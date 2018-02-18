 В честь Дня Героев Небесной Сотни мероприятия прошли в 22 населенных пунктах Украины, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции.

По случаю годовщины Дня Героев Небесной Сотни в 8 регионах страны в 22 населенных пунктах состоялись 34 массовых мероприятия.

По информации правоохранителей, в торжествах и маршах участие приняли более 14,5 тысяч человек. Публичную безопасность обеспечивали около 4,5 тысячи полицейских. При этом были задействованы различные подразделения Нацполиции, в частности, полиция диалога, взрывотехники, тактики и кинологи.

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"Только в столице в массовых мероприятиях приняли участие около 6 тысяч человек. Их безопасность обеспечивали около 4,5 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии", - отмечается в сообщении.

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