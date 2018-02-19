 Порошенко подписал закон, обеспечивающий строительство Мемориала Небесной Сотне

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.





"Сооружение Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни возможно только по адресу" Аллея Героев Небесной Сотни ". Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был и держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире", - подчеркнул Президент.

Документ направлен на обеспечение строительства на земельных участках в районе Аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни.

16 марта 2017 вступил в силу Закон о мерах по обеспечению чествования подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Территория,которая будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни, состоит из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия "Гостиница" Украина ".

Законом уточняется, что положение части третьей статьи 24 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не будут распространяться на предоставление земельных участков в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.

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