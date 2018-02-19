 Полсотни украинских туристов спасли от наводнения в Израиле. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, никто из украинцев не пострадал.
После продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, автобус с украинцами застрял, не имея возможности двигаться дальше. Вода продолжала подниматься, поэтому люди вызвали спасателей. Пассажиров эвакуировали в ближайший торговый центр.
КОГДА ВЕРНЕТСЯ СОБСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО ЧТО Б НЕ УНИЖАТЬСЯ ПЕРЕД ДРУГИМИ НАЦИЯМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Опасны их мутанты византийское и римское христианство, саудитский и иранский ислам