокращение государственного аппарата, в том числе сотрудников правоохранительных органов, жёсткую борьбу с коррупцией. В сотрудничестве с другими видными экономистами подготовил рекомендации по перечню неотложных мер для реформирования экономики страны."( Вікіпедія) Тобто, деякі рекомендації Кахи таки виконуються.
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На Львівщині відкрили перший завод із переробки меду

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Помаленько але рухаємось.... Щеб нормального Президента то був би набагато кращий темп !

Не хочу емігрувати..... Хочу дома жити ....
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Какая коррупция,вы о чем?
Оце я називаю міцний господарник.
Такі люди нам потрібні!

Низкие зарплаты, война и неискоренимая коррупция заставляют украинцев массово уезжать в Польшу, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3512

Жаботюк Юрій Іванович

ЖАБОТЮК РЕАЛІЗУЄ КОМУНАЛЬНІ ПРОЕКТИ НА ЗМІЇВЩИНІ
Звітую громаді про свою громадську діяльність.
Напередодні Нового року до мене з листом звернулася мешканка одного із будинків Зміївського району.

Старенька поскаржилася, що якісь наркомани випалили кнопку її поверха у ліфті. і тепер вона не може потрапити одразу додому, доводиться їхати на п'ятий поверх та спускатися.
Я не можу залиатися глухим до мольб моєї громади.
Тож я дав доручення своїм помічникам виїхати на місце і дослідити проблему, зняти заміри.
І ось маємо результат, як то кажуть, було - стало.
Новенька кнопка четвертого поверху радує очі та пальці мешканців багатоповерхівкі. Пенсіонерка мало не плакала.
А я на урочистому відкритті просто пригорнув її до своїх грудей та прошепотів: "Ну, ну, не треба, я завжди з вами, я завжди за вас".
Знайте, що ваші сльози радості - найкраща для мене нагорода.
Продовжую роботу на окрузі.
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И видно что честный , не хапуга . Еле наскрёб денег на одну кнопку . ! От семьи оторвал , последнее отдал . Низькі зарплати, війна і неподоланна корупція змушують українців масово виїжджати до Польщі, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4213 . .
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Нічого, він стару не викидав. Як програє вибори - поміняє знову
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Кнопка это мелочи . Тут всё дело в плакатике .! Низькі зарплати, війна і неподоланна корупція змушують українців масово виїжджати до Польщі, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6090 .
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Получал бы я, работая инженером в области вагоностоения, делая технику для АТО 7 тыс.грн. фиг бы куда уехал. было 3100 маааксимум. сейчас в польше, технолог в той же сфере вагоностроения. в месяц 30-35 к грн) назовите хоть одну причину оставаться в украине. кроме родителей?
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Украина, название государств пишется с заглавной буквы, а тем более когда речь идет о твоей Родине.
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И правильно делают, что уезжают. Они не рабы Порошенко и Гройсмана. Всю жизнь батрачить на Семью-2, собирать всей страной на приданое Саше и Жене? Останутся пенсионеры, калеки и Вальцман с Гройсманом.
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Только пенсионеры и калеки. Что Вальцман с Гройсманом здесь забыли?
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Я і сам в один час жив у Європі..... Незміг там довго..... Кожен раз як повертав з України "закордон" нервував, тяжко відходив від поїздки додому в Україну....І перспектива там була, нормально заробляв. Повернувся, вклав, ризикував, позичав.......... Пішло... тяжко часом, хочеться нормальної країни, чесної гри щоб не пристосовуватись до бєзпрєдєлу.... треба виживати часом, правила бєзпрєдєльні........... Але я не здаюсь ......... Вірю і працюю !
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НУ И КОГДА НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭТО РЕШИТ? зарплата 7000 хде, в Киеве разве что? по регионам еле минималку платят и то в конвертах. Спасибо Реформаторам, такой нищеты не при одной власти небыло.
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Рушати кудись на заробітки, коли в країні сидять у владі крадуни і зрадники - не вихід. Так можна "дозароблятись", що і країну втратити. Потім повертатись не буде куди. Це, як "свою віддав дяді, а сам пішов до бл...ді". Треба один раз всім взятись, навести лад у власному домі, обрати нормальну, патріотичну владу, а потім можна і на заробітки. Хоча переконаний, що за нормальної влади нікуди рушати потреби не буде. Хіба, що як туристу, або вузькому спеціалісту.
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Від себе скажу, що у нас нормальна влада вже була. В 2005м за перші дев'ять місяців в країну зайшло інвестицій більше, ніж за всі часи незалежності. Пенсії піднялись одночасно втричі(400-1200гр.), зарплати бюджетникам виросли, соціалка на дітей, тисяча по ощадбанку(250долл), гривня стабільна, комуналка не росте, ціни - мертві....
Що, забули, бл...? Низкие зарплаты, война и неискоренимая коррупция заставляют украинцев массово уезжать в Польшу, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8819
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А потім шпигун Лоліта забіг до Миздобула в "сльзах і соплях" і Іуда Юлю зняв. Потік інвестицій вщух. Сьогодні вже останні інвестори втікають. Абинеюлькі вонаукраланашефьсо.
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надеюсь хоть в этом году получиться навсегда закрепится за бугром
а если нет то уже и не знаю что делать
короче пошло оно все
опять меня в дичайшию депрессию загнали Низькі зарплати, війна і неподоланна корупція змушують українців масово виїжджати до Польщі, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6017
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Львівський батяр‏ @KarpenkoBatjar 55 мин.55 минут назад

Львівська ОДА: у селі Сопошин (Жовківський район) відкрили завод з переробки меду та продуктів бджільництва. Інвестиції 20 млн грн, +50 нових робочих місць. Мед експортуватиметься в Польщу, Австрію, Італію, Канаду http://loda.gov.ua/news?id=34102 #УкраїнаЗмінюється

Низькі зарплати, війна і неподоланна корупція змушують українців масово виїжджати до Польщі, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7944
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А медогінку де брали? Я собі хочу таку купити.
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Так есть тысячу способов вывезти через границу без всяких документов. Часто езжу в Польшу и уже знаком со многими "бизнесменами", которые ввозят в Украину и вывозят в Европу все, что угодно (от светильников, обуви до нательного трикотажа). На границе все имеет свою цену. Самое интересное, что это "бизнесмены" - "патриоты в вышиванках" почем зря ругают и клянут киевскую власть за "высокие налоги и низкие зарплаты".
Выводы делайте сами.
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Це перемога! Потепліло - кури починають нестися.
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Забув сказати - скоро трава почне рости. А коти вже по ночах концерти влаштовують.
Життє фунциклірує.
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Що за сумні ноти, зараз будуть протоколи про мільярдні надходження від мігрантів і пісні, що ми від цього тільки виграємо.
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А на Запоріжську? Знову росіяни? Олексійович вже Запоріжжя продав пуйлу?
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Зато в Украине одни "потужнi перемоги". Всех неугодных элиминировали. Барыжный олигархат СМИ называют парламентско-президентской республикой - это чудо "толерантности".
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Она может поставить под угрозу как экономический рост

И где чего выросло?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНизкие зарплаты, война и неискоренимая коррупция заставляют украинцев массово уезжать в Польшу, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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