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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Иерусалим (45) наводнение (351) паломничество (31) спасатели (111)

 Полсотни украинских туристов спасли от наводнения в Израиле. ВИДЕО

В районе Мертвого моря в субботу спасли от наводнения 50 украинских паломников, которые направлялись в Иерусалим.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, никто из украинцев не пострадал.

После продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, автобус с украинцами застрял, не имея возможности двигаться дальше. Вода продолжала подниматься, поэтому люди вызвали спасателей. Пассажиров эвакуировали в ближайший торговый центр.

Источник: https://censor.net.ua/n3051132
 
 
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насколько нужно быть умственноущемленным и с комплексом униженного раба, что бы считать евреев богоизбранной рассой, а Израиль святой землей?????????????????????
КОГДА ВЕРНЕТСЯ СОБСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО ЧТО Б НЕ УНИЖАТЬСЯ ПЕРЕД ДРУГИМИ НАЦИЯМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вы когда-нибудь в Крыму путешествовали? Крымчане тоже считали себя всегда богоизбранной нацией и шо теперь? Именно этим они объясняли, что хотят 100$ в день за халупу...
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За халупу? За ночь в 1 к в обвалившейся пятиэтажке в квартире с небольшим ремонтом Полсотни украинских туристов спасли от наводнения в Израиле - Цензор.НЕТ 7239 Теперь и за 30 абрекам сдают Полсотни украинских туристов спасли от наводнения в Израиле - Цензор.НЕТ 7577
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Хочется тебе этого или нет, но Израиль является колыбелью и ислама и христианства. Если ты верующий, то должен это знать.
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Израиль несчастная страна, в которых родилась такая зараза как "авраамические религии", и к счастью я не верующий, но я об этом знаю... Более того, вы тоже не верующий, но вы не знаете об этом..
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Тоже ошибаетесь - я об этом знаю.)) Ну к неверующим себя бы не отнес, скорее к агностикам. При этом чувства верующих людей уважаю. Хотя в целом согласен с тем, что авраамические религии добра не несут.
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Я вам скажу больше-никакие религии добра не несут.
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Те что зародились в израиле они относительно безопасны или маловредны (примерно как секты) для большого количества людей...
Опасны их мутанты византийское и римское христианство, саудитский и иранский ислам
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Всё перевернулось в Стране,где раньше мирно проживали евреи палестинцы и арабы,теперь арабов называют палестинцами,захотели религией разделить племена-получили вечную войну....
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Наверное капельное орошение вышло из берегов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолсотни украинских туристов спасли от наводнения в Израиле. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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