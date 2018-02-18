 Резолюция "Марша за будущее": Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал ZIK.
Виктор Чумак ("Хвиля") зачитал обращение, подписанное, кроме спикера, Василием Гацько ("Демальянс"), Анатолием Гриценко ("Громадянська позиція"), Дмитрием Добродомовым ("Народный контроль", Николаем Катеринчуком ("Европейская партия"), Юлией Тимошенко ("Батьківщина"), Андреем Садовым ("Самопоміч"), Олегом Тягнибоком (ВО "Свобода"), Давидом Сакварелидзе ("Дух нових сил"), Егором Фирсовым ("Альтернатива"). В нем высказано требование вернуть в Украину Михеила Саакашвили, а также покарать виновных в противоправных действиях.
Участники "Марша за будущее" приняли резолюцию, одно из требований которой - немедленная отставка президента Украины Петра Порошенко, а также проведение досрочных президентских и парламентских выборов. В связи с этим, в частности, продлен сбор подписей за отставку президента Украины.
Планируется создать "антикризисное правительство", "переходный парламент" на один год. "Это должен быть переходный временный парламент на один год, который не сможет больше обмануть украинцев, куда пройдут 300 человек, то есть конституционные большинство, и за один год примут все необходимые изменения в Конституцию и все законы, которые позволят изменить систему в нашей стране. Мы больше не позволим приходить на пять лет, обманывать, ничего не делать", - зачитала со сцены Ольга Галабала.
Также она рассказала о создании комитетов гражданского сопротивления. Туда смогут войти все желающие, "в комитет должен входить человек от каждого многоквартирного дома". "Для тех кто готов немедленно действовать - при комитетах создаются Группы прямого действия, которые будут осуществлять цивилизованное давление на прислужников режима Порошенко: коррумпированных судей, прокуроров, чиновников; продолжать мирное давление на парламент и пикетирование Петра Порошенко с требованием его отставки", - сообщила Галабала.
Во время митинга в Киеве было прямое включение Михеила Саакашвили из Нидерландов. Политик анонсировал представление "своего кандидата в президенты от народа", а также кандидатов в парламент и правительство.
Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания в Польшу, во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
18 февраля в 12:00 в парке Шевченко начался "Марш за будущее". Нарушений правопорядка во время акции не зафиксировано. Правоохранители насчитали 3 тысячи участников, организаторы - "десятки тысяч".
Андрей Маршал
about an hour ago
Сегодня в Киеве был Марш...
Как не закрывала власть 6 станций метро, но люди пришли.
А так же пришли и властьоблизывающие провокаторы.
Например, Мирослав Олешко. Ранее видел его видео с предыдущих митингов, но понятия не имел "как это работает". А вот сегодня увидел воочию...
Возле университета Шевченка Мирослав обнимался с Зозулей (глава управления патрульной полиции Киева), смеялись, показывали пальцем на митингующих. После этого Мирослав Олешко получил в охрану полицейских как в штатском так и в форме - и пошли в толпу Марша. Искали асоциальные лица на марше, паясничал с кричалками и фотографировался на фоне граждан, бегал влево-вправо к журналистам и фотографировался на их фоне.. И вся свита полицейских так же бегала с ним и за ним.
Но более интересным был полицейский, охранявший Олешко и компанию со спины.. Все 2 часа марша ходил на расстоянии 2-3 метров сзади за Олешко и охранял свой "объект".
И угадайте кто это?)) Конечно, Вадик Гумен, который занимался разгоном всех акций протеста против Виктора Януковича.
Кто не знает - может ознакомится:
http://roadcontrol.org.ua/node/2928
На Марше не так олешко, как гумена многие узнали, порывались морду набить - но я останавливал... Смысл? Мало ли патриотов по тюрьмам и СИЗО? А "эти" - не утонут...
P.S. И 4 года прошло - а у власти и методы все те же (закрыть станции метро), да и милиционеры/полицейские все те же...
P.P.S. Мирослав Олешко выложил видео, как он, сам один, впереди колоны кричит кричалки "відставка, Міша!" и мол такой герой.... Когда я написал ему комментарий - "Почему ж 5-6 охраняющих его ментов не показывает и вадика гумена за спиной?", то сразу удалил мои комментарии и заблокировал... Вот такая она демократия, "постмайданная"....
https://www.youtube.com/watch?v=F3nmaacHcd0
Смотреть до конца. Очень важно о Тимошенко
А що- сама реклама на ;Інтері; обходилася йому в мільйон в день. А апартаменти? Вояжі? Дорогі ресторани?
І все це, як він правдиво заявляє, на бабусину пенсію!
дняпохождений, можно сказать словами давнишней детской истины:
что-то я тебя корова толком не пойму - молока даёшь ты мало,
срёшькакаешь аж по ведру...
А картинка классная! Спасибо за публикацию!
Браво работникам шоколадного цеха!
Вы не устаете смешить людей степенью своей умственной отсталости!
кадровкоментів працює. Вже 7 сторінок наклепали.
Не подскажешь, почему некоторые патриоты шоколадного цеха наотрез отказываются назвать путина хуйлом?
Зато тебя не удивляют боты резко забывшие русский язык и строчащие посты во имя шоколадного коллаборанта на украинском. Хотя совсем недавно вы писали на русском языке. Гугл, все помнит.
Так шо там насчет твоего коллеги Denis Fedotov? Почему он наотрез отказываются назвать путина хуйлом?
Давай, придумывай отмазку ольгинцу, а я спать пошел! В отличие от вас, мне утром на работу.
Патриёт шоколадной дупы, неоднократно оказывается написать два слова о злейшем враге Украины.
Может он патриёт этого самого "путина" который хуйло?
"Это не народ?! - Это хуже народа: это лучшие люди города!"
https://www.youtube.com/watch?v=CGawloPy2HY
І сидіти перед тєліком і попірдувати, а не ультиматуми країні ставити.
"Месія" прителіпається з країни тюльпанів рай своїм тупим баранам робить.
Господи, скільки глупоти серед людей ...
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві… Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани…
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Дивитись, плакать - і мовчать!
Это разновидность Путинского вируса «JULIA», который уже много лет тому внедрился в Верховную Раду Украины. Отличительная его черта и особенность которой является способность к саморепликации и засеранию мозгов людей Украины рашистской идеологией. В дополнение к этому он может повреждать или полностью уничтожать мозги подконтрольных ему людей. Этот VIRUS «JULIAA» был запущен и зараженный Путинской КГБшной пропагандой для уничтожения Украины.
В 1986 г, будучи студентом, я мог пообедать на 2.50 руб.
О.
А стипендия сколько же у тебя была , сынок ?
10 рублей или 15 ?
Сволота брехлива.
Щоб твоєї ноги в Україні не було, покидьок.
Так что терпеть придется митингуюшим "до дома, до хаты", чтобы опохмелиться.
поехавшие
по-твоему, они хотят "профанацию, лохотрон, подтасовки, манипуляции, фальсификации."?
По Киеву ходит кучка несчастных, потерянных, обманутых людей.
Что-то кричат, плачут, угрожают, ищут своего кумира.
Машут растепанными стягами из трусов.
Почему никто не догадался дать Михо дудочку чтобы они могли последовать за ним на звук?
Как им теперь жить? Вы забрали у них самое светлое.
Нет, не самого Михо.
Вы забрали веру в СКАЗКУ!
Сказку, в которой не нужно работать, где можно отобрать у тех, кто богаче и раздать им.
Сказку, в которой импичмент решит все проблемы, не станет коррупции, взяток, разрешат копать янтарь, носить через границу контрабанду, ввозить без растаможки авто, АТО назовут войной и от этого сразу наступит мир, и налоги будут не нужны...
Вы разрушили сказку своими выкриками, что нужно жить по закону и работать.
ВЕРНИТЕ СКАЗКУ ВЗАД!
ТВАРИ ПОРОХОБОТСКИЕ!»
© Андрій Карпов