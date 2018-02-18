 При строительстве частного дома в оккупированном Севастополе сровняли с землей могилу неизвестного солдата

Об этом "Коммерсанту" рассказала председатель совета ветеранов села Дальнее (в черте города Севастополь) Надежда Макаренко, передает Цензор.НЕТ. Она ухаживает за неофициальными захоронениями защитников города, погибших при обороне Севастополя 1941–1942 годов. По ее словам, несколько лет назад на месте одного из них выделили землю под индивидуальное жилищное строительство. Владелец участка, выравнивая территорию, сровнял могилу с землей.
Когда могилу неизвестного солдата срыли, Надежда Макаренко точно не знает. На могиле возле железной дороги женщина раз в несколько лет высаживала цветы с 1980 года. Макаренко рассказала, что в последний раз была здесь в апреле 2015 года. На днях приехала, чтобы высадить новые цветы, но обнаружила, что место захоронения воина теперь находится за забором. А рядом с ним уже построен частный дом. Владельца дома Надежда Макаренко не застала, но пообщалась с его соседями, которые рассказали, что перед строительством дома участок выравнивали бульдозером.
Ему говорили, что там могила. Ее и так хорошо видно было — высокий холмик с цветами на нем. Но он сказал, что купил землю и будет с ней делать, что захочет",— сказала Надежда Макаренко.
Она сообщила, что готовит обращение в администрацию и планирует собрать подписи местных жителей. Руководство округа пообещало разобраться в ситуации.
В районе Мекензиевых гор во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Северный склон гор был одним из ключевых рубежей обороны. На склоне образовалось множество захоронений неизвестных воинов.
Стройматериалы воровать перестал?
И наконец, самое главное: рукожопость на Московии победили?
Чужие камни и солончаки,
Проржавленные солнцем кипарисы
Как воткнутые в землю тесаки.
И спрятаны под их худые кроны
В земле, под серым слоем плитняка,
Побатальонно и поэскадронно
Построены британские войска.
Шумят тяжелые кусты сирени,
Раскачивая неба синеву,
И сторож, опустившись на колени,
На английский манер стрижет траву.
К солдатам на последние квартиры
Корабль привез из Англии цветы,
Груз красных черепиц из Девоншира,
Колючие терновые кусты.
Солдатам на чужбине лучше спится,
Когда холмы у них над головой
Обложены английской черепицей,
Обсажены английскою травой.
На медных досках, на камнях надгробных,
На пыльных пирамидах из гранат
Английский гравер вырезал подробно
Число солдат и номера бригад.
Но прежде чем на судно погрузить их,
Боясь превратностей чужой земли,
Все надписи о горестных событьях
На русский второпях перевели.
Бродяга-переводчик неуклюже
Переиначил русские слова,
В которых о почтенье к праху мужа
Просила безутешная вдова:
«Сержант покойный спит здесь. Ради бога,
С почтением склонись пред этот крест!»
Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест.
В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать.
Вы слышите! Не смейте, ради бога!
Об этом просят вас жена и мать!
Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам (с)
Так,козломордые?
Зигануть не забыли?
а чё-"дедываевали"... вот дань памяти погибшему во Второй Мировой...наверное не руцкий был похоронен а грузин или украинец-вот и "заровняли" шоб не "скомпроментировал"...
Любопытно, куда подевались бесчисленные памятники строителю счастливого детства.
Это по рузьки, по православному.
По стране великой вскинутый кулак
После процедурной, Кисилёвской клизмы
Слазит с печки в валенках Ванечка простак
А на двадцать пятом кадре постулаты
Едет правый сектор с топором в руке
И на режисёрах белые халаты
Шепчут что Бандэра на Москва -реке...
Сам Владимир Вульфович в старенькой Авроре
Поменяет пушку на российский "Град"
Ну а на Лубянке в старенькой конторе
Инструктаж проходит козачков отряд
От Советской Балтики до дубов Камчатки
Номер шесть палата вскинула кулак
На канале первом повышают взятки
И внимает Путину Ванечка дурак
Много ли скажите надобно народу
Аллка Пугачёва или Михалков
Пропоют по Путина царскую породу
И кричит - Россия!!! - Стадо дураков...
Ведь нельзя без Батюшки,без Царя непруха
Кто зарядит в морду и зажмёт в кулак?
Патриоту русскому не страшна разруха
Ване нужна водка,плётка и кабак
А вокруг России чисто бусурмане
Подлая Америка немцы и Майдан
И головка Ванечки будто бы в тумане
Но ведёт к победе Путин - атаман
Но России силушка только в патриоте
И всегда поставит Кисилёв укол
Тонет Русь великая в Путинском болоте
Ну а в катаклизмах виноват Хохол...
Он сидит в Майдане,злобная Бандэра
И не платит подати русскому царю
Сало жрёт - горилку пьёт - не берёт холера
И поёт про Путина песенку свою
Песенка противная,песенка заразная
И теперь поёт её всякое мурло
Подлая Америка,Меркель безобразная
Что наш Царь и батюшка редкое Хуйло..
https://youtu.be/05tOAhmay6o
Диды походу лоханулись...