 Я точно знаю, что в 2018 году цены будут стабильнее, чем в 2017-м, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина", передает Цензор.НЕТ .

"Цены росли, даже если бы не поднимали социальные стандарты, но держать людей на минимальной зарплате 1450 гривен, как это было до 1 декабря 2016 года, было невозможно. Я с этим категорически не соглашался. Тем более, я не мог согласиться с несправедливой пенсионной системой", - отметил глава Кабмина.

По его словам, по этой причине были внедрены некоторые системные изменения, которые дали возможность начать повышать реальные доходы людей за счет роста национальной экономики.

"Речь идет о том, что это нужно продолжать дальше, невозможно останавливаться, но я точно знаю, что в 2018 году цены будут более стабильными, чем они были в 2017-м", - подчеркнул Гройсман.

По его данным, если номинальная средняя зарплата выросла на 37%, то реальная - за вычетом средних цен, которые поднялись по всей стране - на 19%.

По словам главы правительства, цены повысились по различным причинам, в частности на мясо. В настоящее время в Украине начали внедрять поддержку фермеров, которая даст возможность возобновить поголовье скота, в том числе в личных хозяйствах.

"Мы насытим рынок мясом, молоком и всеми продуктами переработки, и цены будут более стабильными. Также мы сделаем возможным инвестирование в госкомпании, привлечение средств открыто, без теневых схем. Это откроет возможности для 5-7% экономического роста", - подчеркнул премьер.