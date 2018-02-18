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Все про:золото (136) НОК (37) Олимпиада (707) победа (291) Абраменко Александр (1)

 Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев

Энвер Аблаев в фристайле с 1995 года, мастер спорта международного класса, даже завоевал кубок мира в 2005 году. В данный момент - главный тренер сборной Украины по фристайлу.

"Родился Энвер Аблаев 5 июня 1979 года в городе Чирчик (ныне Узбекистан). С семи лет начал заниматься спортивной гимнастикой. Первым его тренером был Анатолий Мазур, позже - Галина Досова. Уже через полтора года Энвер заинтересовался спортивным фристайлом, как новым видом спорта в Узбекистане и в СССР в частности", - цитирует Цензор.НЕТ facebook-страницу главреда BlackSeaNews Андрея Клименко.

Журналист пишет, когда Энверу было 16 лет, он вместе с родителями переехал в Украину. Поселились в Берегово. Здесь спортсмен окончил общеобразовательную школу, принял украинское гражданство и с 1995 года выступал на этапах Кубка Европы по фристайлу.

"В 1998 году на базе Тисовец (Львовская область) стал победителем спартакиады Украины. В этом же году он пополнил ряды сборной Украины по фристайлу. С 1998 по 2002 годы, одновременно занимаясь спортом, учился в Мукачевском технологическом институте. Позже - в Ужгородском национальном университете. В 2000 году стал серебряным призером этапа Кубка Европы по фристайлу, который проходил в Швейцарии", - говорится в сообщении. Также Аблаев занял четвертое место на этапе Кубка Европы по фристайлу в 2001 году и был 22-я на XIX зимних Олимпийских играх, которые проходили в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году.

"В 2003 году на этапе Кубка мира по фристайлу в Чехии подтвердил звание мастера спорта Украины международного класса. Через два года одержал победу на этапе Кубка мира, который проходил в городе Мадонна-ди-Кампильо. В 2006 году участвовал XX зимних Олимпийских играх, которые проходили в Турине (Италия), на которых занял 11 место. В 2010 году был участникам XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере и Кубка мира по фристайлу в Монт-Габриэле. На XXII зимних Олимпийских играх в Сочи был старшим тренером сборной Украины по фристайлу. Сейчас Энвер Аблаев является главным тренером сборной Украины по фристайлу. Женат. Имеет двоих детей", - резюмирует Клименко.

Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев 01

Напомним, украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле (акробатика). В финальной части он выполнил прыжок, который до сих пор не демонстрировал на соревнованиях. И получил за него 128,51 балла.

Это первая медаль, завоеванная украинской сборной на этой Олимпиаде, первая олимпийская награда в истории украинского фристайла и третье "золото" в истории зимних Олимпиад для Украины. В 1994 году в Лиллехаммере лучшей стала фигуристка-одиночница Оксана Баюл, в 2014-м в Сочи в биатлонной эстафете среди женщин победила украинская сборная. Всего в копилке Украины 8 наград зимних Олимпийский игр.

Источник: https://censor.net.ua/n3051114
 
 
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Самый харизматичный тренер на Олимпиаде. Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев - Цензор.НЕТ 1324
Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев - Цензор.НЕТ 3538
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Спасибо, Энвер, за подготовку Олимпийского чемпиона и с победой Вас и Вашего подопечного!
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Желаю, чтобы Энвер воспитал новых чемпионов!
Слава Украине!
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Всё прекрасно,конечно.Только вот обнимашки на пьдестале нашего спортсмена с кацапским...Может это,конечно,слишком придирчиво,но "мыадиннарод" на кацапских сайтах вовсю по этому поводу звучит.
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Росєяне, це потвори без роду і племені !!)))
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втішає те, що каца обернутий, все-таки, нашим прапором...
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Семен_Cеменыч - совет им да любовь.... . Голубки....., один малорос - другой его старший брат московит....
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Семен_Cеменыч - ну пускай они там сами разбираются, кто старший, а кто главный - не будем им мешать....
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Только старший брат чего-то поднялся на ступеньку младшего и с удовольствием обернулся в его флаг. Так и должно быть! Кацу предстоят долгие объяснения в ФСБ.
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Голубки... Это золото для Украины! И тебя гнида волновать не должно поведение Олимпийского чемпиона Украины!
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Владимир Будник - это он гнида и такие ватники как ты.... Кого он в флаг заворачивает?...

Как можно после этого?

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пошел на х"й! Украина страна мирных и добрых людей!
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Владимир Будник - пошел на х-й ты, твоя мама, папа, твои дедушка с бабушкой и все твое остальное стадо....
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Давай! Ты уже под Зайцево? Горловку освобождаешь?
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Лео, удалишь сам или просить админа выписать тебе заслуженный бан?
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Alexandr Slavich - бан, а за что? Я здесь бабло не зарабатываю что бы переживать.... Админ и модераторы все читают сами в режиме он-лайн... Удалят или в бан ну и ладно... Давай по быстрому проси админа Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев - Цензор.НЕТ 4364 Угрожает он....
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Таких не банят) В Горловке не люди... Такие как ты нужны.
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Бан за размещение фото погибших украинских военнослужащих, в качестве издёвки над которыми свинособаки бросили украинский флаг сверху.
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так а что русским ещё остаётся делать в такой ситуации ?
только стараться примазаться к чужой победе.
а наш не мог его столкнуть или ударить - это могла быть провокация, ценой чего могло быть лишение медали за неспортивное поведение, поэтому и поулыбался - только отнеудавшейся провокации русским ещё обиднее, чем от проигрыша
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Смотрю Олимпиаду. А что за
страна такая ОAR?... Нет на глобусе такой.
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Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев - Цензор.НЕТ 8690

Только не ржать!!! 😂😂😂 Это Заместитель Председателя Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев (сын Жириновского)
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Так фамилия Жирика === Эйдельште́йн ==== "Я за бедных я за русских"
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1. ОAR- весло, гребец (англ)
2. ОAR- Ональные Атлеты пидоRuska (народное, реальное)
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Так тримати ,козарлюги!!! Слава Україні!!!))
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тим часом мельдонієць з 404 спалився на допінгу
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він сказав, що йому в напій свої ж підмішали...
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аякже, міровой заговор, жидомасони напісяли мельдонія в банку русскага чілавєка
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Маск собирался покупать ракеты в паРашке,

но столкнулся с пьянством, хамством и жадностью.

Они поехали в Россию, потому что ракеты Arianespace оказались слишком дорогими. Им кто-то сказал, что Россия продает баллистические ракеты со снятым вооружением по 7 миллионов долларов. Маск и Ресси отправились в Россию с намерением купить три ракеты.

Все "деловые встречи" сопровождались водкой. В комнате сидели люди и пере каждым была личная бутылка. Тосты произносились каждые две минуты: "За космос! За Америку! За Америку в космосе!". Когда российские представители приехали к Маску в Лос-Анжелес, все шло так же. Затем они просто попросили 5 тысяч долларов наличными. В субботу. Им нужны были деньги, чтобы провести выходные. Каким образом вы можете добыть 5 тысяч налом в выходные??? Маску пришлось обзванивать знакомых, пока не нашли какого-то менеджера из отеля Mondrian, каковой и выгреб им всю кассу. Часть денег была долларовыми купюрами...

Им предстояло еще две поездки в Россию, но Ресси сказал что не поедет, ему не нравился "бизнес" с русскими. Маск поехал, но взял с собой жену. У него был приготовлен 21 миллион на 3 носителя. "Я подумал, вот это поездка, когда главный инженер русских начал в нас плевать". Русские сказали, что на самом деле они имели ввиду 21 миллион за каждую ракету... Они дразнили Маска - "о, мальчик, у тебя нет денежек?".

Маск сказал, что у него было ощущение, что боеголовки тоже можно было купить, но он решил не интересоваться...

На этом все и закончилось. На обратом пути в Лондон Маск обернулся к Кантреллу через сиденье и сказал: "Я думаю, мы может построить носитель сами".
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Автор поста, конечно, злится, а я ору! Это ж какими Ебо...нитовыми нужно быть, бля?! .
Daniel Rodriguez7 год · В калужской деревне Никола-Ленивец по случаю Масленицы построили из веток и деревянного мусора 30-метровый католический костел и сожгли его. А теперь ждём рассказов от ватанов про то, что русские самые миролюбивые.
Кстати, а почему не мечеть? Перед Рамзаном извиняться пришлось бы?
Твари.Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев - Цензор.НЕТ 4768
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дебіли не знають, що сьогодні найбільше людей, що сповідують католицизм,мешкає у Латинській Америці..
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Вот больше чем уверен, что там многие получили оргазм от осознания того, как они отомстили этим действом проклятым англо-саксам, не догадываясь, что и амеры и англичане, да и немцы ( прародина англо-саксов) все протестанты.
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И вообще. Говорите в Латинской Америке? Ну вот же она - мстя!!!
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не мечеть, потому что сцыкотно, за мечеть можно о огрести....
это как напасть на Украину и отжать Крым, и при этом скромно молчать про Аляку...))) Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев - Цензор.НЕТ 784
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Добре, що зараз тут нема ксенофобів😯
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Позорный Цензор как и Фейсбук молчал весь день только про чемпиона все репостят - уебки все на зарплате минстеця ...
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О чём молчит, славик? Об импичментастах? Так пролистай ленту новостей - там есть про ваши походеньки. Что тебе ещё должно быть?
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Він шукає залишки їди після того обіду😀
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Каку хотел сделать сопернику. Чтобы того в ФСБ отдубасили...
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он ему сочувствовал..
У человека всё таки есть жалость..
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кацапы радуются в интернетах как Абраменко чуть не расцеловывался на пьедестале с кацапом Буровым занявшим третье место по фристайлу. И да подруга Абраменко русская Орлова и выступала на этой же олимпияде за сборную кацапии (которой как бы нет) и заняла восьмое место. Так что единственный наш чемпийон с гнильцой оказался .
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Крымско-татарского происхождения, но вырос в Закарпатье !!!! Так что наша область тоже приложилась к победе !!!! Гип-гип - УРААААААААААААА
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Закарпаття це багатонаціональна земля. Але не кажіть це ксенофобам👳
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Вот, молотчаги, умнички, красавцы. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Цензор.НЕТНовостиСпортТренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев
 
 
 
 
 
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