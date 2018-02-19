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 Политика Украины
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 Украина не будет согласовывать с бандформированиями размещение миротворцев на Донбассе, - Елисеев

Украина не будет вести диалог с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР" по развертыванию миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для Украины главное обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами. Окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия.

"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов - получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", - отметил Елисеев.

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Чиновник добавил, что для введения миротворцев также необходимо разрешение Украины.

"Принимающая сторона - это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований ", - заявил Елисеев.

Напоминаем, 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "дойти до компромисса в вопросе размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями непризнанных республик Донбасса".

Также читайте: Для введения миссии миротворцев на Донбассе нужно "дожать Россию", - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3051291
 
 
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І що примусить рашку голосувати проти самої себе у РадБезі ООН? Ось у чому питання.
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Тут або ООН вносить зміни в статут,що право вето приймається при голосуванні 5 стран-членів ООН з правом вето більшістю голосів(як один ветує,то це диктатура),або взагалі викидують це вето(5країн проти всієї асамблеї-погана пропорція),або переступають через цей пункт,щоб врятувати життя мільйонів людей і запобігти третій світовій ядерній війні(путін маньяк вже погрожував світу ядерної бомбою при анексії Криму і на це ООН повинна особливо звернути увагу при створенні місії миротворців).
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КТО ТАКОЙ Елисеев в эфире радио ????????????????????????????????????
- НИКТО и НИЧТО .................................

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Насправді нема ніякого питання. Це просто затягування часу перед призначенням Пуйла президентом РФ. Після "виборів" заяв більше не буде.
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Остается только добавить - и с руцькими ихтамнетами тоже. Пусть кремлевская сволочь признает присутствие своих вояк на Донбассе
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Тоді це оголошення війни Україні. Рашка на це не піде.
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Сашко! Пукин, Лавруха и Письков сказали - "ИХТАМНЕТ". А на нет - и переговоров нет
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Ви повторіть лаврову,що днрлнр іхтамнєт,а то в нього Альцгеймер.
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Украина будет вести диалог с рашистом,который есть куратором ордло...
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Нафіга говорити з шістками - вот зовсім недавно лаоською народною республікою керував "всенародно" обранийплотва (кличка коливан) його усунули і ніхто не протистував народ не вийшов на захист "вождя" нові "вибори" не призначили а так постаувили куратори того кого захотіли і тишина.
Так і з миротворцями скаже раша нада - будуть.
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Там сейчас временно руководит исполняющий обязанности, в ноябре же будут проводить выборы глав и парламента
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Использование правильной терминологии - ключ к успеху. Нет там глав и нет парламента. И не будет. Есть только хуйловские шестерки. А с шестерками, как известно, разговора нет.
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Цыплят по осени считают...
А парламента там действительно нет - там Народное Собрание
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Да хоть межгалактическое. Они никто и зовут их никак.
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лишнехромасомный, законтаченно-апущенный биоматериал закопают любой ценой, при любых дагаваренностях и раскладах.
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Ну хорошо - введут миротворцев по ВСЕЙ территории. А что дальше? Выборы? Ну так вата местная традиционно проголосует за бывших рыгов (всяких там ленабандаренков, фимазвягильских, борьколесниковых, наташкоролевских и т.д.). Что изменится глобально после этого? Стрелять перестанут? Ну, ОК, перестанут. В остальном все то же самое, если не хуже...
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Присутність миротворців на донбасі узгоджують з рашею, яка, з її слів, непичетна взагалі до "громадянської" війни в Україні. Маразм , чи шо це взагалі?
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Уже писал раз - обсуждать с сепаратистами вопрос введения миротворцев - всё равно, как обсуждать с "ман...вошками" курс своего лечения от "лобкового педикулёза"...
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дак вы и со своим народом не хотите согласовывать свои дебильные реформы, иу.ды
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А чиї підписи стоять під мінськими договорняками"? Громадських активістів Захєрчєнка і Платніцкава? Почесних донорів СССР? Аж дух захоплює від войовничої риторики а-ля "Цезар біля Рубікона". Але з гнилих ротів підсмоктувачів шикаладного миздобула ця риторика - смішна, недолуга і бутафорська. Це з розряду вальцман - олімпійський чемпіон з фрістайлу
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Насмішив, лезьо. Роздрукуй на принтері і повісь над зливним бачком, чиї підписи : Кучми, Хайді Тальявіні, Зурабова, Захарченко, Плотницького. Може в кімнаті для філософських роздумів, біля води і в самотності ти зможеш запам'ятати 5 прізвищ
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Це підписи під доп. меморандумом "Комплекс заходів з виконання Мінських Домовленостей."
Україна не узгоджуватиме з бандформуваннями розміщення миротворців на Донбасі, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6599
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С какого это времени украинские субьекты хозяйственной деятельности должны обязательно согласовывать свои решения с бандой?
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З рогатими нічого домовлятись,їх треба знищувати !!!!
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говорят что ев.реи обещают власть в Украине передать добровольно украинцам.......
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Тема настоящей фамилии Гройсмана не разкрыта.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не будет согласовывать с бандформированиями размещение миротворцев на Донбассе, - Елисеев
 
 
 
 
 
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