 41 случай заболевания гепатитом А зарегистрирован на Харьковщине, - Госпродпотребслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления Госпродпотребслужбы.
По состоянию на 16.02.2018 зарегистрирован 41 случай заболевания, в т.ч. 19 у детей.
"В связи с выявлением отклонений качества питьевой воды из индивидуальных колодцев в пос. Андреевка от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям организовано проведение дезинфекции колодцев, для чего используются современные дезинфицирующие средства. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев", - говорится в сообщении.
Все работы проводятся бесплатно за счет местного бюджета.
- с вами поручик, хоть из колодца.
- так там гепатит.
- ну не триппер же.
- у вас есть воды?
- не воды, а вода...
- тогда дайте мне вода!
- не вода, а воды.
- да я вижу у вас хрен напьёшься!