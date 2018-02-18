 Вместо крымскотатарского языка использовали татарский, - Чубаров прокомментировал "флешмоб за Путина" в оккупированном Симферополе. ВИДЕО

Как пишет на facebook-странице глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ, участники "крымскотатарского флешмоба" надели жилетки с надписью не на крымскотатарском, а на татарском языке.

"В Крыму безмозглые кураторы от ФСБ вынудили десяток студентов непонятно каких национальностей продемонстрировать, якобы от крымских татар, "поддержку" Путину. Одели их в майки с надписью "Путин алдгъа", что должно означать "Путин вперед". При этом, мразям ФСБ-шным по барабану, где крымскотатарский язык, а где татарский. Для них, русских оккупантов, все нерусские одинаковы. А на крымскотатарском языке "вперед" в контексте вышеотмеченного передается словом "ögge". А "алдгъа" говорят в Казани, в Татарстане", - написал Чубаров.

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Отметим, что Казань - столица республики Татарстан, расположенной в центре РФ и населенной этническими татарами примерно на 50%.

"Кстати, мы и не сомневаемся, что придет время, когда мощный клич потрясет весь Татарстан "Алдгъа Путин'ге къаршы!" (Вперед против Путина!)", - отметил глава Меджлиса.

17 февраля близкое к российским властям Крыма издание "Крыминформ" сообщило, что "крымская молодежь провела флешмоб в поддержку президента России". Несколько десятков человек выстроились в слова "Путин алдгъа" на центральной площади Симферополя.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. СМИ неоднократно сообщали, что крымчан агитируют голосовать. Например, севастопольским пенсионерам поручили "провести работу" с членами семьи о необходимости прийти на выборы.

В то же время, международные организации подтверждают, что не будут отправлять своих наблюдателей в оккупированный Крым.