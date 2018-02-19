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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:акция (1690) Киев (15390) националисты (326) ОУН (130) Нацполиция (6928) проверка (511)

 Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий "Россотрудничества" и двух банков в Киеве

В месте проведения акции "Смерть России!" работали группы документирования Нацполиции. Они фиксировали тех, кто призывал к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Участники добровольческого движения ОУН провели акцию, во время которой забросали камнями здание банка и российского центра науки и культуры, а также пытались повредить фасад еще одного финансового учреждения.

За ситуацией следили следственно-оперативные группы Подольского управления полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Геть ФСБ з України!": Националисты требовали освободить здание "Россотрудничества" на Подоле в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"В месте проведения акции находились группы коммуникации, проводили разъяснительную работу о последствиях нарушений правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей. Пострадавших и задержанных нет. События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий Россотрудничества и двух банков в Киеве 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия требует от ОБСЕ и Украины оперативной реакции на угрозы Россотрудничеству в Киеве, - Лукашевич

Источник: https://censor.net.ua/n3051134
 
 
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Они же патриоты. Все правильно делают.
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Нах власти патриоты, власти нужны торговые партнеры.
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Жаль что патриоты ничего кроме этого не умеют.
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Вон Ярошу дали полномочия, мол, давай веди нас, меняй страну. А он просто взял и спрятался.
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инвесторам в смысле монголоидным удмуртам? так мочить русню в Украине нужно жестко.
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Да на кой ляд эти удмурты, они только нашим власть имущим в качестве торговых партнеров нужны, я говорю про Европу и США. Инвестор реагирует однозначно: есть собственность и коммерческое предприятие, если эти субъекты хозяйственной деятельности работают, значит это законно, если государство откровенно попустительствует радикальным угрупуванням, значит бизнес инвестора будет под угрозой, если не может с ними справиться, значит страна на пороге анархии и бизнес так же под угрозой.
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В Украине никогда не было иностранных инвесторов. То что называют инвестициями это деньги украденные у народа и отмытые через офшоры.
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Криворожсталь, ряд других??? А вообще да, с таким подходом и не будет. В страну, скатывающуюся к режиму законности аля Сомали, инвестор не зайдет.
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Криворожсталь - это заслуга Тимошенко. При чем тут кондитер?
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Каких бродячих цирков, Сёма, а ну расталдычь??
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ЮЛЕ -ВОЛЮ! ЗЕКА - ГЕТЬ! ЮЩЕНКО - ЮЩЕНКО - ЮЩЕНКО! Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий "Россотрудничества" и двух банков в Киеве - Цензор.НЕТ 6152
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Всю цю кацапську гнояру - рашистські банки, "культурні" центри кришує очільник кримінальної олігархії і за сумісництвом - головноторгуючий херант. Його пси захищають весь бізнес торгових партнерів з кремля, офіс Ахметова у Києві. І все це вже триває 4 роки на очах всієї країни під жовто-блактиним прапором, під звуки українського гімну, під гаслом : "Слава Україні"... Якщо ми не знищимо цю мерзенну тварюку, то ми не нація, а бидло
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либо вьі судья или мусор другого сорта, либо вьі жертвуете судьям или мусорам другого сорта
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У нас війна і тому рашистської нечисті в Україні не повинно бути.
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На 4-ий рік російсько-української війни : Росія вимагає від ОБСЄ та України оперативної реакції на погрози Росспівробітництву в Києві , - Лукашевич
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На месяцок-другой пар выпустили, потом опять пойдут стекла бить. Думаю, в этих учреждениях уже в бюджете статья отведена "на ликвидацию последствий погромов".
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порошенко послал мусоров защитить интересьі рошеновских торговьіх партнёров
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Урсы, Серовы, шоколадки, прочие хуйлопорошенковцы, скажите аффторитетно, это зрада или перемога?
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Это перемога. Потому что иностранная агентура теперь может лишь нанять жалкую команду из нескольких хулиганов; а раньше могла мобилизовать целые армии.
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Иностранная агентура наняла команду хулиганов, чтобы те разгромили офис иностранной анегнтуры. Но истинные патриоты на провокации не поддадутся и офис иностранной анегнтуры будет работать в Киеве еще лучше. Я вас правильно понял?
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Иностранная агентура получила задание создать картинку для НТВ и прочих 1-х каналов, ввиду того что население иностранного государства активно обсуждает вопрос о ЧВК Вагнера, чего ни в коем случае допустить нельзя, а лучше вообще немедленно прекратить.
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Неужели так трудно взять их за небритые бейцы, и вытрясти всю инфу: кто оплачивает банкет ?
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Так а кто брать-то будет? Так ведь договорняком аж сквозь экран монитора воняло. Помните, как Коханивський своих орлов призывал: камешки собрать... стеклышки разбить... бросать поточнее, шоп в ментов не попасть, не дай Бог! Было ведь? Было! Какой-то мультик паршивый напомнило, чес слово!
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"Вон оно чё, Михалыч..."(с) Аваков мутит против Пороха.
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Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий "Россотрудничества" и двух банков в Киеве - Цензор.НЕТ 2628 aquarius580 .
Потому что иностранная агентура теперь может лишь нанять жалкую команду из нескольких хулиганов;
Вы сами ответили на свой вопрос. Они же и оплачивают. Ну это же не повод закрывать т.н. "Россотрудничество", верно я говорю?
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Ни холодно, ни жарко. Зурабов - смотрящий за сетью распределения дури через аптеки. Кому нужны такие "отношения" ?
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работали группы документирования Нацполиции. Они фиксировали Источник: https://censor.net.ua/n3051134
За ситуацией следили следственно-оперативные группы Источник: https://censor.net.ua/n3051134
Вот это прочитал и... какое-то стойкое дежавю. Где-то я такое уже слышал. И вспомнил! Это же методы "работы" миссии ОБСЕ! Они так всем отвечают: мы только фиксируем и документируем! И я должен сказать- они заигрались! Их щас только очень ленивый орк нах не посылает. Ежедневно, в новостях такое: миссию не пропустили, миссии угрожали, патрулю миссии приказали покинуть район и т.д.
Я к тому, что мне по хрену стекла в банках и каца-офисах. Но! Подумалось: а вдруг это понравится и войдет в систему?! Типо: тетку насилуют.... прибывает патруль... зафиксировал факт... задокументировал... и свалил! А шо? Удобно! Можно и видео сразу в Инстаграм выложить...лайков нахватать...
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так а на чьей стороне украинская полиция? народа, барыги или кацапов?
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Здания застрахованы. Ущерб будет возмещать страховая компания. Т.е. граждане Украины
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Miroslav Oleshko Вчера в 11:51 · Про те, що він зрадник, я писав ще рік тому...Сьогодні активісти С14 пішли до центру "Россотрудичество", культурного центру Росії у Києві.
Ще з часів КГБ, саме в таких центрах відбувалась вербовка людей російськими спецслужбами."Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили."Одним із завербованих спецслужбами Росії, згідно інформації на паперах, виявився Максим Іваніщев, у якого в окупованому Криму процвітає бізнес.
Саме Іваніщев став найближчим до Михайла Саакашвілі, Лізи Богуцької, Семена Семенченка та Давіда Сакварелідзе. Член партії Руху нових сил.
Саме Іваніщев разом з іншими сепаратистами (https://youtu.be/BwdZ-0NSXDM) допомагав Саакашвілі перейти кордон.
По інформації з паперів ФСБ, Іваніщев погодився співпрацювати з росіянами.
Росіянам сподобалося, що він працює проти української влади.
Це ще один доказ, що головне завдання Кремля посунути сьогоднішню проукраїнську владу!Про те, що Саакашвілі взяв у свою команду завербовану агентуру я писав ще рік тому, а ось тепер з'явилися факти!p.s. Це вже третій агент російських спецслужб, наближений до Саакашвілі, першим був Панфілов:
https://oleshko.net/kak-specoperacija-saakashvili-i-fsb-pr…/
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Вкладчики российского банка высказывают недовольство необоснованно заниженной процентной ставкой по долгосрочным депозитам. Ну, возможно, с несколько излишней эмоциональностью...Полиция проводит проверку по факту повреждения зданий "Россотрудничества" и двух банков в Киеве - Цензор.НЕТ 9303
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Объединять нужно УНА-УНСО по всем городам и посёлкам,а не стёкла бить..!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция проводит проверку по факту повреждения зданий "Россотрудничества" и двух банков в Киеве
 
 
 
 
 
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