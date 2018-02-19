 Польская оппозиция подаст поправки к закону об Институте нацпамяти: Его написание привело к дипломатической катастрофе

Закон об институте национальной памяти (ИНП) Польши стал причиной "дипломатической катастрофы", из-за чего крупнейшая оппозиционная партия в парламенте "Гражданская платформа" подаст в следующий вторник в Сейм законопроект об ИНП. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер Гжегож Схетына, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Написание закона о ИНП министром Яки (заместитель министра юстиции Патрик Яки. - Ред.) и фатальные объяснения премьера (Матеуша Моравецкого. - Ред.) привели к дипломатической катастрофе. Вот почему во вторник мы подадим проект поправки к этому закону. Здесь нет места для половинчатых мероприятий, нужна быстрая и солидарная реакция. Всех", – отметил Схетына.

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Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон.