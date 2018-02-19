 Семейная фирма экс-советника Полторака Борисова построит для Минобороны жилой комплекс во Львове, - "Викривач". РАССЛЕДОВАНИЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Марьяны Сыч для проекта "Викривач", пишут "Наші гроші".
Министерство обороны начало выполнять инвестиционный договор по совместному строительству жилого комплекса во Львове, несмотря на угрозы министра Семена Полторак разорвать его в суде. Строительство жилья осуществляет ООО "Львівська мрія", близкое к бывшему советнику министра обороны Олегу Борисову.
В 2016 году министр обороны Степан Полторак поручил руководителю Западного управления капитального строительства Владимиру Винарскому разработать документы на шесть земельных участков министерства в западных областях. Среди этой земли - участок площадью более 6 га на улице княгини Ольги во Львове, территория бывшего военного городка.
Позже Винарский без согласования с Минобороны провел конкурс по выбору инвестора для строительства жилого комплекса. Отмечается, что конкурс мог быть фиктивным, ведь объявление о нем якобы было напечатано в газете "Галицкая правда". Но по юридическому адресу газета отсутствует. Не нашли ее и в перечне периодических изданий во львовской библиотеке.
В конкурсе приняли участие две компании ООО "Львівська мрія" и ООО "Энерджи плюс Украина", победила последняя и сразу же своего конкурента взяла подрядчиком строительства. По договору, фирма пообещала военным 10%.
Через полгода Полторак уволил Винарского, а документы по этому делу - исчезли. Военная прокуратура Западного региона начала расследование в отношении строительства на ул. княгини Ольги.
"Львівська мрія" и "Энерджи Плюс Украина" зарегистрированы по одному адресу в Киеве - ул. Зоологическая 4а, кв. 139. Это место массовой регистрации фирм, многие из которых становились победителями тендеров Минобороны. У фирм общий юрист.
Владельцем компании "Львівська мрія" является 30-летний Андрей Борисов - сын Олега Борисова, который в период с апреля 2016 по июль 2017 года был советником министра обороны. Именно в это время его фирма и получила заказ на строительство.
В 2014 году "Львівська мрія" принадлежала самому Олегу Борисову, ему же принадлежит и указанный как контакт компании телефонный номер. Ранее Борисов был заместителем руководителя квартирно-эксплуатационного управления Минобороны. Именно эта структура отвечает за жилой фонд министерства.
Предыдущий директор "Энерджи Плюс Украина" - Павел Круский, ранее занимал должность и.о. председателя Сиховской райадминистрации Львова.
Военная прокуратура в интересах Минобороны попыталась отменить инвестиционный договор, но первая и апелляционные инстанции отклонили иск прокуратуры.
Хотя министр Полторак заявляет о незаконности инвестдоговора о строительстве ЖК во Львове, в рамках его выполнения министерство приняло от фирмы "Львівська мрія" одну квартиру для семьи погибшего участника войны на Востоке Андрея Кизила. Прокуратура утверждает, что именно принятие квартиры на баланс от застройщика ухудшило шансы на отмену в суде инвестдоговора с "Энерджи плюс Украина".
Пока строительство на спорном участке не началось, застройщик согласовывает необходимые для работ документы.
Как отмечают "Наші гроші", суды первой и апелляционной инстанции подтвердили, что и.о. руководителя Западного УКС Минобороны Владимир Винарский превысил полномочия при заключении инвестиционного договора с "Энерджи плюс Украина", потому что не согласовал его с министерством. Суды также указали, что принятие на баланс квартиры площадью 48 кв м свидетельствует, что Минобороны одобрило договор. Однако суды решили, что военная прокуратура не доказала, что этот договор заключен без проведения реального конкурса.
"Энерджи плюс Украина" записано на жителя Киевской области Павла Тимошенко, с конца декабря директором фирмы является Олег Овчаренко.
Анатолій Гриценко
December 26, 2017 ·
Аргументи і факти.
Звіт Міноборони за 2017 рік: військовим розподілено 928 квартир. Багато це чи мало? Для порівняння нагадаю: у 2005 році наша команда в Міноборони вийшла на показник понад 6500 квартир. При тому, що працювали ми не з початку року, а зайшли в МО лише 4 лютого. При тому, що бюджет-2005 Рада прийняла не в грудні попереднього року, як це було у 2016-му, а лише 31 березня, тобто один квартал (з чотирьох) був втрачений. При тому, що протягом 2005-го відбулися дві відставки/зміни Уряду, а це додаткові затримки з переглядом/прийняттям рішень. При тому, що вартість будівництва тоді зросла на 15%, порівняно з 2004-м роком, у якому збудували набагато менше - 2700 квартир. При тому, що квартири військовим ми будували на 5-7% більшої загальної площі, ніж роком раніше. Якби не зазначені фактори, то у 2005-му ми збудували б понад 7000 квартир. Тим не менше 6500+ квартир - проти цьогорічних 928, і до того нашого показника з наступних 10 міністрів ніхто навіть і близько не підійшов. Це факти і аргументи. Які ніякі порошенки, з луценками-матіосами й усіма разом порохоботами не можуть заперечити.
P.S. За період роботи в МО жодної квартири ні собі, ні членам родини я не отримав. На державній дачі не проживав жодного дня.
December 18, 2017 ·
Все для перемоги? Це ми з Вами так думали.
Тяжкими податками, додатковим військовим збором, уся країна і бізнес збирають кошти на зміцнення армії. Як ефективно використовуються ці кошти в Міноборони, де крім чиновників сидять купа контролерів-реформаторів? Коментарів буде мало (щоб утриматися в межах цензурної лексики), оперуватиму офіційними числами станом на сьогодні, 18.12.2017.
Закупівля озброєння: виділено 1708 млн - не використано 850 млн. Будівництво житла для контрактників: виділено 1000 млн - не використано 995 млн. Виробництво боєприпасів: виділено 1400 млн - не використано 1400 млн. Крім того, на підготовку військ, капремонт інфраструктури, забезпечення зв'язком, придбання житла, медицину, пальне, речове забезпечення, ремонт ОВТ і навіть на захист арсеналів загалом не використано - ще понад 900 млн. Під вказані кошти не укладено жодних договорів/контрактів, для оборони країни ці кошти у 2017 році - вже втрачені.
Це ще не все. Є напрями важливих для армії витрат, під які юридичні зобов'язання на постачання товарів і послуг були укладені, але армія може їх у повному обсязі не отримати, якщо чиновники не встигнуть до 28 грудня документально все оформити, і така загроза є реальною - на сьогодні, за 10 днів до казначейського дедлайну, залишок невикористаних коштів Міноборони - перевищує 10 млрд, у тч на закупівлю озброєнь, зв'язок, підготовку військ, пальне, речове майно, капремонт інфраструктури, житло, ремонт ОВТ і на живучість арсеналів - понад 6 млрд.
Висновок. Навіть якщо сьогодні всіх чиновників Міноборони поставлять на вуха і переведуть на цілодобовий режим роботи, за моєю оцінкою, армія/оборона недоотримає/втратить мінімум 5 млрд виділених коштів, напевно й більше. Ці кошти не пропадуть, їх повернуть до державного бюджету, використають на щось інше. Але....
Все для перемоги? Це ми з Вами так думали. Наслухавшись піар-обіцянок "армія буде забезпечена усім необхідним!" від Верховного Головнокомандувача і твердих запевнень "я вам покажу, як управляти державою!" від прем'єр-міністра.
За такий горе-менеджмент і таке ставлення до солдата в окопах в умовах війни вже давно мали би полетіти голови, але всі твердо сидять у кріслах, нібито все в порядку. Безвідповідальність і саботаж! З тяжкими наслідками! Луценки з матіосами, ви вже всі із зарубіжних медобстежень повернулися? Зйомки кінофільмів для Ради завершили? Агенти під прикриттям і плівки з експертизами вам тут не потрібні, всі документи доступні.
молодец, Игорек! .. возьми таблетку с полочки
Что это ещё за неведомая куете "открывач" или "отрывач". Это что и на чьи?
в статье
Мы шо слепые? И не видим, шо барыжная власть повязана кумовством/коррупцией/разграблением страны! Всё мы видим. Но пока остаётся терплячка - терпим. Ругаем, материм, проклинаем, но терпим.
На скоко хватит у нас терплячки - токо Богу известно. Пусть пока побыкуют суки.
Думаю, шо наша терплячка закончится скоро...