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 41 случай заболевания гепатитом А зарегистрирован на Харьковщине, - Госпродпотребслужба

В Харьковской области продолжается вспышка вирусного гепатита А в Балаклейском районе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления Госпродпотребслужбы.

 По состоянию на 16.02.2018 зарегистрирован 41 случай заболевания, в т.ч. 19 у детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 человек, в том числе 14 детей, заболели гепатитом А на Харьковщине, - Госпродпотребслужба

"В связи с выявлением отклонений качества питьевой воды из индивидуальных колодцев в пос. Андреевка от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям организовано проведение дезинфекции колодцев, для чего используются современные дезинфицирующие средства. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев", - говорится в сообщении.

Все работы проводятся бесплатно за счет местного бюджета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051113
 
 
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нужно срочно делать прививки от кори..не..?
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- графиня, давайте уединимся, и выпьем... воды.
- с вами поручик, хоть из колодца.
- так там гепатит.
- ну не триппер же.
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***
- у вас есть воды?
- не воды, а вода...
- тогда дайте мне вода!
- не вода, а воды.
- да я вижу у вас хрен напьёшься!

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Так розумію, колодязі не нові, тобто з них раніше брали воду і ніякого гепатіту не було, шукаєм що змінилось за цей час.
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Значит люди пьют воду с фекалиями, комунальщиков под суд
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия41 случай заболевания гепатитом А зарегистрирован на Харьковщине, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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