 Низкие зарплаты, война и неискоренимая коррупция заставляют украинцев массово уезжать в Польшу, - Bloomberg

"На сегодня трудовая миграция это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы", - сказано в письме замглавы центрального банка Украины Дмитрия Сологуба информационному агентству Блумберг, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина помогла закрыть бреши на рынках труда Польши и Чехии после того как возможность свободно перемещаться по Евросоюзу, а также более высокая оплата труда в Западной Европе побудили граждан восточноевропейских стран массово уезжать на запад.

Представители рекрутинговых компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом, говорят, что иностранные компании теперь нанимают всех подряд и готовы обучать сотрудников в течение месяца, если нужно, поскольку у них нет особого выбора, в то время как раньше они старались найти соискателей с большим опытом и профильным образованием.

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Очевидно, что украинцев прельщают более высокие заработки, поскольку на родине они получают в среднем 7100 гривен в месяц, (около 265 долларов США), тогда как в Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Среди других причин трудовой миграции называют продолжающийся конфликт с боевиками, которых поддерживает Россия, девальвацию гривни и стабильно высокий уровень коррупции в Украине.

Сейчас в Польше официально работает 1,5 миллиона украинцев и не исключено, что еще полмиллиона работают нелегально. Кроме того, Чехия планирует удвоить ежегодную квоту для украинских работников.

По официальным данным с 2015 года Украину покинули 7% трудоспособного населения. Эта цифра может быть намного больше, поскольку украинцы получили возможность путешествовать в страны Евросоюза без виз. По данным международной организации по миграции 12% Украинцев уже устроились или планируют получить работу за пределами страны. Долгосрочная перспектива не менее тревожная: ООН полагает, что к 2050 году население Украины сократится с 44,2 до 36,4 миллионов.

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Польша, Словакия и Чехия выдают украинцам краткосрочные разрешения на работу обычно не превышающие несколько месяцев. Возможность путешествовать по странам Евросоюза без виз, которую украинцы получили в прошлом году, а также улучшившееся транспортное сообщение с этими странами предоставили им возможность как официального, так и нелегального трудоустройства за границей.

Однако представители рекрутинговых компаний полагают, что трудовая эмиграция может вскоре стать не такой привлекательной, поскольку уровень оплаты труда чернорабочих в Украине и в Польше сравняется и большинство украинцев в конечном счете вернутся домой.