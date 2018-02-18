 При строительстве частного дома в оккупированном Севастополе сровняли с землей могилу неизвестного солдата

Об этом "Коммерсанту" рассказала председатель совета ветеранов села Дальнее (в черте города Севастополь) Надежда Макаренко, передает Цензор.НЕТ. Она ухаживает за неофициальными захоронениями защитников города, погибших при обороне Севастополя 1941–1942 годов. По ее словам, несколько лет назад на месте одного из них выделили землю под индивидуальное жилищное строительство. Владелец участка, выравнивая территорию, сровнял могилу с землей.

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Когда могилу неизвестного солдата срыли, Надежда Макаренко точно не знает. На могиле возле железной дороги женщина раз в несколько лет высаживала цветы с 1980 года. Макаренко рассказала, что в последний раз была здесь в апреле 2015 года. На днях приехала, чтобы высадить новые цветы, но обнаружила, что место захоронения воина теперь находится за забором. А рядом с ним уже построен частный дом. Владельца дома Надежда Макаренко не застала, но пообщалась с его соседями, которые рассказали, что перед строительством дома участок выравнивали бульдозером.

Ему говорили, что там могила. Ее и так хорошо видно было — высокий холмик с цветами на нем. Но он сказал, что купил землю и будет с ней делать, что захочет",— сказала Надежда Макаренко.

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Она сообщила, что готовит обращение в администрацию и планирует собрать подписи местных жителей. Руководство округа пообещало разобраться в ситуации.

В районе Мекензиевых гор во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Северный склон гор был одним из ключевых рубежей обороны. На склоне образовалось множество захоронений неизвестных воинов.