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 Экономика
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Все про:Всемирный Банк (293) долг (1037) кредит (2062) экономика (3415)

 Для продолжения финансирования международные источники должны быть уверены, что украинская экономика будет развиваться, - вице-президент ВБ Муллер

Украина должна выплачивать свои долговые обязательства. Если же страна будет их игнорировать, она не сможет привлечь новых кредитов на внешних рынках.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер, информирует Цензор.НЕТ. Он уверен, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы.

"Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой, — отметил представитель ВБ. — Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее".

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По мнению собеседника, украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.

"Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться", — сказал Муллер.

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Экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов.

"Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга — это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов", — подчеркнул вице-президент ВБ.

Источник: https://censor.net.ua/n3051119
 
 
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Поддерживаю. Это работает. У нас Кроль тоже стену отгрохал и тоже ни одного мексиканца.
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Вот МВФ, ВБ не дает кредитов Сомали и угадайте сколько у них миллиардеров Для продолжения финансирования международные источники должны быть уверены, что украинская экономика будет развиваться, - вице-президент ВБ Муллер - Цензор.НЕТ 233
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Украина накапливает долги, будочники накапливают свои капиталы, а народ нищает.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2017 года возрос на 1,4% - общая сумма госдолга в долларовом эквиваленте достигла 76,06 млрд долл.
А в 2018 наверняка долг еще увеличится.
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Гройсман не обещал развития экономики, он обещал стабильно высокие цены и коррупцию...

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уверенность должна быть только в одном - что коррупционеры не смогут разворовывать заработанные народом Украины деньги
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А чего там мелочиться - и дом надо развалить, он тоже при поганом совке строился... Для продовження фінансування міжнародні джерела повинні бути впевнені, що українська економіка розвиватиметься, - віце-президент СБ Муллер - Цензор.НЕТ 6727
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Нужно принять один закон, что все имущество государственных чиновников Украины, которое хранится заграницей можно использовать для погашения государственного долга.
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и не токмо за границей - все, что превышает подтвержденные официально доходы...
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Представители ВБ , вы случайно не Буратино, который хотел просадить свои денюшки ?
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Так она (экономика в Украине) уже 4 года развивается ....у определенной(шоколадной) группы лиц
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Там Дядя Сэм такое с Роиссей-матушкой вытворял, что она до сих пор подмывается...
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Выплата долгов, дело чести. В определенных кругах , за это дело могут и того..
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Просто поражаешься кругу Вашего общения.
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еще бы кто-то выключил арифметику для папуасов: взять в долг по одному курсу, и тут же его опустить в три раза, заставив народ фактически в три раза больше горбатиться, чтобы отдать...
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***в многоквартирном доме, где все квартиры куплены в кредит,
на мусорке... с голоду.... передохли все крысы
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Ілля Іванов‏ @ukrainian_sol 12 мин.12 минут назад
Після повалення олігархії з порохоботами напевно щось треба буде робити. Я голосую за вапняковий кар'єр.

Для продолжения финансирования международные источники должны быть уверены, что украинская экономика будет развиваться, - вице-президент ВБ Муллер - Цензор.НЕТ 9058
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Экономика не может развиваться там, где можно безнаказанно воровать...
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международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться", - сказал Муллер.Источник: https://censor.net.ua/n3051119
грося уже заверил, что цены сильно не подлетят в 18 году, так что все парешАли, давайте бабки. Торговец с рынка Виннецкого без образования знает фсе..
Я точно знаю, что в 2018 году цены будут стабильнее, чем в 2017-м, - Гройсман
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Украина по факту банкрот. Надо отказываться от кредитов, объявлять банкротство и начинать все заново. Другого пути все-равно нет.
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есть - расследование, честный суд, конфискация - погашение долга
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угу... однозначно будет Для продовження фінансування міжнародні джерела повинні бути впевнені, що українська економіка розвиватиметься, - віце-президент СБ Муллер - Цензор.НЕТ 2168
есть напрацювання

Для продовження фінансування міжнародні джерела повинні бути впевнені, що українська економіка розвиватиметься, - віце-президент СБ Муллер - Цензор.НЕТ 8585
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Когда они уже нажрутся ? Вопрос риторический, ответа не требуется.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань сообщил:

«Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной».
Вдумайтесь, 7 млрд долларов ! С такими реформаторами ходим по миру с протянутой рукой. Они берут, а нам отдавать.
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Экономка растёт, на рехвормы треба гроші...випишіть будь ласка нам ще 1 (один) милярд материальной помощи
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"... щоб була можливість отримати нові кредити, міжнародні джерела фінансування повинні бути впевнені в тому, що українська економіка буде розвиватися" Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3051119

Так вона обов'язково буде розвиватися, коли ви саме економіці дасте кредити. Мільярдери по-суті кредитів і не потребують. А от середній клас і дрібні підприємці з кредитами у 24% річних навряд чи розвинуться успішно.
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Уважаемый господин Сирил Муллер - дипомат, который попытался максимально корректно донести свою мысль. Теперь, попытаюсь из политкорректного говна вычленить мысль: если твари не перестанете воровать, одновременно занимаясь обьебаловкой под названием "реформы", кредитов не дадим, а дальше думайте сами.
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Почему украинцы должны отвечать за то, что украинские власти постоянно берут кредиты и воруют, почему украинцы должны терпеть лишения за преступления украинских властей, зачем эта лапша на уши, которая продолжается из года в год.
Не нужно давать никаких кредитов, не может ворье расплатиться, пусть объявляет дефолт.
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Ооо. Тут я вже чую знайому українську відповідь: А я не хочу нічого робити. Тут хіба чоботом під дупу.
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Ну, дык понятно, что для Всемирного банка развитие экономики заключается в выплате долгов...
Этот Муляр с Гросей на одном базаре труселями торговал?
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Всемирному Банку следует уточнить специально для гройсмана, что выплата долгов должна быть осуществлена деньгами, а не труселями по завышеным ценам
Для продовження фінансування міжнародні джерела повинні бути впевнені, що українська економіка розвиватиметься, - віце-президент СБ Муллер - Цензор.НЕТ 7993
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пока воры не будут садится в тюрьму-никаких кредитов.Правители хватают кредиты под лозунгом после них хоть потоп.Помощь можно оказывать только оборудованием и технологиями
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ну, как сказал вяликий иканамис гнойсман, цены растут потому, что экономика растет.
и судя по росту цен - экономика не просто растет, она прям взлетает, как ракета.
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Статья должна была быть озаглавлена по другому : "Для продолжения финансирования международные источники должны быть уверены, что украинская власть не ворует".
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Господин Муллер, когда за обедом, вы читаете декларации нашего президента, министров и чиновников, которые берут у вас кредиты от имени Украины, у вас вполне логично возникают вопросы - откуда такие деньжища, да при таких долгах? У вас возникают подозрения, что все деньги, которые вы без оглядки давали нашей честной власти, уже зависли в офшорах и вы уже нихрена не получите?..... Расслабтесь г.Муллер...... украинцы спешат к вам на помощь? Мы не видели этих денег, только слышали, но это наша святая обязанность отдавать долги самых богатых людей в Украине и эту почетную миссию почётно передать нашим детям и внукам. Главное, что бы цены на газ беспрерывно росли и на пенсию в 100 ...не раньше. Если вы захотите, а наши министры решат, что укр.предприятия, лес, земля украинцам не нужны - берите, нам ничего не жалко, только денег дайте, а то офшоры простаивают
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Красота! Брать кредит, чтобы отдать кредит. Такое не может до бесконечности продолжаться.
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Про яку економіку і тим паче, про її розвиток, може йти мова без подолання ублюдків?!
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Классика жанра - Банк с удовольствием дает деньги только тем кто в них не нуждается.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДля продолжения финансирования международные источники должны быть уверены, что украинская экономика будет развиваться, - вице-президент ВБ Муллер
 
 
 
 
 
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