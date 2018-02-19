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Все про:арест (9550) вымогательство (227) Киев (15390) прокуратура (2970) Элита-Центр (66)

 Директора "Элита-Центра" и его сообщника арестовали на два месяца за вымогательство 50 тысяч долларов, - прокуратура. ФОТО

По ходатайству Киевской местной прокуратуры N9 директору строительной компании "Элита-Центр" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры Киева, задержанному за вымогательство 50 тыс. долларов для инвестора.

Также на 60 суток арестован его сообщник, руководитель ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД, задержанный непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тыс. грн. Меру пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжаловать в части залога.

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В прокуратуре напоминают, что директор ООО "Элита-Центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД", требовали 50 тысяч долларов от владельца квартиры в новостройке "Элита-Центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Директора Элита-Центра и его сообщника арестовали на два месяца за вымогательство 50 тысяч долларов, - прокуратура 01
Директора Элита-Центра и его сообщника арестовали на два месяца за вымогательство 50 тысяч долларов, - прокуратура 02

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Злоумышленников задержали 15 февраля 2018 года на территории Киева.

"Досудебное следствие по уголовному производству проводится под процессуальным руководством местной прокуратуры N9, ​​при оперативном сопровождении УЗЭ в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Директора Элита-Центра и его сообщника арестовали на два месяца за вымогательство 50 тысяч долларов, - прокуратура 03

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051135
 
 
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я думал, этот урод сидит уже лет 5, а он продолжает осчастливливать киевлян.
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Це та сама Еліта-Центр, що обдурила багато киян?
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С нашими судами теперь на повышение пойдет, схема-то накатана.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректора "Элита-Центра" и его сообщника арестовали на два месяца за вымогательство 50 тысяч долларов, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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