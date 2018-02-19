 "Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе", - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.

"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены. Я призываю Россию соблюдать договор РСМД и обеспечить прозрачность своих оборонных проектов и военных учений", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что договор о РСМД является "краеугольным камнем европейской безопасности".

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"Он запрещает размещение ракет средней дальности на территории Европы. Это было решающим фактором для поддержания мира в Центральной Европе в течение десятилетий. Никто не заинтересован в новой гонке вооружений. В том числе и Россия", - отметил Столтенберг.

Ранее The New York Times сообщила, что Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, несмотря на то, что это нарушает российско-американский договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.