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 Политика Украины, Общество
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Все про:Мемориал (67) Порошенко (14317) Небесная Сотня (149)

 Порошенко подписал закон, обеспечивающий строительство Мемориала Небесной Сотне

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в пункт 62 Раздел V" Заключительные положения "Закона Украины" О регулировании градостроительной деятельности "по сооружению мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Сооружение Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни возможно только по адресу" Аллея Героев Небесной Сотни ". Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был и держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире", - подчеркнул Президент.

Документ направлен на обеспечение строительства на земельных участках в районе Аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни.

16 марта 2017 вступил в силу Закон о мерах по обеспечению чествования подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Территория,которая  будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни, состоит из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия "Гостиница" Украина ".

Законом уточняется, что положение части третьей статьи 24 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не будут распространяться на предоставление земельных участков в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.

Также смотрите: Порошенко наградил орденом Героев Небесной Сотни участника Революции Достоинства Бильчука (посмертно). ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3051290
 
 
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но ему охота тоже на них пропириться
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Юлесаакаботы ,шота вас всё меньше и меньше в темах с фамилией Президента. Хозяева перестали платить ? Печалька Порошенко підписав закон, що забезпечує будівництво Меморіалу Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6252
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а ведь могло быть Президент №ский подписал вышеназванный Закон фамилия Порошенко также будет в Мемориале...он упал неудачно со сцены на Майдане... Порошенко підписав закон, що забезпечує будівництво Меморіалу Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9640
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ПЕТЯ ТЕБЕ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ СЯДЕШЬ НА НАРЫ ВМЕСТЕ С ГНОЙСМАНОМ
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Спустя 4 года.......... При полном отсутствии перемен......
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Якось цинічно й нещиро.. Нема покараних за вбивства.. Ідеалами Майдану влада повністю знехтувала..
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Ти виродку шоколадний посади хоч одного вбивцю - це і буде найкращим пам'ятником Героям на чиїй крові ти прийшов до влади!!!
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Вместо расследования расстрела Майдана НАТЕ ПОДПИСЬ ПОРОШЕНКО
Вместо антикоррупционного Суда НАТЕ СЛАВА УКРАИНЕ
Вместо честных судов НАТЕ ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
Вместо реформ троекратное УРА УРА УРА
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Вот это щас самое важное для нашей страны! - воюющей, нищенствующей, побирающейся по всему Миру...
Самое время щас памятники строить! Всё остальное у нас уже построено и благоухает!
В каком мире живёт это чмо? Доси на Мальдивах? Я просто х..........ю...
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Цей закон лише закріплює певну землю саме для Меморіалу. Будуватися він буде за благодійні внески меценатів.
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Саня, ну не будь ты таким дураком!
Какие меценаты у нас просто так шо-то построили?! - обязательно за шкурный интерес, если хоть копейку в страну вложат.
Это очередной распил денег, которые щас жизненно необходимы для других дел, воистину насущьных для страны.
Тебе щас важнее очередной памятник или медицина, образование, коммунальные инфраструктуры?
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Мені важливіша правда. Я її тобі і сказав. Гроші від меценатів надходитимуть у фонд, який контролюють сім'ї Героїв Небесної Сотні. Ти їх у чомусь хочеш звинуватити?
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Нет, я никого не обвиняю. Я просто никому не верю. И в эти фонды тоже.
Не может такого быть, шобы страна захлёбывалась в коррупции на всех уровнях, а какой-то фонд блестел и сверкал непогрешимость и честностью, в вонючей жиже украинского алчного политикума. Даже если это фонд Небесной сотни. Не верю. (с)
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Себе верю. Но, увы, никак не влияю на судьбу моей Украины. При всём моё желании.
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Порохоботам може и добре, а нормальным людям ещё бы мог принести пользу, как и своей стране.
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Я так понял ,что он у тебя денег на Мальдивы позычил и не отдает
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Ахметов, наприклад - взагалі упир. Вкрав обленерго, які побудували наші діди-батьки, і нагло тепер експлуатує населення України. Так як і Порошенко з фабрикою, до якої він як чорт до ладанки відношення має.
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Он себе уже настроил магазинчиков на каждой остановке метро
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ось вам відповідь на провал реформ. більше пам'яників.
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Прям по Библии: строят памятники убитым ими же пророкам! Вечное слово!
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строительство Мемориала Небесной Сотне
Одной рукой стихи строчил, другой хрен яростно дрочил... (с)
А как на счёт ПИДОЗРЫ майдановцам, которые, якобы , расстреливали БЕРКУТ? Может всё-таки определитесь - трусы или крестик?
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Лучше бы были расследованы дела Небесной Сотни, а памятники то уже во вторую очередь. 4 года прошло, а беркутня продолжает служить в органах, регионалы на прежних местах, судьи судившие майдановцев работают там же, а дела Небесной Сотни рассматривают прокуроры и судьи, которые их судили (sic!). Радует лишь что люди просыпаются и собираются по всей Украине на мирные митинги!!! Мы тоже хотим лучшей жизни!
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вбивці Небесної Сотні на відкритті "меморіалу" також будуть присутні ?
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А как же. С Маасквы все "бройлеры" приедут во главе с командирами.
(А интересно бы было их бы нынешние дали в обиду?).
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Рано однако, еще и пять лет не прошло. А выборы на носу!
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Покойникам ставить памятники ты никогда не бойся, дохлые тебе не навредят, пущай по смерти и покрасуются.
Пикуль "Нечистая сила"
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Хороший " гумор" у зрадокодла. Мразоті вже не потрібні пам,ятник Небесній Сотні. Їм просто потрібен пам,ятник у вигляді купи лайна навколо якого вони будуть водити хороводи про імпучмент Порошенку.
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какое паскудство. все, за что эти люди погибали просрано, убийцы не наказаны, а этот выродок памятники строит. лучшим памятникам погибщим будет виселица с твоей тушой.
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якась маніакальна ідея у цих йолопів: Ющик в голодоморний меморіал вбухав до хріна лямів.
Порох в небесносотенний меморіал збирається чималу копійчину вгасити.
схаменися, Барига - це наші гроші, проведи опитування а тоді будуй
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Пройшло чотири роки , і тут , опа , перемога , побудували підписали меморіал закон . Важкож закони писати , руки в мозолях ,ночі недоспані.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон, обеспечивающий строительство Мемориала Небесной Сотне
 
 
 
 
 
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