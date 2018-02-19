 Рабочая группа в комитете ВР работает над созданием единого законопроекта относительно криптовалют, - Рыбалка

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил сопредседатель рабочей группы и экс-руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка по результатам заседания 19 февраля.



По его словам, члены рабочей группы пока обсуждают юридическое определение криптовалют и их налогообложения. "Большинство склоняется к определению, которое мы дали в нашем законопроекте -" финансовый актив ", - сказал Сергей Рыбалка.



"Представители государственных органов считают, что нужно не спешить, а дополнительно изучить этот вопрос. Мы же убеждены: надо хорошо поработать вместе, чтобы не просто изучить, но и принять качественный закон. Главное, что Нацкомфинуслуг и Национальная комиссия по ценным бумагам готовы выступать в качестве регуляторов", - сказал народный депутат.

В заседании рабочей группы приняли участие представители НБУ, Нацкомфинуслуг, Госфинмониторинга, авторы законопроектов "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (7183-1) и "О рынке криптовалют в Украине" (7183), участники рынка и эксперты .

Сергей Рыбалка сообщил, что единый законопроект должен быть уже через несколько заседаний рабочей группы, а за основу будет взят его законопроект (7183-1).