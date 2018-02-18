 Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Оба боевиков оказались гражданами Российской Федерации. Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - говорится в сообщении.
Не исключено, что пророссийские СМИ будут пытаться обвинить силы АТО в нарушении Минских договоренностей и припишут гибель и ранения боевиков украинским военным, отмечают в штабе АТО.
Сейчас выясняется информация о принадлежности данных боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.
Вот, к примеру, после пребывания русской армии во Франции после разгрома Наполеона, из нее сбежало около 40 тыс солдат. Потому что они открыли удивительную вещь - за простой крестьянский труд местные фермеры дают ДЕНЬГИ. Когда император Александр узнал о масштабаз дезертитства, он захотел ВЫКУПИТЬ беглецов назад. И вся Европа опупела от того, что в России, в просвещенном 19 веке торгуют людьми!
Четыре человека погибли, еще четверо ранены. Трое из пострадавших - сотрудники Росгвардии.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/18/novost/mir/neizvestnyj-rasstrelyal-tolpu-dagestane-vremya-maslenicy
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вспомнилось: не рой яму другому - сам в нее попадешь (с)
P.S. я так понимаю, первый коммент был не корректен........
поясніть мені, як же можна виразити слово ")(уйло", використовуючи виключно ковальську термінологію???
Не погиб, а уничтожен, суки из пресс-центра штаба АТО!
В Севастополе на месте захоронения защитника города построили частный дом
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
*
Ліна Костенко
Олимпийский Комитет тролит Россию))))
любая философия согласна,
что от долбо.... нет спасения!
науке только до сих пор не ясно -
огнем, мечом... замлетрясением???
Российский керлингист Крушельницкий, уличенный в употреблении мельдония, заявил, что допинг ему добавил в еду или питье кто-то из "коллег" по сборной. Атмосфера взаимовыручки и товарищества в сборной OAR весьма своеобразная! Скрепная...
Выздоровел
- вы шо ебонутые ? она же щас взорвется !!!!!
на что один из кацапов говорит :
- да похуй, у нас еще одна есть...