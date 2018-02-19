 Если целью РФ было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то она исполнила свои самые смелые мечты, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в воскресенье в своем микроблоге в соцсети.

"Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия. - Ред.) исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" - написал Трамп.

Наряду с этим, американский лидер отверг обвинения в сговоре его предвыборного штаба с Россией.

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"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, Китай или другая страна или группа, или гений весом в 400 фунтов (181 кг), лежащий в кровати и играющий на своем компьютере". Обманом было то, что предвыборный штаб Трампа была в сговоре с Россией - этого никогда не было", - написал он.

В пятницу Минюст США сообщил о предъявлении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13 гражданам России. Спецпрокурор Роберт Мюллер по поручению Минюста ведет расследование, основная цель которого - выяснить, был ли сговор во время предвыборной кампании 2016 года между штабом Д.Трампа и Россией.