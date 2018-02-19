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 Если целью РФ было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то она исполнила свои самые смелые мечты, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что если целью России было создать хаос в его стране, то благодаря расследованиям и многочисленным слушаниям в Конгрессе, она достигнута.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в воскресенье в своем микроблоге в соцсети.

"Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия. - Ред.) исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" - написал Трамп.

Наряду с этим, американский лидер отверг обвинения в сговоре его предвыборного штаба с Россией.

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"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, Китай или другая страна или группа, или гений весом в 400 фунтов (181 кг), лежащий в кровати и играющий на своем компьютере". Обманом было то, что предвыборный штаб Трампа была в сговоре с Россией - этого никогда не было", - написал он.

В пятницу Минюст США сообщил о предъявлении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13 гражданам России. Спецпрокурор Роберт Мюллер по поручению Минюста ведет расследование, основная цель которого - выяснить, был ли сговор во время предвыборной кампании 2016 года между штабом Д.Трампа и Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3051138
 
 
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Тут дедуля прав. Американцы совсем с ума посходили из-за этого.
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А как можно оставаться спокойным когда один из кандидатов в президенты в прямом эфире заявляет: "Россия, если ты меня слышишь..." Что это как не прямой призыв к вмешательству в наши внутренние дела? Это называется просто - предательство, и множество людей из обоих партий восприняли этот призыв именно так.

https://youtu.be/-b71f2eYdTc?t=21s
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Ага точно, маємо проблему: президент або ж наівний ідіот або активний зрадник.
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Або ви не розбираєтеся у Великій Брудній Політиці.
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В чем он прав?!
В том, что не надо было проводить расследование, что бы все узнали истинное положение дел?! Где то я это уже слышал, про "раскачивание лодки(будки)"
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З любої ситуації існує два виходи- Трамп свій вже обрав. Куди він його заведе- то вже інша справа.
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Мета рф- створення дисонансу, розбрату і хаосу в Україні.
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Для этого никакого рф не надо. Это же Украина.
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Черт, уже попкорн кончается, а омериканских воплей - пуцен введи все нет Якщо метою РФ було створення дисонансу, розколу та хаосу в США, то вона здійснила свої найсміливіші мрії, - Трамп - Цензор.НЕТ 5081
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Похоже,что Трампа росия уже начинает доствать со всеми вытекающими для кацапни вонючей последствиями......!
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Да и сама демократия Трампу не очень то нравится
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Мені теж не подобається та фікція народовладдя, яку зараз називають демократією.
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С твоей непосредственной помощью, клоун. Даже сейчас, когда факт вмешательства установлен, ты не высказался прямо и непосредственно что Россия виновата и должна заплатить втройне. Все вокруг виноваты, ФБР, демократы, пресса - только не Хуйло.
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Він був би ще більшим ідіотом, ніж виглядає, якби чітко вказав на хУЙЛО.
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/"Наряду с этим, американский лидер отверг обвинения в сговоре его предвыборного штаба с Россией/"

Я уверен в том, что Трампа наоборот подставляли, пытались создать иллюзию того, что Трамп "наш".... Никогда республиканцы не были "нашими" коммунистическим выродкам. Потому лично я всегда за них и голосую.....
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Зачем подставлять идиота, называющего кретина Попандопулоса, выпускника DePaul (!) "блестящим международным аналитиком" и наделяющего его полномочиями в налаживании связей с россиянами?
Более того, я уверен что "Russia if you are listening" было сказано от безнадежности после того как Попандопулоса с его контактами задвинул Манафорт, а Манафорта утопили за неделю до выступления и канал связи внезапно оборвался.
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Шо несёт этот идиот? Я совсем не вижу хаоса от того что пару сумасшедших из Московии решили попугать Америку своими голыми задницами😄
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Він намагається згуртувати тих, кого його вибори вивели по різні боки однієї барикади.
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Я подозреваю, что Трампу надо немного сгустить краски, чтоб в Конгрессе не сильно возмущались, что в Сирии одной недосверхдержаве американские войска эпично надрали зад.
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Ну, всё это началось задолго до российского вмешательства. Начали это глобалисты, поставившие своей задачей расколоть Америку, по нескольким линиям: расовой, социальной, экономической и т.д. И им многое удалось. Трампу и его команде предстоит тяжёлая работа по наведению порядка.
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Вообще то глобализм - это как раз то чего совсем Расея не хочет.
Следите за событиями или хотя бы внимательно прочитайте выводы расследования Миллера (там в частности говорится о поддержке расеей групп людей ратующих за закрытие границ)
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И как это противоречит тому что я написал ? У России свои интересы, у США (команды Трампа) свои, у глобалистов свои.
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Кацы, не обольщайтесь. Недавно в Сирии дядя Сэм такое вытворял с матушкой Роиссей, что она до сих пор подмывается...
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Путин не может быть виноватым в проблемах америкосов. Путин виноват за Россию, в которой всё могло бы быть совсем иначе и без наездов на Молдавию, Грузию, Украину, которые ему нужны для оправдания тотального и всеобъемлющего воровства. А от шо Трамп туда же - вместо того, чтобы признать собственные ошибки, устранить их и тем самым решить проблемы - нашёл себе внешнего врага-Путина. Удобно!
Шо для америкосов Россия (?) - дать под сраку (как в Сирии) и все "скрепы" повыскакивают. Путин узнал - забежал - или рыдает, или подмывается.
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"Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия.) этого достигли....и смеются лаптиносные сами с себья,ибо результат ихнего достижения ,партийный американский хаос, начал выдавать на гора то,что рашисту для"пользы"- санкции.плюс к этому втягивает рашиста в новую гонку вооружений и нацелит натовские ракеты на оккупированные рабшистом территории.Побольше рашистского достижения (АМЕРИКАНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ НЕНАВИСТИ) тем полезней для рашистов....
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Россия превратилась в обыкновенную банду.

Максим Миронов, профессор IE Business school

"В России сейчас военные принимают на себя ответственность за победы (не вдаваясь в детали, воевала ли там «ЧВК Вагнера» или кто иной), и никто из военных, включая министра обороны, не отвечает за поражения. Нормальные ответственные военные, которые думают о жизнях личного состава, будут вымыты авантюристами, которые будут бездумно кидать войска в бой в надежде на красивое пиар-событие. Профессиональные военные, которые любят Родину и готовы ее искренне защищать, будут также вымыты безумными солдатами удачи, которым все равно в кого и зачем стрелять, главное, чтобы платили. Вспомните, какая истерика поднялась на наших федеральных каналах, когда российским олимпийцам не дали выступать под российским флагом. Наши военные уже много лет воют без какого-либо флага. Государство намеренно отправляет их в бой как «ничьих», чтобы если что, всегда можно было от них откреститься. Это крайне губительная тактика в долгосрочной перспективе. Если мы хотим иметь сильную и успешную армию, то военные должны воевать под флагом родной страны. Генералы должны брать ответственность не только за победы, но и за поражения. Вдовы, если их мужья погибли при выполнении долга, должны испытывать на себе пожизненный почет и уважение, а также материальную помощь со стороны государства. В противом случае - это не армия, это банда людей с автоматами, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. "



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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли целью РФ было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то она исполнила свои самые смелые мечты, - Трамп
 
 
 
 
 
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