 Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий "Россотрудничества" и двух банков в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Участники добровольческого движения ОУН провели акцию, во время которой забросали камнями здание банка и российского центра науки и культуры, а также пытались повредить фасад еще одного финансового учреждения.
За ситуацией следили следственно-оперативные группы Подольского управления полиции.
"В месте проведения акции находились группы коммуникации, проводили разъяснительную работу о последствиях нарушений правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей. Пострадавших и задержанных нет. События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Потому что иностранная агентура теперь может лишь нанять жалкую команду из нескольких хулиганов;
Вы сами ответили на свой вопрос. Они же и оплачивают. Ну это же не повод закрывать т.н. "Россотрудничество", верно я говорю?
За ситуацией следили следственно-оперативные группы Источник: https://censor.net.ua/n3051134
Вот это прочитал и... какое-то стойкое дежавю. Где-то я такое уже слышал. И вспомнил! Это же методы "работы" миссии ОБСЕ! Они так всем отвечают: мы только фиксируем и документируем! И я должен сказать- они заигрались! Их щас только очень ленивый орк нах не посылает. Ежедневно, в новостях такое: миссию не пропустили, миссии угрожали, патрулю миссии приказали покинуть район и т.д.
Я к тому, что мне по хрену стекла в банках и каца-офисах. Но! Подумалось: а вдруг это понравится и войдет в систему?! Типо: тетку насилуют.... прибывает патруль... зафиксировал факт... задокументировал... и свалил! А шо? Удобно! Можно и видео сразу в Инстаграм выложить...лайков нахватать...
Ще з часів КГБ, саме в таких центрах відбувалась вербовка людей російськими спецслужбами."Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили."Одним із завербованих спецслужбами Росії, згідно інформації на паперах, виявився Максим Іваніщев, у якого в окупованому Криму процвітає бізнес.
Саме Іваніщев став найближчим до Михайла Саакашвілі, Лізи Богуцької, Семена Семенченка та Давіда Сакварелідзе. Член партії Руху нових сил.
Саме Іваніщев разом з іншими сепаратистами (https://youtu.be/BwdZ-0NSXDM) допомагав Саакашвілі перейти кордон.
По інформації з паперів ФСБ, Іваніщев погодився співпрацювати з росіянами.
Росіянам сподобалося, що він працює проти української влади.
Це ще один доказ, що головне завдання Кремля посунути сьогоднішню проукраїнську владу!Про те, що Саакашвілі взяв у свою команду завербовану агентуру я писав ще рік тому, а ось тепер з'явилися факти!p.s. Це вже третій агент російських спецслужб, наближений до Саакашвілі, першим був Панфілов:
https://oleshko.net/kak-specoperacija-saakashvili-i-fsb-pr…/