 41 случай заболевания гепатитом А зарегистрирован на Харьковщине, - Госпродпотребслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления Госпродпотребслужбы.

По состоянию на 16.02.2018 зарегистрирован 41 случай заболевания, в т.ч. 19 у детей.

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"В связи с выявлением отклонений качества питьевой воды из индивидуальных колодцев в пос. Андреевка от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям организовано проведение дезинфекции колодцев, для чего используются современные дезинфицирующие средства. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев", - говорится в сообщении.

Все работы проводятся бесплатно за счет местного бюджета.

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