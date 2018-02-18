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Все про:Олимпиада (707) Россия (68093) спорт (1508) допинг-контроль (258)

 Один из российских участников Олимпиады официально подозревается в употреблении допинга

Штаб российской делегации на Олимпиаде в Южной Корее получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК отказал в участии в Олимпиаде 15 спортсменам из РФ, которых "оправдал" арбитражный суд

Так Выборнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония, но официального подтверждения этому нет.

Напоминаем, спортсмены из РФ выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Смотрите: "Поймали этого придурка Родченкова", - Путин о допинговом скандале в российском спорте. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3051100
 
 
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У спортасмена из (zip code 404) country: ОАR обнаружили мельдоний. Счас будет Olympic athlet from Meldonium/Meldonia. Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 6472
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зачем уже керлингистам допинг ума не приложу
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Даже шахматисты жрут психотропы, так что ничего удивительного в этом нет.
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Я Вас умоляю, те, кому сказано накормить, кормят всех подряд и керлингистов и лошадиные виды спорта, типа лыжных гонок и биатлона.
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Если мельдоний (входит в состав известного милдроната) - то применяется в составе комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения (инсульты и цереброваскулярная недостаточность), пониженная работоспособности, физическом перенапряжении. Бодрячок делает, короче.
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Если бы Путин не стал убирать людей, которые были связаны с
операцией ФСБ ''Моча'', то Родченков до сих пор бы жил на России и никто бы
никогда не отобрал бы медали у россиян. Но, Путин и здесь дал очередную многоходовочку.
Все медали отобранные у россиян лежат на Путине и ФСБ, которое выполняла его
приказ.

А Родченков просто спас свою жизнь, иначе он бы был
отравлен, как его коллеги.
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дак медали то вернули, с олимпиады 2014
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До вскрытия операцией ФСБ ''Моча'' === Кацапы Олимпиаду-2014 в Сочи выиграли за счет зарубежных
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!

А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу, но жидко
обосрасались!
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наговоры это все.
просто у него вместо крови мельдониевая моча.
он же русский, а не пендос какой-то
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опять изгойца 404 из мордовских болот на горячем поймали. Это правильно.
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Первая олимпиада, где нет места мельдонию, где борятся с рашистами-мельдонистами Результат налицо. Рашка ниже Украины. Ни одного золота.
Один из российских участников Олимпиады официально подозревается в употреблении допинга - Цензор.НЕТ 4630
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Красивая табличка,-на нее смотреть,да смотреть! Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 5575
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Полюция,-считают по качеству медалей,то есть сначала по золотым,потом по серебряным и т. д. .Это во времена сссры считали за мешок, да еще спрашивали " А будут считаться 22 медали,для каждого хоккеиста?" Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 5910
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Дайте мне флаг Мельдонии, и я переверну весь мир!
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 18 мин.18 минут назад

Российский керлингист Александр Крушельницкий сообщает что в России такой «дух товарищества», что ему подмешал мельдоний в напиток кто-то из членов сборной России, который не попал на Игры в Пхенчхане, сообщает «Советский спорт».
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Помешали в напиток и написали мильдонием , тоже- вместо него.
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Страны советов давно нету, а спорт советский - есть.
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О мля!В них ще е така газета?!Советский спорт.Помню колись выписывал Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 4193
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кто-то из членов сборной России... "с украинскими корнями".
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кацапа,какие корни?у вас все кацапляне перекати-поле,ветер дует,их и носит Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 6322.всё ищут страну,где их нет...бо им сказано было,шо там хорошо,где их нет.
а те ,кто с корнями-они в Украине укоренились.
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Олимпийский блестящий пафос 2014 года с золотым дождём,
воплями "Россия вперёд", с запредельной стоимостью более чем в 1,5
трлн. разрушил какой-то сбежавший очкарик с пробиркой мочи…
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Цензор,давай что там в Киеве,что то посерьёзнее ,а то что русский обоссался нас не интересует.
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Данила, ну так почитайте в цензоре. Откройте и читайте о Митинге Саакашвили. Какие проблемы?
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Кацапы уже и булыжник по льду катнуть без мельдония не в силах...
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Выглядит это дико.
Во-первых зачем керлингисту допинг, это бред.
Во вторых на что они рассчитывали, зная, как их будут проверять?? Или фейк, или подстава.
Или полные дебилы.
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русские уже начали вещать, что мельдоний плохо выводится из организма, годами. Мол, раньше мельдоний не был в списке запрещённых и они его жрали - запретили, перестал жрать, но ссыт им до сих пор . . . Бред, конечно. За год-два что хочешь выйдет из организма.

Что касается зачем керлингисту мельдоний - ну до 2016 года он же его официально жрал зачем-то (по словам его же тренера).

Фейк в исполнении МОК - вряд ли. Ошибка - технически возможно, ждём пробу Б завтра. Подстава - пробу Б будут вскрывать в присутствии русских, в т.ч. самого спортсмена. Если к началу процедуры на пробирке следы вскрытия пробы будут, русские протест сразу заявят, мол кто-то подмешал (думаю, в любом случае заявят, даже если следов нету - поди разберись потом, кто правду говорит) - иначе просто стоять и обтекать придётся.

Но если и она будет положительной, то голосую за вариант "полные дебилы" . . .
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Ахахах...А чего это справа ихтамнет ржет то? Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 2891
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"Пис....ать" нужно было дома, а по приезду в Корею терпеть. И только по возвращению на родину" от... лить" по полной.
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Он искал,искал дыру в стене туалета,а дотошные корейцы ее залатали,-вот он и спалился! Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 4745 А если серьезно,то я не удивлюсь,если еще кого нибудь поймают с допингом! Даже практически уверен,что будут,-упернутые они сильно...
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Он нашел. Славную, такую, дырочку. Но использовал, как привык.
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Взагалі отак дивишся на кацапів - і якось аж трохи дивно... Це ж які скрєпи треба мати замість моску, щоб не усвідомлювати ГАНЬБИЩЕ цієї ситуації? Щоб зовсім не було соромно?
Та ще й пишатися своїми мельдонієвими спортсменами і хрюкогавкати на весь світ - "вакруг врагі й жидомасони, а наша расеюшка всех сільнєй!!!111!1"
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Искусственный интеллект вновь отреагировал оперативно. Теперь всякие кацапские атташе, склеротические критики и прочие маразматики будут визжать как сучки под напором неумолимо-пунктуальной поступи антидопинговых служб. Да, в стране 404 так и есть: если молодой спортсмен "ослепляет суть" (т.е. чего-то там начемпионил) - значит, его яйца насквозь гормональны от мельдония.


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***
на даче у спортсмена собрались друзья, журналисты, фанаты.....празднуют очередной успех. ...спортсмен говорит:
- уже задолбали все эти сплетни про гормоны, допинги-мопинги...
стоит только победить - тут же начинается вой!
в этот момент входит его мать, в руках тащит помидор пол метра в диаметре:
- Жень ну я же просила! так трудно, что ли, до уборной дойти? опять в огороде поссал?
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Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 3015
Жаль, что в уборной не написюганил - а ведь могли из унитаза какие-то немыслимые монстры полезть (гипертрофированные микробы, которые под ободком живут) и начать всех присутствующих кацапов пожирать с мокрым протоплазменным чавканьем...
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...жирные, огромные зеленовато-серые, желтовато-гнойные, фиолетово-отвратительные бактерии строят кроваво-дерьмо-коварные планы по захвату государства...?. Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 9677
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Да-да, помню эту жесть )))

Насчёт серой слизи (наноапокалипсиса) - есть песня, всецело посвящённая сабжу:

Psyborg Corp - Nanotech And The Grey Goo Replicators

Машина Судного Дня
Технологическая нанофабрика
Микроскопический агент
Созданный для размножения
Семена, построеные ненавистью
Созданные с единственной
Целью саморепликации
Ассемблерное управление
Молекулярная мутация
Распространение чумы
РЕПЛИКАТОРЫ СМЕРТИ!
МАССОВАЯ РЕПЛИКАЦИЯ
НАНОТЕХНИКА БЕЗ ГРАНИЦ
Мельчайшая молекулярная фабрика
Наноассемблеры
Искаженная реальность
Сложные устройства предоставлены себе
Поглощают планету
Жизнь превращается в серую
Добычу криминальных корпораций
Самоотреченение во имя
"интересов нации" (инопланетной нации?)
Контроль потерян - возврата нет
Внезапная атака
Боевых наномашин

РЕПЛИКАТОРЫ СМЕРТИ!
МАССОВАЯ РЕПЛИКАЦИЯ
НАНОТЕХНИКА БЕЗ ГРАНИЦ

РЕПЛИКАТОРЫ СМЕРТИ
НАНОТЕХНИКА БЕЗ ГРАНИЦ
МАССОВАЯ РЕПЛИКАЦИЯ
ГОСПОДСТВО СЕРОЙ СЛИЗИ
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Это наглая ложь! На самом деле один из российских участников Олимпиады официально подозревается в неупотреблении допинга!
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церемония открытия ОИ прошла прекрасно, комментаторы были очень хороши и корректны и дружелюбны, команда "шпротии" прошла под своим флагом (как и литвы и эстонии, не знаю, какие для них названия у ватников) и в красивых формах, в отличие от команды великой и прекрасной россии в сереньких робах (лагерных?)
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Позиция страны ОАР: Недоброжелатели вмешались в русскую мочу...
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Вчера, после семинара, был экзамен на допуск к перевозке опасных грузов...
...билетики всем раздали -- сидим, чёркаем...
За моей спиной кацап один -- Серёга Груздев -- с 2014 со мной не здоровкается...
Экзаменатор: Херр Груздев, у вас всё номально?
-- А? ....толкает меня в спину -- Саня, скажи ему, что я аж вспотел от этих билетов -- нихрена не понимаю!!!
...ну -- я сказал... -- из гуманитарных соображнений...
Не помогло... -- турки сдали, румыны сдали... ...даже немцы сдали! -- хер Груздев не сдал.
Олимпиада...*)
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Вяличие, это когда ты вышел посц.ать, а тебя три допинговых офицера контролируют
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Жрал мельдоний, приговаривая "За пацанов"...
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Самый прикол, что он с женой выиграли парное соревнование по кёрлингу - если проба Б тоже будет положительная, то медалей лишат обоих.
А вообще смешно - русские что - садо-мазохисты ? Только-только прошёл скандал, к ним приковано внимание всех служб, ну нахера ты едешь на Олимпиаду, заведомо понимая, что тебя спалят ? Сиди дома, не позорься . . .
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Боярий и Мельдоний две головы одной облезлой курицы
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Прошло уже больше половины олимпиады. У "брата" ни одной золотой медали. (2-3 золота они конечно возьмут). Такого не было никогда в истории. На самой "неудачной " олимпиаде в Гренобле в 1968г. было 5 и 2 место после Новегии. Но там и видов спорта было в разы меньше. Разгон в спорткомитете был тогда большой, тем более и Мексику проиграли американцам. Т. е. хуйлу будет будет преподнесен самый самый уникальный олимпийский подарок к выборам.
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DARPA вкладывает 100 миллионов долларов в разработку генетического оружия

Как сообщает издание Guardian, Управление перспективных исследовательских проектов США (DARPA) приступило к разработке оружия на основе генной инженерии. Для работы над проектом ведомство выделило 100 миллионов долларов США. Новое оружие будет редактировать геном живых организмов таким образом, что они не смогут воспроизводить потомство.
Стоит заметить, что на данный момент проект рассчитан на борьбу с малярийными комарами, грызунами и другими видами фауны, представляющими опасность для человека. При этом представители Организации Объединенных Наций уже выразили крайнюю обеспокоенность такими действиями со стороны DARPA, ведь подобные технологии могут быть использованы и в военных целях.
«Многие страны опасаются, когда подобные технологии исходят от DARPA, научного подразделения армии США. Можно уничтожить вирус или даже целую популяцию живых организмов, но это может негативно повлиять на другие виды животных, которые от них зависят. Больше опасений вызывает то, что при всех плюсах исчезновения опасных видов с лица Земли, последствия могут быть необратимыми, если эта технология сработает не так, как планируется».
Согласно отчетам, правительство США и DARPA являются крупнейшими инвесторами, поддерживающими генную инженерию. С 2008 по 2014 год уже было потрачено 820 миллионов долларов США на исследования в этой сфере. Современные методы редактирования генома наподобие CRISPR позволяют редактировать участки ДНК насекомых так, чтобы изменить пол. Видимо, что-то подобное планирует и DARPA. При этом представители ведомства говорят, что цифра в 100 миллионов долларов была сильно завышена и никакой угрозы для существования биологических видов нет.


СРОЧНО! СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ настраивать активацию по триггеру "extra chromosome detected" - и понеслась!
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Ну будет как в фильме "Новые амазонки". "Делов то"
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Нееее, тут перспективы поинтереснее...

Современные методы редактирования генома наподобие CRISPR позволяют редактировать участки ДНК насекомых так, чтобы изменить пол. Видимо, что-то подобное планирует и DARPA.



Когда у кацапов начнут внезапно отваливаться скрепы дедушки и появляться половые признаки бабушки - это уже будет забористая генетическая трагикомедия Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 9160
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на ватных ресурсах вонь стоит! оказывается, это операция западных спецслужб по очернению ватного мельдониевца потому что, внимание!, его жена кем-то признана самой сексуальной спортсменкой Олимпиады! а, как вам вселенский заговор? Один із російських учасників Олімпіади офіційно підозрюється у вживанні допінгу - Цензор.НЕТ 1650
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Цензор.НЕТНовостиСпортОдин из российских участников Олимпиады официально подозревается в употреблении допинга
 
 
 
 
 
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