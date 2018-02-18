 Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев

"Родился Энвер Аблаев 5 июня 1979 года в городе Чирчик (ныне Узбекистан). С семи лет начал заниматься спортивной гимнастикой. Первым его тренером был Анатолий Мазур, позже - Галина Досова. Уже через полтора года Энвер заинтересовался спортивным фристайлом, как новым видом спорта в Узбекистане и в СССР в частности", - цитирует Цензор.НЕТ facebook-страницу главреда BlackSeaNews Андрея Клименко.

Журналист пишет, когда Энверу было 16 лет, он вместе с родителями переехал в Украину. Поселились в Берегово. Здесь спортсмен окончил общеобразовательную школу, принял украинское гражданство и с 1995 года выступал на этапах Кубка Европы по фристайлу.

"В 1998 году на базе Тисовец (Львовская область) стал победителем спартакиады Украины. В этом же году он пополнил ряды сборной Украины по фристайлу. С 1998 по 2002 годы, одновременно занимаясь спортом, учился в Мукачевском технологическом институте. Позже - в Ужгородском национальном университете. В 2000 году стал серебряным призером этапа Кубка Европы по фристайлу, который проходил в Швейцарии", - говорится в сообщении. Также Аблаев занял четвертое место на этапе Кубка Европы по фристайлу в 2001 году и был 22-я на XIX зимних Олимпийских играх, которые проходили в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году.

"В 2003 году на этапе Кубка мира по фристайлу в Чехии подтвердил звание мастера спорта Украины международного класса. Через два года одержал победу на этапе Кубка мира, который проходил в городе Мадонна-ди-Кампильо. В 2006 году участвовал XX зимних Олимпийских играх, которые проходили в Турине (Италия), на которых занял 11 место. В 2010 году был участникам XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере и Кубка мира по фристайлу в Монт-Габриэле. На XXII зимних Олимпийских играх в Сочи был старшим тренером сборной Украины по фристайлу. Сейчас Энвер Аблаев является главным тренером сборной Украины по фристайлу. Женат. Имеет двоих детей", - резюмирует Клименко.

Напомним, украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле (акробатика). В финальной части он выполнил прыжок, который до сих пор не демонстрировал на соревнованиях. И получил за него 128,51 балла.

Это первая медаль, завоеванная украинской сборной на этой Олимпиаде, первая олимпийская награда в истории украинского фристайла и третье "золото" в истории зимних Олимпиад для Украины. В 1994 году в Лиллехаммере лучшей стала фигуристка-одиночница Оксана Баюл, в 2014-м в Сочи в биатлонной эстафете среди женщин победила украинская сборная. Всего в копилке Украины 8 наград зимних Олимпийский игр.