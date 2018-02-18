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 Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО

По данным разведки сегодня, 18 февраля, около передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Оба боевиков оказались гражданами Российской Федерации. Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен, наемники применили минометы возле Широкино, Троицкого и Новолуганского, - штаб АТО

Не исключено, что пророссийские СМИ будут пытаться обвинить силы АТО в нарушении Минских договоренностей и припишут гибель и ранения боевиков украинским военным, отмечают в штабе АТО.

Сейчас выясняется информация о принадлежности данных боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.

Читайте: Раненый 16 февраля на Донбассе украинский военный находится в тяжелом состоянии, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3051116
 
 
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Гм.... Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6779 Ну я бы небыл так уверен что ОН с ними Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2047Скорее всего где то за несколько метров Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6626
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Тот случай, когда удалённый коммент совершенно ясен и понятен.
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то есть одна нога тут а другая хрен знает где? Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 802Бывает
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Нога женского рода, а речь идет о части тела рода мужского.
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Вы хотите сказать , что это был мосел винторого ?
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Да нет, думаю, что это была другая часть исключительно мужского тела, которая вначале была у него, а потом стала ... С НИМ.
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Может они в знак солидарности с сирийскими товарищами?..
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Энгельс, как военный историк, в свое время объяснил пресловутую стойкость русского солдата. Он писал в одной из своих статей, что русский крепостной солдат испытывает, гораздо больший страх перед офицером-помещиком, который стоит за его спиной, чем перед вражескими пушками. И далее сравнивая, поясняет, что француз, к примеру, исходя из природной сообразительности или немецкий солдат, исходя из элементарного здравого смысла, могут самостоятельно сменить позицию на более выгодную. Но русский, даже под угрозой окружения не сдвинется с места, потому что офицер (барин) приказал быть именно на этом месте.
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Да все элементарно. Смерть в бою - это фигня по сравнению с жизнью в Раше.
Вот, к примеру, после пребывания русской армии во Франции после разгрома Наполеона, из нее сбежало около 40 тыс солдат. Потому что они открыли удивительную вещь - за простой крестьянский труд местные фермеры дают ДЕНЬГИ. Когда император Александр узнал о масштабаз дезертитства, он захотел ВЫКУПИТЬ беглецов назад. И вся Европа опупела от того, что в России, в просвещенном 19 веке торгуют людьми!
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Па кльйопп єта тяжькій на разсєю -матушьку!!
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russia is there for us to see how things work the wrong way. масковія існує для того, щоб ми побачили, як можна все проїбати - I bet, pretty accurate translation
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В городе Кизляр в Дагестане преступник открыл стрельбу по толпе людей, собравшихся на масленичные гуляния. Интерфакс со ссылкой на неназванный источник)
Четыре человека погибли, еще четверо ранены. Трое из пострадавших - сотрудники Росгвардии.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/18/novost/mir/neizvestnyj-rasstrelyal-tolpu-dagestane-vremya-maslenicy
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Правильно зробив!Нічого кацапам правасравіть у мусульманській КРАЇНІ.Дасть Бог,недовго їм там бути--горлянки різати кацапам місцеві кунаки вміють добряче.
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Масленица в Дагестане, кацапы таки идиоты, а когда там день шашлыка?
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День шашлыка тогда, когда есть свежая поставка мяса от сотрудников росгвардии.
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Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги (с)
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вспомнилось: не рой яму другому - сам в нее попадешь (с)


P.S. я так понимаю, первый коммент был не корректен........ Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8674
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Авакарсенов, "Крокодильи слёзы"... как это уместно! Аж сам прослезился... от смеха! Двоє найманців, громадян РФ, підірвалися на власних мінах біля Світлодарської дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1837
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Да, когда я написал, на что похож кортеж Путлера, его тоже моментом вытерли... А ведь я использовал сугубо кузнечную терминологию .Правда, я еще написал, чего не хватает и Путлеру и форме кортежа, но это слово уже из кулинарной области.
Двоє найманців - громадян РФ підірвалися на власних мінах біля Світлодарської дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7839
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мабуть, я втомився до вечора...
поясніть мені, як же можна виразити слово ")(уйло", використовуючи виключно ковальську термінологію??? Двоє найманців - громадян РФ підірвалися на власних мінах біля Світлодарської дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7214
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Елементарно. Відкидаєте зі слова "хуйло" дві останні літери, а потім першу літеру замінюєте на "к". Щоб все було пристойно.
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_Ну это же просто замечательно, господа! Это просто-таки идеальное воплощение принципа справедливости.
Не погиб, а уничтожен, суки из пресс-центра штаба АТО!
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Сами... на своих же минах - членовредительство, в особо циничной форме! Хуже самострела!!! Хуйловские кураторы ГРУ-ФСБ их ещё и под трибунал пидоРассеи отдать должны за отвиливание от мышебратства!
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Это топтатели минных полей - русозверей послали на самом деле на разминирование, но забыли им об этом сказать.
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Не-а... Играли в рУзкую народную сказку... Пойди туда - незнамо куда, найди то - незнамо что... Двоє найманців, громадян РФ, підірвалися на власних мінах біля Світлодарської дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6316 Вот и нашли... приключений на своё очко!
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Могилу неизвестного солдата сровняли с землей
В Севастополе на месте захоронения защитника города построили частный дом
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***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
*
Ліна Костенко
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***

любая философия согласна,
что от долбо.... нет спасения!
науке только до сих пор не ясно -
огнем, мечом... замлетрясением???
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Россияне согласны отдать Хуйло в Гаагу
Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 827
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🎬 "я ему говорю : "не ложь!", а он все ложит и ложит!" ©
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Андрій Шумило‏ @andykrim65 4 ч.4 часа назад
Российский керлингист Крушельницкий, уличенный в употреблении мельдония, заявил, что допинг ему добавил в еду или питье кто-то из "коллег" по сборной. Атмосфера взаимовыручки и товарищества в сборной OAR весьма своеобразная! Скрепная...
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Гра-бля-я-а-а!!! Двоє найманців, громадян РФ, підірвалися на власних мінах біля Світлодарської дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3000 Эх раз, ещё раз, ещё много-много раз... Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз!!!
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Все эти отбросы будут отвечать за свои деяния.
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100% Не ходите дети в Африку, тьфу , по ссылке.
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Сами подорвались? Более вероятно, что их поднесли к минам и опустили тихонечко. Ну и там , как бог даст.
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Прелести русского мира: в салоне самолета россиянка сушила свои мокрые трусы штатным вентилятором Смотреть здесь: Русский Мир
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точнее сказать, самоликвидировались, раз их там нет)
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сидят два кацапа и пилят гранату болгаркой... заходит украинец и говорит :
- вы шо ебонутые ? она же щас взорвется !!!!!
на что один из кацапов говорит :
- да похуй, у нас еще одна есть...
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Задорнов бы все равно сказал, что это американцы тупые)).
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идиоты, а могли бы как уважаемые люди от стекломоя в россии достойно умереть.
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Горе-то какое. Не засну, наверное: ржать буду Двоє найманців, громадян РФ, підірвалися на власних мінах біля Світлодарської дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5044.
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Спершу очам не повірив! Але точно - четвертий зліва таки Воно! Ботоксне! Збільшіть фото й подивіться, як воно дивиться на Геббельса.
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"Двое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги." ©

Двоє найманців, громадян РФ, підірвалися на власних мінах біля Світлодарської дуги, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5966
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матросик издох.. зато вошёл в аналы истории
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Зноау даоє загубились .... яке ж коварне самогубство 😀
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое наемников - граждан РФ подорвались на собственных минах возле Светлодарской дуги, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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