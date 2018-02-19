 При обеспечении безопасности массовых мероприятий в прошлом году пострадало 1,5 тыс. полицейских, - Князев

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских.
"Такие случаи имели место во время охраны общественного порядка в рамках судебных заседаний. К сожалению, обычно они сопровождались и заканчивались травмированием или ранением полицейских", - отметил Князев.
Відео нападу поліції на ветеранів Донбасу, які тільки підходили до Солом'янського суду.
"Пострадали" потому, что защищают вас, барыг у власти. Вот вас пусть и "благодарят".
сабаковские шавки, должны помнить, что они на содержании украинских налогоплательщиков, они никто без народа, и, чтобы - вела себя, ментовня поганая - тихо, как и подобает слугам народа..
вальцманоид, твой позор и всхлипывания здесь - никому не интересны..
"Мусора нє чєловєки!" (с)
Они выбрали себе такую работу! Хай бы на стройке раствор мешали, там спокойней будет, в смысле безопасности.
А скоко граждан от твоей мусорни пострадало! Не считал? Правильно, бо оно тебе пох....й!
Вы для нас пока - галимая мусорня, бо ничем особо вы общество не порадовали (своей работой), кроме отдельных исключительных случаев.
а не подобаєтьсчя ,будь ласка ,заяву на стіл -і до полЬщі -ПАХАТИ !!!