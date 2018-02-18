 Спор об истории не должен ослабить связи между поляками и украинцами, - МИД Польши

Министр был участником субботней перемышльской конференции "Европа Карпат", во время которой парламентарии, представители органов местного самоуправления и эксперты обсуждали будущее Центральной и Восточной Европы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
В эфире TVP Info руководитель польской дипломатии выразил надежду, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной: "Речь идет о том, чтобы общества могли знакомиться друг с другом, чтобы могли познавать свои аргументы, чтобы историки могли вести дискуссии на эти темы, и чтобы это не было препятствием в двусторонних взаимоотношениях. Я хочу повторить: стратегически, по территориальной целостности Украины, защите Украины, поддержки в ее споре с Москвой и для проевропейской ориентации Украины - нет никаких сомнений", - подчеркнул глава МИД Польши.
Министр отметил, что в Перемышле обговаривалась тема укрепления связей польского и украинского общества. Это касалось, в частности, открытости Польши к экономическому сотрудничеству, присутствия украинцев, работающих и обучающихся в Польше, а также идеи создания очередного пункта пересечения границы.
В конференции "Европа Карпат", которая в субботу состоялась в Перемышле, приняли участие представители Украины, Словакии, Чехии, Болгарии, Венгрии.
це імя твого татка з малої....
Лучше вместе долбанем по Москве!
Сегодня венгр по телику тоже рассказывал - типо меняйте законы и ставьте в правительство венграм нужных - и "мы же братья" прямым текстом...
Как задрала вся эта обоссанная срань, лезущая в братья...
Стенька Разин просыпается с похмелья. Кричит:
- Есаул!
Подбегает есаул:
- Чего надо?
- Что вчера было то?
- Да княжну утопил.
- Та ты шо? За что?
- А так просто!
- Хрен с ней, с княжной! Что еще было?
- Деревеньку соседнюю спалил.
- Да? За что?
- Да мужики с тобой пить отказались.
- Большая деревенька то?
- Да восемь сотен дворов.
- Хрен с ней, с деревенькой. Что еще было?
- Да ничего особенного: обпился маленько, песни орал... матерился.
- Это уж совсем плохо.
- Да чего плохого то?
- Матерился же... ой, как перед коллективом неудобно.
прогонят этих праволевых,придут центристы и все будет хорошо.
Поляки не меняются. Ставят ультиматум и считают себя жертвами. Просто имперский угар. Гитлер тоже считал себя обороняющимся.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби ж їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Отак і ви прочитайте,
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима!
Щоб ви розпитали
Мучеників: кого, коли,
За що розпинали!?
......
Т.Г.Шевченко