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 Польская оппозиция подаст поправки к закону об Институте нацпамяти: Его написание привело к дипломатической катастрофе

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в польском парламенте Гжегож Схетына считает, что скандальный закон привел к "дипломатической катастрофе".

Закон об институте национальной памяти (ИНП) Польши стал причиной "дипломатической катастрофы", из-за чего крупнейшая оппозиционная партия в парламенте "Гражданская платформа" подаст в следующий вторник в Сейм законопроект об ИНП. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер Гжегож Схетына, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Написание закона о ИНП министром Яки (заместитель министра юстиции Патрик Яки. - Ред.) и фатальные объяснения премьера (Матеуша Моравецкого. - Ред.) привели к дипломатической катастрофе. Вот почему во вторник мы подадим проект поправки к этому закону. Здесь нет места для половинчатых мероприятий, нужна быстрая и солидарная реакция. Всех", – отметил Схетына.

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Польская оппозиция подаст поправки к закону об Институте нацпамяти: Его написание привело к дипломатической катастрофе 01

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3051142
 
 
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Ну спробуйте, чом би й ні. Та осад все одно залишиться...
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А когда большинством голосов принимали этот закон, они где были?
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"А чукча не читатель, чукча писатель." (С)
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Да уж, количество "экспертов" на цензоре зашкаливает...
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Вы хотите сказать что их слишком мало? Тогда что они смогут изменить.
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1) Победить на следующих выборах.
2) Вести за границей компанию лоббирования своих взглядов, с целью смягчения позиции других государств, и налаживания отношений. Не забывайте что оппозиция - это тоже представители государства, так как они являются членами парламента.
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Я знаю как функционирует политическая система в демократических государствах.
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Рассорились с США, Израилем и Украиной.
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Лукашенко о войне на Донбассе: "Мы хлебнули горя, дай бог"
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Вот брехливая бестия ,этот председатель колхоза "Беларусь"
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На территории Белоруссии не было военных действий. Так что это заявление совершенно не по делу, и направлено против Украины. Единственное объяснение: Белоруссия находится под иностранной оккупацией, и не может себе позволить сказать ни слова осуждения в адрес "добровольцев", "антифошиздов" и прочей нечисти, пасущейся на Донбассе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольская оппозиция подаст поправки к закону об Институте нацпамяти: Его написание привело к дипломатической катастрофе
 
 
 
 
 
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