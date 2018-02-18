 Я точно знаю, что в 2018 году цены будут стабильнее, чем в 2017-м, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина", передает Цензор.НЕТ .
"Цены росли, даже если бы не поднимали социальные стандарты, но держать людей на минимальной зарплате 1450 гривен, как это было до 1 декабря 2016 года, было невозможно. Я с этим категорически не соглашался. Тем более, я не мог согласиться с несправедливой пенсионной системой", - отметил глава Кабмина.
По его словам, по этой причине были внедрены некоторые системные изменения, которые дали возможность начать повышать реальные доходы людей за счет роста национальной экономики.
"Речь идет о том, что это нужно продолжать дальше, невозможно останавливаться, но я точно знаю, что в 2018 году цены будут более стабильными, чем они были в 2017-м", - подчеркнул Гройсман.
По его данным, если номинальная средняя зарплата выросла на 37%, то реальная - за вычетом средних цен, которые поднялись по всей стране - на 19%.
По словам главы правительства, цены повысились по различным причинам, в частности на мясо. В настоящее время в Украине начали внедрять поддержку фермеров, которая даст возможность возобновить поголовье скота, в том числе в личных хозяйствах.
"Мы насытим рынок мясом, молоком и всеми продуктами переработки, и цены будут более стабильными. Также мы сделаем возможным инвестирование в госкомпании, привлечение средств открыто, без теневых схем. Это откроет возможности для 5-7% экономического роста", - подчеркнул премьер.
До цього в нього не було часу.
До цього часу він вчив працювати Кабмін, хіба що даремно.
Звісно , що Україна не має такого потенціалу як РФія, крім того після розграбування клікою Януковича.
Але пройшло вже два роки як він оглосив, що покаже усім як потрібно працювати.
І що...... ...опа.
- Нашу читаєш - одна зрада, торгівля на крові,
все погано, армії нема, грошей нема, зубожіння,
геноцид... А читаєш сєпарів - страшні укропи
нас вбивають, вояки НАТО, зброя НАТО, нас
винищують карателі, хунта не хоче домовлятись
... Аж душа радіє!!!😀
И ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ЭТО НЕ ОДОЛЖЕНИЕ, она должна индексироваться каждый год а этот брешет, что его заслуга. 4года!!! не индесировалась это уже мошеничество.
В этом году несмотря на повышение минималки пенсия не индексируется. Т.О, пенсия уже почти в 2 раза меньше минималки, а если минималку, как обещают, поднимут в мае до 5000 то пенсия будет меньше почти в 4 раза!!! Разве можно будет выжить старикам? Минималка это граничный предел бедности, а пенсия сейчас в два раза ниже предела!!! Воровство и обман уже в том, что в этом году не проиндексировали. Все меньше людей глядя на пенсов будет платить налоги в пф!
На что он расчитывает когда прикидывается идиотом, что в эту наглую ложь кто-то поверит и она кого-то успокоит?
А Вы это пенсионерам Гонконга (ну да, того самого города, где роллс-ройсов больше всего в мире) расскажите, у которых пенсия по старости 150 баксов в месяц при гонконгских то ценах, да и пенсия по старости только с 70 лет.
И чёта прогрессивное мировое человечество не считает, что пенсии в Гонконге должны "индексироваться" каждый год.
И никакой возможности пенсионерам, всю жизнь отработавшим на низкооплачиваемых работах в Гонконге (дворниками, например), содержать себя нет, ведь из-за низкой зарплаты пенсионные отчисления тоже были низкими, и накоплений у них в пенсионном фонде тысяча баксов, которые они два года(!) растянуть намерены.
Да, в Гонконг Вам переезжать необязательно. Не нравится, как работает Гройсман, будет, как у пенсов Гонконга у Вас в родных пенатах,
не отходя от кассы. Мировое прогрессивное человечество поддержит пенсии в 150 баксов в месяц и проживание на "антресолях" (а что, в Гонконге на антресолях же живут, а вы что, лучше тех пенсов чем-то, разве Вы ценный специалист какой, да вам цена 5 грошей в базарный день).
Так что всё познается в сравнении.
"Как пожелаете, так и будет" (С)
Я знаю точно наперёд,сегодня кто нибудь умрет,я знаю где,я знаю как,я не гадалка-я маньяк
Я всегда думала, что мы в ес в сторону демократических ценностей идем, а не в коммунистический Китай...
Всегда конечно можно найти страну где что-то хуже чем у нас, но я всегда думала, что стремиться нужно не к худшему, а к лучшему в опред областях.
Хотя не известно еще хуже ли там, сложно оценить % пенсов с минимумом и потребительскую корзину сравнить тарифы и сколько из зп они налогов платят, сколько платит за них работодатель.
Можете писать насчет пенсий все что угодно, но как я написала выше при таком отношении к пенсам налоги в настоящем будет платить все меньше людей, в этом суть.
А кто кого из пенсионеров лучше сравнивать не ваша задача это первое. Как украинка считаю украинцев одной из самых трудолюбивых и талантливых наций просто нам не повезло, что власть захватили сначала коммуняки затем бандиты.
ПС для тех кто считает, что пенсы сами заслужили эту жизнь ибо не сопротивлялись режиму (популярная отмазка петеботов, что не нужно пенсии платить). Я хочу посмотреть на вашу старость поскольку нынешнему режиму сопротивления нет, что бы лоббистское для олигархата не принималось, что-то наше поколение не может выйти из порочного круга бандитов у власти.
ПС2 Я не знаю какое соотношение к мин зп в Гонкоге к мин пенсии, какой % пенсов с минимумом, у нас это 97%, но те кто у нас в ЧИСТУЮ ПЛАТИЛ С БОЛЬШИХ ЗП ВСЕ НАЛОГИ УЖЕ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ ПРАКТИЧЕСКИ РАВНЫЕ МИНИМАЛКЕ. У меня родственник отработав 40 лет на предприятии получая большую зп и платя огромные с нее налоги, получает сейчас гроши, благодаря обесцениванию гривны и его пенсия уверенно приближается к черте бедности - мин зп при условии, что тарифы он оплачивает 100% и это хороший пример того, насколько государство создает мотивацию быть честным и платить налоги.. У нас пенсы и работодатели по тому курсу с лихвой платили и сейчас все платят уже больше просто кто-то много ворует и чиновников слишком много нужно кормить пенсии должны расти соответственно тому что уплачено с поправкой на курс иначе все и дальше будут уклоняться от налогов.
Не отвечаю на прямую потому что с телефона пишу, а кто прав кто нет пусть люди судят..