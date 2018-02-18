 Один из российских участников Олимпиады официально подозревается в употреблении допинга

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - заявил пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК отказал в участии в Олимпиаде 15 спортсменам из РФ, которых "оправдал" арбитражный суд

Так Выборнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония, но официального подтверждения этому нет.

Напоминаем, спортсмены из РФ выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Смотрите: "Поймали этого придурка Родченкова", - Путин о допинговом скандале в российском спорте. ВИДЕО