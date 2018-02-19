EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  569  43
Все про:Нацполиция (6941) ранение (1721) травма (525) Князев (188)

 При обеспечении безопасности массовых мероприятий в прошлом году пострадало 1,5 тыс. полицейских, - Князев

В 2017-2018 годах в Украине произошло почти 70 тыс. массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В полицейского под Соломенским судом стрелял экс-боец батальона "Донбасс" из наградного оружия, - Геращенко

"Такие случаи имели место во время охраны общественного порядка в рамках судебных заседаний. К сожалению, обычно они сопровождались и заканчивались травмированием или ранением полицейских", - отметил Князев.

Источник: https://censor.net.ua/n3051280
 
 
VEhrdlVXMTBRemt3V1M5UmREbERNVEJNU1haTU9VZEJNRXhFVVhaa1F6RXdURE5SZFU1RE1XWk9SME13V1VSUmMwNURlVEJNZWxGelNIcFJibVJEZHpCWllsRjJPVU1yTUV4MlVYVk9SMGN3VEdwU2FuYzlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а в ДТП на служебном транспорте, в 10 раз больше При обеспечении безопасности массовых мероприятий в прошлом году пострадало 1,5 тыс. полицейских, - Князев - Цензор.НЕТ 464
 показать весь комментарий
 
 
А скільки громадян України отримали травми та тілесні ушкодження різного ступеню під час непрофесійних та агресивних дій поліції?
Відео нападу поліції на ветеранів Донбасу, які тільки підходили до Солом'янського суду.
 показать весь комментарий
 
 
Барыг защищали,вот и пострадали! Полиция и милиция с Народом?
 показать весь комментарий
 
 
Цифры явно завышены. А сколько пострадало от полицаев участников "массовых мероприятий"- есть статистика или она не ведется?
"Пострадали" потому, что защищают вас, барыг у власти. Вот вас пусть и "благодарят".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В США такие вопросы не спрашивают -- поднявшие руку на полицейского в штатах -- получают или пулю в лоб или лет 30 тюрьмы . И это народ США принимает с пониманием .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Конечно полиция -- тебя бы уже нашли и лет 15 дали за оскорбления людей в форме ..
 показать весь комментарий
 
в Украине - не полиция, а беспредельщики и титушня, которую натаскали на команду ФАС на народные деньги..
 показать весь комментарий
 
 
Ой, только не надо отождествлять американскую копов с мусорами- копы обидятся. Вы ещё расскажите, что в США полиция тоже торгует наркотой.
 показать весь комментарий
 
Не сравнивай ...... огурец с пальцем. В США действуют ЗАКОНЫ (одинаковые для ВСЕХ), которые эти полицейские и защищают. А когда полиция превращается в олигархическую частную лавочку, которая "месит" протестантов (ЗА ТРЕБОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХ ЖЕ ЗАКОНОВ!!!) и отпускает/прикрывает титушню, еще и "восхищается", что титушня "с паспортами", то не удивляйся, что простые граждане "не понимают" такую "полицию".
 показать весь комментарий
 
 
в США, нет воров у власти, люди получают достойную зарплату, социально защищены..

сабаковские шавки, должны помнить, что они на содержании украинских налогоплательщиков, они никто без народа, и, чтобы - вела себя, ментовня поганая - тихо, как и подобает слугам народа..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда тебя в жопу трахнет наркота из твоего подъезда или жену твою -- ты в соплях в Полиции требуешь справедливости " у ментовни " через три минуты ... Как ты к ним -- так и они к тебе -- а как ты хотел ?? Дебилов надо лечить .
 показать весь комментарий
 
 
вальцманоид, это из твоего автобиографического??
вальцманоид, твой позор и всхлипывания здесь - никому не интересны..
 показать весь комментарий
 
Як ви зая*али з цими порівняннями . Ніби в США поліцейський срані богам якимось , і шо там всьо пі*дєц як справедливо . Та там народ так само мусорів не любить як і вєздє , і мочат мусорів тоже вєздє , і в америкі твоїй теж , і рожу б"ют , і плюют на них .
 показать весь комментарий
 
то особий случай , там один за трьох рахується
 показать весь комментарий
 
мусора не люди, цитата рюкзака накакова...
 показать весь комментарий
 
 
В каких больницах лежат это 1500 "пострадавших"? Что оно несет....
 показать весь комментарий
 
 
....я их туда не назначал , им швондер дал рекомендацию ...
 показать весь комментарий
 
 
Така кількість травмованих поліцейських говорить про погану підготовку і непрофесіоналізм.
 показать весь комментарий
 
 
А чому так мало? Та й ті, мабуть, були "травмовані" жіночими нігтями.

"Мусора нє чєловєки!" (с) При обеспечении безопасности массовых мероприятий в прошлом году пострадало 1,5 тыс. полицейских, - Князев - Цензор.НЕТ 276
 показать весь комментарий
 
 
От воно, головне призначення мусорні різних категорій


 показать весь комментарий
 
 
якось і злочинність зростає і заробітки в поліцейських і забезпечення , напевно скоро танки та гради получать щоб "охороняти" мирні демонстрації від бариг та олігархів
 показать весь комментарий
 
 
Вообще руку на полицейских подымать нельзя. В Израиле за это сразу и надолго посадят
 показать весь комментарий
 
а парковщиків знаєте скільки пострадало?

При обеспечении безопасности массовых мероприятий в прошлом году пострадало 1,5 тыс. полицейских, - Князев - Цензор.НЕТ 7733
 показать весь комментарий
 
 
Ви повинні розуміти,звідки і як береться ота статистика.Тут,власне,нічого не помінялось ще з радянських часів.Зверху,з Києва вниз по всій адміністративній структурі спускається вказівка - дати дані про...щось там...Доходить до самого низу- району...А в районі сидить якийсь вася і питає співробітницю машу.Машка,тут єті прідуркі с города просят дать ім скока пастрадала в дєманстраціях наших...Скока пісать?...Машка чухається і каже - піші двадцять..ілі лучшє трідцать...А нє многа?Да чьо там,вон зінка вчєрась на льодє два раза жопай ударілась...Так шо - трідцать...І йдуть "дані" в місто,а далі в область,а далі в Київ...І якщо в місті ще над ними посміюються,то в області вже вірять,а в Києві і не сумніваються...Повіримо і ми...
 показать весь комментарий
 
 
Мусорам нужно усвоить одну простую истину: чем больше и чаще они приминяют сил против демонстрантов, тем больше и быстрее демонстранты обучаются сопротивлению полицейскому произволу, это закон развития общества подобный законам эволюции. Это нужно принять и понимать. Чем чаще люди встречаются с резиновыми дубинками и газом, тем быстрее они к этому адаптируются и вырабатывают ответные меры. Чем сильнее закручиваются гайки, тем пластичнее и изобритательнее становятся люди. В конце-концов, противостояние можно довести до точки невозврата, когда народ и полиция станут заядлыми врагами и тогда разговор будет идти не о 1500 поцарапаных или обрызганых фекалиями.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы преступные приказы барыги не выполняли никто бы не пострадал, а дальше включайте мозги и думайте зачем отдавать вам свое здоровье за вора-коррупционера!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну и шо?
Они выбрали себе такую работу! Хай бы на стройке раствор мешали, там спокойней будет, в смысле безопасности.
А скоко граждан от твоей мусорни пострадало! Не считал? Правильно, бо оно тебе пох....й!
Вы для нас пока - галимая мусорня, бо ничем особо вы общество не порадовали (своей работой), кроме отдельных исключительных случаев.
 показать весь комментарий
 
 
а те кто получил растяжение от махания тяжёлой дубинкой учтены в списке?
 показать весь комментарий
 
 
Постраждалі з свєтлимі ліцамі в мирному очікуванні .

Під час забезпечення охорони масових заходів минулого року постраждало 1,5 тис. поліцейських, - Князєв - Цензор.НЕТ 9687
 показать весь комментарий
 
так їм зарплату за це платят.
а не подобаєтьсчя ,будь ласка ,заяву на стіл -і до полЬщі -ПАХАТИ !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри обеспечении безопасности массовых мероприятий в прошлом году пострадало 1,5 тыс. полицейских, - Князев
 
 
 
 
 
 вверх