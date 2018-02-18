 Для продолжения финансирования международные источники должны быть уверены, что украинская экономика будет развиваться, - вице-президент ВБ Муллер

Об этом в интервью для ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер, информирует Цензор.НЕТ. Он уверен, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы.
"Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой, — отметил представитель ВБ. — Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее".
По мнению собеседника, украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.
"Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться", — сказал Муллер.
Экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов.
"Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга — это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов", — подчеркнул вице-президент ВБ.
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2017 года возрос на 1,4% - общая сумма госдолга в долларовом эквиваленте достигла 76,06 млрд долл.
А в 2018 наверняка долг еще увеличится.
росадить свои денюшки ?
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на мусорке... с голоду.... передохли все крысы
Після повалення олігархії з порохоботами напевно щось треба буде робити. Я голосую за вапняковий кар'єр.
грося уже заверил, что цены сильно не подлетят в 18 году, так что все парешАли, давайте бабки. Торговец с рынка Виннецкого без образования знает фсе..
Я точно знаю, что в 2018 году цены будут стабильнее, чем в 2017-м, - Гройсман
есть напрацювання
Заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань сообщил:
«Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной».
Вдумайтесь, 7 млрд долларов ! С такими реформаторами ходим по миру с протянутой рукой. Они берут, а нам отдавать.
Так вона обов'язково буде розвиватися, коли ви саме економіці дасте кредити. Мільярдери по-суті кредитів і не потребують. А от середній клас і дрібні підприємці з кредитами у 24% річних навряд чи розвинуться успішно.
Не нужно давать никаких кредитов, не может ворье расплатиться, пусть объявляет дефолт.
Этот Муляр с Гросей на одном базаре труселями торговал?
и судя по росту цен - экономика не просто растет, она прям взлетает, как ракета.