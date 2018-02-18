 Один из российских участников Олимпиады официально подозревается в употреблении допинга

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.
Так Выборнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония, но официального подтверждения этому нет.
Напоминаем, спортсмены из РФ выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета.
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
операцией ФСБ ''Моча'', то Родченков до сих пор бы жил на России и никто бы
никогда не отобрал бы медали у россиян. Но, Путин и здесь дал очередную многоходовочку.
Все медали отобранные у россиян лежат на Путине и ФСБ, которое выполняла его
приказ.
А Родченков просто спас свою жизнь, иначе он бы был
отравлен, как его коллеги.
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!
А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу, но жидко
обосрасались!
просто у него вместо крови мельдониевая моча.
он же русский, а не пендос какой-то
Российский керлингист Александр Крушельницкий сообщает что в России такой «дух товарищества», что ему подмешал мельдоний в напиток кто-то из членов сборной России, который не попал на Игры в Пхенчхане, сообщает «Советский спорт».
а те ,кто с корнями-они в Украине укоренились.
воплями "Россия вперёд", с запредельной стоимостью более чем в 1,5
трлн. разрушил какой-то сбежавший очкарик с пробиркой мочи…
Оптимисты...))))
Во-первых зачем керлингисту допинг, это бред.
Во вторых на что они рассчитывали, зная, как их будут проверять?? Или фейк, или подстава.
Или полные дебилы.
Что касается зачем керлингисту мельдоний - ну до 2016 года он же его официально жрал зачем-то (по словам его же тренера).
Фейк в исполнении МОК - вряд ли. Ошибка - технически возможно, ждём пробу Б завтра. Подстава - пробу Б будут вскрывать в присутствии русских, в т.ч. самого спортсмена. Если к началу процедуры на пробирке следы вскрытия пробы будут, русские протест сразу заявят, мол кто-то подмешал (думаю, в любом случае заявят, даже если следов нету - поди разберись потом, кто правду говорит) - иначе просто стоять и обтекать придётся.
Но если и она будет положительной, то голосую за вариант "полные дебилы" . . .
Та ще й пишатися своїми мельдонієвими спортсменами і хрюкогавкати на весь світ - "вакруг врагі й жидомасони, а наша расеюшка всех сільнєй!!!111!1"
на даче у спортсмена собрались друзья, журналисты, фанаты.....празднуют очередной успех. ...спортсмен говорит:
- уже задолбали все эти сплетни про гормоны, допинги-мопинги...
стоит только победить - тут же начинается вой!
в этот момент входит его мать, в руках тащит помидор пол метра в диаметре:
- Жень ну я же просила! так трудно, что ли, до уборной дойти? опять в огороде поссал?
Жаль, что в уборной не написюганил - а ведь могли из унитаза какие-то немыслимые монстры полезть (гипертрофированные микробы, которые под ободком живут) и начать всех присутствующих кацапов пожирать с мокрым протоплазменным чавканьем...
*
https://www.youtube.com/watch?v=lKl_EG_Rx18
Насчёт серой слизи (наноапокалипсиса) - есть песня, всецело посвящённая сабжу:
Psyborg Corp - Nanotech And The Grey Goo Replicators
Машина Судного Дня
Технологическая нанофабрика
Микроскопический агент
Созданный для размножения
Семена, построеные ненавистью
Созданные с единственной
Целью саморепликации
Ассемблерное управление
Молекулярная мутация
Распространение чумы
РЕПЛИКАТОРЫ СМЕРТИ!
МАССОВАЯ РЕПЛИКАЦИЯ
НАНОТЕХНИКА БЕЗ ГРАНИЦ
Мельчайшая молекулярная фабрика
Наноассемблеры
Искаженная реальность
Сложные устройства предоставлены себе
Поглощают планету
Жизнь превращается в серую
Добычу криминальных корпораций
Самоотреченение во имя
"интересов нации" (инопланетной нации?)
Контроль потерян - возврата нет
Внезапная атака
Боевых наномашин
РЕПЛИКАТОРЫ СМЕРТИ!
МАССОВАЯ РЕПЛИКАЦИЯ
НАНОТЕХНИКА БЕЗ ГРАНИЦ
РЕПЛИКАТОРЫ СМЕРТИ
НАНОТЕХНИКА БЕЗ ГРАНИЦ
МАССОВАЯ РЕПЛИКАЦИЯ
ГОСПОДСТВО СЕРОЙ СЛИЗИ
...билетики всем раздали -- сидим, чёркаем...
За моей спиной кацап один -- Серёга Груздев -- с 2014 со мной не здоровкается...
Экзаменатор: Херр Груздев, у вас всё номально?
-- А? ....толкает меня в спину -- Саня, скажи ему, что я аж вспотел от этих билетов -- нихрена не понимаю!!!
...ну -- я сказал... -- из гуманитарных соображнений...
Не помогло... -- турки сдали, румыны сдали... ...даже немцы сдали! -- хер Груздев не сдал.
Олимпиада...*)
А вообще смешно - русские что - садо-мазохисты ? Только-только прошёл скандал, к ним приковано внимание всех служб, ну нахера ты едешь на Олимпиаду, заведомо понимая, что тебя спалят ? Сиди дома, не позорься . . .
Как сообщает издание Guardian, Управление перспективных исследовательских проектов США (DARPA) приступило к разработке оружия на основе генной инженерии. Для работы над проектом ведомство выделило 100 миллионов долларов США. Новое оружие будет редактировать геном живых организмов таким образом, что они не смогут воспроизводить потомство.
Стоит заметить, что на данный момент проект рассчитан на борьбу с малярийными комарами, грызунами и другими видами фауны, представляющими опасность для человека. При этом представители Организации Объединенных Наций уже выразили крайнюю обеспокоенность такими действиями со стороны DARPA, ведь подобные технологии могут быть использованы и в военных целях.
«Многие страны опасаются, когда подобные технологии исходят от DARPA, научного подразделения армии США. Можно уничтожить вирус или даже целую популяцию живых организмов, но это может негативно повлиять на другие виды животных, которые от них зависят. Больше опасений вызывает то, что при всех плюсах исчезновения опасных видов с лица Земли, последствия могут быть необратимыми, если эта технология сработает не так, как планируется».
Согласно отчетам, правительство США и DARPA являются крупнейшими инвесторами, поддерживающими генную инженерию. С 2008 по 2014 год уже было потрачено 820 миллионов долларов США на исследования в этой сфере. Современные методы редактирования генома наподобие CRISPR позволяют редактировать участки ДНК насекомых так, чтобы изменить пол. Видимо, что-то подобное планирует и DARPA. При этом представители ведомства говорят, что цифра в 100 миллионов долларов была сильно завышена и никакой угрозы для существования биологических видов нет.
СРОЧНО! СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ настраивать активацию по триггеру "extra chromosome detected" - и понеслась!
Современные методы редактирования генома наподобие CRISPR позволяют редактировать участки ДНК насекомых так, чтобы изменить пол. Видимо, что-то подобное планирует и DARPA.
Когда у кацапов начнут внезапно отваливаться скрепы дедушки и появляться половые признаки бабушки - это уже будет забористая генетическая трагикомедия