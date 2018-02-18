 Марш сторонников Саакашвили: полиция насчитала 3 тыс. участников, организаторы - "десятки тысяч"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации столичной полиции.
По подсчетам правоохранителей, в марше приняли участие около трех тысяч человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации столичной полиции.
По подсчетам правоохранителей, в марше приняли участие около трех тысяч человек.
https://www.youtube.com/watch?v=-T3m5LrKNSw
https://antikor.com.ua/articles/208736-miting_za_impichment_poroshenko_stal_samym_mnogochislennym_so_vremen_evromajdana
https://antikor.com.ua/articles/221431-saakashvili_o_dele_truhanova_dorogie_ukraintsy_vy_hotj_ponimaete_naskoljko_nad_vami_izdevaetsja_i_ka
.. ось Вам шановні і сьогоднішня Україна .. СУДДІ ГПУ МВС СБУ .. НЕ виконували і НЕвиконують Конституцію України Закони України за совїм призначенням слугують ІНСТРУМЕНТОМ грабунку держави Україна злочинними олігархічними кланами - СТАЛИ ВОРОГАМИ народу України
.. Люстрація пройде просто - ВСІ офіцери СБУ ГПУ МВС .. причетні до злочинів олігархії - БУДУТЬ розжалувані , стаж служби - нівельовано ..
саме так Згідно чинного законодавства
ВНІЗАПНА, егеж
https://vezha.vn.ua/marsh-za-impichment-u-vinnytsi-ponad-dvi-sotni-lyudej-porvani-plakaty-i-neuzgodzhenyj-vystup-atovtsya-foto-video/ … 127 ретвітів32 вподобань
кина не будет -
баблоэлектричество кончилось
а я вышел сегодня не ЗА кого-то
а ПРОТИВ шоколадной банды
и шел рядом и с пацанами из "свободы" и "пр.сектора" и с бютовцеми и руховцеми..
плечом к плечу
и рожи мы друг другу не билипотому нам людям несмотря на политич.разногласия делить нечего
и все мы хотим жить по человечски
вот так...
Слава Украине
сейчас против ВСЕХ наёмных гастролёров-иностранцев в украинской политике и на
государственных постах...
А Саакашвили
(т.к. он - "гарантированно неизбираемый" (!!!) в Украине - согласно
действующему законодательству) - ТОЛЬКО некий СИМВОЛ (олицетворение) «антибарыжных» идей (и -
вероятнх действий), для большинства
недовольных нынешней украинской властью, «и не более того»!...
Кстати: если пан Саакашвили продолжит гастролировать по европейским «городам и
весям», рассказывая о «режиме барыг и олигархов» в Украине, он несомненно нанесет
нынешней власти «Порошенко & C˚» куда более ощутимый имиджевый удар, чем его
«майдан» под Верховной Радой…
- Берримор, а что это за дикий вой в твиторе? - А это пэпоботы, сэр! Защитники бедных и несчастных олигархов. Увидели сколько народу вышло на марш, против воровства и беспредела и волают от бессильной злобы!
- уже 11 дней , как хуйло исчезло с экранов росТВ
- в Чёрное море ВПЕРВЫЕ вошли сразу два эсминца УРО ВМС США
- в Дагестане местные кланы продемонстрировали, как они будут убивать русских, если кремль не оставит в покое республику
такое ощущение ( пока что), что американская разведка и дагестанская мафия владеют определённой информацией
"распад России начнётся с Дагестана"
(с) Лела Какулиа