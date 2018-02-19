 Низкие зарплаты, война и неискоренимая коррупция заставляют украинцев массово уезжать в Польшу, - Bloomberg

"На сегодня трудовая миграция это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы", - сказано в письме замглавы центрального банка Украины Дмитрия Сологуба информационному агентству Блумберг, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Украина помогла закрыть бреши на рынках труда Польши и Чехии после того как возможность свободно перемещаться по Евросоюзу, а также более высокая оплата труда в Западной Европе побудили граждан восточноевропейских стран массово уезжать на запад.
Представители рекрутинговых компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом, говорят, что иностранные компании теперь нанимают всех подряд и готовы обучать сотрудников в течение месяца, если нужно, поскольку у них нет особого выбора, в то время как раньше они старались найти соискателей с большим опытом и профильным образованием.
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Очевидно, что украинцев прельщают более высокие заработки, поскольку на родине они получают в среднем 7100 гривен в месяц, (около 265 долларов США), тогда как в Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Среди других причин трудовой миграции называют продолжающийся конфликт с боевиками, которых поддерживает Россия, девальвацию гривни и стабильно высокий уровень коррупции в Украине.
Сейчас в Польше официально работает 1,5 миллиона украинцев и не исключено, что еще полмиллиона работают нелегально. Кроме того, Чехия планирует удвоить ежегодную квоту для украинских работников.
По официальным данным с 2015 года Украину покинули 7% трудоспособного населения. Эта цифра может быть намного больше, поскольку украинцы получили возможность путешествовать в страны Евросоюза без виз. По данным международной организации по миграции 12% Украинцев уже устроились или планируют получить работу за пределами страны. Долгосрочная перспектива не менее тревожная: ООН полагает, что к 2050 году население Украины сократится с 44,2 до 36,4 миллионов.
Польша, Словакия и Чехия выдают украинцам краткосрочные разрешения на работу обычно не превышающие несколько месяцев. Возможность путешествовать по странам Евросоюза без виз, которую украинцы получили в прошлом году, а также улучшившееся транспортное сообщение с этими странами предоставили им возможность как официального, так и нелегального трудоустройства за границей.
Однако представители рекрутинговых компаний полагают, что трудовая эмиграция может вскоре стать не такой привлекательной, поскольку уровень оплаты труда чернорабочих в Украине и в Польше сравняется и большинство украинцев в конечном счете вернутся домой.
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Помаленько але рухаємось.... Щеб нормального Президента то був би набагато кращий темп !
Не хочу емігрувати..... Хочу дома жити ....
Оце я називаю міцний господарник.
Такі люди нам потрібні!
Жаботюк Юрій Іванович
ЖАБОТЮК РЕАЛІЗУЄ КОМУНАЛЬНІ ПРОЕКТИ НА ЗМІЇВЩИНІ
Звітую громаді про свою громадську діяльність.
Напередодні Нового року до мене з листом звернулася мешканка одного із будинків Зміївського району.
Старенька поскаржилася, що якісь наркомани випалили кнопку її поверха у ліфті. і тепер вона не може потрапити одразу додому, доводиться їхати на п'ятий поверх та спускатися.
Я не можу залиатися глухим до мольб моєї громади.
Тож я дав доручення своїм помічникам виїхати на місце і дослідити проблему, зняти заміри.
І ось маємо результат, як то кажуть, було - стало.
Новенька кнопка четвертого поверху радує очі та пальці мешканців багатоповерхівкі. Пенсіонерка мало не плакала.
А я на урочистому відкритті просто пригорнув її до своїх грудей та прошепотів: "Ну, ну, не треба, я завжди з вами, я завжди за вас".
Знайте, що ваші сльози радості - найкраща для мене нагорода.
Продовжую роботу на окрузі.
Що, забули, бл...?
а если нет то уже и не знаю что делать
короче пошло оно все
опять меня в дичайшию депрессию загнали
Львівська ОДА: у селі Сопошин (Жовківський район) відкрили завод з переробки меду та продуктів бджільництва. Інвестиції 20 млн грн, +50 нових робочих місць. Мед експортуватиметься в Польщу, Австрію, Італію, Канаду http://loda.gov.ua/news?id=34102 #УкраїнаЗмінюється
Выводы делайте сами.
Право експорту до ЄС має вже 291 українське підприємство http://minagro.gov.ua/uk/node/25335
Життє фунциклірує.
И где чего выросло?