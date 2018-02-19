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 США рассматривают введение новых санкций против россиян, - Тиллерсон

Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущей "почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов конгресса", Тиллерсон сказал: "Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем, кого дополнительно из представителей (российских. - Ред.) подвергнуть санкциям".

В январе текущего года президент Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающий введение ограничительных мер в отношении компании и физических лиц, осуществляющих торговлю с предприятиями российского военно-промышленного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США потребовали от Трампа ввести санкции против фигурантов "кремлевского доклада"

Госсекретарь не исключил возможность военного воздействия на сирийские власти, обвинив их в применении химического оружия.

"Как это имело место в апреле прошлого года, мы очень серьезны в наших требованиях, когда говорим, что химическое оружие не может применяться на регулярной или нормальной основе в качестве средства в любом конфликте", - заявил Тиллерсон.

Он в очередной раз возложил ответственность на Россию за факты применения химического оружия в Сирии.

"Мы приводим эти факты, связывая с особой ответственностью России, так как считаем, что именно она приняла на себя обязательства по уничтожению химического оружия и заверила, что его (в Сирии. - Ред.) больше нет".

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3051140
 
 
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вВодить надо и на полную,вернее по полной,шо тут думать та)))
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Думати завжди треба. У даному випадку над тим, з мастилом чи без.
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когда вводят санкции им только на пользу и простата в норме и геморроя нет.
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да уж - шо то я отстал по ходу от жизни - это я про всеобщие знания вазелина,простаты и смазки))))
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Санкции+гонка вооружений. Всё только начинается...
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Санкции нще более полезные (до предсмертных судорог).
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Желаю нарассии целый калейдоскоп санкций. Всяких разных, интересных, захватывающих дух, увлекательных, и, главное, смертельных. Заслужили недочеловеки.
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С чуством,с толком,с расстановкой.Америка окончательно взяла курс на уничтожение такого уродливого и вредного образования,как вяликая расея.И это хорошо.
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на 23 февраля вводите,очень тонкий стёб получится)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША рассматривают введение новых санкций против россиян, - Тиллерсон
 
 
 
 
 
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