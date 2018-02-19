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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (3845) пресс-секретарь (46) Рябчук (1)

 Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Рябчук

Бывший шеф-редактор телеканала "Еспресо" Василий Рябчук назначен новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"На новой работе в Кабинет министров Украины - пресс-секретарь премьер-министра Украины", - написал он.

До этого, с сентября прошлого года, он был советником В.Гройсмана.

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До прихода на работу в Кабмин В.Рябчук занимал должность шеф-редактора телеканала "Еспресо", ранее работал еще на нескольких телеканалах.

Согласно сайту Верховной Рады, В.Рябчук является помощником-консультантом на общественных началах депутата от фракции "Народный фронт", председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого.

Как сообщалось, пресс-секретарем В.Гройсмана до этого был бывший заместитель генерального директора "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Александр Мельничук, сменивший на этом посту Дмитрия Столярчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3051283
 
 
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а шо ты хотел от телеканала председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого? Источник: https://censor.net.ua/n3051283
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что можно хотеть от шлюхо канала,это констатация факта
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этот канал в этом году перепродали,так что процесс шел
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уже, в этом году, не может быть... главное, что никого не возмущало всё это время, что народный депутат так или иначе управляет телеканалом... \а чего, - президенту можно, а ему чего нельзя?\
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эй любители NewsOne и 112 го - во кто на цапов работает почти открыто
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да ну, ты 112 давно не смотрел, одни рыла из бпп и еже с ними в основном, а на ньюзван даже Свобода ходит толпами по эфирам, хочешь сказать, что бпп на "цапов работает почти открыто"?
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так и не как не иначе - кто платит тот и заказывает музыку - 112 это рыгов канал - а шоб прятаться любые средства хороши - война она и есть гибридная война по этому - просто - он даже индейцу понятно - так шо за сникерсем и не тормозим по жизни)))
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какой-то невнятный ответ от тебя, ну да ладно.
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попробую еще раз - мне не тяжело - кто платит тот и заказывает музыку - в случаи со 112 - регионалы бывшие - а идет гиборидная война и по этому приглашать только одну сторону нельзя - но вот правильные вопросы задавать,прерывать и так далее можно и нужно - теперь фирштейн?
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нет не "фирштейн", почему же рыла из бпп не вылезут из эфиров 112, ньюзванов если их так там в неудобном свете преподносят как ты говоришь, - задают правильные вопросы и прерывают?...
а вообще это как неправильные\правильные вопросы задавать?
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На Эспрессо, я так думаю, уже там живут два... Не знаю их погонял, но один в пестрой бабочке, а второй шут бородатый.
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закрутить Гройшу , чи розкрутить ? але що напевно матиме більший заробок чим десь там в авківському з гаснувшим рейтингом "експресо"
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содержание трусельмана и его челяди, дорого обходится народу Украины
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Война РФ против Украины дорого обходится пенсионерам РФ.
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Гройсман может привлечь к себе внимаение и возможно немного поднять рейтинг,только если оденет на голову труселя и начнет бороться с Ляшко в грязи Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Рябчук - Цензор.НЕТ 1982
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Да гросе тяжелей всего... постоянно проблема -трусы или крестик
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Ну с еспресо всё ясно это канал ворюги яценюка ...
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(((чем докажешь? - документы давай - а то повадились на боевого кроля нападать)))
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Та ладно вам зрадоботы,цэ пэрпмога!А то мне уже вменяют в вину то,шо называю вещи своими именами.Как только нового чинушу сажают на шею народу-цэ пэрэмога!Сколько их уже развели неподкукпных,с огромными зарплатами трутней разного калибра.Все будут за Пэтю голосовать.И всё их окружение то же...
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говорят что ев.реи обещают власть в Украине передать добровольно украинцам.......
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А че не Рыбачук? Не согласился? По гонорару не добазарились?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовым пресс-секретарем Гройсмана стал Рябчук
 
 
 
 
 
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