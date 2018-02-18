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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (2590) Мюнхен (63)

 "Здесь точно дадут доесть до конца": Саакашвили опубликовал фото с итогового обеда Мюнхенской конференции. ФОТО

На странице экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Facebook опубликованы фотографии политика на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом передает Цензор.НЕТ.

В его сообщении также говорится: "В эти минуты на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности. Ведущий обеда, представляя меня, пошутил, что здесь мне точно дадут доесть до конца (намек был всеми оценен по достоинству)".

Здесь точно дадут доесть до конца: Саакашвили опубликовал фото с итогового обеда Мюнхенской конференции 01
Здесь точно дадут доесть до конца: Саакашвили опубликовал фото с итогового обеда Мюнхенской конференции 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержание Саакашвили в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения


Здесь точно дадут доесть до конца: Саакашвили опубликовал фото с итогового обеда Мюнхенской конференции 03

Источник: https://censor.net.ua/n3051102
 
 
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Вообще-то за не законное перечисления гос границы в любой стране он бы срок мотал
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А соевый под чужой фамилией на Мальдивы законно пересекал?
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видео есть как пересекал? Нет? Тогда обтекай
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так презедент тайно пересекалграницу под чужой фамилией, так сказать инкогнито...
и ничего срок не мотает...
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Палишься, порохошавка. Саакашвили нормально прошел КПП Польши и направлялся на украинский КПП. Но вот погранцы и титушки, взявшись за руки, не пускали его. За это командиры погранцов должны сесть. Кроме того, как титушки вообще оказались в режимной зоне?
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Вот если бы ты поехал куда-нибудь, а когда б возвращался к себе домой в Израиль тебя б незаконно лишили израильского гражданства. Чтоб ты делал?
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Сакашвілі позорище чого! він вигнаний з своєї рідної держави як собака, як незамінимий і прикрасний бувший призидент ....а в чужих державах робить бунти . Шизофренік немає своєї держави ,а як пес попрошайко ходить..........Чому він не пиритинає границю Грузії так як Українську насильно ні одного грузіна ненайшлося ..........ЧОМУ ?запитати українців..
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Сракашвили любитель пожрать и побухать на шару . Поднялся с вип зала грызунского кабака в Киеве до нямки за кошт бюргеров в Дойчланде. За чуб уже от корыта не оттянут ))
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Еще один ванька спалился! Сколько же вас здесь. Почему не в Сирии, балалаечник?
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Nealena Nova сучка крашена ты бульбу к посадке перебрала ? Скоро весна а ты лодырничаешь в интернетах? Бацька отправит на общественные работы.
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Всё это называется - "в наказание (???) - бросили щуку в реку"

Если пан Саакашвили продолжит гастролировать по европейским
"городам и весям", рассказывая о «режиме барыг и олигархов» в Украине, он нанесет
нынешней власти «Порошенко & C˚» куда более ощутимый имиджевый удар, чем его
«майдан» под Верховной Радой…(Ну, что ж - "сами виноваты" или "за что боролись - на то и напоролись")
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Зрадофіли показують своє справжнє обличча
Вінниця
О 12:00 акція розпочалася з конфлікту: група молодих людей, один з яких закривав обличчя шарфом, прямо на майбутній "сцені" розгорнули банер з написом "Путіна у відставку! Мир на Донбасі". Організатори мітингу зреагували оперативно: спочатку спробували власними активістами закрити банер, а згодом просто напали на пікетувальників, вирвали банер з їхніх рук та забрали його на власний мітинг.

https://youtu.be/i0ewCPBk9Gc
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"Виступ наступного спікера не сподобався публіці: запрошений до мікрофону ветеран АТО сказав, що "зараз не час для таких мітингів, тому що це все грає на руку Росії".Мітингувальники відреагували на це незадоволеними вигуками, хтось кричав "ганьба!"."Тут точно дадуть доїсти до кінця". Саакашвілі опублікував фото з підсумкового обіду Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 1235 ответов48 ретвитов14 отметок «Нравится»Ответить 5 Ретвитнуть 48 Мне нравится 14
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Диванная шелопунь апеллирует к АТОшнику.
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Їм просто того і треба. Електорат Симоненка та Овоча знайшов собі нового Лідера.
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Приятно посмотреть как вас корчит, боты! Как чертей от святой воды!
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Я на вас смотрю, на ваши истерики. И повторяю - приятно посмотреть как вы беситесь. "Тут точно дадуть доїсти до кінця". Саакашвілі опублікував фото з підсумкового обіду Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 2198
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А мені смішно дивитися як комуністи надривають дупи за укуреного грузинського Овоча.
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А ты бросай употреблять наркотики, а то тебе и не такое привидится, сепар-избиратель януковоща. "Тут точно дадуть доїсти до кінця". Саакашвілі опублікував фото з підсумкового обіду Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 8497
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З наркотиками порадь зав'язувати своєму грузину, сепаратисте- агітатор за агента ФСБ і племінника майора КГБ.
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А торгівля президентом тортами Рошен в Москві, а його офшорні оборутки і відпочинки по 500 тис.дол. на Мальдивах, коли країна визнана найбіднішою в Європі, а друзі Розенблати, Кононенки, Труханови, Насірови, Гонтарєви на руку Пуйлостану не грають?
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В Германии ему не дали на сто баксов пожрать походу.
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капуста з сосисками та пиво, зрадив Міхо шашлик по карськи, саціві, сулгуні, кахетинське.
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Уже давно нет того Михо в Украине а Пэтя,судя по истерике шокоботов,в холодном поту ночью просыпается.Не туда баржу тяните соевые бурлаки,в косе ваша погибель!
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порошенко, гройсман, розенко, рева, аваков делят бюджет Украины?
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Уважаемым людям западло сидеть за одним столом с вором и мародером барыгой липецким.
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Его не пошли слушать даже во время официального выступления, кому он нужен сверх положенного?
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когда Поця узнал, что для Михи место зарезервировано то, у него аппетит пропал и нашлися более важніе дела.
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Похоже для Михо, всё происходящее, всего лишь игра. Видно он хорошо знает, от чего у пЫдры может случится истерика - ничего личного,просто милое фото,Мюнхин, конференция по безопасности,обед с высокоставленными представителями Запада - ШАХ И МАТ....
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Ілля Іванов‏ @ukrainian_sol 2

Я так зрозумів, Саакашвілі на підсумковому обіді Мюнхенської конференції з безпеки палить напалмом. А кондитер з шоколадною підливою в штанях уже за сотні кілометрів звідти. Слабкий сфінктер головнокомандувача не сприяє військовій звитязі.
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Це Юлька під виглядом Порошенко вигнала Саакашвілі з України щоб вкрасти більше газу
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Саакашвілі підтримують самі пенсіонери. Просто вони сподіваються що він дасть їм таку саму пенсію як і в його бабусі.
А що- сама реклама на ;Інтері; обходилася йому в мільйон в день. А апартаменти? Вояжі? Дорогі ресторани?
І все це, як він правдиво заявляє, на бабусину пенсію!
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Мені пєтя нагадує холодильник-без яєць він.😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Пророк превратился в телепастора. Правда, до мегацеркви его адептам пока далековато...
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Удивительный "итоговый" обед, на котором гостей не больше, чем на выступлении Пороха. Здесь нет Генсеков ООН и НАТО, первых руководителей ЕС и ОБСЕ, премьер-министров 17 стран и десятков глав МИД, Бешеного Мэттиса, Волкера и делегации Конгресса США. Все ВИП-участники разъехались еще вчера-позавчера, даже Юля с Немырей Кто эти люди за столом? Похоже, что обслуга собралась доедать остатки после больших людей. Эти точно доедят до конца.
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran

Бу-га-га!!! Порохоботы получили методичку с инструкцией называть появление лидера украинской оппозиции М.Саакашвили на Мюнхенском форуме АМОРАЛЬНЫМ! (Причина на скрине) Такого позора власть барыг, во главе с Порошенко еще не переживала!
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новий анекдот? міхо лідер української опозиції?
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интересно порох тоже имеет фабрику тролей
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Поважав я Міхо поки воно не зреклося громадянства своєї країни.
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дали докушать... дали посидеть рядом... много ли человеку надо? а там и на царство кликнут, как заваруха случится
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От тварюка, первак на "фінляндію" поміняв, явна зрада.
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Дайте цьому гірському цапу на шару поїсти. В Україні немає важливіших подій, щоб завжди нагадувать нам про цього авантюриста і неадеквата. Вислали і забули, Українці повинні себе захищати, а не надіяться на "дядю".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Здесь точно дадут доесть до конца": Саакашвили опубликовал фото с итогового обеда Мюнхенской конференции. ФОТО
 
 
 
 
 
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