 Директора "Элита-Центра" и его сообщника арестовали на два месяца за вымогательство 50 тысяч долларов, - прокуратура. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры Киева, задержанному за вымогательство 50 тыс. долларов для инвестора.
Также на 60 суток арестован его сообщник, руководитель ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД, задержанный непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тыс. грн. Меру пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжаловать в части залога.
В прокуратуре напоминают, что директор ООО "Элита-Центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД", требовали 50 тысяч долларов от владельца квартиры в новостройке "Элита-Центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.
Злоумышленников задержали 15 февраля 2018 года на территории Киева.
"Досудебное следствие по уголовному производству проводится под процессуальным руководством местной прокуратуры N9, при оперативном сопровождении УЗЭ в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.