 Один украинский воин ранен, наемники применили минометы возле Широкино, Троицкого и Новолуганского, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг применил минометы неподалеку Троицкого и Новолуганского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие у Новоалександровки и Станицы Луганской.

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На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке нашей обороны.

В результате обстрелов наемников РФ один украинский воин получил ранение.

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