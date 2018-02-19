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Все про:Беларусь (2627) конфликт (664) МИД (4400) Макей (14) Ишингер (1)

 Руководство Мюнхенской конференции по безопасности предложило провести в октябре встречу основной группы в Беларуси, - Макей

По словам министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности может пройти в октябре в Беларуси.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, сказал Макей в интервью белорусскому телеканалу "СТВ".

"Действительно, господин Ишингер (Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.) и его секретариат предложили провести в Беларуси в октябре этого года встречу так называемой основной группы Мюнхенской конференции по безопасности", - сообщил глава МИД.

Министр высказал мнение, что Беларусь сегодня представляет собой место, где можно собрать людей из различных конфликтующих регионов. "Я убежден: эта встреча, если она состоится на белорусской земле, тоже внесет свой вклад в снижение напряженности, конфронтации, которые сегодня, к сожалению, присутствуют в нашем регионе", - отметил Макей.

Он пояснил, что встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности представляет собой собрание руководителей, политиков, политических деятелей, государственных деятелей в закрытом формате. "Порядка 70-80 человек, которые собираются и обсуждают самые актуальные, волнующие на данный момент проблемы", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3051136
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Біларусь є федеральним округом росії, а тому не може бути місцем зустрічі.
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Ніякого призначення у жовтні не буде. Вибори можливо будуть, так що не шукай своїх російських коренів.
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Краще американці, ніж ваше кацапське бидло.
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А ты что, большинство народа что ли ? вот ты и вали в свою рассею
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Ну так проведи соц опрос, вынеси свой кацапский бред, спроси народ, опубликуй данные а потом сомневайся
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ты уже провел опрос по всей стране ? нет ? свободен, свой кацапский бред оставь при себе.
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Крым чей ? только четкий ответ жду, не размазывай Руководство Мюнхенской конференции по безопасности предложило провести в октябре встречу основной группы в Беларуси, - Макей - Цензор.НЕТ 1471
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Поставим вопрос иначе, является ли Крым аннексированным рф на данный момент ?
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то есть ты признаешь что Крым аннексирован рф на данный момент , да или нет ?
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все понятно ватнег, ты одноклеточный дебил, вычеркиваю
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Так ты колорад-коллаборант... И не коси по типа польскую фамилию, гражданский гражданин ты наш!
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то есть ты признаешь что рф оккупировала часть территории Украины , в частности Крым и часть Донбасса, я правильно понял ?
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значит ты дебил ватный, это по моим уже убеждениям
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Макей пытается оттянуть неизбежное? Ну, можно, я ещё немножечко министром побуду, а Лукашенко - президентом? Ну, хотя-бы, до осени? А там и губернатором Бреста можно...
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Воплощение принципа - если лука не идет к горе, гора идет к луке
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а кроме того, руководство конференции поставило на свое заслуженное место парашенку... уже все ему говорят - и американцы, и европейцы, и украинцы, - повинись, скажи, что ты все провалил, что ты бездарь в политике и просто барыга... боится...
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Посилання давай. Вологі мрії мене не цікавлять.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Мюнхенская конференция стала местом встречи куратора из кремля в лице посла из РФ и агентами ФСБ Тимошенко с Немырей😂
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макей ,та робіть вже прямо у маскві ьля
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если посмотреть что "навстречали" подписанты минского сходняка в результате которого Украина потеряла территории и более 10000 тысяч убитыми следуеть окурить это место ладаном.отпеть и обходить как проклятое место.,,,
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРуководство Мюнхенской конференции по безопасности предложило провести в октябре встречу основной группы в Беларуси, - Макей
 
 
 
 
 
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