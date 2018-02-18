 Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Оба боевиков оказались гражданами Российской Федерации. Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - говорится в сообщении.

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Не исключено, что пророссийские СМИ будут пытаться обвинить силы АТО в нарушении Минских договоренностей и припишут гибель и ранения боевиков украинским военным, отмечают в штабе АТО.

Сейчас выясняется информация о принадлежности данных боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.

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