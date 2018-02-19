 При обеспечении безопасности массовых мероприятий в прошлом году пострадало 1,5 тыс. полицейских, - Князев

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских.

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"Такие случаи имели место во время охраны общественного порядка в рамках судебных заседаний. К сожалению, обычно они сопровождались и заканчивались травмированием или ранением полицейских", - отметил Князев.