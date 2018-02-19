EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  658  37
Все про:вооружение (2857) НАТО (5657) ракеты (587) Россия (68093) Столтенберг (521)

 "Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе", - Столтенберг

Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и это может привести к новой ядерной гонке в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.

"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены. Я призываю Россию соблюдать договор РСМД и обеспечить прозрачность своих оборонных проектов и военных учений", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что договор о РСМД является "краеугольным камнем европейской безопасности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился со Столтенбергом и поблагодарил за солидарность в противодействии агрессии РФ. ФОТО

 "Он запрещает размещение ракет средней дальности на территории Европы. Это было решающим фактором для поддержания мира в Центральной Европе в течение десятилетий. Никто не заинтересован в новой гонке вооружений. В том числе и Россия", - отметил Столтенберг.

Ранее The New York Times сообщила, что Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, несмотря на то, что это нарушает российско-американский договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3051139
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
сша вместе с расией, как два бешенных пса, соревнуются друг с другом и втянули в колесо смерти Украину
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
То США теж винні? Та невже...
 показать весь комментарий
 
Любая гонка имеет свой финиш. Парашка рискует его не увидеть
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Як держава ризикує. А от відносно території та населення?... І питаннь ще багато.
 показать весь комментарий
 
Если она ещё только собирается разработать такую ракету, то что она нарушает? Может ещё и не соберётся
 показать весь комментарий
 
Зря вагнеровцы наступали с калашами, надо было брать бубен...
 показать весь комментарий
 
 
Если у вас есть устойчивое желание украсть, то вы преступник или им станете лишь украв?
 показать весь комментарий
 
 
Стало быть большинство украинцев потенциальные воры? Ну-ну. Большинство украинцев хотят не украсть, а дать по роже высокомерному и наглому агрессору. Кстати, крым чей будет?
 показать весь комментарий
 
Вам приходилось когда либо слышать про профилактику преступлений, а также о том, как во всех цивилизованных странах ее осуществляют с подобными потенциалами?
 показать весь комментарий
 
Прокурор просил 40, но суд в штате Орегон дал 30 лет тюремного заключения гражданину США сомалийского происхождения, который намеревался устроить террористический акт в городе Портленд.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ранее The New York Times сообщила...

То есть он прочитал о модернизации ядерного оружия русских в газете?
 показать весь комментарий
 
"Вагнеровцам" не представилось случая сразиться с американцами на кулачках.
 показать весь комментарий
 
при том..что о планах вагнеровцев америкаці узнали из The New York Times
 показать весь комментарий
 
 
Больной что-ли. Иди к другим приставай.
 показать весь комментарий
 
опять про гомосятину..ті думаєш..что твой ник имеет связь с геями..
 показать весь комментарий
 
Вообще говоря пристали именно вы. Но во второй части вы правы - вы по части модераторов
 показать весь комментарий
 
Ну вот, очередной стукач. Павлик Морозов, тебя совесть не мучает?
 показать весь комментарий
 
Я вот посмотрел СФ. Там от твоих доносов в глазах рябит. И ты говоришь что ты не стукач?
 показать весь комментарий
 
Постарайтесь пересилить себя и обращаться на вы к незнакомым вам людям.... Те, от кого у вас зарябило в глазах были банальными парашскими тролями, которые поносили Украину. Вам за них обидно?
 показать весь комментарий
 
Вы так и не ответили на вопрос отчего сожалеете за удаленные провокационные посты. Что же касается вас, то чтобы у вас не поехала крыша от ряби в глазах,, я не стану на вас "стучать", а просто заспамлю "Модернізуючи свій ядерний арсенал і проводячи ядерні навчання, Росія ризикує спровокувати нову ядерну гонку в Європі", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 65
 показать весь комментарий
 
Зато запомню имя. От стукачей надо держаться подальше.
 показать весь комментарий
 
жуйте сопли дальше, и скоро получите Ына у себя под жопой с огромным ядерным потенциалом, неисчерпаемыми ресурсами и многомиллионную армию из озлобленных, нищих, шовинистических ущербных ватанов, готовые преврптить весь мир в труху и радиоактивный пепел...
 показать весь комментарий
 
оккупацией украинского Крыма рашист призвал себе в помощники мировое зло.которое есть его родителем...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе", - Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх