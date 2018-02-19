 Житель Запорожской области убил женщину и мужчину, гостивших у него, - полиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"17 февраля около 17:00 во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры в пгт Розовка владелец дома нанес многочисленные ножевые ранения женщине 1986 года рождения и мужчине 1979 года рождения. Последние от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении.
Через несколько часов поисков правоохранители задержали подозреваемого - ранее судимого мужчину 1988 года рождения.
"В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование", - отмечается в релизе.
Ранее мы сообщали о том, что погиб военнослужащий из Херсонской области Сенченко Эдуард Валерьевич, житель села Красное (Скадовский район Херсонской области).
Стали известны подробности его смерти. Бойца 79-й отдельной аэромобильной бригады - убили.
Было установлено, что Эдуард взял отпуск и собирался ехать домой. Но перед этим он заехал к своей девушке, которая проживает в Запорожской области. У нее в гостях он узнал, что ее соседку оскорбляет сожитель.
Тогда, 38-летний сержант встал на защиту женщины, которая является матерью 2-х детей. А хозяин квартиры ранил его ножом, затем нанес многочисленные ранения. Этот мужчина напал и на свою сожительницу. Из-за большого количества ранений, шансов выжить у них не было.
Правоохранители установили, что 29-летний убийца был ранее судим. Его задержали и открыли уголовное производство. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение.
Во вторник в с. Красном похоронят Эдуарда Сенченко.
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Шоколадку получи....
- Нашу читаєш - одна зрада, торгівля на крові,
все погано, армії нема, грошей нема, зубожіння,
геноцид... 😳А читаєш сєпарів - страшні укропи
нас вбивають, вояки НАТО, зброя НАТО, нас
винищують карателі, хунта не хоче домовлятись
... Аж душа радіє!!!😂
Кацабы, кацабы, кругом одни кацабы.