 Пациент на Харьковщине обстрелял бригаду врачей скорой помощи

В субботу, 17 февраля, в 20:43 в дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение о стрельбе от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook информирует пресс-центр полиции в Харьковской области.
Инцидент произошел во время выезда медиков по месту вызова. Человек, который якобы нуждался в госпитализации, начал стрельбу.
"Жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний "пациент" пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил покинуть его жилье. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел", – сказано в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Следствие продолжается.
Вот оно "бригада враяей" и получилась
везде хитрые и коварные врачи спрашивают сначала - где болит,
а потом сильно давят туда или бьют молоточком!!!
А если бы застрелил?
Не с усмирительной, а с усяирительной.
И провести такую усмирительную работу, чтоб усяирился.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/incidents/20180218/1032452798/lviv-mujchina-otkryl-strelbu.html
Ну что, пора продавать короткостволы?
Нельзя! Нам пока нельзя.
Стоко уже зброи просто раздали/наградили/подарили наши "управленцы страной"(пидарасы), шо уже у кажного третьего есть под мышкой ствол.
Пока в стране не установится закон ( не этого картавого ублюдка со своим кумом, а настоящий закон) нашему обществу оружие продавать рано.
Я - железно против.
Одни стреляют и им - ничего за это, а другие, "подстрелянные" - просто быдло и мишени, для счастливчиков обладающей зброей, и часто становятся виноватцами таких конфликтов. Вспомни пашинского...
И "соседи" тут не при чём... Не надо этих дешёвых аллюзий..
час пик.... метро. тут в толпе начинает орать мужик
- люди, помогите! мой сын подавился жетоном... и задыхается... врача... врача...
тут сквозь толпу проламывается толстая такая тетка,
хватает паренька за яйки и сильно-сильно сжимает их!
у пацана тут же из глотки вылетает и жетон и дикий вопль «а-а-а-а-а!»
отец - тетке, с уважением:
- вот это да! вы, спасли мне сына... вы наверное, работаете в скорой помощи?..
- совсем нет..... в налоговой…
кабинет врача в приемом отделении
на стуле сидит бледный мужик, а в спине топор.... весь в крови.
врач спокойно спрашивает, заполняя карту:
- в детстве желтухой, корью, свинкой, коклюшем... болели?
...
Врач смотрит на топор:
-- Сильно болит?
-- Только когда смеюсь.