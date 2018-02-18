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Все про:коррупция (7049) Латвия (624)

 Антикоррупционное бюро Латвии задержало президента Центробанка страны Римшевича

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции в рамках уголовного производства задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в распространенном заявлении премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

"Бюро по борьбе и предотвращению коррупции назначило президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу статус задержанного в рамках уголовного дела", - говорится в заявлении.

Кучинскис подчеркнул, что он в качестве премьер-министра вместе с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой и правительством следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства. 

В пятницу, 16 февраля, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Латвии провело обыски в кабинете и в доме Илмара Римшевича. 

В субботу, 17 февраля, Римшевич вернулся в Латвию и вечером прибыл в здание антикоррупционного ведомства, а покинул его только в ночь на воскресенье на автомобиле Бюро.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051106
 
 
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теперь порошенко грудбю ляжет,но антикоррупционный суд завалит
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Хорошо, что у нас Гонтарева была, а то попался бы кто-то мутный, как этот Римшевич, натерпелись бы...
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Что-то вообще не смешно. Абсолютно антисмешно!
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это стёб..нам осталось или ворьё на каштанах развешивать или стебаться..пока второе..
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Мощное вступление! Петрушку с гонтарихой и пр. у них уже закрыли бы.
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родится мог бы,но сел бы еще в юнности
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Зйо його татком, ні...
Принаймі, в ті часи,коли він був юним...
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Даааа. не повезло людям с главой Нацбанка, не то что нам...
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этот тоже долго вроди как работал и где то подскальзнулся - если выноват, пусть сидит от-до и с конфискацыеи.
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Там це можливо, у нас зас зась (ну, типа фиг сядет)
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А не хотят ли они себе луччего банкира Вселенной?
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Извините - Литву.
15.02.18 21:22 Порошенко посетит Литву 16 февраля
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Посмотрим как Даля его примет.Или не примет.
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и что есть хорошо - если нарушил законы, то пофиг какого чина - за решётку гондона. Кстати последнее время КНАБ - нравится всё больше, вот ещё бы Сатверсмес аизсардзибас бюро подтенулос, а то шастает свободно любители хуила и русни весма комфортно по Латвие.
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Кого КНАБ за 15 лет своего существования посадил за решетку? Кроме парочку дорожных полицейских НИКОГО. Главу Латвэнерго задержали, посидел в СИЗО и отпустили. А воруют все чиновники в Латвии, схема на схеме. Главу КНАБа выбирает правительство, а он сотрудников. КНАБ полностью под контролем политических элит Латвии и олигархов таких как Лембергс Шкеле Шлесерс и т.д.
А ты тут украинцам впариваешь чушь, в Латвии коррупция процветает.
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Магонис

Главу Латвэнерго задержали, посидел в СИЗО и отпустили - в процессе осуждения, суд не закончен.
И вот ты типичный совок и ватан - КНАБ ловит а суд сожает
а ты, сколько посадили - ну вот этого посадили, а на сколько, будет решать суд.

надеюсь гнил, мистер 20% и другие друзья сруских на подходе и заметь, всех кого ловит, связанны с русньой или русскими.
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Никто никого не посадил и не сидит. За 27 лет независимости все чиновники коррупционеры на свободе. Ты нахваливаешь КНАБ который как украинский НАБУ кого-то задерживает а суд отпускает. Ну и толку от этого КНАБа?
И Римшевича тоже отпустят.
Если ты не понимаешь что такое Латвия то я тебе напомню, более 4 года назад в Максиме убили 54 человека, на сегодняшний день нету не одного задержанного. и это при том что известны все фамилии архитекторов, проектировщиков, инженеров, прорабов, строителей и т.д. Следствие идет, ждите.
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А где наша Гонтарева Антикоррупционное бюро Латвии задержало президента Центробанка страны Римшевича - Цензор.НЕТ 8947? Девять месяцев отпуск. В декрете?

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Луцык говорят крепко закладывает . может он ? Антикорупційне бюро Латвії затримало президента Центробанку країни Рімшевіча - Цензор.НЕТ 2242
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та не..у него баба третьего тысячелетия..такую не променять даже по синьке..
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Дев'ять місяців - це термін для жінок, а у слонів, здається - тринадцять місяців Антикорупційне бюро Латвії затримало президента Центробанку країни Рімшевіча - Цензор.НЕТ 7186 Антикорупційне бюро Латвії затримало президента Центробанку країни Рімшевіча - Цензор.НЕТ 4938
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следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства. - вот что важно, чтоб не зависимо от персоналии система работала и она работает.
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Если бы это был Кацапстан, можно было бы спрезентовать им лучшего банкира Метагалактики... Хотя такого даже врагу не пожелаешь...
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_От пети с друзьями ему пришлют клетчатое одеяло. Нефиг коррупционеров обижать, на них вся власть и жирные схемы держатся. Это - неприкосновенные основы!
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Ну нашу гонтареву никто не посмеет тронуть,бо Пэтина креатура...Хотя сука насквозь прокацаплена!
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Адвокат подтвердил, что в субботу после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад. - конечно адвокат говорит - не законно итд. (ну помните что триндел адвокат мишика) а вот то, что задержали за то что произошло много лет назад - передаите привет Гонтаревой, когда подумает, всё устаканилос и на тебе, в Украине тоже корупционеров отлавливает по немношку.
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Не пощастило чуваку що в Латвії немає БПП, і тому немає депутата, який би взяв його на поруки.
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спроси у руских - сразу скажет - дикари и законы как у дикарей, пробуешь возрозить полицеискому, то адвокат дубинар или его заместитель электрошокер обяснит на раз-два твоии права.
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дика федука на розуміє тонких натяків та іронії..
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я же тоже с иронией но долёой правды - полицеиских надо слушатся.
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Ви мабуть давненько, або взагалі тут не бували..
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вообше нет такого - взять на поруки, если бы кто сказал так, возможно получил бы комноту рядом ну или по другую сторону коридора - так сказать по соседству.
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Суд Видземского предместья Риги в среду, 14 февраля, решил выпустить под залог в размере 500 000 евро бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, который обвиняется в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств.

http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/sud-reshil-vypustit-pod-zalog-v-polmilliona-evro-marisa-sprudsa.d?id=49744583



Федя ты там в параллельной реальности живешь?
У нас в Латвии первый Бентли Бентьяга за 400 000 евро купил себе администратор неплатежеспособности, и всё хорошо и спокойно. Потому что эти администраторы спонсируют нациков и NA. А NA сидя в правительстве доводят предприятия типа Liepajas metalurgs до банкротсва, чтобы была работка и бабло у администраторов.
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почему же, разве я сказал что те администраторы ангелы?? - вот полмилиона заплатил и можэт дома супчик кушать а сидеть будет однозначно.
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тоисть - завалили металург, которым руководил срускии засранец - вот те на, а за него там словечко заложил президент-доктор, ну тот кто сказал, что детям руске рабов надо аутоматом вольную (гражданство) довать, вот тут и выперли его из президенства а потом и из Саима.
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пусть сусанинпеця возьмет ильмара на поруки...
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Треба латвійцям позичити на пару років Саакашвілі.
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извини чувак, Дмитрий Голубов уже тебя не спасет- поэтому сам выкручивайся Антикорупційне бюро Латвії затримало президента Центробанку країни Рімшевіча - Цензор.НЕТ 9941
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срочно вызывайте михо, он там недалеко
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАнтикоррупционное бюро Латвии задержало президента Центробанка страны Римшевича
 
 
 
 
 
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