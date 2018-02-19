 Олимпийский чемпион Абраменко: Моя медаль может помочь возродить фристайл в Украине

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал журналистам Громадського ТV сразу после награждения.
"Я хотел бы, чтобы моя золотая медаль стала толчком для того, чтобы у нас возродили базу по фристайлу, чтобы молодое поколение могло тренироваться и была достойная замена меня на следующих Олимпийских играх и в будущем, и в дальнейшем", - рассказал Абраменко.
"Приветствий очень много. Особенно в социальных сетях. Большое количество людей запрашивает на то, чтобы стать другом в соцсетях, большое количество людей посылает сообщение. Сначала я пытался отвечать всем, но потом я понял, что это нереально. Это очень приятно, что люди переживают, поддерживают. Я очень счастлив, что я смог оправдать их надежды ", - сказал спортсмен.
18 февраля украинец Александр Абраменко получил первую золотую медаль на зимних Олимпийских Играх в Южной Корее. Это также первая за всю историю Украины олимпийская медаль во фристайле.
19 февраля украинцу Александру Абраменко вручили золотую медаль зимней Олимпиады-2018.
Нужно ещё кое-что сделать.... на высших уровнях.
Потом снова вспомнят на следующей оленьпиаде. И так по кругу.