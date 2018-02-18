 Один украинский воин ранен, наемники применили минометы возле Широкино, Троицкого и Новолуганского, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг применил минометы неподалеку Троицкого и Новолуганского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие у Новоалександровки и Станицы Луганской.
На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке нашей обороны.
В результате обстрелов наемников РФ один украинский воин получил ранение.
https://www.youtube.com/watch?v=ddUID9vHWIk&t=2s
и 217 ватосов превратились в фарш))))))
так шо...да...ПОВЕСИМ
бо от флага США руское быдло срется под себя стоя)))
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Выздоровления.......
У Мальдивского генералиссимуса от этого пропал аппетит и испортилось настроение.
2. Оккупанты создали "совет крымских татар". Члены этого совета будут рассказывать о процветании крымскотатарского народа в оккупации. Предвижу, что, чем больше будет репрессий, тем громче будет крик о процветании https://ru.krymr.com/a/news/29045350.html . Тем временем Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что участники т.н. "крымскотатарского флешмоба в поддержку путина", который якобы "спонтанно" прошел в Симферополе 17 февраля, надели футболки с надписью не на крымскотатарском, а на татарском языке, на котором говорят в Татарстане https://ru.krymr.com/a/news/29045750.html (фото).
3. В Севастополе разразился очередной скандал по поводу продажи в магазинах и на рынках медалей "За возвращение Крыма". Наградой и удостоверениями к ней торгуют не только в интернете, но и на рынках города. По ссылке прочтите подробности о торговом бизнесе скрепами, а также о том, кто и за что получал эти медали, которые имеют прямое отношение к военной спецоперации по захвату Крыма, но никак не "волеизъявлению", о котором любит говорить вата https://ru.krymr.com/a/29045512.html
4. Знакомый ярый ватан уже говорит, что "Крым отжали", и процесс подготовки к большой войне начался. По мнению ватника, "все из-за того, что разбомбили Югославию". Еще "на тайном совете Европы Румыния, Польша и Венгрия решили разделить Украину". Гребаные жертвы пропаганды, гореть вам в прижизненном аду!
5. На крымском лживом ТВ забацали логотип в виде Крыма в сриколоре и сменяющими друг друга надписями: "Строим будущее", "Крымская весна". Это так на выборы путина зовут. Орки явно не учли, что от этих фраз у многих ватников уже начинается нервный тик https://twitter.com/CrimeaUA1/status/965166957099134976 (фото).
6. Медведев призвал регионы россии затянуть пояса. На этот раз на шее? После "выборов" будет веселее, чем я думал http://qha.com.ua/ru/ekonomika/medvedev-prizval-regioni-rf-zatyanut-poyasa/187697/ . Кроме того, стало известно, что оккупанты заставят крымчан и жителей россии платить налог на все хозяйственные постройки на своих участках. Есть сарай? Плати! http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/okkupanty-zastavyat-krymchan-platyt-nalogy-na-bany-y-saray.html
7. У меня мама работает в "КФУ". На собрании кафедры объявили, что "выезжать в Украину не в период отпуска категорически запрещено и отслеживается сотрудником ФСБ, закрепленным за вузом".
8. Севастопольские ватники продолжают скучать за украинской медициной: "Каждый раз, когда прихожу в нашу поликлинику, все больше и больше убеждаюсь в том, что медицина раньше была явно лучше". Далее ватник описал, как безрезультатно пытался сделать рентген по талончику https://twitter.com/KrimRt/status/965131313350107136 (скрин полностью).
9. Дороги Евпатории приближаются к российским ГОСТам: "Когда в нашем городе будут дороги нормальные и когда будет чистота на дорогах???!!! Сколько можно? Весь город в грязи. Мало того, что в шоке от качества дорог, как на доске стиральной, так ещё и в грязи вся машина - на всех дорогах грязь и ямы", "По ТВ говорят, у нас самая высокая ЗП и все страны нам завидуют, и даже шейхи из ОАЭ нам завидуют и хотят получить паспорт рф" https://twitter.com/KrimRt/status/965140234047578112 (скрин).
10. "Спасая от террора, погибли в Сирии герои. Живым щитом святой Донецк - неофашизму там конец" - такими песнями на ярмарке в Симферополе оккупанты празднуют Масленицу. МАСЛЕНИЦУ!!! ЭТО АД! https://www.youtube.com/watch?v=F_nX-KKnFs4 (видео-шок).
11. "Исконно русская" Бахчисарайщина с пятницы вся в кокошниках. И от жирных блинов руки об штаны вытирают! https://twitter.com/KrimRt/status/964893068615999488 (фото).
12. В Керчи на Масленицу продают сувениры в виде бюстов сталина и путина https://twitter.com/KrimRt/status/964886154054168577 (фото).
13. Обкокошился и "курортный" Джанкой. Правда, не в честь Масленицы, а в честь отжатого предприятия "Крымхлеб", которое праздновало юбилей https://twitter.com/KrimRt/status/964896072459079680 (фото).
14. Оккупанты сообщили, что "Крым и Сирия породнятся на ялтинском форуме", который состоится в апреле. Видимо, российские вояки поделятся опытом, как правильно сверкать пятками, чтобы выжить при очередном неудачном штурме нефтеперерабатывающего завода во имя путинского ОПГ https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964867741101510656 (фото-скрин).
15. Оккупанты скупают всякую шушеру по всему миру, чтобы потом вливать вате в уши тонны дерьма. Но прочтите, как наша вата реагирует на делегации, которые приезжают в Крым отрабатывать кремлевское бабло: "Ну наконец-то!! Мировое сообщество признавать стало!!! Делегация из Бенина прибыла в Крым с визитом. В первый день состоялась встреча с мэром Симферополя Игорем Лукашевым". Ответы: "Что оно признало-то?", "Вот теперь заживём", "Надеюсь, это стёб", "Нас признали папуасы. Эйфория на пике!", "Ура!!! Братушки приехали! То есть, от цивилизации мы всё дальше и дальше уходим", "Всю жизнь об этом в Крыму мечтали. Многие боялись не дожить! Признали ли Крым Беларусь, Казахстан, Армения? А ведь они являются для россии дружественными странами. И не признают, ибо знают, на что нарвутся. Так что поговорка «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе» сейчас очень актуальна", "Вау, очередное признание «успешной» Африки. Признание нужно, чтобы связь нормальная в Крым зашла, чтобы мировыми платежными системами можно было пользоваться и мировыми сервисами полноценно", "Ждём следующую делегацию… из Гваделупы. Да здравствуют санкции! Благодаря им крымчане узнают новое об африканских странах! Ура, товарисЧи. Бляха-муха, да это позор - хвастаться такими новостями. Два дня пестрит везде. Звиздец, в Ялту приехала делегация аборигенов. Дожились!", "А я боялся, что не доживу до принятия этого судьбоносного решения. Еду в Бенин! Не съедят?", "В тёплой дружественной обстановке обсудили нанотехнологии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964973116102533121 (скрин).
16. А вам не кажется абсурдным, что в Мюнхен на конференцию по безопасности приглашают Лаврова, чтобы выслушать из его уст угрозы для этой самой безопасности?
P.S. Только глухой не слышит, о чем говорят предатели в Крыму. Уровень разочарования местами настолько зашкаливает, что начинает вызывать ощутимое раздражение у многочисленных понаехавших, считающих себя "освободителями"… Оккупанты изо всех сил пытаются выдавить остатки "патриотизма", чтобы завлечь ватников на "выборы", после которых начнётся борьба за выживание. Это на первом году оккупации предатели ещё верили в лозунг "Строим будущее". А к четвертой годовщине аннексии Крыма это обесценившееся "будущее" в виде медалей можно купить на грязном прилавке. Не помогут и масленичные песни про "украинский фашизм", в отсутствии которого жители острова-404 массово убеждаются во время поездок за украинскими паспортами, продуктами и лекарствами…КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
"Командир Барс зараз в небезпеці.
Він відвоював у не одній війні…
Він воював, повертався, знаючи, вірячи що вдома у рідній Буковині,все добре, спокійно. Та хто б знав, що поки одні воюють - інші винищують рідний край.
Стільки всього, скільки зробив Барс на війні напевно не зробив за життя і не зробить жоден з тих нещасних прокурорів, які зараз намагаються сфабрикувати кримінальні справи проти нього. Тепер нашому Барсу потрібна наша підтримка. Сам він ніколи б не сказав й не попросив би про це, ви знаєте самі. Друзі, підтримаймо нашого побратима. Таких людей не можна віддавати на знищення системі, проти якої вони борються багато років.
Барсу необхідна наша допомога!
Суд вже завтра о 9.30."