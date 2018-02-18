 Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев

"Родился Энвер Аблаев 5 июня 1979 года в городе Чирчик (ныне Узбекистан). С семи лет начал заниматься спортивной гимнастикой. Первым его тренером был Анатолий Мазур, позже - Галина Досова. Уже через полтора года Энвер заинтересовался спортивным фристайлом, как новым видом спорта в Узбекистане и в СССР в частности", - цитирует Цензор.НЕТ facebook-страницу главреда BlackSeaNews Андрея Клименко.
Журналист пишет, когда Энверу было 16 лет, он вместе с родителями переехал в Украину. Поселились в Берегово. Здесь спортсмен окончил общеобразовательную школу, принял украинское гражданство и с 1995 года выступал на этапах Кубка Европы по фристайлу.
"В 1998 году на базе Тисовец (Львовская область) стал победителем спартакиады Украины. В этом же году он пополнил ряды сборной Украины по фристайлу. С 1998 по 2002 годы, одновременно занимаясь спортом, учился в Мукачевском технологическом институте. Позже - в Ужгородском национальном университете. В 2000 году стал серебряным призером этапа Кубка Европы по фристайлу, который проходил в Швейцарии", - говорится в сообщении. Также Аблаев занял четвертое место на этапе Кубка Европы по фристайлу в 2001 году и был 22-я на XIX зимних Олимпийских играх, которые проходили в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году.
"В 2003 году на этапе Кубка мира по фристайлу в Чехии подтвердил звание мастера спорта Украины международного класса. Через два года одержал победу на этапе Кубка мира, который проходил в городе Мадонна-ди-Кампильо. В 2006 году участвовал XX зимних Олимпийских играх, которые проходили в Турине (Италия), на которых занял 11 место. В 2010 году был участникам XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере и Кубка мира по фристайлу в Монт-Габриэле. На XXII зимних Олимпийских играх в Сочи был старшим тренером сборной Украины по фристайлу. Сейчас Энвер Аблаев является главным тренером сборной Украины по фристайлу. Женат. Имеет двоих детей", - резюмирует Клименко.
Напомним, украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле (акробатика). В финальной части он выполнил прыжок, который до сих пор не демонстрировал на соревнованиях. И получил за него 128,51 балла.
Это первая медаль, завоеванная украинской сборной на этой Олимпиаде, первая олимпийская награда в истории украинского фристайла и третье "золото" в истории зимних Олимпиад для Украины. В 1994 году в Лиллехаммере лучшей стала фигуристка-одиночница Оксана Баюл, в 2014-м в Сочи в биатлонной эстафете среди женщин победила украинская сборная. Всего в копилке Украины 8 наград зимних Олимпийский игр.
Слава Украине!
Как можно после этого?
только стараться примазаться к чужой победе.
а наш не мог его столкнуть или ударить - это могла быть провокация, ценой чего могло быть лишение медали за неспортивное поведение, поэтому и поулыбался - только отнеудавшейся провокации русским ещё обиднее, чем от проигрыша
страна такая ОAR?... Нет на глобусе такой.
Только не ржать!!! 😂😂😂 Это Заместитель Председателя Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев (сын Жириновского)
2. ОAR- Ональные Атлеты пидоRuska (народное, реальное)
но столкнулся с пьянством, хамством и жадностью.
Они поехали в Россию, потому что ракеты Arianespace оказались слишком дорогими. Им кто-то сказал, что Россия продает баллистические ракеты со снятым вооружением по 7 миллионов долларов. Маск и Ресси отправились в Россию с намерением купить три ракеты.
Все "деловые встречи" сопровождались водкой. В комнате сидели люди и пере каждым была личная бутылка. Тосты произносились каждые две минуты: "За космос! За Америку! За Америку в космосе!". Когда российские представители приехали к Маску в Лос-Анжелес, все шло так же. Затем они просто попросили 5 тысяч долларов наличными. В субботу. Им нужны были деньги, чтобы провести выходные. Каким образом вы можете добыть 5 тысяч налом в выходные??? Маску пришлось обзванивать знакомых, пока не нашли какого-то менеджера из отеля Mondrian, каковой и выгреб им всю кассу. Часть денег была долларовыми купюрами...
Им предстояло еще две поездки в Россию, но Ресси сказал что не поедет, ему не нравился "бизнес" с русскими. Маск поехал, но взял с собой жену. У него был приготовлен 21 миллион на 3 носителя. "Я подумал, вот это поездка, когда главный инженер русских начал в нас плевать". Русские сказали, что на самом деле они имели ввиду 21 миллион за каждую ракету... Они дразнили Маска - "о, мальчик, у тебя нет денежек?".
Маск сказал, что у него было ощущение, что боеголовки тоже можно было купить, но он решил не интересоваться...
На этом все и закончилось. На обратом пути в Лондон Маск обернулся к Кантреллу через сиденье и сказал: "Я думаю, мы может построить носитель сами".
Daniel Rodriguez7 год · В калужской деревне Никола-Ленивец по случаю Масленицы построили из веток и деревянного мусора 30-метровый католический костел и сожгли его. А теперь ждём рассказов от ватанов про то, что русские самые миролюбивые.
Кстати, а почему не мечеть? Перед Рамзаном извиняться пришлось бы?
Твари.
масленица
это как напасть на Украину и отжать Крым, и при этом скромно молчать про Аляку...)))
У человека всё таки есть жалость..