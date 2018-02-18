 Антикоррупционное бюро Латвии задержало президента Центробанка страны Римшевича

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в распространенном заявлении премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

"Бюро по борьбе и предотвращению коррупции назначило президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу статус задержанного в рамках уголовного дела", - говорится в заявлении.

Кучинскис подчеркнул, что он в качестве премьер-министра вместе с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой и правительством следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства.

В пятницу, 16 февраля, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Латвии провело обыски в кабинете и в доме Илмара Римшевича.

В субботу, 17 февраля, Римшевич вернулся в Латвию и вечером прибыл в здание антикоррупционного ведомства, а покинул его только в ночь на воскресенье на автомобиле Бюро.

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