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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (607) Финляндия (276) Донбасс (15505)

 Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции на Донбассе.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе, поэтому, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса", - сказал Ниинистьо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе при договоренности между Порошенко и Путиным, - Лукашенко

На конференции бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил участвовать в миротворческой миссии странам, которые не входят в НАТО. Он назвал Финляндию, Швецию и Австрию.

Ниинистьо отметил, что будет сложно набрать 20 тысяч миротворцев из такого маленького количества стран.

Также читайте: Для введения миссии миротворцев на Донбассе нужно "дожать Россию", - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3051130
 
 
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о финики знает как с русньой оброщатса, это уже в генах.
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"финские парашутисты уже третий день висели над Донецком"..
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То ты спутал с гимном китайских парашютистов:"Лица жёлтые над Питером кружатся... Лица жёлтые над Ма-а-асквой кружатся... Бесконечным строем все на Кремль садятся!"

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финны это хорошо,они еще с 1939 года могут кацапу со 100 метров в глаз попасть Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 9940
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И не только в глаз и не только с дистанции 100 метров.
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Симо Хяюхя - финский снайпер. Один из самых результативных снайперов в мировой истории. По различным данным, он застрелил от 542 до 742 красноармейцев.
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радый какой,наверное отстрел кацапов повышает настроение
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диды у финнов покруче были Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 7216могут повторить на Донбассе
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Было бы отлично! Жмурить кацапню - это святое дело!
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лучше никогда никого не жмурить,но иногда кацапы выпрашивают
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Он миф созданный финской пропагандой. За три месяца никакой снайпер не сможет убить 700 (500 винтовкой, 200 пистолетом(!) и пулеметом) человек. Лучшие немецкие и советские снайперы и за 5 лет столько не убивали. Он скорее был сказочником.
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В войне, где потери сторон по разным оценкам составляли от 1:6 до 1:11 (в пользу Финляндии естественно) - всё возможно. Особенно учитывая, что во многих битвах (например при Раатской дороге или при Толваярви) на 1 убитого финна приходилось около 30-50 красноармейцев, и это не выдумки, а исторические факты, признанные даже самыми упоротыми российскими историками. Из-за "гениальных" решений командования красной армии финны нередко расстреливали беспомощных красноармейцев как в тире. Так что ничего удивительного в статистике Хяюхя нет, тем более что он убивал противников не только как снайпер из винтовки, а и как обычный боец из пистолета-пулемета "Суоми".
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Ну ладно, если вы так хотите верить в это.
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Подсчет убитых велся со слов самого снайпера, что само по себе абсурдно.
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И ведь трудился он без всякой модной оптики, обычным укороченным немецким карабином.
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Карабин - это и есть "укороченный" вариант винтовки. В данном случае - винтовки "Маузер 98", и назывался он "Макзер 98к" ("курц" - короткий).Куда уже укорачивать?
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Макфол: Миротворці заморозять війну на Донбасі
Після президентських виборів в Росії, які пройдуть 18 березня, і перед Чемпіонатом світу з футболу (фінал якого пройде 14-15 липня в Росії) відкриється вікно додаткових можливостей по вирішенню війни на Донбасі.
Про це сайту «Сегодня» в кулуарах 54-ї Мюнхенської конференції з безпеки сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
За його словами, в останні місяці активізувалися переговори по розгортанню на Донбасі миротворчої місії ООН.
«Має бути ще багато етапів переговорів, перш ніж це станеться. Я нервую з цього приводу, тому що коли миротворчі сили заходять в зону конфлікту, вони залишаються там на довгий час. Я побоююсь, що вони можуть зацементувати кордон між Донбасом і Україною. Але я повинен зазначити, що у мене немає кращої альтернативи. Так що можливо це найкращий на сьогоднішній день шлях до миру «, - вважає Макфол.
Також посол відповів на уточнюючу запитання кореспондента сайту «Сегодня», чи можуть миротворці заморозити конфлікт на Донбасі.
«Так, цілком. У багатьох інших зонах конфлікту, де з'являлися миротворчі сили, вони не змогли вирішити протистояння і лише заморожували його», - заявив екс-посол.

Також, на думку дипломата після президентських виборів в Росії і перед Чемпіонатом світу з футболу відкриється вікно додатковий можливостей і можна буде побачити гнучкість з боку Росії.
«Але я не оптиміст у цьому. Але, можливо, Путін захоче виглядати героєм перед тим, як весь світ приїде в його країну на чемпіонат», - підсумував Макфол. https://zik.ua/news/2018/02/18/myrotvortsi_zamorozyat_viynu_na_donbasi_1268695
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Чуть позже, в Ольгино кино заканчивают Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 6564
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А может быть что электричество с электроэнергией скончались?
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....и кинщик в сладких объятиях боярыни Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 5425
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Да кошкина там что-то наснимала. Пять секунд видео, где непонятно что она трындит, а порошенко идёт себе куда шёл, что-то ей попутно отвичая на её непонятное тарахтенье.

Но мамкины драггеры уже провели онлайн экспертизу барИги на алкоголь прям со своих диванов.
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Когда же вы идиоты ольгинские усвоите, что у Пороха - диабет и пить ему противопоказано Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 7666
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а у нас от его соевых рехворм какой диабет уже...
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Пиня инкогнито, а ты только кефирчик сьорбаеш или таки, когда дорвешься до водяры, то нажираешься до поросячьего визга?
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Слава Богу. На конец то дороги будут как у финоф.
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Вам видно, дед рассказывал, как он "воевал", когда с "линии Маннергейма" вернулся?
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Как Порох переиграл многоходовочки Путина - признание И.Гиркина

Игорь Стрелков второго шанса на Украине нет… Рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=3OcqBRzspJc
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Ага, Финляндия насмешила в 39-40гг, когда навешала люлей ссср. Сравни потери. Фины - 25000. Советы - 150000. Такая вот цена "карельнаш"...
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финнов нужно зимой миротворить приглашать,им так привычнее..
любо им,короче.. Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 3160
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Главное чтобы не поучилось так : Один финн , Один швед и сотня белорусов. От рашки можно всего ожидать
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Кто угодно, хоть алжирцы. Но только не расеяни и не белорусы! Иначе это будет просто фикция...
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Это будут козлы в огороде! Причём беларуские станут беларускими из раССейских за пару часов до отправки... Даже бурятское косоглазие исправить не успеют разейские военные херурги-таксидермисты!
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Ну миротворцы из относительно нейтральной Финляндии это уже более адекватно, чем из лукашистской Беларуси.
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не будет никаких миротворцев, неужели не панятно.
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Ага, и Киев ещё три года назад должен был принимать парад путена...
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отряд стрелков из Суоми не помешал бы, расположить его на дороге к мордовии и движение прекратится по ней за день.
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Кацапы объединяют хохлов и ляхов против себя не хуже, а, пожалуй, даже лучше!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе
 
 
 
 
 
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