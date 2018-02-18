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 Политика Украины, Киевские новости
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 Резолюция "Марша за будущее": Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы. ВИДЕО+ФОТО

Пятый "Марш за будущее" прошел сегодня в Киеве. В связи с торжествами по случаю Дня Небесной Сотни многие улицы были перекрыты, поэтому акция прошла на Михайловской площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал ZIK.

Виктор Чумак ("Хвиля") зачитал обращение, подписанное, кроме спикера, Василием Гацько ("Демальянс"), Анатолием Гриценко ("Громадянська позиція"), Дмитрием Добродомовым ("Народный контроль", Николаем Катеринчуком ("Европейская партия"), Юлией Тимошенко ("Батьківщина"), Андреем Садовым ("Самопоміч"), Олегом Тягнибоком (ВО "Свобода"), Давидом Сакварелидзе ("Дух нових сил"), Егором Фирсовым ("Альтернатива"). В нем высказано требование вернуть в Украину Михеила Саакашвили, а также покарать виновных в противоправных действиях.

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Участники "Марша за будущее" приняли резолюцию, одно из требований которой - немедленная отставка президента Украины Петра Порошенко, а также проведение досрочных президентских и парламентских выборов. В связи с этим, в частности, продлен сбор подписей за отставку президента Украины.

Планируется создать "антикризисное правительство", "переходный парламент" на один год. "Это должен быть переходный временный парламент на один год, который не сможет больше обмануть украинцев, куда пройдут 300 человек, то есть конституционные большинство, и за один год примут все необходимые изменения в Конституцию и все законы, которые позволят изменить систему в нашей стране. Мы больше не позволим приходить на пять лет, обманывать, ничего не делать", - зачитала со сцены Ольга Галабала.

Также смотрите: Акция сторонников Саакашвили: участники собрались под зданием ВР (обновлено). ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также она рассказала о создании комитетов гражданского сопротивления. Туда смогут войти все желающие, "в комитет должен входить человек от каждого многоквартирного дома". "Для тех кто готов немедленно действовать - при комитетах создаются Группы прямого действия, которые будут осуществлять цивилизованное давление на прислужников режима Порошенко: коррумпированных судей, прокуроров, чиновников; продолжать мирное давление на парламент и пикетирование Петра Порошенко с требованием его отставки", - сообщила Галабала.

Во время митинга в Киеве было прямое включение Михеила Саакашвили из Нидерландов. Политик анонсировал представление "своего кандидата в президенты от народа", а также кандидатов в парламент и правительство.

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Резолюция Марша за будущее: Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы 01Резолюция Марша за будущее: Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы 02

Также читайте: "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко

Резолюция Марша за будущее: Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы 03Резолюция Марша за будущее: Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы 04Резолюция Марша за будущее: Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы 05

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания в Польшу, во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

18 февраля в 12:00 в парке Шевченко начался "Марш за будущее". Нарушений правопорядка во время акции не зафиксировано. Правоохранители насчитали 3 тысячи участников, организаторы - "десятки тысяч"

Источник: https://censor.net.ua/n3051115
 
 
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Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6007

Андрей Маршал
about an hour ago

Сегодня в Киеве был Марш...
Как не закрывала власть 6 станций метро, но люди пришли.
А так же пришли и властьоблизывающие провокаторы.
Например, Мирослав Олешко. Ранее видел его видео с предыдущих митингов, но понятия не имел "как это работает". А вот сегодня увидел воочию...
Возле университета Шевченка Мирослав обнимался с Зозулей (глава управления патрульной полиции Киева), смеялись, показывали пальцем на митингующих. После этого Мирослав Олешко получил в охрану полицейских как в штатском так и в форме - и пошли в толпу Марша. Искали асоциальные лица на марше, паясничал с кричалками и фотографировался на фоне граждан, бегал влево-вправо к журналистам и фотографировался на их фоне.. И вся свита полицейских так же бегала с ним и за ним.
Но более интересным был полицейский, охранявший Олешко и компанию со спины.. Все 2 часа марша ходил на расстоянии 2-3 метров сзади за Олешко и охранял свой "объект".
И угадайте кто это?)) Конечно, Вадик Гумен, который занимался разгоном всех акций протеста против Виктора Януковича.
Кто не знает - может ознакомится:
http://roadcontrol.org.ua/node/2928
На Марше не так олешко, как гумена многие узнали, порывались морду набить - но я останавливал... Смысл? Мало ли патриотов по тюрьмам и СИЗО? А "эти" - не утонут...

P.S. И 4 года прошло - а у власти и методы все те же (закрыть станции метро), да и милиционеры/полицейские все те же...
P.P.S. Мирослав Олешко выложил видео, как он, сам один, впереди колоны кричит кричалки "відставка, Міша!" и мол такой герой.... Когда я написал ему комментарий - "Почему ж 5-6 охраняющих его ментов не показывает и вадика гумена за спиной?", то сразу удалил мои комментарии и заблокировал... Вот такая она демократия, "постмайданная"....
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Який може бути імпічмент-на нари!!!!Дорога кожна хвилина-летимо в прірву!!!!!!!!
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кацапет успокойся ты спалишься в чистую!
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В Кремле беснуются. Порошенко дал жару Путину
https://www.youtube.com/watch?v=F3nmaacHcd0

Смотреть до конца. Очень важно о Тимошенко
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Спасибо за видео. Та большую часть этих вот - или проплаченных, или просто недалеких, что пасутся и гадят на Цензоре, такое не заинтересует. Казалось бы - "плохая власть" и "великолепная оппозиция" - кого должен поддерживать кремль? Или они так хотят развития независимой Украины, что двумя руками поддерживают ту же Тимошенко, или Саакашвили, что одним рывком, за 70 дней преобразует страну? Может, они должны всеми силами тянуть Порошенко, раз при нем так плохо? Когнитивный диссонанс, однако!
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На фотках совковый хлам в побитых молью шапках, где нашли таких убогих людей?
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Саакашвілі підтримують самі пенсіонери. Просто вони сподіваються що він дасть їм таку саму пенсію як і в його бабусі.
А що- сама реклама на ;Інтері; обходилася йому в мільйон в день. А апартаменти? Вояжі? Дорогі ресторани?
І все це, як він правдиво заявляє, на бабусину пенсію!
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МОЛОДЬ ЗА 200 грн. ЗА пердиІМПІЧМЕНТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 9861

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Такі як ти і твій Президент довели до убогості хороших людей!!!!
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Комитеты Швондеров Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 9981
Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 8200
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комитеты ""Абырвлаг"...)
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что-то ты ржавой селёдкой питаешься...)
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итак, подводя итоги дняпохождений, можно сказать словами давнишней детской истины:
что-то я тебя корова толком не пойму - молока даёшь ты мало, срёшькакаешь аж по ведру...
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кацапы вы дебилы если мы украинцы не "любим" юлю михо и д.р. это не значит что мы любим Пороха! понятно? придурки тупорылые!
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Шо, даже это поц - шарик вас опустил? Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 8713
А картинка классная! Спасибо за публикацию! Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6484
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После моего поста, до тупых порохоботов дошло что они сами над собой издеваются и они заспамили собственный пост с картинкой!
Браво работникам шоколадного цеха! Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 7065
Вы не устаете смешить людей степенью своей умственной отсталости!
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А теперь вперпёд с михо сносить "ёлки" Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 3146 Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6836
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Кузніца кадров коментів працює. Вже 7 сторінок наклепали.
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Работа у минстеця такая.
Не подскажешь, почему некоторые патриоты шоколадного цеха наотрез отказываются назвать путина хуйлом? Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 3510
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А деякі патріоти ніколи не пишуть українською
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Тебя удивляют русскоязычные украинцы?
Зато тебя не удивляют боты резко забывшие русский язык и строчащие посты во имя шоколадного коллаборанта на украинском. Хотя совсем недавно вы писали на русском языке. Гугл, все помнит. Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6599
Так шо там насчет твоего коллеги Denis Fedotov? Почему он наотрез отказываются назвать путина хуйлом?
Давай, придумывай отмазку ольгинцу, а я спать пошел! В отличие от вас, мне утром на работу.
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так шо там с "ёлками" как звал саварелидзе Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 4180
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Некоторые, что пишут по-украински, такие же "патриоты" Украины, как из путина (который хуйло, окурок, дебил, разваливший собственную страну и т.п.) - друг и радетель. Одного поля ягідки, тільки значно підліші і підступніші.
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Ви вже задрали своїм хуйлом. Як би мене так запитали я б теж не написав. Принципово.
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Не убедительная отмазка!
Патриёт шоколадной дупы, неоднократно оказывается написать два слова о злейшем враге Украины.
Может он патриёт этого самого "путина" который хуйло?
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Ну то вже в нього запитай чому він пише тільки путін. Мені самому підозріло як він до всіх досіпується. Я б йому відповів. Це схоже як раніше тут у кожного питали чий Крим.
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Хто тепер 5-ть копійок питає-офшори подавай,та на Мальдіви чартер інкогніто замовляй.Проте,петюшня барижна й за 5-ть копійок вдавиться-зомбовані коричевими чумо-очками й гімно за шоколад сприймають.Співчуваю хворим на голову!
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А шо тут роблять гамериканці? До речі, коли вже дасте Джавеліни?
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"Убить дракона".
"Это не народ?! - Это хуже народа: это лучшие люди города!"

https://www.youtube.com/watch?v=CGawloPy2HY

Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6069
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Цим леворуцінерам час грязеві ванни приймати. Звикати до землі.
І сидіти перед тєліком і попірдувати, а не ультиматуми країні ставити.
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ну хоть кто-то может объяснить почему Порох должен уйти в отставку? так еще и немедленно!
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Чому ?
"Месія" прителіпається з країни тюльпанів рай своїм тупим баранам робить.
Господи, скільки глупоти серед людей ...
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так ты не был на импотечменте...?)))\в двух словах - вот уйдёт, и сразу наступит рай...\
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Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві… Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани…

Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Дивитись, плакать - і мовчать!
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Все дуже просто - за те, що не виконав те, що обіцяв перед виборами, за постійну брехню і повну контрреволюцію.
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Ну как вы не понимаете, почему! Да потому, что при Порошенко Украине удалось сплотить международное сообщество против нынешней россии. Потому что создается боеспособная армия. Потому что растет ВВП (или кто хотел +10% при военных действиях?). Потому что начались изменения и реформирование многих отраслей. Потому что вырос товарооборот с нормальными странами. Именно поэтому надо срочно менять власть, ведь логично?
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23 граждан Грузии арестованы в ШвецииВ результате трехнедельной операции Lynx по борьбе с организованной преступностью полиция Швеции задержала 53 человека.geomigrant.com
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Если убрать имена, можно подумать что он пишет про Евромайдан.
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С такой поддержкой Порошенко ничего не страшно.
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КГБшный вирус JULIA
Это разновидность Путинского вируса «JULIA», который уже много лет тому внедрился в Верховную Раду Украины. Отличительная его черта и особенность которой является способность к саморепликации и засеранию мозгов людей Украины рашистской идеологией. В дополнение к этому он может повреждать или полностью уничтожать мозги подконтрольных ему людей. Этот VIRUS «JULIAA» был запущен и зараженный Путинской КГБшной пропагандой для уничтожения Украины.
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А П 6d5dcd2e
В 1986 г, будучи студентом, я мог пообедать на 2.50 руб.

О.
А стипендия сколько же у тебя была , сынок ?
10 рублей или 15 ?
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Як згадаю, як оцей зайда терендів-божився, що воно не має політичних амбіцій в Україні ...
Сволота брехлива.
Щоб твоєї ноги в Україні не було, покидьок.
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"Водки мне, конечно, не жаль, тем более что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично." (С "Собачье сердце")

Так что терпеть придется митингуюшим "до дома, до хаты", чтобы опохмелиться.
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а хотелка не треснет у проплоты этой...решать за всех впользу параши за их же деньги...
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Прийняли резолюцію?А тим часом:"Виват,Поросенко!-кричать виблядки розсекреченої в США "чортової дюжини"савушкінців,ольгінців,ригівців ПОП МП"Радіо Свобода-агент кремля,а молдавский барьіга-ангел мира!"П.С.Українці!Дайте гнидам паскудним,рашистам матюгливим,козлякам огидним,баригам мальдівським іншу резолюцію -термін-в 24-и години виместися з України-геть і побачите,де вони будуть!Чи ви не нація,а ганчірка для витирання ніг? https://www.youtube.com/watch?v=qF5_vRbhozY
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а не много ли эта банда хочет я вообще в шоке халявщиков дармоедов..тягныбока и тимоху расстрелять..грузинов выслатть твари какие ...вкатать всех в асфальт..до расскачиваетесь сволочи...
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..люди бьются за свои флаги а нас мучат трамвайные передряги...все старо как мир и рассчитано на полоумных бабок и проплоченых дармоедов аля 17год
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"Перемайданимо намайданене..........."............................
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Выборы в Украине - профанация, лохотрон, подтасовки, манипуляции, фальсификации.
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тогда почему этими поехавшими требуются досрочные выборы?
по-твоему, они хотят "профанацию, лохотрон, подтасовки, манипуляции, фальсификации."?
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А кто станет президентом после порошенко? сейчас самый высокий рейтинг у тимошенко, и скорее всего призидентом станет она, и как мне кажется это обмен шила на мыло,и к тому же есть подозрения что она работает на путина, так что лучше пусть остается порошенко.
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Лолита сегодня ольгинских наняла. Несут какую-то хрень. Не понимая в чем дело.
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Перепуганный коррумпированный олигарх Порошенко, показал западным партнерам главную причинау сегодняшнего закрытия 7 станций киевского метрополитена!

Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 9172
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"Верните нам сказку")))

По Киеву ходит кучка несчастных, потерянных, обманутых людей.
Что-то кричат, плачут, угрожают, ищут своего кумира.
Машут растепанными стягами из трусов.
Резолюція "Маршу за майбутнє": Порошенко повинен піти у відставку, а в Україні - відбутися дострокові президентські й парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6940

Почему никто не догадался дать Михо дудочку чтобы они могли последовать за ним на звук?
Как им теперь жить? Вы забрали у них самое светлое.
Нет, не самого Михо.
Вы забрали веру в СКАЗКУ!
Сказку, в которой не нужно работать, где можно отобрать у тех, кто богаче и раздать им.
Сказку, в которой импичмент решит все проблемы, не станет коррупции, взяток, разрешат копать янтарь, носить через границу контрабанду, ввозить без растаможки авто, АТО назовут войной и от этого сразу наступит мир, и налоги будут не нужны...
Вы разрушили сказку своими выкриками, что нужно жить по закону и работать.
ВЕРНИТЕ СКАЗКУ ВЗАД!
ТВАРИ ПОРОХОБОТСКИЕ!»

© Андрій Карпов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезолюция "Марша за будущее": Порошенко должен уйти в отставку, а в Украине - пройти досрочные президентские и парламентские выборы. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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