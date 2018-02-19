 Если целью РФ было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то она исполнила свои самые смелые мечты, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в воскресенье в своем микроблоге в соцсети.
"Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия. - Ред.) исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" - написал Трамп.
Наряду с этим, американский лидер отверг обвинения в сговоре его предвыборного штаба с Россией.
"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, Китай или другая страна или группа, или гений весом в 400 фунтов (181 кг), лежащий в кровати и играющий на своем компьютере". Обманом было то, что предвыборный штаб Трампа была в сговоре с Россией - этого никогда не было", - написал он.
В пятницу Минюст США сообщил о предъявлении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13 гражданам России. Спецпрокурор Роберт Мюллер по поручению Минюста ведет расследование, основная цель которого - выяснить, был ли сговор во время предвыборной кампании 2016 года между штабом Д.Трампа и Россией.
https://youtu.be/-b71f2eYdTc?t=21s
В том, что не надо было проводить расследование, что бы все узнали истинное положение дел?! Где то я это уже слышал, про "раскачивание лодки(будки)"
Я уверен в том, что Трампа наоборот подставляли, пытались создать иллюзию того, что Трамп "наш".... Никогда республиканцы не были "нашими" коммунистическим выродкам. Потому лично я всегда за них и голосую.....
Более того, я уверен что "Russia if you are listening" было сказано от безнадежности после того как Попандопулоса с его контактами задвинул Манафорт, а Манафорта утопили за неделю до выступления и канал связи внезапно оборвался.
Следите за событиями или хотя бы внимательно прочитайте выводы расследования Миллера (там в частности говорится о поддержке расеей групп людей ратующих за закрытие границ)
Шо для америкосов Россия (?) - дать под сраку (как в Сирии) и все "скрепы" повыскакивают. Путин узнал - забежал - или рыдает, или подмывается.
Максим Миронов, профессор IE Business school
"В России сейчас военные принимают на себя ответственность за победы (не вдаваясь в детали, воевала ли там «ЧВК Вагнера» или кто иной), и никто из военных, включая министра обороны, не отвечает за поражения. Нормальные ответственные военные, которые думают о жизнях личного состава, будут вымыты авантюристами, которые будут бездумно кидать войска в бой в надежде на красивое пиар-событие. Профессиональные военные, которые любят Родину и готовы ее искренне защищать, будут также вымыты безумными солдатами удачи, которым все равно в кого и зачем стрелять, главное, чтобы платили. Вспомните, какая истерика поднялась на наших федеральных каналах, когда российским олимпийцам не дали выступать под российским флагом. Наши военные уже много лет воют без какого-либо флага. Государство намеренно отправляет их в бой как «ничьих», чтобы если что, всегда можно было от них откреститься. Это крайне губительная тактика в долгосрочной перспективе. Если мы хотим иметь сильную и успешную армию, то военные должны воевать под флагом родной страны. Генералы должны брать ответственность не только за победы, но и за поражения. Вдовы, если их мужья погибли при выполнении долга, должны испытывать на себе пожизненный почет и уважение, а также материальную помощь со стороны государства. В противом случае - это не армия, это банда людей с автоматами, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. "