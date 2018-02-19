 Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева

Национальная гвардия утром 19 февраля без объяснения причин сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. Об этом говорится в соответствующем обращении суда к Высшему совету правсосуддя, которое сегодня зачитали на экстренном заседании ВСП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.
"19 февраля 2018 года утром, примерно в 9:30 бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского районного суда города Киева без сообщения причин такого поступка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд, таким образом, остался без охраны.
Суд просит ВСП рассмотреть соответствующее письмо и как можно быстрее принять соответствующие меры.
ВСП ушел в совещательную комнату.
Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка у здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой был ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.
Всего в управление полиции доставили 36 человек, трех из которых задержали, относительно других правоохранители установили анкетные данные и отпустили. Позже Шевченковский райсуд Киева отпустил задержанных на поруки народных депутатов, в частности экс-бойца батальона "Донбасс", который и ранил полицейского.
А уже 19 февраля глава МВД Арсен Аваков выступил с требованием к Высшему совету правосудия немедленно отреагировать на такое решение суда, а от прокуратуры и Апелляционного суда - вынести справедливое решение в отношении подозреваемого. В связи с этим Аваков требует отменить охрану судов полицией и Нацгвардией.
Как только суд отпустил ветерана АТО, так Аваков обиделся на суд и снял охрану из ментов.
Аваков не ох..ел? Хочет, не только руководить ментами но и судьями?
Страна абсурда.
Министр внутренних дел приказывает снять охрану с суда который отпустил на поруки мужчину раневшего нацгвардейства во время потасовки у здания суда где проходило слушание по Труханову.
К слову, мужчина этот - герой войны, который во время Иловайского боя подбил 4 единицы вражеской техники. Был награжден личным пистолетом.
Абсурдность всей этой ситуации не столько в том, что министр шантажирует судей. А в том, что министр является представителем самой большой партии парламента, но вместо того, чтоб провести нормальную судебную реформу, он хочет, чтоб суды принимали "нужные решения". При этом, он не снял охрану суда который отпустил Труханова (что собственно и послужило катализатором конфликта). То есть у министра напрочь отсутствует понимание причинно-следственных связей.
Неукраинский хачик очень свободно чувствует себя в нашей стране!
Ему еще за Сашка Белого ответить предстоит!!!
Закон Украины О судоустройстве и статусе судей ВР Украины..гласит..
44. Вищій раді правосуддя:
2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Службу судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з Міністерством внутрішніх справ України, а також призначити керівника Служби судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України.
А закон вступил в силу 02.06.2016
И кто товаришЧам из Высшего совета правосудия виноват что тони не исполняют Закон...???
затвердили, и?
Про затвердження переліків судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії
Да в нас же поліцейська диктатура , панове !!!
установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції
та Національної гвардії, якою затверджений перелік судів та інших органів системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції.
Аваков робить зяви, бо не згодний із ухвалою Шевченківського суду, який не арештував бійця добробата, який із травмата стріляв в поліцейського ...беркута
6 ч ·
Пан #Аваков обурений тим, що добровольця батальйону «Донбас», справжнього героя Війни за незалежність Олександр Брест Федорченковідпустили на поруки депутатів.
Але я не пам'ятаю, чи був так само сильно обурений наш шановний міністр, коли суд випустив його сина?
Арсене Борисовичу, скажіть краще чому ви мовчали, коли суди відпускали тих потвор з «Беркуту», які вбивали людей на Майдані? Вони вже всі втекли у Росію, а ви досі мовчите??? Ось ваше справжнє обличчя.
Куда не посмотри кругом жопа.