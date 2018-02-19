EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  8767  157
Все про:охрана (543) Нацполиция (6941) суд (20527) Национальная гвардия (1030)

 Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева

Суд остался без охраны, направлено обращение к ВСП.

Национальная гвардия утром 19 февраля без объяснения причин сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. Об этом говорится в соответствующем обращении суда к Высшему совету правсосуддя, которое сегодня зачитали на экстренном заседании ВСП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

"19 февраля 2018 года утром, примерно в 9:30 бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского районного суда города Киева без сообщения причин такого поступка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд, таким образом, остался без охраны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд перенес заседание по делу о смертельном ДТП в центре Харькова на 27 февраля

Суд просит ВСП рассмотреть соответствующее письмо и как можно быстрее принять соответствующие меры.

ВСП ушел в совещательную комнату.

Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка у здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой был ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Всего в управление полиции доставили 36 человек, трех из которых задержали, относительно других правоохранители установили анкетные данные и отпустили. Позже Шевченковский райсуд Киева отпустил задержанных на поруки народных депутатов, в частности экс-бойца батальона "Донбасс", который и ранил полицейского.

А уже 19 февраля глава МВД Арсен Аваков выступил с требованием к Высшему совету правосудия немедленно отреагировать на такое решение суда, а от прокуратуры и Апелляционного суда - вынести справедливое решение в отношении подозреваемого. В связи с этим Аваков требует отменить охрану судов полицией и Нацгвардией.

Источник: https://censor.net.ua/n3051278
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
нет, достаточно чтобы судьи исполнять начали законные решения, рука руку моет, его сынулю по закону отпустили? так вот пусть сами на себе все прочувствуют!
 показать весь комментарий
 
 
А пожарная сигнализация иногда дает сбой. Да и бомжи могут занести чего-то такое.
 показать весь комментарий
 
для пожарной сигнализации есть МНС, пожарные инспектора, ну и в конце концов охранник - сторож, от бомжей есть самые простые патрули полиции.
 показать весь комментарий
 
Когда был суд по освобождению сепара Труханова, то ментура, по приказу Авакова, защищала судей и Труханова от народа, ативистов.
Как только суд отпустил ветерана АТО, так Аваков обиделся на суд и снял охрану из ментов.
Аваков не ох..ел? Хочет, не только руководить ментами но и судьями?
 показать весь комментарий
 
 
Карманные мусора авакова, хочу охраняю, хочу не охраняю ??
 показать весь комментарий
 
 
И что произошло после этого? Как я подозреваю- ничего особенного.
 показать весь комментарий
 
 
а чем там в суде, деньги-ценности имеются ?) Нацгвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 1866
 показать весь комментарий
 
 
Собаков сам решает что и где должны охранять псы будкостроителей, а оплачивает это народ.
 показать весь комментарий
 
 
Все верно, не нужно охранять коммерческую организацию за наши деньги. Они сами хорошо зарабатывают.
 показать весь комментарий
 
 
только вот решать это не собакову!
 показать весь комментарий
 
 
Я предлагаю всем кипишующим о сохранности суда собраться около суда и охранять его денно и нощно!
 показать весь комментарий
 
 
я предлагаю тебе для начала прочитать коменты- и увидеть, что никто не переживает за суд)
 показать весь комментарий
 
 
никто не переживает за суд ...Как никто? Це зрада! А если и за судейские тачки не переживают-це зрада вдвойне!!
 показать весь комментарий
 
какой у тебя замечательный бессвязный набор слов Нацгвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 3886
 показать весь комментарий
 
 
предлагаю всем вам больше не платить зарплату!
 показать весь комментарий
 
 
Як зразу щурі переб.зділи . А не треба продажні рішення виносити . Гниди
 показать весь комментарий
 
 
по моему судьи украинские достали всех граждан не зависимо не от чего - согласен
 показать весь комментарий
 
 
Судьи при таких бабках,что могут своё МВД замутить
 показать весь комментарий
 
 
Антон Петруков

Страна абсурда.
Министр внутренних дел приказывает снять охрану с суда который отпустил на поруки мужчину раневшего нацгвардейства во время потасовки у здания суда где проходило слушание по Труханову.
К слову, мужчина этот - герой войны, который во время Иловайского боя подбил 4 единицы вражеской техники. Был награжден личным пистолетом.

Абсурдность всей этой ситуации не столько в том, что министр шантажирует судей. А в том, что министр является представителем самой большой партии парламента, но вместо того, чтоб провести нормальную судебную реформу, он хочет, чтоб суды принимали "нужные решения". При этом, он не снял охрану суда который отпустил Труханова (что собственно и послужило катализатором конфликта). То есть у министра напрочь отсутствует понимание причинно-следственных связей.
 показать весь комментарий
 
 
мало того - наградной "свол" вручал собаков.
 показать весь комментарий
 
Для этого фейсбучно-рюкзачного организма законы не писаны?
Неукраинский хачик очень свободно чувствует себя в нашей стране!
Ему еще за Сашка Белого ответить предстоит!!!
 показать весь комментарий
 
 
А ларчик просто открывлся...(с)

Закон Украины О судоустройстве и статусе судей ВР Украины..гласит..

44. Вищій раді правосуддя:
2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Службу судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з Міністерством внутрішніх справ України, а також призначити керівника Служби судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України.

А закон вступил в силу 02.06.2016

И кто товаришЧам из Высшего совета правосудия виноват что тони не исполняют Закон...???
 показать весь комментарий
 
 
Бардак достиг апогея--министр МВД уже самолично решает кого он будет охранять,а кого на йух с пляжу)))))
 показать весь комментарий
 
 
В отличии от вас министр МВД знает Законы.....
 показать весь комментарий
 
 
торгаш трусами знает законы? да он подтерся ими только что
 показать весь комментарий
 
 
він , напевно , знає закони - просто сАбаков чхати на закони хотів ! Нацгвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 9842
 показать весь комментарий
 
 
для вас дятлов, вместе с собаковым - закон, что дышло!
 показать весь комментарий
 
 
Есть еще постанова Кабмина від 1 грудня 2017 р. N 902

Про затвердження переліків судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії
 показать весь комментарий
 
якраз час Семенченку взяти охорону на себе
 показать весь комментарий
 
 
ибо нефиг срать в чужие шапки. судей охраняют, преступников им для работы ловят, а в ответ полиция имеет саботаж судейской работы и плевок на ценность жизни полицейских. вот пусть сами свои сраки теперь защищают.
 показать весь комментарий
 
 
Если можно безнаказанно стрелять силовиков -- приехали...
 показать весь комментарий
 
 
а вам известна процедура наказания? Кто это решает и на каких основаниях?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков остаточно знахабнів та відверто показує, що керує власним "кишеньковім військом". Хоче надасть охорону, хоче не надасть. Захоче то направить поліцейських для тиску на суд, який повинен арештовувати його сина за розкрадання у "справі рюкзаків", а хоче зніме охорони ...захоче зніме з Верховної Рада...захоче з судів....а якщо захоче то ..... й з фронту відкличе? чому ні
 показать весь комментарий
 
 
Аваков демонструє Офшоренку ХТО є справжнім господарем в цій країні ... Нацгвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 6433
 показать весь комментарий
 
 
Унікальна країна - очільник МВС робить що йому заманеться і ніхто не сміє йому дорікнути ? Нацгвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 9165
Да в нас же поліцейська диктатура , панове !!!
 показать весь комментарий
 
 
а погуглить эту тему как всегда слабО! Мозгов не хватает.
 показать весь комментарий
 
 
перший раз він заявив що знімає охорону з Ради, коли його сина затримували за розкрадання...тепер це робить бо йому рішення суду не сподобалось. Чим він краще незадоволених патріотів, які будучі незадоволені рішенням суду..."беруть під охорону" суди?
 показать весь комментарий
 
 
речь идет о том что суды блокируют создание собственной охраны, подставляя нацгвардию в свои бандитские разборки.
 показать весь комментарий
 
 
Є Постанова Кабміну від 01.12. 2017 р. № 902 Про затвердження переліків судів, органів та
установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції
та Національної гвардії, якою затверджений перелік судів та інших органів системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції.
Аваков робить зяви, бо не згодний із ухвалою Шевченківського суду, який не арештував бійця добробата, який із травмата стріляв в поліцейського ...беркута
 показать весь комментарий
 
Евгений Шевченко
6 ч ·

Пан #Аваков обурений тим, що добровольця батальйону «Донбас», справжнього героя Війни за незалежність Олександр Брест Федорченковідпустили на поруки депутатів.

Але я не пам'ятаю, чи був так само сильно обурений наш шановний міністр, коли суд випустив його сина?
Арсене Борисовичу, скажіть краще чому ви мовчали, коли суди відпускали тих потвор з «Беркуту», які вбивали людей на Майдані? Вони вже всі втекли у Росію, а ви досі мовчите??? Ось ваше справжнє обличчя.
 показать весь комментарий
 
 
собакова в отставку - за превышение полномочий.
 показать весь комментарий
 
 
влияние на решение суда, это криминальное преступление, о какой отставке речь? Сабаков делает точно такое же криминальное преступление как и то, за которое он вымогает изменение решения суда.
 показать весь комментарий
 
 
Полный бардак в стране, причём во всем.
Куда не посмотри кругом жопа.
 показать весь комментарий
 
 
Дык Аваков ведь педзонул: "Сначала подчиняйтесь, потом обжалуйте"... Это в том числе и судов касается... Нацгвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 4533
 показать весь комментарий
 
 
за шантаж і вплив на рішення суду хачика - підсрачником на історічєскую
 показать весь комментарий
 
 
по-переду - війна армії з гвардією хачика
 показать весь комментарий
 
 
Отморозков стреляющих в полицию отпускают, то теперь их пусть Лушпиння со своей титушней охраняет.
 показать весь комментарий
 
 
рано чи пізно це мало статися, коли зійдуться лобом до лоба - так зване правосуддя в особі суддів, поліція, активісти, а тут ще й Нацгвардія. Криза системи, яка не працює, а конвульсує.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева
 
 
 
 
 
 вверх