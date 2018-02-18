 Антикоррупционное бюро Латвии задержало президента Центробанка страны Римшевича

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в распространенном заявлении премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.
"Бюро по борьбе и предотвращению коррупции назначило президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу статус задержанного в рамках уголовного дела", - говорится в заявлении.
Кучинскис подчеркнул, что он в качестве премьер-министра вместе с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой и правительством следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства.
В пятницу, 16 февраля, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Латвии провело обыски в кабинете и в доме Илмара Римшевича.
В субботу, 17 февраля, Римшевич вернулся в Латвию и вечером прибыл в здание антикоррупционного ведомства, а покинул его только в ночь на воскресенье на автомобиле Бюро.
Принаймі, в ті часи,коли він був юним...
15.02.18 21:22 Порошенко посетит Литву 16 февраля
А ты тут украинцам впариваешь чушь, в Латвии коррупция процветает.
Главу Латвэнерго задержали, посидел в СИЗО и отпустили - в процессе осуждения, суд не закончен.
И вот ты типичный совок и ватан - КНАБ ловит а суд сожает
а ты, сколько посадили - ну вот этого посадили, а на сколько, будет решать суд.
надеюсь гнил, мистер 20% и другие друзья сруских на подходе и заметь, всех кого ловит, связанны с русньой или русскими.
И Римшевича тоже отпустят.
Если ты не понимаешь что такое Латвия то я тебе напомню, более 4 года назад в Максиме убили 54 человека, на сегодняшний день нету не одного задержанного. и это при том что известны все фамилии архитекторов, проектировщиков, инженеров, прорабов, строителей и т.д. Следствие идет, ждите.
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/sud-reshil-vypustit-pod-zalog-v-polmilliona-evro-marisa-sprudsa.d?id=49744583
Федя ты там в параллельной реальности живешь?
У нас в Латвии первый Бентли Бентьяга за 400 000 евро купил себе администратор неплатежеспособности, и всё хорошо и спокойно. Потому что эти администраторы спонсируют нациков и NA. А NA сидя в правительстве доводят предприятия типа Liepajas metalurgs до банкротсва, чтобы была работка и бабло у администраторов.