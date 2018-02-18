 Марш сторонников Саакашвили: полиция насчитала 3 тыс. участников, организаторы - "десятки тысяч"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации столичной полиции.

По подсчетам правоохранителей, в марше приняли участие около трех тысяч человек.

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При этом на сайте "Руха новых сил" количество участников сегодняшней акции оценивается в "десятки тысяч".