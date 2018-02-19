 Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе, поэтому, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса", - сказал Ниинистьо.

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На конференции бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил участвовать в миротворческой миссии странам, которые не входят в НАТО. Он назвал Финляндию, Швецию и Австрию.

Ниинистьо отметил, что будет сложно набрать 20 тысяч миротворцев из такого маленького количества стран.

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