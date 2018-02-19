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Все про:Рыбалка Сергей (40) криптовалюта (13)

 Рабочая группа в комитете ВР работает над созданием единого законопроекта относительно криптовалют, - Рыбалка

Участники рабочей группы по законодательному обеспечению рынка криптовалют работают над созданием единого депутатского законопроекта.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил сопредседатель рабочей группы и экс-руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка по результатам заседания 19 февраля.


По его словам, члены рабочей группы пока обсуждают юридическое определение криптовалют и их налогообложения. "Большинство склоняется к определению, которое мы дали в нашем законопроекте -" финансовый актив ", - сказал Сергей Рыбалка.

 "Представители государственных органов считают, что нужно не спешить, а дополнительно изучить этот вопрос. Мы же убеждены: надо хорошо поработать вместе, чтобы не просто изучить, но и принять качественный закон. Главное, что Нацкомфинуслуг и Национальная комиссия по ценным бумагам готовы выступать в качестве регуляторов", - сказал народный депутат.

В заседании рабочей группы приняли участие представители НБУ, Нацкомфинуслуг, Госфинмониторинга, авторы законопроектов "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (7183-1) и "О рынке криптовалют в Украине" (7183), участники рынка и эксперты .
Сергей Рыбалка сообщил, что единый законопроект должен быть уже через несколько заседаний рабочей группы, а за основу будет взят его законопроект (7183-1).

Источник: https://censor.net.ua/n3051282
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Вы депутаты воинам Украины ПЕНСИЮ дайте и закон примите -- пока вам головы не отвернули -- до криптовалюты не доберетесь ....
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Не заважайте депутатам приймати черговий безглуздий закон! Вони навіть якщо всі разом зберуться нічого розумного не напишуть! Зараз визнають криптовалюту фінансовим активом, змусять всіх продавати та купляти криптовалюти виключно через спеціалізовані біржі, які обкладуть специфічними податками і дозволами від НБУ і все, ще одна реформа - 145-та!!!!!!! Криптовалютам не потрібне регулювання від депутатів, вони існують в паралельній реальності від нашого парламенту, який вже давно вийшов з реальності! Краще б примусили НБУ видати ліцензію міжнародній платіжній системі ПейПал, через відсутність якої тисячі бізнесменів в Україні не можуть надавати послуги в США та Канаді, краще б депутати відмінили ідіотські правила отримування валюти з за кордону по угодам які потрібно реєструвати в податковій, це б дало державі мільярди гривень додаткових податків!!! Сьогодні всі ІТ фахівці змушені працювати на західні компанії як приватні підприємці і на цьому держава недоотримує мільярди гривень податків! Спростіть надходження валюти з за кордону, щоб людина могла отримувати валюту у вигляді зарплати як фізична особа через ПейПал і платити податки - це дасть десятки тисяч високооплачуваних робочих місць!!!!
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Есть ли хоть одна тема в которой ты не даешь ценных советов?
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а чого ти до порося, за якого топиш, не звертаєшся?
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Форумчане, в качестве предостережения. Мож и правда?
Рабочая группа в комитете ВР работает над созданием единого законопроекта относительно криптовалют, - Рыбалка - Цензор.НЕТ 3904 AIN.UA‏Підтверджений профіль @ain_ua 4 год.4 години томуБільшеВ Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложение:
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Еще как получится! Эта винницкая банда залазит людям прямо в карманы, а битки не сможет забрать? Надежда только на то, что свергнем кровопийц этих. Только с нашим народом навряд ли получится.... лишь бы не было войны.....
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для того шоб відібрати шось у цій галузі треба мати в голові більше, ніж має нинішня влада. Робоча група в комітеті ВР працює над створенням єдиного законопроекту щодо криптовалют, - Рибалка - Цензор.НЕТ 6053
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Депутутки хотят наложить лапу и на крипту.Как раз совпадает:начать выдавать зарплату нашим слугам биткойнами!Где пустота в работе-пустота и в оплате...
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НЕ СУНЬТЕСЬ СЮДА ПИДАРЫ КРИВОРУКИЕ!
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раб Украины будет получать в месяц в номинале 2 центо-биткоина
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А причем здесь рабочая группа??? Это должна быть политика нацбанков мира, связанных общей системой лицензирования. Или под руководством МВФ или Всемирного банка, без разницы - без лицензирования ничего не выйдет. Принцип должен быть простой - если валюта продается (переводится, конвертируется) без лицензии банка страны-производителя - она подпольная. Ну как вам сказать - "нарисованная". Так понятнее?
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кому ти це намагаєшся пояснити - торгівцю труселями з вінницького базару з купленим дипломом про освіту? Робоча група в комітеті ВР працює над створенням єдиного законопроекту щодо криптовалют, - Рибалка - Цензор.НЕТ 4950
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Мимо карманов майнеров, прямо в карманы Гнойсманов и Вальцманов....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРабочая группа в комитете ВР работает над созданием единого законопроекта относительно криптовалют, - Рыбалка
 
 
 
 
 
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