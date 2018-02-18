 Резолюция "Марша за будущее": Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал ZIK.

Виктор Чумак ("Хвиля") зачитал обращение, подписанное, кроме спикера, Василием Гацько ("Демальянс"), Анатолием Гриценко ("Громадянська позиція"), Дмитрием Добродомовым ("Народный контроль", Николаем Катеринчуком ("Европейская партия"), Юлией Тимошенко ("Батьківщина"), Андреем Садовым ("Самопоміч"), Олегом Тягнибоком (ВО "Свобода"), Давидом Сакварелидзе ("Дух нових сил"), Егором Фирсовым ("Альтернатива"). В нем высказано требование вернуть в Украину Михеила Саакашвили, а также покарать виновных в противоправных действиях.

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Участники "Марша за будущее" приняли резолюцию, одно из требований которой - немедленная отставка президента Украины Петра Порошенко, а также проведение досрочных президентских и парламентских выборов. В связи с этим, в частности, продлен сбор подписей за отставку президента Украины.

Планируется создать "антикризисное правительство", "переходный парламент" на один год. "Это должен быть переходный временный парламент на один год, который не сможет больше обмануть украинцев, куда пройдут 300 человек, то есть конституционные большинство, и за один год примут все необходимые изменения в Конституцию и все законы, которые позволят изменить систему в нашей стране. Мы больше не позволим приходить на пять лет, обманывать, ничего не делать", - зачитала со сцены Ольга Галабала.

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Также она рассказала о создании комитетов гражданского сопротивления. Туда смогут войти все желающие, "в комитет должен входить человек от каждого многоквартирного дома". "Для тех кто готов немедленно действовать - при комитетах создаются Группы прямого действия, которые будут осуществлять цивилизованное давление на прислужников режима Порошенко: коррумпированных судей, прокуроров, чиновников; продолжать мирное давление на парламент и пикетирование Петра Порошенко с требованием его отставки", - сообщила Галабала.

Во время митинга в Киеве было прямое включение Михеила Саакашвили из Нидерландов. Политик анонсировал представление "своего кандидата в президенты от народа", а также кандидатов в парламент и правительство.

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Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания в Польшу, во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

18 февраля в 12:00 в парке Шевченко начался "Марш за будущее". Нарушений правопорядка во время акции не зафиксировано. Правоохранители насчитали 3 тысячи участников, организаторы - "десятки тысяч".