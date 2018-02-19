 Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе, поэтому, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса", - сказал Ниинистьо.
На конференции бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил участвовать в миротворческой миссии странам, которые не входят в НАТО. Он назвал Финляндию, Швецию и Австрию.
Ниинистьо отметил, что будет сложно набрать 20 тысяч миротворцев из такого маленького количества стран.
Після президентських виборів в Росії, які пройдуть 18 березня, і перед Чемпіонатом світу з футболу (фінал якого пройде 14-15 липня в Росії) відкриється вікно додаткових можливостей по вирішенню війни на Донбасі.
Про це сайту «Сегодня» в кулуарах 54-ї Мюнхенської конференції з безпеки сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
За його словами, в останні місяці активізувалися переговори по розгортанню на Донбасі миротворчої місії ООН.
«Має бути ще багато етапів переговорів, перш ніж це станеться. Я нервую з цього приводу, тому що коли миротворчі сили заходять в зону конфлікту, вони залишаються там на довгий час. Я побоююсь, що вони можуть зацементувати кордон між Донбасом і Україною. Але я повинен зазначити, що у мене немає кращої альтернативи. Так що можливо це найкращий на сьогоднішній день шлях до миру «, - вважає Макфол.
Також посол відповів на уточнюючу запитання кореспондента сайту «Сегодня», чи можуть миротворці заморозити конфлікт на Донбасі.
«Так, цілком. У багатьох інших зонах конфлікту, де з'являлися миротворчі сили, вони не змогли вирішити протистояння і лише заморожували його», - заявив екс-посол.
Також, на думку дипломата після президентських виборів в Росії і перед Чемпіонатом світу з футболу відкриється вікно додатковий можливостей і можна буде побачити гнучкість з боку Росії.
«Але я не оптиміст у цьому. Але, можливо, Путін захоче виглядати героєм перед тим, як весь світ приїде в його країну на чемпіонат», - підсумував Макфол. https://zik.ua/news/2018/02/18/myrotvortsi_zamorozyat_viynu_na_donbasi_1268695
Но мамкины драггеры уже провели онлайн экспертизу барИги на алкоголь прям со своих диванов.
Игорь Стрелков второго шанса на Украине нет… Рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=3OcqBRzspJc
любо им,короче..