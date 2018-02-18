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 Из-за войны на Донбассе в Беларусь приехало 160 тыс. украинских беженцев и хлынул поток оружия, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что за время конфликта на Донбассе его страна приняла 160 тыс. беженцев из Украины и столкнулась с проблемой нелегального оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня порядка 160 тыс. только официальных беженцев прибыло в Беларусь. Я предоставил всем равные условия с белорусами, то есть бесплатное медицинское здравоохранение, бесплатное образование, детские сады и прочее, коммунальные услуги и все, как в Беларуси. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", - подчеркнул глава соседнего государства.

Также, по словам Лукашенко, в Беларусь из Украины хлынул поток оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе при договоренности между Порошенко и Путиным, - Лукашенко

"Если кто-то думает, что это шутки или прибаутки, вы заблуждаетесь", - сказал он. После этого было принято решение усилить контроль на белорусско-украинской границе.

"Я мог бы это делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать, чтобы перекрыть границу, - проблема. А то, что сюда хлынуло оружие, - это уже очень большая проблема, - заявил Лукашенко. - И потом, это же и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие на нашу страну (вы же представляете, что там сегодня в Украине творится), а как от этого отгородится в эпоху глобального интернета?" 

Читайте: Реальной альтернативы минской переговорной площадке по Донбассу на сегодняшний день не существует, - Лукашенко

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт или война (не знаю, кто как это называет), чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", - сказал президент Беларуси.

Источник: https://censor.net.ua/n3051120
 
 
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Лукашенко что тоже начал заливать ботоксом мозги
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Ссыкотно стало... Двуликий...Конфликт... Ну да - скажи "война" - завтра может плохо кончить. Да, и как же его с интернетом бороться?
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Сцить бульбаш! Путька вже тоне.... Потягне вусатого за собою !
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Пусть спасибо недомерку скажет. Не было агрессии России против украины, не было и проблем в Белоруси.
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к вам беженцы могут попасть только через рашку-пуденцаряшку, а по оружию... так вы грибоедов наших задерживаете постоянно, стволы не видимые, чтоли, или по воздуху телепортируются??
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Лука как бы намекает, что надо закрывать границы с Украиной и вводить миротворцев.
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пан Лукашенко лукавит. если поток оружия и пошел то только через белоруско-российскую границу. со стороны оккупированный территорий
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это еще недоразумение... Коленьке своему пусть эту ахинею поведает
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Лука немного лукавит!! Нет "беженцев из Украины" есть беженцы из Донбабве и Лугандонии от рузькемира который устроил его дружок Хуйло!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за войны на Донбассе в Беларусь приехало 160 тыс. украинских беженцев и хлынул поток оружия, - Лукашенко
 
 
 
 
 
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