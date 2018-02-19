 Житель Запорожской области убил женщину и мужчину, гостивших у него, - полиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"17 февраля около 17:00 во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры в пгт Розовка владелец дома нанес многочисленные ножевые ранения женщине 1986 года рождения и мужчине 1979 года рождения. Последние от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении.

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Через несколько часов поисков правоохранители задержали подозреваемого - ранее судимого мужчину 1988 года рождения.

"В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование", - отмечается в релизе.

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