 Семейная фирма экс-советника Полторака Борисова построит для Минобороны жилой комплекс во Львове, - "Викривач". РАССЛЕДОВАНИЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Марьяны Сыч для проекта "Викривач", пишут "Наші гроші".

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Министерство обороны начало выполнять инвестиционный договор по совместному строительству жилого комплекса во Львове, несмотря на угрозы министра Семена Полторак разорвать его в суде. Строительство жилья осуществляет ООО "Львівська мрія", близкое к бывшему советнику министра обороны Олегу Борисову.

В 2016 году министр обороны Степан Полторак поручил руководителю Западного управления капитального строительства Владимиру Винарскому разработать документы на шесть земельных участков министерства в западных областях. Среди этой земли - участок площадью более 6 га на улице княгини Ольги во Львове, территория бывшего военного городка.

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Позже Винарский без согласования с Минобороны провел конкурс по выбору инвестора для строительства жилого комплекса. Отмечается, что конкурс мог быть фиктивным, ведь объявление о нем якобы было напечатано в газете "Галицкая правда". Но по юридическому адресу газета отсутствует. Не нашли ее и в перечне периодических изданий во львовской библиотеке.

В конкурсе приняли участие две компании ООО "Львівська мрія" и ООО "Энерджи плюс Украина", победила последняя и сразу же своего конкурента взяла подрядчиком строительства. По договору, фирма пообещала военным 10%.

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Через полгода Полторак уволил Винарского, а документы по этому делу - исчезли. Военная прокуратура Западного региона начала расследование в отношении строительства на ул. княгини Ольги.

"Львівська мрія" и "Энерджи Плюс Украина" зарегистрированы по одному адресу в Киеве - ул. Зоологическая 4а, кв. 139. Это место массовой регистрации фирм, многие из которых становились победителями тендеров Минобороны. У фирм общий юрист.

Владельцем компании "Львівська мрія" является 30-летний Андрей Борисов - сын Олега Борисова, который в период с апреля 2016 по июль 2017 года был советником министра обороны. Именно в это время его фирма и получила заказ на строительство.

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В 2014 году "Львівська мрія" принадлежала самому Олегу Борисову, ему же принадлежит и указанный как контакт компании телефонный номер. Ранее Борисов был заместителем руководителя квартирно-эксплуатационного управления Минобороны. Именно эта структура отвечает за жилой фонд министерства.

Предыдущий директор "Энерджи Плюс Украина" - Павел Круский, ранее занимал должность и.о. председателя Сиховской райадминистрации Львова.

Военная прокуратура в интересах Минобороны попыталась отменить инвестиционный договор, но первая и апелляционные инстанции отклонили иск прокуратуры.

Хотя министр Полторак заявляет о незаконности инвестдоговора о строительстве ЖК во Львове, в рамках его выполнения министерство приняло от фирмы "Львівська мрія" одну квартиру для семьи погибшего участника войны на Востоке Андрея Кизила. Прокуратура утверждает, что именно принятие квартиры на баланс от застройщика ухудшило шансы на отмену в суде инвестдоговора с "Энерджи плюс Украина".

Пока строительство на спорном участке не началось, застройщик согласовывает необходимые для работ документы.

Как отмечают "Наші гроші", суды первой и апелляционной инстанции подтвердили, что и.о. руководителя Западного УКС Минобороны Владимир Винарский превысил полномочия при заключении инвестиционного договора с "Энерджи плюс Украина", потому что не согласовал его с министерством. Суды также указали, что принятие на баланс квартиры площадью 48 кв м свидетельствует, что Минобороны одобрило договор. Однако суды решили, что военная прокуратура не доказала, что этот договор заключен без проведения реального конкурса.

"Энерджи плюс Украина" записано на жителя Киевской области Павла Тимошенко, с конца декабря директором фирмы является Олег Овчаренко.

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