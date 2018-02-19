 Руководство Мюнхенской конференции по безопасности предложило провести в октябре встречу основной группы в Беларуси, - Макей

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, сказал Макей в интервью белорусскому телеканалу "СТВ".
"Действительно, господин Ишингер (Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.) и его секретариат предложили провести в Беларуси в октябре этого года встречу так называемой основной группы Мюнхенской конференции по безопасности", - сообщил глава МИД.
Министр высказал мнение, что Беларусь сегодня представляет собой место, где можно собрать людей из различных конфликтующих регионов. "Я убежден: эта встреча, если она состоится на белорусской земле, тоже внесет свой вклад в снижение напряженности, конфронтации, которые сегодня, к сожалению, присутствуют в нашем регионе", - отметил Макей.
Он пояснил, что встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности представляет собой собрание руководителей, политиков, политических деятелей, государственных деятелей в закрытом формате. "Порядка 70-80 человек, которые собираются и обсуждают самые актуальные, волнующие на данный момент проблемы", - добавил он.
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.