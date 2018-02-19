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 Олимпийский чемпион Абраменко: Моя медаль может помочь возродить фристайл в Украине

Украинский спортсмен Александр Абраменко, который получил для Украины первую золотую медаль на Зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане, после победы надеется на возрождение фристайла в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал журналистам Громадського ТV сразу после награждения.

"Я хотел бы, чтобы моя золотая медаль стала толчком для того, чтобы у нас возродили базу по фристайлу, чтобы молодое поколение могло тренироваться и была достойная замена меня на следующих Олимпийских играх и в будущем, и в дальнейшем", - рассказал Абраменко.

"Приветствий очень много. Особенно в социальных сетях. Большое количество людей запрашивает на то, чтобы стать другом в соцсетях, большое количество людей посылает сообщение. Сначала я пытался отвечать всем, но потом я понял, что это нереально. Это очень приятно, что люди переживают, поддерживают. Я очень счастлив, что я смог оправдать их надежды ", - сказал спортсмен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В каком состоянии находится единственный в Украине трамплин, на котором начал свою карьеру олимпийский чемпион Абраменко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

18 февраля украинец Александр Абраменко получил первую золотую медаль на зимних Олимпийских Играх в Южной Корее. Это также первая за всю историю Украины олимпийская медаль во фристайле.

19 февраля украинцу Александру Абраменко вручили золотую медаль зимней Олимпиады-2018.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051288
 
 
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К сожалению, одной медали маловато.
Нужно ещё кое-что сделать.... на высших уровнях.
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Твоя медаль дружище только может возобновит еще больший фристйл денег по карманам друзей Пети выделенных на спорт!
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Это если министра спорта поставить на лыжи и спустить с трамплина в родном городе чемпиона.
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жаль , но это поможет только одному мудаку попиариться на чужой победе
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Щас все порадуются перемоге, Порося отпиарится, а через недельку пожужжат и забудут.
Потом снова вспомнят на следующей оленьпиаде. И так по кругу.
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И поставить диагноз МГМу.
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ну во, это обнадёживает и даёт толчок развитию спорта и именно фристаила. То что Норге с 5 милионами жителеи выиграли не вероятное количество медаль, что даже становится подозрительно. Да и радует то что наконец Балтииские страны получили медаль - у Латвии бронза в бобслее в двоиках.
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Напрасные инсинуации..... А козлорылого украинским флагом зря прикрывал..... Олимпийский чемпион Абраменко: Моя медаль может помочь возродить фристайл в Украине - Цензор.НЕТ 9490
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А ще допоможе сахаром торгувати по завышенной цене,як Бубке.Шутка.Благ тебе Саня Олимпийский чемпион Абраменко: Моя медаль может помочь возродить фристайл в Украине - Цензор.НЕТ 7868
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Власть эту потрошину менять, да элиту совковую питаростическую нужно, только тогда можно будет говорить о возрождении чего либо. Правящая элита антинародна по своей сути и антиукраинская по своему менталитету. Пока она у власти ничего не будет, но как только эта элита-казнокрадов будет уничтожена - Украина начнёт процветание автоматически.
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Поки ненажерлива шоколадно-ахметна банда грабує Україну ніякі медалі не допоможуть...
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Пользователи обнаружили, что на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) необычная страница 404, которая открывается, когда кто-то пытается перейти по несуществующей ссылке. На ней изображено нераскрывшееся кольцо Олимпиады в Сочи! Олимпийский чемпион Абраменко: Моя медаль может помочь возродить фристайл в Украине - Цензор.НЕТ 1643

Олимпийский чемпион Абраменко: Моя медаль может помочь возродить фристайл в Украине - Цензор.НЕТ 3910
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Цензор.НЕТНовостиСпортОлимпийский чемпион Абраменко: Моя медаль может помочь возродить фристайл в Украине
 
 
 
 
 
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