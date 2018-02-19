 Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий "Россотрудничества" и двух банков в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Участники добровольческого движения ОУН провели акцию, во время которой забросали камнями здание банка и российского центра науки и культуры, а также пытались повредить фасад еще одного финансового учреждения.

За ситуацией следили следственно-оперативные группы Подольского управления полиции.

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"В месте проведения акции находились группы коммуникации, проводили разъяснительную работу о последствиях нарушений правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей. Пострадавших и задержанных нет. События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

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