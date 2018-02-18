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 При строительстве частного дома в оккупированном Севастополе сровняли с землей могилу неизвестного солдата

Место захоронения теперь находится за забором, а рядом с ним уже построен частный дом.

Об этом "Коммерсанту" рассказала председатель совета ветеранов села Дальнее (в черте города Севастополь) Надежда Макаренко, передает Цензор.НЕТ. Она ухаживает за неофициальными захоронениями защитников города, погибших при обороне Севастополя 1941–1942 годов. По ее словам, несколько лет назад на месте одного из них выделили землю под индивидуальное жилищное строительство. Владелец участка, выравнивая территорию, сровнял могилу с землей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вместо крымскотатарского языка использовали татарский, - Чубаров прокомментировал "флешмоб за Путина" в оккупированном Симферополе. ВИДЕО

Когда могилу неизвестного солдата срыли, Надежда Макаренко точно не знает. На могиле возле железной дороги женщина раз в несколько лет высаживала цветы с 1980 года. Макаренко рассказала, что в последний раз была здесь в апреле 2015 года. На днях приехала, чтобы высадить новые цветы, но обнаружила, что место захоронения воина теперь находится за забором. А рядом с ним уже построен частный дом. Владельца дома Надежда Макаренко не застала, но пообщалась с его соседями, которые рассказали, что перед строительством дома участок выравнивали бульдозером.

Ему говорили, что там могила. Ее и так хорошо видно было — высокий холмик с цветами на нем. Но он сказал, что купил землю и будет с ней делать, что захочет",— сказала Надежда Макаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может проголосовать на президентских выборах в оккупированном Севастополе, - "КоммерсантЪ"

Она сообщила, что готовит обращение в администрацию и планирует собрать подписи местных жителей. Руководство округа пообещало разобраться в ситуации.

В районе Мекензиевых гор во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Северный склон гор был одним из ключевых рубежей обороны. На склоне образовалось множество захоронений неизвестных воинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3051124
 
 
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главное шо это не биндеры сделали. а свои русские. своим можно.
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а я более информированный у маскалей - бендеры При строительстве частного дома в оккупированном Севастополе сровняли с землей могилу неизвестного солдата - Цензор.НЕТ 575
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Друзья, не перепутайте: Бандера (Степан)- Украинский политический человек, которого немцы посадили в концлагерь, а маскалята даже по сей день его боятся; Бандерас ( Антонио) - испанский и американский актёр, кинорежиссёр, танцор и певец, добившийся широкого признания в Голливуде. маскалята его не боятся; Bandar Abbas - город в Иране - там совок что то пастроил; Бенде́ры - город в Молдове. А вот bandera по испански - флаг. Пардон за офф топ. По другому не могу Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 6812 Я - литовец, филолог, ракето-эксперт и друг Украины. Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 6812
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Что по испански putin даже неудобно говорить Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 2640 Маленькая продажная женщина Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 6586
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Знаю puta, putana. Про putin (с этой оперы) не знаю. Будем учитсья
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Да, говорят, что можно и как маленький продажный мужчина перевести Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 6920
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Ребята да Вы что! путин теперь во всех толковых словарях мира переводится как хуйло с полной расшифровкой.
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А по-английски ещё хуже: обгадившийся подросток... Или консервная банка с какашками, как вариант, смотря как произнести последний слог.
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Для американців російська вимова слова "путін" чується як poo teen - підліток-серунець.
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Інформація з перших рук. Сьогодні розмовляв з чоловіком який нещодавно був у родичів в Ватостополі. Зрадники верещать і дуже невдоволені асвабадітєлями. Каже мрак і жуть.
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Мрак и жуть еще впереди. Это переходной период. Через пару лет будут коммуналку платить на уровне Краснодара, цены еще 2 раза сделают. Вот тогда будет жуть При строительстве частного дома в оккупированном Севастополе сровняли с землей могилу неизвестного солдата - Цензор.НЕТ 4486
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Зато так быстро приближается их мечта - сдохнуть на Роиссе!
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Многие ужо Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 1450 До премьеры доживут не все Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 7865
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а сколько будешь платить ты с 1 апреля ?
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Дуже важливо, щоб ще і міст рухнув до бісової матері. Можливо для декого з мешканців Криму це стане останньою краплею
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все ждём с нетерпением...руцкие от этого очень "бесятся"...)))
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В Крыму в ближайшие 10 лет обещают землетрясение до 8-9 балов. Вероятность 90%. в тому что рухнет сомнений нет. Вопрос - от чего? Ледоходом унесет или от землетрясения. Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 8718
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Кроме того бочки с ипритом Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 8879 Будет веселуха.
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ну ждите. иеговам конец света тоже часто обещают...
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Так это не конец света. Эта циклические землетрясения с регулярностью в 90-100 лет. 90 прошло Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 1972 Немножно труханет, немножко мост развалится, десятка два новостроек. Ипритом подышат немного на ЮБК Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 7059
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Сто раз печатал---пора копать канал судоходный. Японцы задубасят за год. Двусторонний как Панамский. За 8 лет окупится. Балкеры с рудой на Мариуполь, обратно с металлом и прокатом. Когда то был проект---но дорогой для Украины. Это не стёб.
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Это почему? Ледоход отменили? Грунт на дне пролива окаменел? Тектонические платформы склеились намертво?

Стройматериалы воровать перестал?
И наконец, самое главное: рукожопость на Московии победили?
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я б з ним не розмовляв. нормальна людина автобусом на окуповану територію не поїде. тільки танком
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Вот подлые Британцы, ни куя не ухаживают за могилами своих солдат - Крымская война (1853-1856)
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Здесь нет ни остролистника, ни тиса.
Чужие камни и солончаки,
Проржавленные солнцем кипарисы
Как воткнутые в землю тесаки.
И спрятаны под их худые кроны
В земле, под серым слоем плитняка,
Побатальонно и поэскадронно
Построены британские войска.
Шумят тяжелые кусты сирени,
Раскачивая неба синеву,
И сторож, опустившись на колени,
На английский манер стрижет траву.
К солдатам на последние квартиры
Корабль привез из Англии цветы,
Груз красных черепиц из Девоншира,
Колючие терновые кусты.
Солдатам на чужбине лучше спится,
Когда холмы у них над головой
Обложены английской черепицей,
Обсажены английскою травой.
На медных досках, на камнях надгробных,
На пыльных пирамидах из гранат
Английский гравер вырезал подробно
Число солдат и номера бригад.
Но прежде чем на судно погрузить их,
Боясь превратностей чужой земли,
Все надписи о горестных событьях
На русский второпях перевели.
Бродяга-переводчик неуклюже
Переиначил русские слова,
В которых о почтенье к праху мужа
Просила безутешная вдова:
«Сержант покойный спит здесь. Ради бога,
С почтением склонись пред этот крест!»
Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест.
В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать.
Вы слышите! Не смейте, ради бога!
Об этом просят вас жена и мать!
Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам (с)
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От рад за пацанов снова При строительстве частного дома в оккупированном Севастополе сровняли с землей могилу неизвестного солдата - Цензор.НЕТ 3868 Что не день, то праздник. При строительстве частного дома в оккупированном Севастополе сровняли с землей могилу неизвестного солдата - Цензор.НЕТ 6107
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"ни-забудим-ни-прастим"?
Так,козломордые?
Зигануть не забыли?
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руцкий мир как он есть в натуре...пи-ят одно-а делают совершенно другое...
а чё-"дедываевали"... вот дань памяти погибшему во Второй Мировой...наверное не руцкий был похоронен а грузин или украинец-вот и "заровняли" шоб не "скомпроментировал"...
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Если бы эту могилу не сравнял с землёй россосийский поселенец, то это бы 100% сделали солдаты НАТО!!!
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Там этих "памятников" больше, чем деревьев в лесу, а теперь будет вдвое больше.
Любопытно, куда подевались бесчисленные памятники строителю счастливого детства.
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памятник дидам, которые в 41 году от немцев убегале в 2017 году их потомки разрушале.
Это по рузьки, по православному.
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Да там генерал петров после вдалого побега с Одессы лихо повторил вояж на новороссийск. Трагедия там была страшная и лютая. Есть архивные данные по Вермахту. Когда уже прижали матросов к воде и народ отчаянно кинулся в воду в конце октября. немцы не стреляли---берегли патроны. А румыны твари достреливали плывущих. Так командиры взводов и рот немецких ни в шухер за это румынов стреляли. По солдатской солидарности. Ну сколько там в ледяной воде могли продержаться---час, два. Уже весной трупы вымывало немеряно. Местные к воде не ходили пол года. Жуть и лють. Забыть нельзя.
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А Октябрьский, скотина, ничем не лучше. Тупо бросил 90 тысяч солдат, которые храбро обороняли Севастополь, а до того - Одессу, и спулил на подводной лодке. Позорище.
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Ни чего святого у этой твари нет, его бы паскуду там тоже зарыть...
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Скоро там массово будут могилы неизвестных дидов из Дейр-Эр-Зора, как и международных преступников из Донбасса, которым ватники будут поклонятся
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не. скоро на крысме будет одна большая могила всех дидов которые по антимайдауну скакале и хуйловвиди визжале.
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Перекрыть поставки всех абсолютно товаров и продукции, подвоз рассматривать как военное преступление, кто этим занимается - мишени со всеми вытекающими.
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согласен полностью. И начинать нужно с отключения света и газа русне.
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Воют над Россией вихри катаклизма
По стране великой вскинутый кулак
После процедурной, Кисилёвской клизмы
Слазит с печки в валенках Ванечка простак
А на двадцать пятом кадре постулаты
Едет правый сектор с топором в руке
И на режисёрах белые халаты
Шепчут что Бандэра на Москва -реке...
Сам Владимир Вульфович в старенькой Авроре
Поменяет пушку на российский "Град"
Ну а на Лубянке в старенькой конторе
Инструктаж проходит козачков отряд
От Советской Балтики до дубов Камчатки
Номер шесть палата вскинула кулак
На канале первом повышают взятки
И внимает Путину Ванечка дурак
Много ли скажите надобно народу
Аллка Пугачёва или Михалков
Пропоют по Путина царскую породу
И кричит - Россия!!! - Стадо дураков...
Ведь нельзя без Батюшки,без Царя непруха
Кто зарядит в морду и зажмёт в кулак?
Патриоту русскому не страшна разруха
Ване нужна водка,плётка и кабак
А вокруг России чисто бусурмане
Подлая Америка немцы и Майдан
И головка Ванечки будто бы в тумане
Но ведёт к победе Путин - атаман
Но России силушка только в патриоте
И всегда поставит Кисилёв укол
Тонет Русь великая в Путинском болоте
Ну а в катаклизмах виноват Хохол...
Он сидит в Майдане,злобная Бандэра
И не платит подати русскому царю
Сало жрёт - горилку пьёт - не берёт холера
И поёт про Путина песенку свою
Песенка противная,песенка заразная
И теперь поёт её всякое мурло
Подлая Америка,Меркель безобразная
Что наш Царь и батюшка редкое Хуйло..
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А как же "скрЭпы", как же "дидываевале"?
Диды походу лоханулись...
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Да, скрепненько. Русский мир пришел. А может это диверсионная группа от "киевской хунты"? Визитки Яроша там не было?
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Скоро там прибавится много новых могилок,неизвестных и не очень,с русскими,кавказскими,бурятскими фамилиями.
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день дідов - Дівятого мая, в цей день їх уважают, за ніх ні забудут, ні прастят, всі решта дні - діди, як і всі решта - бабы исчьо нарожают
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А чего удивляться? В правительстве Севастополя засела ячейка фашистов. Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 6781 Під час будівництва приватного будинку в окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата - Цензор.НЕТ 1147
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПри строительстве частного дома в оккупированном Севастополе сровняли с землей могилу неизвестного солдата
 
 
 
 
 
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