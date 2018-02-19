 Порошенко подписал закон, обеспечивающий строительство Мемориала Небесной Сотне

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Сооружение Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни возможно только по адресу" Аллея Героев Небесной Сотни ". Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был и держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире", - подчеркнул Президент.
Документ направлен на обеспечение строительства на земельных участках в районе Аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни.
16 марта 2017 вступил в силу Закон о мерах по обеспечению чествования подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Территория,которая будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни, состоит из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия "Гостиница" Украина ".
Законом уточняется, что положение части третьей статьи 24 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не будут распространяться на предоставление земельных участков в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.
Вместо антикоррупционного Суда НАТЕ СЛАВА УКРАИНЕ
Вместо честных судов НАТЕ ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
Вместо реформ троекратное УРА УРА УРА
Самое время щас памятники строить! Всё остальное у нас уже построено и благоухает!
В каком мире живёт это чмо? Доси на Мальдивах? Я просто х..........ю...
Какие меценаты у нас просто так шо-то построили?! - обязательно за шкурный интерес, если хоть копейку в страну вложат.
Это очередной распил денег, которые щас жизненно необходимы для других дел, воистину насущьных для страны.
Тебе щас важнее очередной памятник или медицина, образование, коммунальные инфраструктуры?
Не может такого быть, шобы страна захлёбывалась в коррупции на всех уровнях, а какой-то фонд блестел и сверкал непогрешимость и честностью, в вонючей жиже украинского алчного политикума. Даже если это фонд Небесной сотни. Не верю. (с)
Одной рукой стихи строчил, другой хрен яростно дрочил... (с)
А как на счёт ПИДОЗРЫ майдановцам, которые, якобы , расстреливали БЕРКУТ? Может всё-таки определитесь - трусы или крестик?
(А интересно бы было их бы нынешние дали в обиду?).
Пикуль "Нечистая сила"
Порох в небесносотенний меморіал збирається чималу копійчину вгасити.
схаменися, Барига - це наші гроші, проведи опитування а тоді будуй
побудувалипідписали меморіалзакон . Важкож закони писати , руки в мозолях ,ночі недоспані.