 Олимпийский чемпион Абраменко: Моя медаль может помочь возродить фристайл в Украине

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал журналистам Громадського ТV сразу после награждения.

"Я хотел бы, чтобы моя золотая медаль стала толчком для того, чтобы у нас возродили базу по фристайлу, чтобы молодое поколение могло тренироваться и была достойная замена меня на следующих Олимпийских играх и в будущем, и в дальнейшем", - рассказал Абраменко.

"Приветствий очень много. Особенно в социальных сетях. Большое количество людей запрашивает на то, чтобы стать другом в соцсетях, большое количество людей посылает сообщение. Сначала я пытался отвечать всем, но потом я понял, что это нереально. Это очень приятно, что люди переживают, поддерживают. Я очень счастлив, что я смог оправдать их надежды ", - сказал спортсмен.

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18 февраля украинец Александр Абраменко получил первую золотую медаль на зимних Олимпийских Играх в Южной Корее. Это также первая за всю историю Украины олимпийская медаль во фристайле.

19 февраля украинцу Александру Абраменко вручили золотую медаль зимней Олимпиады-2018.