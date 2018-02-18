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 Политика Украины
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Все про:история (1368) МИД (4397) Польша (4150) сотрудничество (610) Чапутович (13)

 Спор об истории не должен ослабить связи между поляками и украинцами, - МИД Польши

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович утверждает, что он не хочет, чтобы исторические споры ослабляли связи польского и украинского обществ.

Министр был участником субботней перемышльской конференции "Европа Карпат", во время которой парламентарии, представители органов местного самоуправления и эксперты обсуждали будущее Центральной и Восточной Европы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

В эфире TVP Info руководитель польской дипломатии выразил надежду, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной: "Речь идет о том, чтобы общества могли знакомиться друг с другом, чтобы могли познавать свои аргументы, чтобы историки могли вести дискуссии на эти темы, и чтобы это не было препятствием в двусторонних взаимоотношениях. Я хочу повторить: стратегически, по территориальной целостности Украины, защите Украины, поддержки в ее споре с Москвой и для проевропейской ориентации Украины - нет никаких сомнений", - подчеркнул глава МИД Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша - стратегический партнер Украины и адвокат в вопросе европейской интеграции, - Порошенко

Министр отметил, что в Перемышле обговаривалась тема укрепления связей польского и украинского общества. Это касалось, в частности, открытости Польши к экономическому сотрудничеству, присутствия украинцев, работающих и обучающихся в Польше, а также идеи создания очередного пункта пересечения границы.

В конференции "Европа Карпат", которая в субботу состоялась в Перемышле, приняли участие представители Украины, Словакии, Чехии, Болгарии, Венгрии.

Также читайте: "Антибандеровский закон" препятствует историческим дискуссиям в Польше с украинскими учеными, - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/n3051111
 
 
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сами насрали в свои штаны...а кричат шо это усе Бандера))))))
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Поляки були, є й завжди будуть ворогами україни та українців.
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москалику...УКРАЇНА пишеться з великої!!!
це імя твого татка з малої....
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Ти не там москалів шукаєш. Зверни увагу на шоколад...
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Ніхто так звіряче не знущався над українцями, як поляки. Про які такі "зв'язки з українцями" говорить цей тип?
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Это как понять? "Мы вам в морду плюнули, а вы утритесь?!"
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Правильно, нечего нам спорить!

Лучше вместе долбанем по Москве!
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Вы бы еще с гнилыми мадярами предложили по Москве долбануть. Кроме Канады, у нас друзей нет, еще есть возможный и сильный союзник США, все остальное - вымысел.
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поляки зараз зацікавлені у нашій робочій силі..але якщо буде нагода, не дай Боже, то вдарять у спину..так вже було з Чехословаччиною у 1938-му..кара їх наздогнала менш ніж через рік..
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Это называется, оказывается, "спор об истории"? Подлые людишки, как и венгры.
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Поляки до сраки. Ще 20 років тому мені ветерани в Америці казали,що поляки такі самі вороги України як і москалі і мені тоді це було чути дещо дивно, але тепер я переконуюсь в їхній правоті.
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Че там спорить? Особенно после того как вы во времена Богдана Хмельницкого опустились. Вот и расскажите как вы тогда к украинцам относились и было ли за что козакам ваши бошки отрезать...
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Если-бы тогда на выручку полякам не пришли "полки литовские" (да-да, предки теперешних беларусов - об их участии в подавлении восстания под управлением Богдана Хмельницкого, надо ещё разобрать... ), Речи Посполитой пришла бы "ЖОПА". Очень большая и окончательная, на полтора века ранее, чем это случилось...... Потому что к тому времени польская шляхта умела саблями только в "шинках" махать да "Слово гонору!" орать... Их спасли.. Чем они отблагодарили?! Тем, что купили магнатов беларусских, "ополячили" полностью, "окатоличили", сделали врагами собственного народа, и "вытоптали" шляхту беларусскую "в пень"? Результат виден и сегодня... Беларусская кобыла стоит в "шорах", и, потряхивая головой, звенит "московской уздечкой"...
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Будем справедливыми, верхушка украинской знати в свое время помогла полякам уничтожить ВКЛ, тут другой интересно, что там делают болгары, и где румыны, если уж по Карпатам смотреть.
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Вот почему-то, я и не собираю "друзей"! Верхушка украинской знати ВКЛ не уничтожала... Она просто "продалась"... Вишневецкие, Кисели... Но в Украине их место заняла "казацкая старшина"(во времена Владимира это были "бояре от сохи" (вспомните былину о Микуле Селяниновиче"...)... А в Беларуси она не возникла - негде было "развернуться". Подавление восстания Северина Наливайко полностью погасило всё. А потом пришло время Хмельницкого ...И тут сработала пропаганда - пообещали "волю". Народ попёр... В результате - куча погибших, покалеченных,Украина в составе Московии, "воли" нет, "пошли все нахер"... Прямо, как сейчас...
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Друзі тут ні до чого, у вас своя думка, в мене своя, може джерела різні.
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Хоче чи не хоче Чапутович, але антибандерівський закон вже шкодить відносинам України і Польщі.
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а пшеки как и кацапы, нагадят и потом предлагают все плохое забыть...
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Я в розмові з поляками побачив, що вони не чують співрозмовника і наполягають лише на своєму баченні історії. Але відміну від кацапів є, бо в Польщі чисто і відсутнє хамство.
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"Малороссія", "Малопольска" - різницю бачите? я - ні... Той самий "имперский делёж"... А наша думка - "по боку"...
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це називається: спочатку чудим, потім думаєм
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керлінгіста зі збірної рогатих зловили на допінгу... знову мельдоній
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Ну так переважна більшість українців, як і поляки - нненавидять ублюдків.......................
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да кацапов везде ненавидят - они ублюдки...\Андруша прав...\)))
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Он як буває, Андрюша почав ненавидіти русню, мабуть пару срібляків недодали.
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Та пошли вы, обосрались и в друзья лезете...
Сегодня венгр по телику тоже рассказывал - типо меняйте законы и ставьте в правительство венграм нужных - и "мы же братья" прямым текстом...

Как задрала вся эта обоссанная срань, лезущая в братья...
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Спочатку навалили купу, а потім хочуть прибрати наслідки пшикаючи дезодорантиком. "Адвокати", мля...
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***
Стенька Разин просыпается с похмелья. Кричит:
- Есаул!
Подбегает есаул:
- Чего надо?
- Что вчера было то?
- Да княжну утопил.
- Та ты шо? За что?
- А так просто!
- Хрен с ней, с княжной! Что еще было?
- Деревеньку соседнюю спалил.
- Да? За что?
- Да мужики с тобой пить отказались.
- Большая деревенька то?
- Да восемь сотен дворов.
- Хрен с ней, с деревенькой. Что еще было?
- Да ничего особенного: обпился маленько, песни орал... матерился.
- Это уж совсем плохо.
- Да чего плохого то?
- Матерился же... ой, как перед коллективом неудобно.
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Все добре Василь, але на московії дєрєвєнька на 800 хат це мегаполіс.. Суперечка про історію не повинна послабити зв'язки між поляками і українцями, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 7579
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Повірю словам Чепутовича, але після того як Сейм визнає операцію "Вісла" геноцидом українців і покається за всі вчинені пілсудчиками злочини перед людством.
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А скажите пожалуйста сколько украинцев погибло за время акции "Висла" ?
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польша болеет...то ли левым экстремизмом,то ли правым радикализмом.с осложнениями на вяличие,псякрев.но ничо,упадет температура,выздоровеет.чай не рашка какая,где можно бесконечно подкармливать такие вещи,сдирая деньгу с овцеподобного стада.да и бесконтрольных родовищ нефти-газа нетути.
прогонят этих праволевых,придут центристы и все будет хорошо.
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то який антибіотик запропонуєш пшека від рашистської злоякісної пухлини?і хто їм"дохтур"...?
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в этом, вся, пшековская сущность. Демонстративно и с важным, гордым видом, на..рать на стол, а потом, "ой, а кто это сделал!" мышебратья, давайте вместе, все это жрать.
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невже я чую голос розуму. Дуже сподіваюся, що то саме так, а не пусті слова, які хочуть почути у світі
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Навряд чи то розум☺ Скоріше розуміння неминучої втрат.
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Права рука не знає що робить ліва. Збоку це все виглядає як приступ шизофренії.
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Просто вяликими стать страх как хоцца!
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если спору Польщи и Украины аплодирует куйло.то этот спор ослабит и Польщу и Украину(любой спор есть действие лукавого)
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===У зверненні до чехословацького посла міністр Ю.Бек писав, що «Варшава більше не може вірити чеському уряду, тому нормалізація відносин між країнами може відбутися тільки за у мов територіальних поступок на користь Польщі, а саме Тешинської та Фріштатської областей в десятиденний термін. І зазначив, що для «захисту інтересів і честі нашої держави, польський уряд не зупиниться перед найбільшим ризиком. У разі відмови або відсутності відповіді, Варшава вважатиме чехословацький уряд єдиним відповідальним за «наслідки»(!).===

Поляки не меняются. Ставят ультиматум и считают себя жертвами. Просто имперский угар. Гитлер тоже считал себя обороняющимся.
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.....
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби ж їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Отак і ви прочитайте,
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима!
Щоб ви розпитали
Мучеників: кого, коли,
За що розпинали!?
......
Т.Г.Шевченко
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для того, чтобы история не становилась преградой в развитии отношений, оставьте её историкам - тупо исключите эти темы из общественно-политической повестки дня лет на 20, а там, после войны можно будет спокойнее это обсуждать, а не когда мы на шпагате сидим.
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поляки были кацапамии остались ватными падлюками с с элементами европейской толерантности Суперечка про історію не повинна послабити зв'язки між поляками і українцями, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 5205
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Треба ще, у поляков трамваев закупить мабуть.На мировую так сказать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпор об истории не должен ослабить связи между поляками и украинцами, - МИД Польши
 
 
 
 
 
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