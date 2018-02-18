 Спор об истории не должен ослабить связи между поляками и украинцами, - МИД Польши

Министр был участником субботней перемышльской конференции "Европа Карпат", во время которой парламентарии, представители органов местного самоуправления и эксперты обсуждали будущее Центральной и Восточной Европы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

В эфире TVP Info руководитель польской дипломатии выразил надежду, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной: "Речь идет о том, чтобы общества могли знакомиться друг с другом, чтобы могли познавать свои аргументы, чтобы историки могли вести дискуссии на эти темы, и чтобы это не было препятствием в двусторонних взаимоотношениях. Я хочу повторить: стратегически, по территориальной целостности Украины, защите Украины, поддержки в ее споре с Москвой и для проевропейской ориентации Украины - нет никаких сомнений", - подчеркнул глава МИД Польши.

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Министр отметил, что в Перемышле обговаривалась тема укрепления связей польского и украинского общества. Это касалось, в частности, открытости Польши к экономическому сотрудничеству, присутствия украинцев, работающих и обучающихся в Польше, а также идеи создания очередного пункта пересечения границы.

В конференции "Европа Карпат", которая в субботу состоялась в Перемышле, приняли участие представители Украины, Словакии, Чехии, Болгарии, Венгрии.

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