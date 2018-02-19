 За прошедшие сутки террористы 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий, – штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник активизировался вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево, где вел огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали украинских защитников в районе Луганского. Из стрелкового оружия, включая пулеметами, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку от Новоалександровки и Станицы Луганской.

На донецком направлении враг применил 120-мм минометы вблизи Широкино на Приазовье.

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"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник. В удовлетворительном состоянии он доставлен в военный мобильный госпиталь, ему предоставлен необходимый объем врачебной помощи", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 февраля российские наемники 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ.