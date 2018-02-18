 Два человека погибли при пожаре на Харьковщине. ФОТОрепортаж

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Валковского отдела полиции 17.02.2017 в 21:25 от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время тушения пожара эвакуировали четырех мужчин в возрасте от 44 до 59 лет, один из которых умер в карете скорой помощи", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления полиции Харьковщины.

Остальные пострадавшие доставлены в местную больницу с диагнозом "отравление угарным газом, алкогольное опьянение". В настоящее время состояние здоровья мужчин удовлетворительное.

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"В ходе осмотра квартиры было обнаружено тело мужчины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ ГСЧС уточняют, что сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Валках к ним поступило 17 февраля в 21:16.

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"К месту происшествия немедленно выехало пожарно-спасательное подразделение ГСЧС 59-й Государственной пожарно-спасательной части из г. Валки в составе 2-х отделений на автоцистернах. На момент прибытия подразделения горели домашние вещи и перегородки в квартире на первом этаже. Площадь пожара составляла около 30 кв.м. Жильцами дома до прибытия спасателей на место пожара были спасены и переданы скорой помощи два пострадавших", - сообщают в ГСЧС. Спасатели эвакуировали 50 жителей дома, в том числе 6 детей.

"В результате пожара пострадали три человека: владелец квартиры 1962 г.р., где возник пожар, и два его товарища 1973 и 1957 г.р. Также, в квартире где возник пожар, во время проведения разведки пожарными были обнаружены тела 2-х погибших мужчин 1967 г.р.", - отмечается в сообщении.

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Пожар был локализован в 22:16, а в 23:15 ликвидирован полностью. В его тушении принимали участие 10 спасателей и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.





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