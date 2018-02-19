EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  6744  24
Все про:алкоголь (1302) Нацполиция (6928) убийство (4760) Запорожская область (530)

 Житель Запорожской области убил женщину и мужчину, гостивших у него, - полиция

Несколько часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить местонахождение подозреваемого в убийстве двух человек в поселке Розовка в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"17 февраля около 17:00 во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры в пгт Розовка владелец дома нанес многочисленные ножевые ранения женщине 1986 года рождения и мужчине 1979 года рождения. Последние от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли при пожаре на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Через несколько часов поисков правоохранители задержали подозреваемого - ранее судимого мужчину 1988 года рождения.

"В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование", - отмечается в релизе.

Также смотрите: Убийство морпехов сослуживцами не связано с неуставными отношениями, - Воронченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3051131
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бухать не надо до посинения - вот и весь рецепт. Остановились после тех шотов - и самочуствие хорошее, и насилия никакого.
 показать весь комментарий
 
 
Що ти тямиш в "за ГАДАЧЬНАЙ русккай душьє"? (від слова "ГАДИТИ").
 показать весь комментарий
 
 
какие еще шоты,ты забыл,как в совке бухают?строишь из себя девушку
 показать весь комментарий
 
 
сивушные масла провоцируют агрессию
 показать весь комментарий
 
 
Вполне может быть. В сигареты, алкоголь, электронные сигареты, кальян начали добавлять какую-то дрянь. Люди мрут как мухи. И как это всё контролировать ,если даже СЭС неработает?
 показать весь комментарий
 
Як казав кацап (пьєрмякофь?),що винищив сім"ю вірменів:"А ЧЬЇВО АНІ,БЛ..?"
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего картофельный самогон. Вызывает провалы в памяти и дикое озверение. Такая фигня уже была в 1920е.
 показать весь комментарий
 
 
Повальное пьянство , нищета , безработица , корупция во всех сферах = результат ...
 показать весь комментарий
 
 
Все намного печальней

Ранее мы сообщали о том, что погиб военнослужащий из Херсонской области Сенченко Эдуард Валерьевич, житель села Красное (Скадовский район Херсонской области).
Стали известны подробности его смерти. Бойца 79-й отдельной аэромобильной бригады - убили.

Было установлено, что Эдуард взял отпуск и собирался ехать домой. Но перед этим он заехал к своей девушке, которая проживает в Запорожской области. У нее в гостях он узнал, что ее соседку оскорбляет сожитель.
Тогда, 38-летний сержант встал на защиту женщины, которая является матерью 2-х детей. А хозяин квартиры ранил его ножом, затем нанес многочисленные ранения. Этот мужчина напал и на свою сожительницу. Из-за большого количества ранений, шансов выжить у них не было.

Правоохранители установили, что 29-летний убийца был ранее судим. Его задержали и открыли уголовное производство. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение.
Во вторник в с. Красном похоронят Эдуарда Сенченко.
Источник
 показать весь комментарий
 
 
Нищета и пьянство у вас на рассее , а не в Украине !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А в Украине процветание ? - Житель Запорожской области убил женщину и мужчину, гостивших у него, - полиция - Цензор.НЕТ 1007 = выйди пенсионерам расскажи что они процветают .
 показать весь комментарий
 
 
У вас на мацкве виднее что делается в Украине.А Сикелев и Жирик все доступно излагают 140 миллионному лохторату по зомбоящику.
 показать весь комментарий
 
 
- Куме, нащо ви читаєте ту сєпарську пресу?
- Нашу читаєш - одна зрада, торгівля на крові,
все погано, армії нема, грошей нема, зубожіння,
геноцид... 😳А читаєш сєпарів - страшні укропи
нас вбивають, вояки НАТО, зброя НАТО, нас
винищують карателі, хунта не хоче домовлятись
... Аж душа радіє!!!😂
 показать весь комментарий
 
 
Такі от вони................. реалії життя ..............
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Запорожской области убил женщину и мужчину, гостивших у него, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх