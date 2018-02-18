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 В честь Дня Героев Небесной Сотни мероприятия прошли в 22 населенных пунктах Украины, - Нацполиция

Правопорядок во время массовых торжеств обеспечивали только полицейских около 4,5 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции.

По случаю годовщины Дня Героев Небесной Сотни в 8 регионах страны в 22 населенных пунктах состоялись 34 массовых мероприятия.

По информации правоохранителей, в торжествах и маршах участие приняли более 14,5 тысяч человек. Публичную безопасность обеспечивали около 4,5 тысячи полицейских. При этом были задействованы различные подразделения Нацполиции, в частности, полиция диалога, взрывотехники, тактики и кинологи.

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"Только в столице в массовых мероприятиях приняли участие около 6 тысяч человек. Их безопасность обеспечивали около 4,5 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии", - отмечается в сообщении.

В честь Дня Героев Небесной Сотни мероприятия прошли в 22 населенных пунктах Украины, - Нацполиция 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3051108
 
 
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Светлая память Героям Небесной сотни.
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вообще то марши в Украине прошли в основном против барыги и власти олигархов... Нацполиция про какие марши пишет и какую страну?
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Так барыги будут трактовать это в свою пользу. А героям память и Слава!!!
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Ето обязательно показывать родственникам героев Небесной Сотни как мусора разьежают на новеньких японских джипах по 50000Евро а наши фронтовики на китайских Богданах которые ламаются не доезжая до фронта
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По информации правоохранителей, в торжествах и маршах участие приняли более 14,5тысяч человек. Публичную безопасность обеспечивали около 4,5 тысячи полицейских. Ето и есть то чего добился Майдан? На 3-х людей охранял 1 мусор. Даже Рашку переплюнули, какое нах*** европейское государство..
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"развели 'как котят'"
"почувствуйте красоту игры" ©Чечетов
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Сегодня, после митинга у Дюка, шел по Приморскому бульвару к мерии. Около мерии стояли три шикарных пикапа (если я правильно называю, такой пятиместный джип с открытым кузовом - багажником) Мицубиси. На пикапах надпись "Муниципальная охрана".
Вот так труханов, за бюджетные деньги, финансирует свою личную армию сепаров-титушек.
На честь Дня Героїв Небесної Сотні заходи відбулися в 22 населених пунктах України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8758

Вот, типа таких были джипы.
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УВАГА! РЕПОСТ! Кіборга Барса намагаються віддати під суд негідники, які вирубують ліс!

"Командир Барс зараз в небезпеці.

Він відвоював у не одній війні…
Він воював, повертався, знаючи, вірячи що вдома у рідній Буковині,все добре, спокійно. Та хто б знав, що поки одні воюють - інші винищують рідний край.
Стільки всього, скільки зробив Барс на війні напевно не зробив за життя і не зробить жоден з тих нещасних прокурорів, які зараз намагаються сфабрикувати кримінальні справи проти нього. Тепер нашому Барсу потрібна наша підтримка. Сам він ніколи б не сказав й не попросив би про це, ви знаєте самі. Друзі, підтримаймо нашого побратима. Таких людей не можна віддавати на знищення системі, проти якої вони борються багато років.
Барсу необхідна наша допомога!
Суд вже завтра о 9.30."
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***

А сотню вже зустріли небеса…
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров'ю перемішана сльоза…
А батько сина ще не відпускав.
Й заплакав Бог, побачивши загін:
Спереду сотник - молодий, вродливий,
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній, сивий-сивий…
І рани їхні вже їм не болять…
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло…
Як крила ангела, злітаючи назад,
Небесна сотня вічність відлетіла...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ честь Дня Героев Небесной Сотни мероприятия прошли в 22 населенных пунктах Украины, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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