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 Марш сторонников Саакашвили: полиция насчитала 3 тыс. участников, организаторы - "десятки тысяч"

На акции сторонников Михеила Саакашвили "Марш за будущее", которая сегодня прошла в Киеве, нарушений правопорядка не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации столичной полиции.

По подсчетам правоохранителей, в марше приняли участие около трех тысяч человек.

Марш сторонников Саакашвили: полиция насчитала 3 тыс. участников, организаторы - десятки тысяч 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европейский суд по правам человека направлена жалоба относительно выдворения Саакашвили из Украины, - адвокат Чернолуцкий

При этом на сайте "Руха новых сил" количество участников сегодняшней акции оценивается в "десятки тысяч".

Марш сторонников Саакашвили: полиция насчитала 3 тыс. участников, организаторы - десятки тысяч 02

Источник: https://censor.net.ua/n3051101
 
 
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да кто его восхваляет? кучка проплаченных жополизов из минстеця.. и большинство явно кацапы, рабский менталитет - царь всегда прав, против него нельзя
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Много людей конечно... не так много, как на выступлении Поросенко в Мюнхене, но всё же... Марш прихильників Саакашвілі: поліція нарахувала 3 тис. учасників, організатори - "десятки тисяч" - Цензор.НЕТ 4935
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Это же как нужно довести народ на чктвертом году после сотни погибших на Майдана, чтобы они жилали этого одному из майдановских лидеров, да и не одному ему ...
https://www.youtube.com/watch?v=-T3m5LrKNSw
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На Майдане Независимости состоялся самый многочисленный митинг со времен Евромайдан 2014-го года

https://antikor.com.ua/articles/208736-miting_za_impichment_poroshenko_stal_samym_mnogochislennym_so_vremen_evromajdana

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це ж минулорічний мітинг
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Марш прихильників Саакашвілі: поліція нарахувала 3 тис. учасників, організатори - "десятки тисяч" - Цензор.НЕТ 8108Вася Барабаненко‏ @baraban040867ЧитатиЧитати @baraban040867БільшеЭто успех Информационная поддержка во всей красе.Марш прихильників Саакашвілі: поліція нарахувала 3 тис. учасників, організатори - "десятки тисяч" - Цензор.НЕТ 6795Марш прихильників Саакашвілі: поліція нарахувала 3 тис. учасників, організатори - "десятки тисяч" - Цензор.НЕТ 3080 05:13 - 18 лют. 2018
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Внимание! Александр Багряный - платный фотограф!
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це набагато краще, ніж платна порошенківська проститутка.
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Саакашвили о деле Труханова: Дорогие украинцы, вы хоть понимаете, насколько над вами издевается и как вас унижает Барыга?

https://antikor.com.ua/articles/221431-saakashvili_o_dele_truhanova_dorogie_ukraintsy_vy_hotj_ponimaete_naskoljko_nad_vami_izdevaetsja_i_ka

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Тупые #бнутые деревянки
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Сегодня даже не смешно было... Хомячки какие-то унылые протилипали и разбрелись... Марш прихильників Саакашвілі: поліція нарахувала 3 тис. учасників, організатори - "десятки тисяч" - Цензор.НЕТ 6261
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Берримор, а что это за дикий вой на Цензоре ? - А это пэпоботы, сэр! Защитники бедных и несчастных олигархов. Увидели сколько народу вышло на марш, против воровства и беспредела и волают от бессильной злобы!
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Десятки тысяч, пишут эти падлы порохоботы. А на самом деле было не меньше пары миллиардов.
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... такі всі ці авакови крищенки .. очі їм ПОЗАЛИВАЛО .. від СТРАХУ ..

.. ось Вам шановні і сьогоднішня Україна .. СУДДІ ГПУ МВС СБУ .. НЕ виконували і НЕвиконують Конституцію України Закони України за совїм призначенням слугують ІНСТРУМЕНТОМ грабунку держави Україна злочинними олігархічними кланами - СТАЛИ ВОРОГАМИ народу України
.. Люстрація пройде просто - ВСІ офіцери СБУ ГПУ МВС .. причетні до злочинів олігархії - БУДУТЬ розжалувані , стаж служби - нівельовано ..

саме так Згідно чинного законодавства
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где настаящая равалюция против барыги я вас спрашиваю где ? да так что бы нас кремль поддержал где ? цель то у нас одна свергнуть барыгу ?
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и мишаня наш новый лидер нам поможет Марш прихильників Саакашвілі: поліція нарахувала 3 тис. учасників, організатори - "десятки тисяч" - Цензор.НЕТ 9780
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Марш прихильників Саакашвілі: поліція нарахувала 3 тис. учасників, організатори - "десятки тисяч" - Цензор.НЕТ 6765dneprlena‏ @dneprlena 4 год.4 години томуБільшеміхофани і борцуни з "шоколадною хунтою" порвали і затоптали банер "відставка путіна! мир на Донбасі!"
ВНІЗАПНА, егеж
https://vezha.vn.ua/marsh-za-impichment-u-vinnytsi-ponad-dvi-sotni-lyudej-porvani-plakaty-i-neuzgodzhenyj-vystup-atovtsya-foto-video/ …Марш прихильників Саакашвілі: поліція нарахувала 3 тис. учасників, організатори - "десятки тисяч" - Цензор.НЕТ 1313 127 ретвітів32 вподобань
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короче, всё ясно
кина не будет - бабло электричество кончилось
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чтоб там шокоботы не трындели
а я вышел сегодня не ЗА кого-то
а ПРОТИВ шоколадной банды
и шел рядом и с пацанами из "свободы" и "пр.сектора" и с бютовцеми и руховцеми..
плечом к плечу
и рожи мы друг другу не билипотому нам людям несмотря на политич.разногласия делить нечего
и все мы хотим жить по человечски
вот так...
Слава Украине
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Флаг вам перевернутый в руки и барабан на шею.
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Да нет (!), это был не "марш сторонников Саакашвили", а марш тех, кому олигархат и их ставленники («Порошенко & C˚») уже "поперёк горла стоят"!...Ведь у нас нас ОЧЕНЬ МНОГИЕ с самого начала выступали и продолжают выступать и
сейчас против ВСЕХ наёмных гастролёров-иностранцев в украинской политике и на
государственных постах...
А Саакашвили
(т.к. он - "гарантированно неизбираемый" (!!!) в Украине - согласно
действующему законодательству) - ТОЛЬКО некий СИМВОЛ (олицетворение) «антибарыжных» идей (и -
вероятнх действий), для большинства
недовольных нынешней украинской властью, «и не более того»!...

Кстати: если пан Саакашвили продолжит гастролировать по европейским «городам и
весям», рассказывая о «режиме барыг и олигархов» в Украине, он несомненно нанесет
нынешней власти «Порошенко & C˚» куда более ощутимый имиджевый удар, чем его
«майдан» под Верховной Радой…
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Неужели такая плохая медицина в Италии, Лена? Вот вас недолеченной выпустили. А рассказывают...
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Natali🌵21+‏ @Evroturistka

- Берримор, а что это за дикий вой в твиторе? - А это пэпоботы, сэр! Защитники бедных и несчастных олигархов. Увидели сколько народу вышло на марш, против воровства и беспредела и волают от бессильной злобы!
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Бэпоботы -х"лобарьіжня спалившаяся (один своим постом"когда у нас вьіборьі на носу-у ольгинцев и без вашего гаранта работьі хватает.!",другая тел.кодом +7,а с ними 11-ть "друзей")развернулась за 20-ть минут:-у каждого кнопка "отметить как спам"перепрьінула с 736-и и 784-и раза соответственно,до 1032-х и 1107-и .Даже в американских вьіборах такой активности пойманной"чёртовой дюжиньі москалей" небьіло.Оккуеть!Недаром говорят:"Пусти поросёнка под стол-оно и на стол залезет!"Да вьі-бьі уже прямо написали:"Мьі-касапьі на майданах за волю не скачемь,а тихонько грузом "200" на свой моск х"ячимь!"Идиотьі!
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не о том думаете
- уже 11 дней , как хуйло исчезло с экранов росТВ
- в Чёрное море ВПЕРВЫЕ вошли сразу два эсминца УРО ВМС США
- в Дагестане местные кланы продемонстрировали, как они будут убивать русских, если кремль не оставит в покое республику
такое ощущение ( пока что), что американская разведка и дагестанская мафия владеют определённой информацией
"распад России начнётся с Дагестана"
(с) Лела Какулиа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарш сторонников Саакашвили: полиция насчитала 3 тыс. участников, организаторы - "десятки тысяч"
 
 
 
 
 
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