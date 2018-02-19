 ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Дагестане

Такую информацию, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, обнародовало информационное агентство террористов Amaq. Согласно сообщению, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу, но не предоставило прямых доказательств.
Источники российского агентства РБК в правительстве Дагестана и федеральном МВД рассказали о том, что стрелявший в прихожан 22-летний Халил Халилов входил в так называемую "спящую" ячейку ИГ. Утверждается, что нападение на христианский храм он приурочил к Прощеному воскресенью.
Халилов, по данным издания, не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.
Там людей не отстреливали !!!Там отстреливали КОЗЛОВ!!
Для идиотов объясняю. На религиозной почве мусульманин расстрелял христиан. Кому-то очень нужно развязать религиозные войны типа, мусульмане против христиан, католики против православных, проваславные фашисты против провославных антифашистов, украинские православные против московских православных. Тебя в этом перечне ничего не удивляет?
Хай буде так. І щоб вона розгорталася та ширилася !!!
Возьму из Вики. ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Исламизм )
Садик аль-Азм перечисляет следующие неотъемлемые свойства исламизма:
- фундаментализм - как возвращение к основам ислама (салафизм)
- возрождение - активной веры и обрядов
- интегрализм - объединение всех сфер жизни общества и государства под законами шариата
- теократизм - восстановление Аллаха как верховной власти
- теономизм - буквально «главенство законов Господа», прямое, буквальное и всестороннее применение норм шариата
- терроризм - как способ наносить врагу максимальный урон без учёта любых долговременных последствий
Если в раше православные уже католические чучелы - храмы сжигают это не опасно для христиан ?
Російський слід в
Путін схвалив анексію Криму
анексії Криму і підтримці
На Донбасі терористи розстрілюють випадкових людей на вулицях
терористів на Донбасі відкрився трохи під іншим кутом. Виявляється, що так званий "Стрєлок" Ігор Гіркін - один з очільників терористів на Сході - добре вивчив Україну ще до окупації Криму, під патронатом
Журналісти з'ясували, як Путін використовує церкву у війні
Російської православної церкви і кремлівського мільярдера, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.
Розкопані факти свідчать: прикриваючись православ'ям, члени російської Думи разом зі "Стрєлком" готували спецоперацію в Україні задовго до кримського псевдореферендуму.
"Свята" делегація
За місяць до захоплення Криму, 30 січня, у Сімферополь під патронатом Російської православної церкви та патріарха Кирила з Афону привезли православну святиню - Дари Волхвів. Безпеку цінної реліквії християнського світу довірили охороняти Ігору Гіркіну, що керує нині терористами на Донбасі і відомий за псевдонімом Стрєлков.
"Фактично Гіркін, прикриваючись цією святинею, використав поїздку для проведення розвіддіяльності на території України, в Криму, і проводив зустрічі з керівником самопроголошеного уряду Аксьоновим", - розповів оперативник СБУ Володимир.
З'ясувалось, що Гіркін був майже постійним членом православних делегацій в Україні. Є підтвердження, що він планомірно відвідував Південні і Східні єпархії УПЦ. Фактично це можна розцінювати тепер як розвідувальну і підготовчу місію. І, судячи з усього, він був не один такий паломник. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/bratovbivchu-viynu-na-shodi-ukrayini-blagosloviv-rosiyskiy-patriarh-kirilo-350183.html