 Из-за войны на Донбассе в Беларусь приехало 160 тыс. украинских беженцев и хлынул поток оружия, - Лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня порядка 160 тыс. только официальных беженцев прибыло в Беларусь. Я предоставил всем равные условия с белорусами, то есть бесплатное медицинское здравоохранение, бесплатное образование, детские сады и прочее, коммунальные услуги и все, как в Беларуси. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", - подчеркнул глава соседнего государства.

Также, по словам Лукашенко, в Беларусь из Украины хлынул поток оружия.

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"Если кто-то думает, что это шутки или прибаутки, вы заблуждаетесь", - сказал он. После этого было принято решение усилить контроль на белорусско-украинской границе.

"Я мог бы это делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать, чтобы перекрыть границу, - проблема. А то, что сюда хлынуло оружие, - это уже очень большая проблема, - заявил Лукашенко. - И потом, это же и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие на нашу страну (вы же представляете, что там сегодня в Украине творится), а как от этого отгородится в эпоху глобального интернета?"

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"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт или война (не знаю, кто как это называет), чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", - сказал президент Беларуси.