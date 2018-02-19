 Украина не будет согласовывать с бандформированиями размещение миротворцев на Донбассе, - Елисеев

Об этом в эфире Радио Свобода заявил замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для Украины главное обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами. Окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия.

"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов - получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", - отметил Елисеев.

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Чиновник добавил, что для введения миротворцев также необходимо разрешение Украины.

"Принимающая сторона - это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований ", - заявил Елисеев.

Напоминаем, 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "дойти до компромисса в вопросе размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями непризнанных республик Донбасса".

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