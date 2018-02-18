 "Здесь точно дадут доесть до конца": Саакашвили опубликовал фото с итогового обеда Мюнхенской конференции. ФОТО

Об этом передает Цензор.НЕТ.

В его сообщении также говорится: "В эти минуты на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности. Ведущий обеда, представляя меня, пошутил, что здесь мне точно дадут доесть до конца (намек был всеми оценен по достоинству)".





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