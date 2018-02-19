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 Общество, Здоровье
  2016  18
Все про:Минздрав (1459) Амосова (8) медуниверситет (2)

 НМУ им. А. Богомольца заявляет об угрозе срыва теста "Крок 1. Стоматология" Центром тестирования при Минздраве Украины, - Амосова

Проведение лицензированного экзамена по программе "Крок 1. Стоматология" со студентами Национального медицинского университета имени Александра Богомольца находится под угрозой срыва.

Об этом в комментарии Українським Новинам заявила ректор НМУ Екатерина Амосова.

"Ситуация практически зашла в глухой угол. Проведение тестирования со студентами-третьекурсникам стоматологического факультета намечено на завтра (20 февраля, - ред). А формального разрешения на тестирование мы не имеем", - констатировала доктор Амосова.

При этом ректор подчеркнула, что ситуация было доведена до критического состояния отнюдь не руководством университета.

"НМУ своевременно предложил Центру тестирования при Минздраве, который имеет исключительные полномочия по предоставлению услуг по проведению лицензионных интегрированных экзаменов, предоставить эти услуги в рамках, предусмотренных законодательством, для конкретного экзамена, стоимость которого не предусматривает проведение тендера. Ранее мы вносили в проект бюджета нашего вуза необходимую сумму оплаты данных услуг. Однако полученный из Минздрава финальный финансовый документ эту графу не предусматривал", - подчеркнула Е.Амосова.

Ректор заявила, что для того, чтоб тестирование "Крок 1. Стоматология" состоялось вовремя, а его отмена не повлияла на отлаженный учебный процесс, ее персонально и ещё двумя проректорами сегодня было принято решение в форме благотворительного взноса перечислить предусматриваемую сумму в 104202 грн на счет Центра тестирования при Минздраве.

НМУ им. А. Богомольца заявляет об угрозе срыва теста Крок 1. Стоматология Центром тестирования при Минздраве Украины, - Амосова 01

"Я прекрасно понимаю, что ставя под вопрос проведение экзамена по программе "Крок 1. Стоматология", отдельные чиновники хотят поставить под сомнение эффективность моего пребывания на должности руководителя НМУ им. А. Богомольца. Но я в очередной раз заявляю: нынешнее руководство университета и в дальнейшем будет работать исключительно в рамках правового поля", - резюмировала ректор Екатерина Амосова.

НМУ им. А. Богомольца заявляет об угрозе срыва теста Крок 1. Стоматология Центром тестирования при Минздраве Украины, - Амосова 02

Так же ректор отметила, что из данной ситуации руководство НМУ обязательно выйдет, а после проведения теста обратится в суд для правовой оценки деятельности монополиста профильного рынка – Центра тестирования при Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3051294
 
 
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Здавав я ці "Кроки". Всього їх 3. Шуму з їх приводу багато, час на це витрачається. А в результаті - сертифікатами "Крок" можна скористатись у ватерклозеті. Ніде вони не потрібні. Ні при розподілі на роботу, ні при працевлаштуванні. Тим більше при нострифікацї диплому у ЄС. Сам дебільний МОЗ свої кончені тести придумав - а тепер сам "зриває" їх проведення
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Після трагічної загибелі туркменки - студентки університету, яку адміністрація довела до самогубства незаконним відрахуванням з навчання за прострочену візу для отримання хабара, все керівництво має бути звільнене та віддане під суд, а університет позбавлений держфінансування та закритий, а майно виставлене на продаж в найближчу приватизацію!!!! Досить годувати освітянську мафію з державного бюджету!!!! На освіту в 2018 році закладено 217 млрд. грн, це ТРИ військових бюджети України!!!! а освітянська мафія за ці гроші влаштовує в університетах корупцію і доводить студентів до самогубства!!!! Думаю Президент України має втрутитись і особисто прийняти рішення про закриття університету та публічно вибачитись перед батьками загиблої студентки!
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иностранных студентов доят на бабки замдекана за несчастную справку для миграционных органов.ребенок который просто учится должен платить за бесплатную бумажку 200 баксов.потому что она иностранка .значит по их мнению богатая.А сейчас обратным числом спасают свои задницы и уже пишут что якобы она была отчислена.а позже покажут документ что она вообще в медицинском не училась а была экстремалкой и ходила по перилам мостов пока не свалилась.А такая же продажная прокуратура будет на полном серьезе рассматривать эти версии
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Знаю несколько студентов стоматологов, ребята работаю с опытными врачами и не могут сдать этот Крок, поскольку требуют взятку от 2000 до 3000 баксов! Вот для чего его и ввели! Поскольку его "нужность" в вашем посте уже отражена! НМУ им. А. Богомольца заявляет об угрозе срыва теста "Крок 1. Стоматология" Центром тестирования при Минздраве Украины, - Амосова - Цензор.НЕТ 1906
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а когда спрашивают почему в медицинском такие придуманы поборы то отвечают что когда выучатся отобьют бабки ведь все врачи берут налапу или платят мимо кассы
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Шо такое? Медицинская коррупционная клоака Гестапо, доведшее иностранную студентку до самоубийства, пошло "в наступление"? НМУ им. А. Богомольца заявляет об угрозе срыва теста "Крок 1. Стоматология" Центром тестирования при Минздраве Украины, - Амосова - Цензор.НЕТ 9992
Разогнать, расформировать, избрать на конкурсной основе руководство (ВСЁ!), а вот тогда - доверять учить наших детей- помимо медицинских наук, гуманности, милосердию и доброте!
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да? и кто же по твоему будет их разгонять.президент .министр образования? вопос риторический.в крайнем случае если прижмут сведут все к единичному случаю.дескать в честном коллективе завелась одна дама берущая взятки и позорящая трудовой честный коллектив
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Этот универститет убил сознательно человека.Все руководство под суд.
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это не для моих мозгов, деньги для проведения тестов???, да вы 100 тысяч в битву экстрасенсов зашлите они дух амосова за такие деньги вызовут чтоб он лично экзамены принимал, и чего она тогда счастливая на фото да и хоть вообще поразгоняйте этих стоматологов, частных стоматологий больше чем хлебных ларьков, они сами себя называют продавцы боли
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дело в том что в нищей беззубой стране где нет денег на дорогие витамины стоматологи это самая наживная профессия.удаление нерва 500 гривен какого тебе
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Ото я бачу,що стоматологии, зазвичай открывают поряд з ломбардами.Щоб далеко не шукати НМУ им. А. Богомольца заявляет об угрозе срыва теста "Крок 1. Стоматология" Центром тестирования при Минздраве Украины, - Амосова - Цензор.НЕТ 7140
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Лена Удод,
нагадаю що в совку видалення нерва проводилося на халяву (в держ. п-ках) чи за 10-15 рублів (у госпрозрахункових) але БЕЗ АНЕСТЕЗІЇ. У 1989 р. я шокував персонал госпрозрахункової п-ки коли прийшов видалити нерв і приніс свій шприц + новокаїн. Виявилося що терапевт-стоматолог ще тоді міг направити пацієнта до хирурга-стоматолога для знеболення, але в прайсі такої послуги не було. Зараз, якщо мати добрі стосунки із стоматологом, анестезія + штифт + реставрація фотополімером коштує 600 грн і якість виконання відмінна. Колись робили мені те саме в Туреччині - обійшося у 170 баксів і лікар "забув" посадити штифт на цемент Фуджі і довелося вдома переробляти.
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пойми для нищей страны где мой знакомый получает пенсию 1650 гр и удаление нерва за 500 гр это неслыханно.вопиюще
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ты напоминаешь нашу воровскую владу олигархов которые в несколько заходов разграбили страну и все бабки у 5 человек.а когда у них спрашивают почему такие дорогие цены они отвечают а вы знаете сколько это в европе стоит
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Якщо ти така розумниця. то лікуй зуби ось на такому обладнанні:


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Помню, как в 2017 году протестировали в этом университете студентов перед выпускными экзаменами по американской системе тестов. Результат: 97%-неуд, и всего 3% сдали этот тест. Вот и вся цена "высшему медицинскому образованию" в этом университете. Её предок академик Богомолец Сталина "омолаживал", да умер вовремя, пока Сталин не понял, что его держат за лоха. После смерти Богомольца Сталин матюкался Берии, что этот "прохвост" так легко отделался от него. Гляжу, что и дочка далеко не ушла от своего папы-"оживляет и омолаживает" украинскую медицину по методике "академика Богомольца".
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После последних событий на месте института Богомольца
нормальный человек застрелился бы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНМУ им. А. Богомольца заявляет об угрозе срыва теста "Крок 1. Стоматология" Центром тестирования при Минздраве Украины, - Амосова
 
 
 
 
 
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