 "Здесь точно дадут доесть до конца": Саакашвили опубликовал фото с итогового обеда Мюнхенской конференции. ФОТО

Об этом передает Цензор.НЕТ.
В его сообщении также говорится: "В эти минуты на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности. Ведущий обеда, представляя меня, пошутил, что здесь мне точно дадут доесть до конца (намек был всеми оценен по достоинству)".
и ничего срок не мотает...
Если пан Саакашвили продолжит гастролировать по европейским
"городам и весям", рассказывая о «режиме барыг и олигархов» в Украине, он нанесет
нынешней власти «Порошенко & C˚» куда более ощутимый имиджевый удар, чем его
«майдан» под Верховной Радой…(Ну, что ж - "сами виноваты" или "за что боролись - на то и напоролись")
Вінниця
О 12:00 акція розпочалася з конфлікту: група молодих людей, один з яких закривав обличчя шарфом, прямо на майбутній "сцені" розгорнули банер з написом "Путіна у відставку! Мир на Донбасі". Організатори мітингу зреагували оперативно: спочатку спробували власними активістами закрити банер, а згодом просто напали на пікетувальників, вирвали банер з їхніх рук та забрали його на власний мітинг.
https://youtu.be/i0ewCPBk9Gc
киевской хунтыцарского режима
Я так зрозумів, Саакашвілі на підсумковому обіді Мюнхенської конференції з безпеки палить напалмом. А кондитер з шоколадною підливою в штанях уже за сотні кілометрів звідти. Слабкий сфінктер головнокомандувача не сприяє військовій звитязі.
А що- сама реклама на ;Інтері; обходилася йому в мільйон в день. А апартаменти? Вояжі? Дорогі ресторани?
І все це, як він правдиво заявляє, на бабусину пенсію!
Бу-га-га!!! Порохоботы получили методичку с инструкцией называть появление лидера украинской оппозиции М.Саакашвили на Мюнхенском форуме АМОРАЛЬНЫМ! (Причина на скрине) Такого позора власть барыг, во главе с Порошенко еще не переживала!