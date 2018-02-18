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Все про:Нацполиция (6923) стрельба (2209) Харьковщина (1077) врачи (543)

 Пациент на Харьковщине обстрелял бригаду врачей скорой помощи

Человек, который якобы нуждался в госпитализации, начал стрелять по медикам.

В субботу, 17 февраля, в 20:43 в дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение о стрельбе от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook информирует пресс-центр полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел во время выезда медиков по месту вызова. Человек, который якобы нуждался в госпитализации, начал стрельбу.

"Жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний "пациент" пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил покинуть его жилье. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел", – сказано в сообщении.

Пациент на Харьковщине обстрелял бригаду врачей скорой помощи 01

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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3051096
 
 
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та да. особенно отстреливать быдлоту типа тебя
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"после медицинской реформы порошенко,многи хотят стрелять" - может кто-нибудь кратко мне объяснить, в чем реально заключаются эти замечательные реформы? Что улучшилось для людей (ухудшится то не могло после реформ)?
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для тебя ничего,а для тех кто сидит на денежных потоках началась жизнь по новому Пацієнт на Харківщині обстріляв бригаду лікарів швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 5703
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Да. "После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел", - гсказано в сообщении."
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пацієнт хотів свєргнуть баригу, але були тільки фельдшери. буває.
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Да ладно вам стебаться ))) представьте себя на их месте - приехали по вызову, и тут какой-то идиот давай из шотгана шмалить - что им оставалось, кроме как отступать с криками "ты шо творишь, гад?! не стреляй падла, мы вра-... (Бабах!) -аяей! (Бабах!) -аяей! (Бабах!) -аяей! аяяй! спасайся!!!"
Вот оно "бригада враяей" и получилась Пациент на Харьковщине обстрелял бригаду врачей скорой помощи - Цензор.НЕТ 4303
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Ну так - обычный Харьсковсий паяциент.....ШОЖ УДИВЛЯТЬСЯ??????7
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***
везде хитрые и коварные врачи спрашивают сначала - где болит,
а потом сильно давят туда или бьют молоточком!!!
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нифигасе " хулиганство"....
А если бы застрелил?
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Лиля, если есть на автомобиле следы от картечи, или свидетели показали, что он целился именно по машине - можно было бы квалифицировать, как "покушение на убийство"... А так - "хулиганка", не более ... Оружие было, направлял на людей, угрожал.... А выстрелил в воздух... И всё...
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Тогда нужно разобраться по какому праву у неадеквата оружие,и вызывать военизированную бригаду с усмирительной рубашкой.
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Немного не так.
Не с усмирительной, а с усяирительной.
И провести такую усмирительную работу, чтоб усяирился.
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Лиля, так я же не против... Но это потом... Мы же говорим о конкретном факте стрельбы, а не о том, что было "потом"... Я, например, читал жалобу бывшего мента, военному прокурору, на работников СБУ, "контрразведчиков", которые, в частном порядке, будучи "не при исполнении", скрутили его, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и отобрали "мелкашку", которой он соседям угрожал... Так этот идиот написал, что "работники СБУ превысили свои полномочия!" И что, вы думаете, сделал прокурор города, которому, с "Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела" в отношении СБУ-шников, переслали материалы дела, "за належністю"? Сделал вид, что ничего не произошло и вернул ему оружие... Разрешительная система-то - у полиции в подчинении... А "бывших" ментов - не бывает... А должны были, при подобных обстоятельствах , оружие конфисковать...
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А вот если бы у врачей было оружие...То новости были бы повеселее.
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Украина. В воскресенье, 18 февраля, во Львове 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции. "Позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, живущий на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение", - отмечают в полиции. Обошлось без пострадавших. Оружие у злоумышленника изъято.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/incidents/20180218/1032452798/lviv-mujchina-otkryl-strelbu.html
Ну что, пора продавать короткостволы?

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Во... А вы тут горлянку рвёте за легализацию оружия для всех.
Нельзя! Нам пока нельзя.
Стоко уже зброи просто раздали/наградили/подарили наши "управленцы страной"(пидарасы), шо уже у кажного третьего есть под мышкой ствол.
Пока в стране не установится закон ( не этого картавого ублюдка со своим кумом, а настоящий закон) нашему обществу оружие продавать рано.
Я - железно против.
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Якщо була б зброя у кожного,то думали б діставати її чи ні.
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Да, сели бы и думали, стрелять, или не стрелять? Беда в том, что у нас люди сначала делают, а потом думают, а многие и потом не думают и не жалеют.
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слышали уже от соседей, что украинцы такие звери шо, им оружие давать нельзя, они и без оружия на благородных господ бросаются
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Я не про "зверства" нас, а про отсутствие "единого для всех" закона у нас в стране.
Одни стреляют и им - ничего за это, а другие, "подстрелянные" - просто быдло и мишени, для счастливчиков обладающей зброей, и часто становятся виноватцами таких конфликтов. Вспомни пашинского...
И "соседи" тут не при чём... Не надо этих дешёвых аллюзий..
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"Пациент на Харьковщине обстрелял бригаду врачей скорой помощи" - сейчас после "реформы" врачей нет, есть парамедики.
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***
час пик.... метро. тут в толпе начинает орать мужик
- люди, помогите! мой сын подавился жетоном... и задыхается... врача... врача...
тут сквозь толпу проламывается толстая такая тетка,
хватает паренька за яйки и сильно-сильно сжимает их!
у пацана тут же из глотки вылетает и жетон и дикий вопль «а-а-а-а-а!»
отец - тетке, с уважением:
- вот это да! вы, спасли мне сына... вы наверное, работаете в скорой помощи?..
- совсем нет..... в налоговой…
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Не та "скорая" приехала... Надо было прислать крепких ребят со смирительной рубашкой и отличным знанием анатомии. Вылечили бы с первого посещения.
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***
кабинет врача в приемом отделении
на стуле сидит бледный мужик, а в спине топор.... весь в крови.
врач спокойно спрашивает, заполняя карту:
- в детстве желтухой, корью, свинкой, коклюшем... болели?
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Продолжу про врача.
...
Врач смотрит на топор:
-- Сильно болит?
-- Только когда смеюсь.
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а с чего вдруг стало ясно, что мужик стрелял по медиках? Почему после разговора с медиками он схватился за ствол? Или у вас по умолчанию во всём виновен больной? Может они ему озвучили цену за медицинское обслуживание?
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допился чудак наверно до белочки, баба и вызвала к болящему. Только приехали не узкие специалисты а кто был поближе...
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