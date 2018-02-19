 Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Рябчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"На новой работе в Кабинет министров Украины - пресс-секретарь премьер-министра Украины", - написал он.

До этого, с сентября прошлого года, он был советником В.Гройсмана.

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До прихода на работу в Кабмин В.Рябчук занимал должность шеф-редактора телеканала "Еспресо", ранее работал еще на нескольких телеканалах.

Согласно сайту Верховной Рады, В.Рябчук является помощником-консультантом на общественных началах депутата от фракции "Народный фронт", председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого.

Как сообщалось, пресс-секретарем В.Гройсмана до этого был бывший заместитель генерального директора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Александр Мельничук, сменивший на этом посту Дмитрия Столярчука.