 ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Дагестане

Такую информацию, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, обнародовало информационное агентство террористов Amaq. Согласно сообщению, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу, но не предоставило прямых доказательств.

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Источники российского агентства РБК в правительстве Дагестана и федеральном МВД рассказали о том, что стрелявший в прихожан 22-летний Халил Халилов входил в так называемую "спящую" ячейку ИГ. Утверждается, что нападение на христианский храм он приурочил к Прощеному воскресенью.

Халилов, по данным издания, не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

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