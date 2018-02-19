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Все про:Дагестан (97) теракт (1917) Исламское государство (516)

 ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Дагестане

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на прихожан церкви в дагестанском Кизляре.

Такую информацию, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, обнародовало информационное агентство террористов Amaq. Согласно сообщению, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу, но не предоставило прямых доказательств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре. ФОТОрепортаж

Источники российского агентства РБК в правительстве Дагестана и федеральном МВД рассказали о том, что стрелявший в прихожан 22-летний Халил Халилов входил в так называемую "спящую" ячейку ИГ. Утверждается, что нападение на христианский храм он приурочил к Прощеному воскресенью.

Халилов, по данным издания, не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб-квартиру и командный центр "Исламского государства" уничтожили в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3051133
 
 
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ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Дагестане
Там людей не отстреливали !!!Там отстреливали КОЗЛОВ!!
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Правда ??? Точно такие- же наплодили пидорасов которые убивают украинцев на Донбассе и сирийцев далеко за пределами раиси. И потом они оправдывают эти поступки - типа заработать было не где.
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Сирийцы сами,истекая кровью сражаются против ИГИЛ и террористов всех мастей.
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и против паРаши,которая сирийцев уничтожает побольше ,чем ИГИЛ
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А ты в курсе, что ИГИЛ - это продукт "работы" ГРУ РФ? Как янки талибан, моджахедов, аль-каиду сорганизовывали, что до сих пор расхлебать толком не могут? Так и рашка на свою дурную голову сорганизовала ИГИЛ, а тот уже зажил своей, подчас независимой от рашки, жизнью. И теперь семена нового радикального исламистского течения, которые ГРУ сеяло за поребриком, занесло на РабССию в её благодатную почву злобы и ненависти, где дали бурные и мощные всходы! Сеяли ветер? Ждите торнадо, лукавые засранцы!!!
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У меня дома поговорка есть: "Не засівай біду... Жнивам не зрадієш...". "Жатва" в России уже начинается...
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5 рашисток - ватниц банды ФСБ - РПЦ с слоганом "путин введи", к христианству не имеют никакого отношения как и два ликвидированных куфроохранителя.
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Але вони мають стосунок до окупації Дагестану.
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и чё? бабы такие же тупые кацапы, как и их самцы...
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Ушлепок, ты хоть задумался о том, что там произошло?
Для идиотов объясняю. На религиозной почве мусульманин расстрелял христиан. Кому-то очень нужно развязать религиозные войны типа, мусульмане против христиан, католики против православных, проваславные фашисты против провославных антифашистов, украинские православные против московских православных. Тебя в этом перечне ничего не удивляет?
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А что тут должно удивлять то? Верующие в мужиков на небе резали друг друга на этой почве на протяжении всей истории человечества.
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Угу. Чьи штабы он очень точно поразил крылатыми ракетами аж из самого Каспия! Правда попутно он и пару отар овец попутно ра@уячил!
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Пластические хирурги уже заканчивают, идет реконструкция ушных раковин, а как синяки сойдут - так и представят очередного Владимира Ясно Солнышко - ху*** ла ! Так что , товарищи , ему сейчас до рассеян , которых убивает ИГИЛ ! 😀
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Так тут згоден. У Вас теж це виглядає як родичі ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Дагестане - Цензор.НЕТ 8849
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Только вот Аль-каида и Талибан, пожалуй, на паях с ЦРУ... Талибан и Аль-каиду всё-таки ЦРУ организовывало для борьбы с Союзом...
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Угу, грозный террорист ИГИЛа с двустволкой...
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даже с ножом может быть,это сетевая организация
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Мне кажется ето очередная провокаци КГБ убить прихожан чтобы разозлить дагов и подбить их воевать в Сирию, так как касабы уже не очень хотят туда ехать...
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Не зовсім. Це як батько і син. Вони родичі, але різниця є.
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Це можливо. А ще варіант, що це пов'язано із погромом "Вагнера" в Сирії.
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Так ІДІЛ є породженням росії, так що тут росія веде війну сама з собою.
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Раша з терористами війну не веде. Вона ними керує й використовує для шантажу інших країн та місцевої бидломаси.
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ну как ответ игилу разбомбить Воронеж нормальная реакция как для Мордора.
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Доброї ночі! Я би не називав це терактом, а скоріше це громадянська війна ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Дагестане - Цензор.НЕТ 1190
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Приємних Вам снів, Алі !
Хай буде так. І щоб вона розгорталася та ширилася !!!
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Дагестан як і Ічкерія є окупованими країнами, хоч формально зараз це рф.
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Создаётся позитивный фон перед "выборами" путлера, думаю не последний теракт в раше в этом году.
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а так же "ИГИЛ" взял на себя четыре эпизода карманных краж на вокзале Костромы, подделку удостоверений "сын полка" в ростове, одинадцать эпизодов бытового мордобоя в воркуте и деятельность двух группировок "клофелинщиц-энтузиасток" обиравших посетителей центральной библиотеки в надыме...
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ИГИЛ это всего навсего группа проповедующая тоталитарную идеологию.
Возьму из Вики. ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Исламизм )
Садик аль-Азм перечисляет следующие неотъемлемые свойства исламизма:
- фундаментализм - как возвращение к основам ислама (салафизм)

- возрождение - активной веры и обрядов
- интегрализм - объединение всех сфер жизни общества и государства под законами шариата
- теократизм - восстановление Аллаха как верховной власти
- теономизм - буквально «главенство законов Господа», прямое, буквальное и всестороннее применение норм шариата
- терроризм - как способ наносить врагу максимальный урон без учёта любых долговременных последствий
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ИГИЛ - это ЧВК международной нефтегазомафии, целью которой является поднятие цен на нефть методом создания военных конфликтов в регионах добычи и транспортировки.
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ИГИЛ, как инструмент, могут использовать разные люди и по разному, по пути их движения. Это не отменяет основной задачи идеологии, которую никто не скрывает. Постройки всемирного халифата.
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Это цель, заявленная "командованием", чтобы мотивировать рядовое пушечное мясо. В реальности же, это нефтегазовая ЧВК.
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Нет. Там миллиарды долларов вложено именно в идею и реализацию.
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Проведение точечных терактов, как это приписывается ИГИЛ - бессмысленная вещь. Обычно теракты - это метод дестабилизации внутриполитической обстановки и демотивации населения. Таким "методом" халифат построить невозможно.
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Том В, вы не думали что тоталитарная идеология может быть не только в исламе ?
Если в раше православные уже католические чучелы - храмы сжигают это не опасно для христиан ?
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Росія готувала диверсії на Сході України під прикриттям церкви та патріарха Кирила.
Російський слід в
Путін схвалив анексію Криму
анексії Криму і підтримці
На Донбасі терористи розстрілюють випадкових людей на вулицях
терористів на Донбасі відкрився трохи під іншим кутом. Виявляється, що так званий "Стрєлок" Ігор Гіркін - один з очільників терористів на Сході - добре вивчив Україну ще до окупації Криму, під патронатом
Журналісти з'ясували, як Путін використовує церкву у війні
Російської православної церкви і кремлівського мільярдера, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.
Розкопані факти свідчать: прикриваючись православ'ям, члени російської Думи разом зі "Стрєлком" готували спецоперацію в Україні задовго до кримського псевдореферендуму.
"Свята" делегація
За місяць до захоплення Криму, 30 січня, у Сімферополь під патронатом Російської православної церкви та патріарха Кирила з Афону привезли православну святиню - Дари Волхвів. Безпеку цінної реліквії християнського світу довірили охороняти Ігору Гіркіну, що керує нині терористами на Донбасі і відомий за псевдонімом Стрєлков.
"Фактично Гіркін, прикриваючись цією святинею, використав поїздку для проведення розвіддіяльності на території України, в Криму, і проводив зустрічі з керівником самопроголошеного уряду Аксьоновим", - розповів оперативник СБУ Володимир.
З'ясувалось, що Гіркін був майже постійним членом православних делегацій в Україні. Є підтвердження, що він планомірно відвідував Південні і Східні єпархії УПЦ. Фактично це можна розцінювати тепер як розвідувальну і підготовчу місію. І, судячи з усього, він був не один такий паломник. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/bratovbivchu-viynu-na-shodi-ukrayini-blagosloviv-rosiyskiy-patriarh-kirilo-350183.html
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Конечно тоталитарная идеология присутствует много где. Я видел сжигание о котором вы пишите. Я не католик и не могу сказать с точки зрения верующего. Но если говорить с точки зрения искусства, как это и подавали публике, это можно назвать современным артом, который я не часто понимаю. А вот ритуал открытия Готтардского тоннеля в Швейцарии, меня реально напряг и в весьма плохую сторону.
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Это тот ИГИЛ который кремлевский недомерок уже несколько раз победил в Сирии? Скорее всего дагестанец вспомнил сколько сколько его соотечественников угробила русня на его родине и пошел мстить. Жалко только что пошел убивать женщин, нужно было идти мочить силовиков, а так только двоих утырков ранил, одного мента а второго из росгвардии
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Ополченец героически погиб сражаясь с бабуськами. Надеюсь Аллах уже приготовил ему обещанных девственниц.
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Не треба було бабусь в поліцію брати на роботу, "Среди раненых двое сотрудников правоохранительных органов. Источник: https://censor.net.ua/p3051125
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Якобы "ИГИЛ" надо объединяться вокруг путина, Дагестан, т. к. Украина и Грузия уже не работает.... Люди!!! ИГИЛ, это кремль!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Дагестане
 
 
 
 
 
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