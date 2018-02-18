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Все про:выборы (20074) Крым (19491) Симферополь (557) Чубаров (640) флешмоб (81)

 Вместо крымскотатарского языка использовали татарский, - Чубаров прокомментировал "флешмоб за Путина" в оккупированном Симферополе. ВИДЕО

В Симферополе 17 февраля прошел "крымскотатарский флешмоб". Одетые в одинаковые жилетки молодые люди выстроились в форме слов "Путин алдгъа".

Как пишет на facebook-странице глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ, участники "крымскотатарского флешмоба" надели жилетки с надписью не на крымскотатарском, а на татарском языке.

"В Крыму безмозглые кураторы от ФСБ вынудили десяток студентов непонятно каких национальностей продемонстрировать, якобы от крымских татар, "поддержку" Путину. Одели их в майки с надписью "Путин алдгъа", что должно означать "Путин вперед". При этом, мразям ФСБ-шным по барабану, где крымскотатарский язык, а где татарский. Для них, русских оккупантов, все нерусские одинаковы. А на крымскотатарском языке "вперед" в контексте вышеотмеченного передается словом "ögge". А "алдгъа" говорят в Казани, в Татарстане", - написал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пророссийский "совет крымских татар" создан в оккупированном Крыму

Отметим, что Казань - столица республики Татарстан, расположенной в центре РФ и населенной этническими татарами примерно на 50%.

"Кстати, мы и не сомневаемся, что придет время, когда мощный клич потрясет весь Татарстан "Алдгъа Путин'ге къаршы!" (Вперед против Путина!)", - отметил глава Меджлиса.

Вместо крымскотатарского языка использовали татарский, - Чубаров прокомментировал флешмоб за Путина в оккупированном Симферополе 01

17 февраля близкое к российским властям Крыма издание "Крыминформ" сообщило, что "крымская молодежь провела флешмоб в поддержку президента России". Несколько десятков человек выстроились в слова "Путин алдгъа" на центральной площади Симферополя.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. СМИ неоднократно сообщали, что крымчан агитируют голосовать. Например, севастопольским пенсионерам поручили "провести работу" с членами семьи о необходимости прийти на выборы.

В то же время, международные организации подтверждают, что не будут отправлять своих наблюдателей в оккупированный Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3051123
 
 
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Ничего удивительного. Откуда же лишнехромосомным знать, что кырымлы и волжские татары ( а по факту булгары) это совершенно разные народы?
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Чінгізхани - вони такі різні...
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Та ото ж. Один улус орди Бату-хана все намагається натягнути на себе історію сусідньої слов"янської держави зі столицею в Києві.
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Вони конкурують між собою за Україну. Ще корінні улуси - Казанський, Астраханський, Сибірський не підключилися.
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Юрій Шевельов свого часу казав, що ми можемо перемогти імперію лише тоді, коли дамо їй бій на своєму полі. А своїм полем бою, цитуючи Шевельова, може бути тільки мислення національними категоріями. Коли ми постійно говоримо з Путіним його мовою, відбріхуючись на його обвинувачення, відповідаючи на його посилання, ми заздалегідь приречені на поразку. Тому що якщо ми зараз відбріхуватимемося, що ми не антисеміти і не п'ємо кров російських діток замість кави, то завтра на нашу адресу буде ще більш фантастичне обвинувачення. Це відбріхування і самоусправедливлювання буде без кінця. Нарешті, потрібно покласти цьому край, давати бій на власному полі бою. Цим полем бою може бути мислення національними категоріями, українською мовою, своїми героями, своїми історіями, де колонізатор зник, де він зробився цяткою. Для мене остаточна декомунізація означає остаточну українізацію. … У буквальному смислі це сприяння тому, щоб українська мова стала рідною для українців. Якщо не рідною як засіб спілкування, то рідною у сенсі сентиментальному. Щоб навіть носій російської її (українську) любив. Я, наприклад, багато зустрічав російськомовних киян, які так і кажуть: «я ненавижу этот язык, я не хочу его слышать». Це пов'язано з російським шовіністичним менталітетом. Мова завжди веде за собою національну історію, національно специфічний погляд на світ. Російська національна історія - це історія завоювань, гноблення, зневаги до інших народів і до власного. Росіяни найперші страждають від власного імперіалізму, бруталізують інших. Водночас вони є заручниками і натхненими учасниками цього проекту. Українізація для мене означає звільнення поневоленого розуму українців від російщини, якщо вживати вираз Чеслава Мілоша (польського поета, прозаїка). Для мене українізація - це шлях подолання імперських рефлексів, якими нас кодує російська мова, література, кінематограф, попса. https://parafia.org.ua/biblioteka/istoriya-mova/zahysty-ukrajinsku-movu-nema-movy-nema-ukrajiny/
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Абсолютно згоден!, лише додам, що отой кацап рабсько-шовіністичний по Марксу виліпився з надр ординського татарського панування, котре родом з Китайських степів, а потім присунулося до Каазахстанських і Узбецьких. Котре дійшло і до України на півдні, де степи вільні і багаті травами для коней, але там і зупинилось. Тож перед нами стоїть завдання відновлення нашої аріанської крови у нас на батьківщині. Те саме поволі вже починають усвідомлювати і у європейських, теж моноетнічних країнах.
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...а ...КаКа разница МЕЖду ...ТОбой ...бараном и МУХОсранским ватНИком ? ...ниКАКОЙ .
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Тупа кацапська підлота.Так вони і під бандерівців косили,чинячи криваві звірства.
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У кацапів є така приказка: "поскреби русского - найдешь татарина". А в плані менталітету - тупуваті безініціативні меря-мокшанці мовчки коряться татарам (принаймні носіям татаро-монгольського менталітету). І ота "бадяга з присадками" вважає себе пупом слов'янського світу!
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Орда була чисто татарською, там не було нічого монгольського. Чингізхан - татарин роду ширинів. І всі сини Батия, його онука, 13 штук, були татарми. І по Ясі кожен з них отримав улус у володіння і ніхто інший не мав на це права, з них 7 - Золотої орди - то були чингисидівські, татарські улуси. У тому числі і Таврійський, Тука-Тимура, 13-го сина Батия. Про це багато написано, у тому числі детально у Білінського. Монгольську складову нав'язали пізніші кремлінські ідеологи, аби показувати світу - ми не орда, бо орда була монгольська, а у нас монголів немає, лише трошки татар(ну, половина, і всі у Кремлі і начальниками. І всі вихрести).
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"Хромосомно" - так, але ментально там усе змішалося. Орда підминала народи, які зустрічалися на її шляху і гнала їх вперед на захід.
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Нікуди орда не гнала народи. То повна дурня! Суть економіки орди - підкорити корінне населення, хто не кориться - нищити, а інших - чітко перерахувати-зареєструвати і обкласти податком. Це основа-основ Орди. Дохід приносить лише корінне населення, а не кочовики, бродяги, біженці.
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По ходу так и было - первые переписи населения на Расее, как раз были сделаны Ордой
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Тата гу исчё Чингиз вырезал, так шо татарёв в прыроде не иснуе.
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Які ще киримли? Є один народ - татари і на Волзі й в Криму. І мова одна в них - татарська. Ніякої окремої кримсько - татарської мови не існує. Окремий народ кримських татар придумали з однією метою - відібрати Крим в України.
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Что касается взаимного понимания поволжских и крымских татар, то тут столетия раздельного проживания оказали свое влияние. Различия между этими языками примерно такие же, как между русским и украинским, или, возможно, немного больше. Русский и украинский языки имеют много общего в главном - в грамматическом строе, и в значительной степени - в лексике. Однако если украинец (особенно проживающий в сельской местности) станет говорить быстро, то русский вряд ли его поймет: большое количество сугубо малороссийских лексем (хотя и происходящих от тех же корней, что и русские) и непривычные интонации сильно затруднят восприятие устной речи. Приблизительно такое же соотношение - между татарским и крымско-татарским языками.
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Рузгій ящик - це банальний суржик (умовно) "старокиївської" та сталоболгарської (церковнослов'янської) мов. Трохи впорядкований як "есператно", яке було спущене холопам. І не раджу цитувати джерела, де вживаються словосполучення типу "малоросійських лексем" і рузгій язиг стоїть у позиції "тіпа домінуючого". Кацапи (селяни) взагалі будують фрази за укрофінськми граматичними лекалами і до їхньої мови слід ставитися як до лінгвістичного абсурду.
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Я просто нашёл первое попавшееся, чтоб пояснить, что кырымлы в Крыму и татары в Казани разговаривают на разных языках.
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Рюссыкава азыканя в прыроде нема. Ёсть староболгарский азикань на каторай мардва калякамц, патаму шо мастосраный пахерила.
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и да и нет.. Татары там действительно были не всегда.. до Крыма, это была Таврида..
Но это было за царя гороха.. ворошить .. в таком контексте.. не следует
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У кацапів є така приказка: "поскреби русского - найдешь татарина". А в плані менталітету - тупуваті безініціативні меря-мокшанці мовчки коряться татарам (принаймні носіям татаро-монгольського менталітету). І ота "бадяга з присадками" вважає себе пупом слов'янського світу!
Щодо звезених статистів, які косять під Киримли: коли пішла мода на японські та китайські ресторани, кацапи почали масово брати на роботу етнічних кореянок. щоби ті вдавали відповідно японок та китаянок. Для кацапів це спочатку було екзотикою, а справжні китайці та японці сміялися з цієї ініціативи.
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Бурятів швидше. Причому вони ще й дивувалися, чому в наших суші-барах такого немає
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Да на такое сборище, даже крымские папуасы, верещавшие "путенвведивайска" и то не прийдут смотреть. Вместо крымскотатарского языка использовали татарский, - Чубаров прокомментировал "флешмоб за Путина" в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 1512
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Чудить Чубаров...
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ну допустим написали неправильно, но эти плакаты на реальных же татар повесили.... Или они под страхом расстрелов не смогли отказаться?
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На реальных татар? Может быть, но не на кырымлы.
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Tierre - так что, эту массовку с Казани привезли?
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Это я не знаю, но кырымлы (крымские татары) и просто татары - это совершенно разные народы, потому называть кырымлы татарами - не правильно.
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Tierre - так оно и есть наверное, но в Украине мы всегда называли их Крымские татары... Вот как по кырымлы будут называться украинцы?
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"но в Украине мы всегда называли их Крымские татары"

Верно - КРЫМСКИЕ татары, а не просто татары.
"Крымские татары" и "татары" - это РАЗНЫЕ народы.
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Tierre - да не спорит ни кто, разные раз вы так считаете. Вам виднее..., но так все таки кто там был на митинге Казанские или Крымские татары?
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Ппц...у вас плохо с понимание.
В Казани живут татары - просто татары, а не казанские татары. Это название народа - "татары".
В Крыму - кырымлы или крымские татары. Это название народа "крымские татары" или "кырымлы".
Я лишь указал Вам на то, что вы совершенно некорректно назвали крымских татар просто татарами.
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В Астрахані теж живуть просто татари. Ну як і всюди. Люди не знають. То лише у Тавриці живуть кримські татари, коли вони її біля трьохсот років тому перейменували на Крим.
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Так всё таки приехали жители Казани или это были жители Крыма?
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Ніякого окремого народу кримські татари не існує. Є один народ - татари, який живе в Криму, на Волзі, в Сибіру, Середній Азії. Вони мають єдину мову, культуру, звичаї. З таки же успіхом можна говорити про окремий народ - канадійських українців, та вимагати для них автономію. Кримських татар придумали з однією метою - відібрати Крим в України.
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Крымские татары - кырымлы - имеют ДРУГОЙ язык той же языковой группы, другую культуру и обычаи, хотя тоже являются тюркоязычным народом, как и татары, турки, огузы и тд.
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Цікава деталь - як ви кажете - і татари, і огузи, і турки і тд. - всі ці дуже різні групи походять з однієї території.
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Казанчи это булгары, а кырымлы - кумане. Ассазнал. Замість кримськотатарської мови використовували татарську, - Чубаров прокоментував "флешмоб за Путіна" в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 3364
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И что с того, что походят с одной территории?
Славяне тоже с одной территории походят - так что - украинцы и словаки - один народ, что ли? Нет ведь - РАЗНЫЕ народы, но родственные.
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А чего привезли? Они за четыре года в Крым и сами понаехали толпами.
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А цей,що золото стирив(мірзалієв чи як)-жило в кріммнашє,потім чкурнуло у Казань.
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"вынудили десяток студентов непонятно каких национальностей"... Источник: https://censor.net.ua/n3051123"
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Семен_Cеменыч - что Чубаров написал я вижу, но проходила новость , что под оккупантов был создан в Крыму новый Меджлис с лояльными крымскими татарами..., - поэтому и спросил...
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кто-то работает в бюджетной сфере, у кого-то институт, экзамены, сессия, а может и нашли таких, что поддерживают ввх. Просто рукожопость как всегда взяла верх над усердием и исполнительностью. Вот и вышло так, что вроде хотели как лучше, а вышло как всегда.
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мордва руснявая настолько тупая что даже не могла найти крымского татарина, чтобы он правильно хуйленка прославлял.
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Я більш був би здивований, якщо вони зробили б все вірно...
А так, нічого не змінилось...
Рукожопі... одним словом...
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То є файно.Як і те,що кацапи збили не кацапського літака,щоб знайти привід поперти ордами на знекровлену Україну.Шкода "Боїнга".
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Киримли - люті вороги всіх татаромовних татар.
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Як я і передбачав, що коли росіянці зайдуть у Таврику(Крим), то перше - почнуть інтенсивну археологію. Так і сталося. Нещодавно, захлинаючись, керівник археологічної експедиції у Криму заявив, що вони знаходять неймовірні багатства! Я скажу які багатства, і чому я це передбачав. Бо сьогодні всі звертаюють увагу про практично масове підтвердження вченими світу аріанське походження білої раси. Тобто, від аріїв, котрі жили навколо водойми, що є сьогодні Чорним морем. Це підтверджують і генетичні, і археологічні, і антропологічні, і культурні, і гелфізичні дослідження. Але колись до 5510 року до н.ч. Чорне море було озером і не було Боспорської протоки. Там була суша і озеро те було меншим. То була наша праукраїнська цивілізація навколо озера. Її сліди у Тавриці, яка є вище над морем і збереглася від потопу, і розкопують цілеспрямовано московитські учониє археологи як свою. Це була одна з основних причин анексіїї Криму, на котру я раніше вказував. Таври - то наше плем'я, залишки тієї аріанської цивілізації, котра постраждала при прориві Боспорської премички з Середземномор'я, коли вода у світовому океані піднялася. Тоді озеро було залито солоною водою, а розлита водойма, що піднялася на 130 метрів, поглинула міста на узбережжі. Хрестові походи донищили інші наші міста. Пізніше на узбережжя лізли до нас різні зайди - як пишуть історики, євреї, яких назвали "греками", а ще вони й "генуезці", та ще всілякі. Південну нашу частину, де виросла Романія, названа істориками Візантією, окупували чорні кочові дикуни - сельджуки. Так дикуни з сходу просунулися на наші землі.
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Та один хер на Роиссе к следующей избирательной компании такие агитплакаты и лозунги на китайском писать будут.
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Це мабуть тому, що ніякої окремої кримсько-татарської мови, як і окремого народу кримські татари не існує. Існують татари які живуть і в Криму, і на Волзі, і в Середній Азії, мають спільну мову, культуру, звичаї. Просто частина татар підтримало російську окупацію. І Чубарову варто це визнати, а не відхрещуватися від них. Тим більше, що саме він їх в Україну й по-завозив.
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Різниця мов "різних" татар така сама, як різниця української мови на Київщині, Полтавщині, Вінничині...
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Artaxerx 11:
На протяжении многих столетий
историю искажали,переписывали,вымышляли.
Все это было с подачи Запада.
Мы ещё много не знаем правды.
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Ми вже знаємо. Тільки спотворювачі були не тільки на заході.
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Всіляки москальські невігласи тут байду пишуть.
Своєї історії не мають і чужу не вивчають.
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Чубакка теряет контроль над ситуацией.
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Не смогли в крыму найти татар-3/14дорасов, приволокли рязанских?
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Стільки знавців- очі розбігаються
Коли матимем адекватно сформовану думку, панове?)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо крымскотатарского языка использовали татарский, - Чубаров прокомментировал "флешмоб за Путина" в оккупированном Симферополе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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